Actriz de Harry Potter tuvo que mentir acerca del acoso que sufrió

Hacerse con un papel en la franquicia de Harry Potter era el mayor sueño de cualquier joven intérprete británico hace un par de décadas, pero la actriz Katie Leung descubrió muy pronto que, en la industria del cine, no es oro todo lo que reluce.

La intérprete de 33 años, que nació en Escocia y es de padres hongkoneses, apareció en cuatro de las ocho películas de la saga, dando vida al personaje de Cho Chang, uno de los intereses amorosos del protagonista. Según ha desvelado ahora, su fichaje levantó ampollas entre una parte de los fans de la historia y dio pie a que fuese víctima de un acoso con tintes racistas en internet, que además tuvo que mantener en secreto.

«Un día estaba buscándome a mí misma en Google y acabé en una página web dedicada al fandom de Harry Potter y recuerdo que leí los comentarios. Había un montón de basura racista», ha lamentado en una entrevista al podcast ‘Chinese Chippy Girl’. «Y alguien creó también una página web dedicada a odiarme. Decía algo así como: ‘Si no estás de acuerdo con la elección del casting, dale a este botón’. Y aparecía un contador con el número de gente que no estaba de acuerdo con que me hubieran dado el trabajo. Era solo un número… Resultó terrible».

Para su sorpresa, las únicas instrucciones que recibió de cara a la ronda de entrevistas promocionales que concedió provinieron de un publicista, que no ha querido desvelar para quién trabajaba -si para los estudios Warner Bros. o para la productora de los films- y que le pidió que no mencionara los ataques que estaba recibiendo online.

«No me prepararon en absoluto para lidiar con la prensa y recuerdo que alguien me dijo: ‘Katie, no hemos visto ninguna de esas páginas webs de las que está hablando la gente, así que si te preguntan, di que no es cierto, que no está sucediendo nada por el estilo’», ha desvelado Katie, que lamenta no haber tenido la oportunidad de compartir en público por lo que estaba pasando.

«Claro que estaba muy agradecida por la posición en la que me encontraba. No paraba de pensar que desearía haber dicho algo, pero no puedes hacerlo», ha concluido.

Por: Reporte Confidencial