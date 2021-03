España | Pocholo Martínez-Bordiú habla de su desconocida enfermedad

Pocholo Martínez Bordiú regresa con fuerza a la televisión después de mucho tiempo apartado de la prensa. Este retiro le ha servido para cambiar por completo de vida y convertirse en empresario. Durante su vista a ‘El hormiguero’, se abrió por completó y habló de su desconocida enfermedad crónica.

La pandemia nos ha afectado a todos, incluso al más fiestero de los habitantes de Ibiza. El entrevistado confesaba que, aunque es «fiesta pura», está «aterrado por lo que está pasando». Precisamente, sobre las fiestas ilegales, hizo una reflexión: «En este momento tan grave me parece una falta de respeto y responsabilidad».

El motivo de su cambio de vida, en parte, ha sido la grave crisis que vive el mundo del ocio y las discotecas, al que se dedicaba antes de la pandemia. Ahora, ha tenido que reinventarse en empresario lanzando su propia línea de mochilas: Las pochilas.

Este negocio llega años después de que su mochila se convirtiese en la más comentada de España durante su paso por ‘Hotel Glam’. «Un artesano italiano en Ibiza me la hizo» explicaba a Motos, pero todo se volvió muy loco cuando alguien la rajó.

Intentó justificarse explicando que dentro de un reality es fácil tomarse todo mucho más a pecho: «Me calenté y la mochila es un fenómeno nacional». En aquel momento, era fácil escuchar por la calle a la gente gritar la frase «¿dónde está mi mochila?».

Pero la vida para Pocholo Martínez-Bordiú ha cambiado en muchos aspectos. Preguntado por su vida de fiesta, recordó las raves ilegales que organizaba en Ibiza. Para que la gente se enterase, ponían anuncios en los periódicos con la frase: «¿Has perdido un medallón?».

«Todo el mundo iba como si fuera a un camping, con una zona de baile, venían con perros, tienda de campaña… y la fiesta duraba cinco días. Hacíamos medallones para venderlos. Había mucho sexo, entre baile y baile», explicaba.

Pero esa vida ha quedado atrás porque ya no prueba el alcohol: «Ya no bebo, antes bebía lo que me echasen, pero en un momento dado todos los hábitos que tienes se basan en unas premisas y si falla una, el hábito se deshace. Tengo alternativas en vez de expectativas».

Pero la experiencia es un grado, por eso Pablo Motos le preguntó a un experto como él si existe un remedio que funcione para la resaca. «Por supuesto, es una bebida que se llama ‘Bull Shot’, lleva rabo de buey con vodka, pimienta y zumo de limón», así explicaba la receta que tomaban sus padres tras las noches de Marbella.

Pocholo nos reconoce que ha cambiado sus hábitos “fiesteros” para mantenerse sano #PocholoEH pic.twitter.com/sJJw89MHRf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 11, 2021

Preguntado por si esa vida de excesos le había llevado a «estar al borde del precipicio alguna vez», Pocho dejó claro que lleva enfermo toda la vida. «Tengo una hepatitis vírica», una enfermedad que contrajo al nacer cuando a su madre le pincharon con una aguja contagiada.

Lo único que no ha cambiado en la vida de Martínez Bordiú es su casa, ya que sigue viviendo sobre ruedas. Hace años se hizo famosa su caravana, pero ahora se ha ‘mudado’ a un enorme camión con el que sigue viviendo a lo ‘salvaje’.

«No tiene baño, solo ducha, pero vivo de maravilla, un plan salvaje que me encanta, es como vivir todo el día en la naturaleza y moverte con ella», explicaba durante su entrevista en ‘El hormiguero’.