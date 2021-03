Fedenaga: ¿Qué vamos a comer dentro de poco si no producimos suficiente por falta de diésel?

El presidente de Fedenaga, Armando Chacín, alertó que por la falta de diésel los sistemas rurales están totalmente detenidos y no pueden llevar los alimentos en el país, y resaltó la falta de respuesta a ello por parte de la administración de Nicolás Maduro.

«Nosotros nos preguntamos ¿qué vamos a comer dentro de poco en vista de que no producimos lo suficiente para todos los venezolanos? y si usted todavía ve llenos algunos anaqueles de productos cárnicos y lácteos es por un esfuerzo de algunos sectores y porque no hay poder adquisitivo, pero que de alguna forma no vamos a poder llevarlo porque el transporte… Está varado esperando en largas colas de diésel», lamentó Chacín a RCR.

En ese sentido, dijo que esta precariedad es bastante más grave que el tema de la gasolina «y pocas respuestas vemos por parte del Ejecutivo para saber cómo enfrentaremos esta dura crisis que se nos avecina».

«Después de tener un año del covid y algunos sectores maltratados, es preocupante porque puede acabar con la parte agrícola», advirtió Chacín.

Reveló que por tal problemática no hay capacidad de prender equipos de riego, bombeo, generadores eléctricos.

«Es más grave que cuando no teníamos gasolina porque el sector productor, transformador de la materia prima, necesita diésel», puntualizó.

Racionamiento de diésel

La agencia Reuters reveló el lunes que Pdvsa comenzó a racionar el suministro de gasoil a los transportistas, justo cuando las importaciones de combustible se van a pique por las sanciones de Estados Unidos y se mantiene la crisis en las refinerías.

Según Reuters, la producción no llega a 50.000 barriles diarios y Pdvsa raciona gasoil a transportistas mientras refinerías priorizan a la gasolina

El racionamiento sin precedentes podría crear retrasos en el despacho de productos importados y de la industria, en especial la que procesa alimentos, en una nación sumida en una larga recesión y con hiperinflación, advirtieron fuentes empresariales.