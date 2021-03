El parto en casa: la opción en pandemia

Con el colapso de los hospitales por el Covid-19, hay mujeres que han optado por el parto en casas, por considerarla como la alternativa más segura para no contagiarse. Médicos aseguran que esta práctica requiere medidas de seguridad que garanticen la vida del recién nacido y la madre.

Ángela Contreras es una mujer tachirense de 54 años. Su hija Xiomara, de 21 años, está embarazada y en dos semanas tendrá a su segundo hijo. Ambas se preparan para tener un parto en casa: una como parturienta y otra como partera improvisada. La razón de esta decisión es que aseguran que corren menos riesgos de contraer Covid-19 y no deben gastar dinero para insumos médicos.

La joven de 21 años dejó de ir a consultas de control con una ginecobstetra por temor al contagio del virus, pues el Hospital Central de San Cristóbal es el centro centinela de atención a quienes tienen la enfermedad del nuevo coronavirus. A ello suman que lo requerido para comprar un kit de cesárea en dicho centro asistencial cuesta 250 mil pesos colombianos, equivalentes a 73 dólares. “Si a eso sumamos lo que cuesta contagiarse del coronavirus es demasiado dinero que no tenemos. Mi mayor miedo es el Covid-19 y no quiero que vayamos a correrlo”, dijo Contreras.

“Parir en casa es muy grave, no es seguro”

Aunque la mujer de 54 años habla de atender un parto en casa sin temor ni riesgos, el médico Andrés Flores, trabajador del Hospital General de Táriba, considera esto como una situación “grave”.

“Mucha gente lo ve bien, pero se debe pensar en que no se sabe qué riesgo pueda tener o pueda presentarse en el momento del parto. Fuera de un hospital no hay manera de controlar una hemorragia postparto, por ejemplo. En caso de ser necesario, porque la mamá no logró llegar a un centro asistencial, inmediatamente debe ser llevada al hospital para revisar si tiene desgarro en el canal vaginal, porque casi siempre los hay. Hay que revisar que a la mamá no le quedó sangre dentro del útero”, explicó Flores.

El especialista detalló que los niños que nacen fuera del hospital y luego son ingresados se consideran potencialmente sépticos y deben hacerle diversos exámenes para descartar cualquier tipo de shock o problema al momento de nacer, al no recibir revisión médica inmediata.

Por: Reporte Confidencial