Libro: LEJOS DEL BOSQUE

LEJOS DEL BOSQUE- Chris Offutt abandonó en su juventud el lugar que lo vio crecer, Kentucky, para ver mundo y ganarse la vida en empleos precarios a lo largo y ancho de los Estados Unidos. En Lejos del bosque, su segundo libro de relatos tras «Kentucky seco» (1992), escribe sobre aquellos que, como él, dejaron atrás ?aunque no consiguieron olvidar? esas colinas agrestes donde los hombres se sienten desnudos si no van armados y las rencillas entre familias se transmiten de generación en generación. Camioneros, sheriffs, obreros, ex convictos y boxeadores amateurs protagonizan estas historias de gente a la deriva que anhela regresar a ese rincón perdido y olvidado del que huyeron y que probablemente solo existe en su memoria.

Autor: OFFUTT, CHRIS

Genero: Literatura Universal

Páginas: 128

