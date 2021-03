Productora de WandaVision comentó los momentos más discutidos de la serie

Tras el final oficial de la primera temporada de ‘WandaVision’ (‘Bruja Escarlata y Visión’, en España), la productora ejecutiva del proyecto, Jac Schaeffer, decidió explicar algunas ideas que están detrás de los momentos más discutidos de la serie de Marvel y comentó varias teorías propuestas por los fanáticos.

La también directora de cine y guionista estadounidense admitió este miércoles, en una entrevista a The Hollywood Reporter, que el alto número de teorías de los fanes «la afectó» y subrayó que le habría gustado «complacer a la gente», pero no quería «romper ninguna promesa».

Previamente, múltiples aficionados a la serie expresaron su esperanza de que en los últimos episodios de la temporada se revelara que el principal antagonista era Magneto o Mefisto, supervillanos del universo Marvel. Respecto a eso, Schaeffer declaró que «el antagonista final de la serie es el dolor», mientras que «la antagonista externa» es la poderosa bruja Agatha Harkness. «Así que en cuanto a esas teorías, me puse un poco nerviosa, pero incluso en este punto, no quiero a Mefisto o Magneto. Como espectador, eso no es lo que querría de esta serie», detalló.

Every moment has led to this 🌀 The finale of Marvel Studios’ #WandaVision is now streaming on @DisneyPlus. #WandaVisionFinale pic.twitter.com/8bSI1fdtTR — WandaVision (@wandavision) March 5, 2021

A continuación, la creadora explicó la razón por la que el personaje de Pietro Maximoff, hermano gemelo de la protagonista Wanda, fue interpretado por Evan Peters, quien también hizo ese papel en la saga cinematográfica de los ‘X-Men’, en lugar de Aaron Taylor-Johnson, que lo interpretó en ‘Vengadores: La era de Ultrón’. La apariencia de Peters llevó a muchos fanes a pensar que se trataba de un personaje que llegó directamente de otro universo cinematográfico, pero esta teoría tampoco se confirmó cuando se descubrió que, de hecho, el personaje que encarnaba en la serie no era el verdadero hermano de Wanda.

«Fue una de las pocas cosas, en el desarrollo de la serie, en la que mi agenda –con respecto a la inclusión de Evan en el casting– tenía que ver con los fanes», comentó, y agregó que no quería que esa escogencia fuera «un truco». «Lo que queríamos para Wanda era que fuera un golpe de efecto. Que viera a esta persona, que supiera inmediatamente que se supone que es su hermano, pero que también supiera que algo no va bien. Pero que dudará tanto de sí misma que le siguiera la corriente», apuntó Schaeffer.

Reveló que había sentido que «la única manera de que el público pudiera hacer ese viaje con ella –y también sentir exactamente el mismo golpe en las tripas y la misma emoción eufórica– es que fuera Evan». «Esa es una pieza clave que creo que sirvió para nuestra historia. Así que tenía muchas ganas de que la gente perdiera la cabeza, pero así es como vi que se integraba en la historia», añadió.

Además, la productora detalló al portal Collider el significado de los anuncios que aparecían a lo largo de la serie y contenían referencias a varios personajes de Marvel. Esos falsos comerciales no estaban directamente vinculados al guion del episodio o de la serie en general, y desataron un gran debate respecto a su significado. «Hubo muchas conversaciones y hubo momentos en los que [los anuncios] tenían un poco más de sentido y una función en la trama, conceptualmente», dijo Schaeffer.

#WandaVision is presented by Strücker. He’ll make time for you. Marvel Studios’ WandaVision is now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/ihw0K09eZE — WandaVision (@wandavision) January 21, 2021

También señaló que su experiencia en Marvel le demostró «que normalmente hay algún agujero que hay que parchear». «Yo seguía diciendo: ‘Van a ser los anuncios. Cualquiera que sea la situación en la que nos metamos, vamos a resolverla con los anuncios. Chicos, lo prometo’. Porque hubo momentos en los que dijimos: ‘Bueno, vamos a cortar los comerciales. ¿Los necesitamos?’. Y yo decía: ‘No, los necesitamos porque son increíbles. Y también porque van a ser nuestro salvador’», añadió.

De igual modo dijo que los anuncios están ligados al subconsciente y al universo cinematográfico de Marvel, que, para ella, «se siente muy bien en la forma en que funciona y existe dentro de la narrativa».

Para terminar, Schaeffer comentó una reciente entrevista de Paul Bettany –quien interpretó el androide Visión–, en la que este declaró que el final de la serie le permitió trabajar con un actor «con el que siempre quiso hacerlo». En la espera del último episodio, los fanáticos intentaron averiguar de quién se trataba. Resultó que el actor se refería a sí mismo y apareció como Anti-Visión, antípoda de su personaje de superhéroe.

«Fue divertidísimo. Es divertidísimo. Es justo lo que quieres que sea. Es salvajemente encantador, y travieso y simplemente maravilloso. No soy una embaucadora, nunca. Me asusta demasiado. Pero él lo ha hecho desde siempre y lo ha hecho desde el principio. Si alguien se ha ganado el derecho a trolear, es Paul Bettany», concluyó.

