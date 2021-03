EEUU | Julissa Reynoso impulsa plan de «tolerancia cero» con la violencia de género

Estados Unidos debe avanzar hacia la «tolerancia cero» con la violencia de género y promover ese principio también a nivel internacional, aseguró este viernes la copresidenta del nuevo Consejo de Políticas de Género de la Casa Blanca, Julissa Reynoso.

En una entrevista, la asesora del presidente estadounidense Joe Biden, Julissa Reynoso, explicó por qué el nuevo Consejo, creado el pasado lunes, tiene entre sus prioridades la creación de un plan nacional de acción para acabar con la violencia de género.

«(Es importante) que podamos avanzar con un plan de cero tolerancia hacia la violencia» de género, aseguró Reynoso, que copreside el nuevo consejo junto a Jennifer Klein, experta en políticas de igualdad.

Could not agree more! Muchísimas gracias a Julissa Reynoso por representarnos a todos hoy desde @LaCasaBlanca. https://t.co/kaE0bzir47

— Robert Julien 🏳️‍🌈🇨🇺 (@RCJulien91) March 8, 2021