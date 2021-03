En refugio Mundo Sonrisas en Puerto Ordaz “nos tratan como una cárcel”, denuncia futbolista Douglas Madera

El futbolista venezolano, Douglas Madera, denunció este viernes que en el refugio Mundo Sonrisas en Puerto Ordaz estado Bolívar están “en una crítica situación” y además señaló que los tratan “como una cárcel”.

En torno a esto, el periodista Elías Rivas recalcó en la red social Twitter lo siguiente: “Por si queda alguna duda de lo que denuncia el futbolista venezolano Douglas Madera les dejo este trabajo que realicé a mediados del año pasado. Por lo visto el panorama no mejora”.

En un reportaje de TVV Noticias, Madera informó que llegó al país el pasado 5 de marzo por la frontera con Brasil. Madera detalló que la prueba rápida que le hicieron al llegar a Canaima salió negativa, sin embargo el 6 de marzo fue trasladado con al menos 30 personas a un refugio de bioseguridad ubicado en Puerto Ordaz llamado Mundo Sonrisas en donde los contagiados tendrían que cumplir la cuarentena para evitar la propagación de los casos.

“Las condiciones en la que nos encontramos todas las personas que estamos aquí son bastante deplorables, son condiciones inhumanas, encontramos las habitaciones en las que evidentemente hay hacinamiento de personas porque son hasta 8 personas en una misma habitación bastante reducida, camas que no sé si se le pueda llamar camas porque tienen colchones de resortes que lastiman muchísimo el cuerpo, obviamente no se pueden descansar bien en ellos, además no tiene sábanas, no tienen higiene, los baños se encuentran en un estado de abandono absoluto, con las cañerías tapadas, con las pocetas que no bajan, con muchísimo mal olor. La comida en cuanto a calidad y cantidad son inaceptables para el ser humano”, describió Madera.

Dio negativo en la prueba PCR pero sigue en cuarentena obligatoria



A pesar de haber salido negativo en PCR, Madera permanece recluido en el recinto en contra de su voluntad.

“Se nos trata además como si fuéramos criminales, como si estuviéramos en una cárcel, donde se nos dice que no podemos estar en el patio, no podemos estar en la terraza esa interna que está ahí, se nos ata continuamente a nuestras habitaciones, ósea una cantidad de violaciones a nuestros Derechos Humanos inaceptable”, deploró.

El atleta hizo un llamado para que se tomen las medidas necesarias para acabar con las irregularidades que se presentan en el refugio.

“Nos han dado pasta con sardina licuada, cosas que muchas personas inclusive tocaron como comida porque era prácticamente incomible, nos dieron arepa con sardina licuada, arepa con mortadela, una arepa muy pequeña del tamaño de la palma de mi mano sin contar los dedos. Nos daban una alrededor de las 9 de la mañana, luego el almuerzo que es la pasta con la sardina licuada, o arroz con lenteja y mortadela, y luego en la tarde alrededor de las 6 pm nos dan otra arepa del mismo tamaño con mortadela o con sardina licuada”, dijo Douglas Madera y resaltó que los alimentos que les dan no cuentan con los nutrientes necesarios para el ser humano.