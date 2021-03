«Pánico y ansiedad» en Los Roques tras primera muerte por covid: «Estamos desasistidos»

La población de Gran Roque, el islote mayor de Los Roques, se encuentra consternada a raíz del primer fallecimiento a causa del coronavirus en esa comunidad el cual se comunicó ayer miércoles.

La víctima respondía al nombre de Omar Moreno, de 49 años de edad, quien trabajaba en el Saime del aeropuerto de la localidad y quien era muy apreciado en la comunidad.

«A Omar muchísima gente lo quería y respetaba. Era una muy buena persona. El sufría de insuficiencia renal. Comenzó a presentar los síntomas hace más de una semana, pero no tenía confirmación del covid-19 porque no habían llegado las pruebas. El resultado de positivo se lo dieron el martes 9 de marzo y falleció al día siguiente», relató un habitante de Gran Roque en entrevista telefónica a El Pitazo, quien prefirió no revelar su nombre por medio a represalias.

La fuente comentó que muerte de Omar «nos ha generado pánico y ansiedad. Estamos desasistidos en Los Roques. Aquí solo hay un ambulatorio y no tiene capacidad para atender los casos que se están presentado y tampoco se ha dado garantía de traslado a Caracas. Aquí no hay oxígeno o terapia intensiva. Si un caso se agrava, pues se muere, como pasó con Omar».

El Pitazo confirmó que Moreno tenía una condición renal, lo cual agravó su situación ante el covid según el reporte de los médicos.

Pulse aquí para leer la información completa de El Pitazo