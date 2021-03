EEUU | Millones se preparan para la llegada de una gran tormenta en el oeste de EE.UU.

El inesperado retraso de la llegada de una poderosa tormenta de nieve y viento a Colorado y Wyoming permitió este sábado a las autoridades estatales intensificar las medidas de preparación y protección para los de 20 millones de personas que se verán afectadas por su inusitada fuerza.

Hasta este viernes se decía que la tormenta llegaría ese día por la noche, pero ahora, según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la fuerte nevada comenzará 24 horas después de lo anticipado, es decir, este sábado por la noche, extendiéndose a todo el domingo y probablemente hasta el lunes por la mañana.

Robert Koopmeiners, meteorólogo del NWS, indicó en un comunicado difundido este sábado que, aunque la tormenta no comenzó cuando inicialmente estaba previsto debido a una reducción en su velocidad de avance, todavía se trata de una «importante» tormenta invernal que, lejos de debilitarse, «se intensificará» en la noche de sábado a domingo.

«Marzo es el mes con más nieve en Denver y esta vez la vamos la recibir toda junta», dijo Koopmeiners, en referencia al medio metro de nieve que se acumularía en Denver y zonas vecinas durante la tormenta, es decir, cuatro veces más que durante las nevadas habituales.

Y el Departamento de Transporte de este estado advirtió que resultará «imposible» transitar por las carreteras desde esta noche y posiblemente durante las próximas 48 horas.

March 13, 2021