Chile | Calama: Carabineros sorprende clandestino de alcoholes y detiene a personas reunidas por infringir medidas sanitarias

El Intendente de Antofagasta hace un fuerte llamado a la responsabilidad tras la detención de personas por fiesta clandestina y venta de alcohol en Calama.

En el lugar, Carabineros detuvo a unas 24 personas de diferentes nacionalidades que se encontraban reunidas, donde además se incautaron bebidas alcohólicas y un monto estimado de $ 1.586.000 producto de la venta de las mismas.

En el marco de los servicios, patrullajes preventivos y operativos dispuestos por la 1ª Comisaría de Calama, sumado a la denuncia responsable y la confianza de la comunidad, los funcionarios nuevamente sorprende el funcionamiento de un clandestino de alcoholes.

Ante esta situación, el Intendente de la Región de Antofagasta, Rodrigo Saavedra Burgos, hizo énfasis en el arduo esfuerzo del gobierno del Presidente Sebastián Piñera por generar un plan de vacunación para combatir el Covid-19, afirmando que: “un tema muy importante es ser consciente y asimilar que el esfuerzo debe transformarse en compromiso y hechos como el sucedido anoche en Calama con 24 personas que aún no comprenden que reunirse en horarios no permitidos y avalar irregularidades como la venta de alcohol clandestina no aportan al proceso”. En este sentido, Saavedra finalizó haciendo un llamado a denunciar este tipo de situaciones: “Esta es una de las medidas que vamos seguir aplicando con mano dura y seremos rigurosos con eso, seguimos trabajando arduamente por el orden público y por combatir la pandemia”.

Pasadas las 23 horas del viernes 13 de marzo, el personal policial de la Comisión de Alcoholes de la 1ª Comisaría de Calama llegó hasta calle Antofagasta, en donde al interior de un inmueble fueron sorprendidas 24 personas que consumían bebidas alcohólicas sin mantener ningún tipo de patente ni resguardos sanitarios contra el Covid-19.

El Mayor Adel Pacheco, Subcomisario de los Servicios de la 1º Comisaría de Calama, aseguró que el trabajo de Carabineros y el apoyo de los vecinos es primordial para neutralizar este tipo de actividades que ponen en riesgo la seguridad pública.

“Fueron sorprendidas 24 personas consumiendo alcohol en un local clandestino, a lo que se suma la transgresión al aforo permitido, así mismo, las personas no mantenían ningún tipo de medida preventiva sanitaria, todo los antecedentes fueron dispuestos ante la Fiscalía Local”, explicó Pacheco.

En el lugar Carabineros detuvo a 24 personas por el Art. 318, se decomisaron las bebidas alcohólicas e incautando un total de $ 1.586.000 pesos producto de la venta. Todos los detenidos son mayores de edad y corresponden a personas de diversas nacionalidades quienes quedaron a disposición de la Fiscalía Local.