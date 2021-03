AN/6D reformará Código de Comercio vigente desde 1950, dijo Jesús Faría

Jesús Faría, economista y diputado del Psuv de la AN/6D explicó este viernes que el parlamento de mayoría oficialista y que no es reconocido por varios países, debatirá tres nuevas leyes en materia económica durante este año.

En entrevista concedida a Unión Radio, Farías dijo que aspiran tener las dos primeras leyes listas para la discusión y debatidas ampliamente con los sectores populares «antes de finalizar el primer semestre».

¿Cuáles son las leyes?



1. Ley de zonas económicas especiales: «está llamada a crear el marco jurídico para el desarrollo de áreas especiales priorizadas para el desarrollo de sectores claves de la diversificación de la economía atrayendo inversiones nacionales y extranjeras».

2. Ley de nuevos emprendimientos: tiene dos polos, «la simplificación de los trámites y los estímulos que brinda el Estado que se tendrán que seguir perfeccionando para las pequeñas y medianas industrias».

3. Un nuevo Código de Comercio: que, según Farías, se avanzará por áreas, »el comercio electrónico es un área muy importante, la digitalización de todos los trámites con fines mercantiles».

En sus palabras, un nuevo Código de Comercio es una «vieja demanda» porque el vigente data de 1955. «Debemos formular un nuevo código y este es un trabajo sumamente exigente, tendríamos que avanzar por diversas áreas: el comercio electrónico, es muy importante la digitalización de todos los trámites con fines mercantiles y debemos simplificar los trámites que hacen engorrosas las transacciones comerciales entre empresas», precisó.

Además, señaló que desarrollarán la ley de endeudamiento y la ley de presupuesto que debe revisarse cada año.

Según Farías, durante los cinco años que la AN estuvo dominada por la oposición se fraguó una «devastación institucional» y fustigó «con la oposición, la AN cayó en manos absolutamente pervertidas que trataron de convertir a la AN en un instrumento de destrucción y avalar sanciones que viene aplicando EEUU de manera ilegal contra Venezuela».

«Paquetazo legal» busca la consolidación política del régimen, según el profesor Gustavo Manzo



El abogado y profesor de la UCV y Unimet Gustavo Manzo Ugas aseguró hace unos días, que aproximadamente un tercio de las 34 leyes que Nicolás Maduro le pidió aprobar a la AN/6D tienen un alto contenido político lo que implicará la «consolidación política del régimen».

La semana pasada, Nicolás Maduro, ordenó a su consejo de ministros trabajar junto a Comisiones de la AN/6D para modificar un conjunto de leyes y reformas que conforman el Plan Legislativo de 2021. Se trata de una agenda con 34 Proyectos de Ley, algunas de ellas reformas e instrumentos legales aprobados por la anterior AN del año 2015.

A juicio de Manzo Ugas, esta acción va en contra de la Constitución. «Muy probablemente las leyes referentes a temas comunales estén impregnadas de la ideología política socialista marxista». En ese sentido, aclaró: «nuestra Constitución establece el Estado social de derecho; más no establece el socialismo como la ideología política que pueda desarrollarse a través de ninguna ley». «Esto perfecciona una figura doctrinal que se denomina constitucionalismo abusivo, que significa el desarrollo por debajo de la Constitución de un ordenamiento jurídico y de un conjunto de leyes que vayan en contra de lo que establece el mismo texto constitucional».