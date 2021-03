En el Ambulatorio de El Clavo no hay ni aspirinas: Ocariz

El principal ambulatorio ubicado en el pueblo de El Clavo, cerca de Higuerote y Río Chico, en el estado Miranda, está abandonado. Así lo denunció este sábado Carlos Ocariz este sábado.

“Como siempre lo hemos venido haciendo hoy nos encontramos en El Clavo. Aquí podemos constatar la deficiencia en los servicios públicos, además de ver el deterioro del principal ambulatorio de la zona. En este centro de salud no hay nada, ni una aspirina, puros carteles con nombres, no hay ni bombillos nada, observamos todo en total abandono”.

Vecinos informaron que para atender alguna emergencia de salud deben trasladarse a centros asistenciales en otros pueblos. “¿Cómo es posible que nuestro pueblo con todas las necesidades que está pasando tenga que recorrer kilómetros para ser atendidos por un médico. Es irresponsable tener centros de salud abandonados en tiempos de pandemia», agregó Ocariz.

«Hay cosas que no se pueden permitir. El Covid no es juego. Es algo que debe ser tomado muy en serio. Es lamentable ver que no se toman medidas especiales para llevarle tranquilidad a nuestra gente en materia de salud, este tipo de cosas no las podemos tolerar y por eso hay que trabajar por cambiarlas”.