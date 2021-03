España | Marc Márquez vuela a Qatar para vacunarse contra el Covid y su regreso está más cerca

Dorna, la empresa organizadora del Mundial de motociclismo, alcanzó un acuerdo con el estado de Qatar para inmunizar a toda su parrilla con la vacuna de Pzifer entre el viernes y el sábado. Por ese motivo, tras recibir el alta médica, Marc Márquez ha cogido este sábado un vuelo exprés hacia Doha para poder sumarse así a la campaña de vacunación contra el Covid.

La idea del piloto de 28 años es vacunarse en Qatar y regresar después a España para continuar con su recuperación. No obstante, que el piloto se haya desplazado hasta Doha parece indicar que Marc Márquez tiene previsto volver a subirse a la moto en Qatar, donde se celebrarán las dos primeras carreras del Mundial, ambas en el Circuito de Losail. Aunque no se sabe si participará en el primer Gran Premio, que tendrá lugar entre el 26 y el 28 de marzo, el de Cervera está en la lista provisional de participantes para la primera carrera.

Conviene recordar que la pasada temporada Marc Márquez permaneció inédito en 2020 tras caerse en la primera carrera del Mundial y fracturarse el húmero. El octacampeón sufrió varias recaídas a lo largo de la temporada y tuvo que ser operado hasta en tres ocasiones, la última de ellas en Madrid el pasado mes de diciembre.

La recuperación de Marc Márquez y su objetivo en 2021

El alta de Marc Márquez, según el comunicado publicado por Honda, permitirá al piloto “intensificar el programa de recuperación de fuerza y movilidad con vistas a volver progresivamente a pilotar de forma competitiva”, motivo por el que volverá a España tras vacunarse para ultimar su puesta a punto.

No obstante, el propio Marc Márquez aclaraba: “Es la primera vez en mi carrera que he estado fuera 10 meses y veremos si estoy al 100% cuando vuelva. No se puede pretender llegar tras un año de lesión y ser el de antes. Hay que entenderlo. Será difícil estar al 100% y veremos si tardo una o dos carreras en coger forma. Mi objetivo para 2021 es volver a la moto y disfrutar”.

Exentos de cuarentena en Qatar

Aunque un viajero normal debe permanecer en cuarentena durante siete días al llegar a catar, los pilotos de MotoGP están exentos de hacerla. Marc Márquez únicamente deberá presentar una PCR negativa (de máximo 72 horas) en el aeropuerto y pasar otra PCR a su llegada, teniendo que estar confinado en el hotel hasta que reciba por correo el resultado del test. Si éste es negativo, Márquez podrá salir para ponerse la vacuna de Pzifer contra el Covid.

El español Carmelo Ezpeleta, que es el director de Dorna, quiso agradecer este viernes al gobierno de Qatar el haber ofrecido la vacuna contra el Covid a todos los integrantes del paddock: “Desde 2004 Catar forma parte del Campeonato del Mundo y desde 2007 tiene el primer Gran Premio del año. Se ha convertido en una tradición y todo el mundo está muy contento de empezar allí”, comenzaba diciendo.

“Este año, gracias a que la relación entre el Gobierno y Dorna siempre ha sido fantástica, y debido a la situación y a que es difícil ir a los GP de América, decidimos proponer a las autoridades de Catar organizar dos Grandes Premios consecutivos en Losail y hacer todos los entrenamientos aquí”, proseguía Carmelo Ezpeleta. “El gobierno de Qatar, donde el programa de vacunación va tan bien, nos ofreció entonces la oportunidad de vacunar el paddock y eso es algo increíble para nosotros. Toda la familia de MotoGP lo aprecia mucho. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al gobierno de Qatar”, finalizaba.

La Fórmula 1 rechaza vacunarse

Al igual que ha sucedido en MotoGP, el gobierno de Baréin ha ofrecido la vacuna contra el Covid al Gran Circo de la Fórmula 1, lo que ha supuesto un dilema ético para sus dirigentes.

“Debido a la escala de tiempo del evento de Fórmula 1 de este año, incluidos los test, la gran mayoría de los participantes estarán presentes en Baréin durante un período de tres semanas antes de la carrera. Eso, a su vez, brinda una oportunidad única de ofrecer protección adicional a quienes deseen aprovechar la oportunidad de la vacunación”, planteaba el Ministerio de Sanidad.

No obstante, se terminó declinando esta propuesta al no querer tratos de favor. Según hizo llegar un portavoz de la Fórmula 1 al periodista británico Adam Cooper: “Como organización con sede en Reino Unido, la Fórmula 1 no planea vacunarse como grupo de viaje de forma previa al proceso de vacunación del sistema sanitario de Reino Unido”. Dicho mensaje coincidía con las declaraciones que Stefano Domenicali, director de la Formula 1, había realizado semanas atrás.