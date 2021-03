Curva de contagios ha descendido y se ha estabilizado en Táchira: Hospital Central de San Cristóbal

El director del Hospital Central de San Cristóbal, Régulo Lobo, informó este viernes que la curva de contagios de coronavirus ha descendido y se ha estabilizado en el estado Táchira, y sostuvo que no hay ningún reporte de infectados por la cepa brasileña en la entidad.

“Tenemos 4 pacientes hospitalizados en las áreas de aislamiento, 3 son adultos y uno es paciente pediátrico, de los pacientes adultos uno está en Unidad de Cuidados Intensivos bajo ventilación mecánica. Seguimos con una curva que ha descendido y se ha estabilizado en los últimos días por el pequeño número de pacientes que tenemos hospitalizados”, indicó Lobo en un video compartido en Twitter por La Prensa del Táchira.

El especialista agregó además que no se han registrado fallecidos en las últimas 72 horas. “No tenemos ningún reporte de médicos que trabajen en áreas de aislamiento torno a la cepa brasileña, no tenemos reporte en torno a eso”.

“Mientras la pandemia persista el hospital tiene sus áreas de aislamiento designada y se mantiene los protocolos de manejo de pacientes con problemas de índole respiratorio y con sintomatología que se pueda correlacionar con el Covid. Esto se mantendrá por un tiempo indeterminado mientras la pandemia persista, es decir, independientemente del número de pacientes hospitalizados, la forma de actuar del hospital, personal e institución sigue siendo la misma”, concluyó.

Cifras de la administración de Maduro hasta este jueves



El ministro oficialista de comunicación, Freddy Ñáñez, informó este jueves en la noche que hubo 481 nuevos casos de coronavirus en el país, siendo Caracas la entidad con más casos con 187, mientras que en Los Roques se reportaron 13 contagios que llevan la cifra total a 144.277. Además reportó 8 muertes para totalizar 1.415 fallecidos, sin hacer mención al personal de salud que ha perdido la vida en la batalla contra el Covid-19

“Hoy 11 de marzo a 361 días de la pandemia en Venezuela, informamos que durante las últimas 24 horas el país registró 481 nuevos contagios por Covid-19, 479 de transmisión comunitaria y 2 importados. Los casos comunitarios están ubicados en los siguientes estados: Caracas 187, Miranda 90, La Guaira 58, Anzoátegui 45, Los Roques 13, entre otros”, indicó Ñáñez en su cuenta oficial Twitter.

En Caracas se presenta el mayor número de contagios, en 22 de sus Parroquias: El Valle 27, Coche 22, Altagracia 16, Sucre 14, El Recreo 13. De los 2 casos importados, 1 viene de República Dominicana y 1 de México.

“Llegamos a un total de 144.277 casos confirmados, 136.269 personas recuperadas, lo que representa el 94% de los contagios. Contamos con 6.593 casos activos, 6.277 están siendo atendidos en el sistema público de salud y 316 en clínicas privadas. 3.705 pacientes se encuentran asintomáticos, 2.317 con Insuficiencia Respiratoria Aguda leve, 429 con Insuficiencia Respiratoria Aguda Moderada y 142 en la Unidad de Cuidados Intensivos”, detalló.

Además agregó que “reportamos 8 fallecidos: 1 mujer de 64 y 1 hombre de 53 años de Caracas, 1 hombre de 36 años y 1 mujer de 46 de Yaracuy, 1 mujer de 79 de Aragua, 1 hombre de 50 de Anzoátegui, 1 hombre de 48 de Monagas y 1 mujer de 85 años de Lara. Condolencias a sus familiares y seres queridos. Hasta hoy se han realizado 2.987.875 pruebas. Lo que representa 99.596 pruebas por millón de habitantes”.

“Reiteramos el llamado a quedarse en casa durante esta cuarentena radical, es importante reforzar las medidas de bioseguridad para protegerse de la variante brasileña que ya se encuentra entre nosotros. ¡Si tú te cuidas, me cuidas!”, concluyó Ñáñez.

Los Roques tras primera muerte por Covid: “Estamos desasistidos”



La población de Gran Roque, el islote mayor de Los Roques, se encuentra consternada a raíz del primer fallecimiento a causa del coronavirus en esa comunidad el cual se comunicó ayer miércoles.

La víctima respondía al nombre de Omar Moreno, de 49 años de edad, quien trabajaba en el Saime del aeropuerto de la localidad y quien era muy apreciado en la comunidad.

“A Omar muchísima gente lo quería y respetaba. Era una muy buena persona. El sufría de insuficiencia renal. Comenzó a presentar los síntomas hace más de una semana, pero no tenía confirmación del Covid-19 porque no habían llegado las pruebas. El resultado de positivo se lo dieron el martes 9 de marzo y falleció al día siguiente”, relató un habitante de Gran Roque en entrevista telefónica a El Pitazo, quien prefirió no revelar su nombre por medio a represalias.

La fuente comentó que la muerte de Omar “nos ha generado pánico y ansiedad. Estamos desasistidos en Los Roques. Aquí solo hay un ambulatorio y no tiene capacidad para atender los casos que se están presentado y tampoco se ha dado garantía de traslado a Caracas. Aquí no hay oxígeno o terapia intensiva. Si un caso se agrava, pues se muere, como pasó con Omar”.