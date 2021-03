La Diva del Bronx, Jennifer López y el exgrande liga Alex Rodríguez anunciaron que se separan.

La pareja ha cancelado su compromiso casi dos años después de una propuesta romántica que parecía conducirlos al altar.

La noticia es una sorpresa para los fanáticos después de que la pareja compartió en línea mensajes sinceros del Día de San Valentín y también asistieron juntos al Super Bowl en Miami en febrero pasado.

«Sabes que lo intentamos dos veces en 2020. Nos mordió dos veces el COVID-19», compartió el ex jugador de MLB en The Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon . «Sabes, dicen que la tercera vez es un encanto, así que esperemos que sea lo que queremos escuchar».

En cuanto a Jennifer, previamente le dijo a Elle que no tenían prisa por decir «Sí, quiero». Como dijo en la publicación, «Aplazamos la boda dos veces. Habíamos planeado lo que realmente queríamos hacer, [pero] no sé si podremos recrearlo. Lo cancelamos y desde entonces, realmente no hemos hablado de eso».

En marzo de 2019, el ex yanqui de Nueva York se arrodilló y le propuso matrimonio a J.Lo durante una escapada romántica a Baker’s Bay. El gran movimiento se produjo poco después de que la pareja celebrara su segundo aniversario.

La entrada El pelotero que creyó que JLo era un rolling al short aparece primero en El Clarín | Diario venezolano de la región central.

Autor: elclarin

Fecha de publicación: 2021-03-13 10:53:31

Fuente