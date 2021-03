España | última hora de la vacuna AstraZeneca, medidas y toque de queda, en directo

20:30 México recibe un millón de dosis de la vacuna china contra el coronavirus de Sinovac

Este sábado ha llegado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un cargamento de vacunas con un millón de dosis de Coronavac, de la farmacéutica china Sinovac.

El avión procedente de Pekín ha aterrizado en la mañana del sábado y con estas dosis México suma ya dos millones de dosis de Coronavac recibidas, ha destacado el Gobierno mexicano.

La subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado Peralta, ha destacado que el envío es resultado de la cooperación con China y «muestra del fortalecimiento de los lazos de hermandad».

20:15 Galicia suma 2.296 fallecidos en la pandemia tras la muerte de seis nuevas víctimas

La Consellería de Sanidade ha notificado este sábado seis fallecidos en las últimas horas. De este modo, Galicia suma 2.296 víctimas durante el año de pandemia.

Las seis personas contaban con patologías previas. Tres de ellas fallecieron el 12 de marzo: son tres mujeres de 79 (defunción en el CHUS), 82 (también en el CHUS) y 94 años (en el hospital de O Salnés).

Los otros tres óbitos han tenido lugar este sábado, día 13, todos ellos en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. Se trata de una mujer de 86 años y dos hombres de 74 y 84 años.

20:00 Portugal registra en 564 nuevos casos y 19 muertes por coronavirus en 24 horas

La Dirección General de Salud de Portugal ha informado este sábado de 564 nuevos casos y 19 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas contabilizadas, con lo que el país acumula 16.669 defunciones y 813.716 casos confirmados.

Además, el boletín informa de 66 pacientes hospitalizados menos (980) y 13 pacientes menos en unidades de cuidados intensivos (253). Los pacientes recuperados son 6.489 más y suman ya 756.259. Los casos activos suman al menos 5.944 y hay 823 contactos más bajo vigilancia. Son 17.215 en total.

Por regiones, no hay decesos en Azores, Madeira ni Algarve en las últimas 24 horas. Las muertes se concentras en Lisboa y Valle del Tajo (13), que acumula 208 nuevos contagios. En Norte han muerto tres personas y hay 132 contagios más y Centro tiene dos muertes y 114 contagios. Alentejo aporta un deceso y 26 casos.

19:45 Austria confina a los 45.000 habitantes de la ciudad de Wiener Neustadt por el repunte de casos

La Policía de Austria ha comenzado a bloquear este sábado todas las salidas de la ciudad de Wiener Neustadt, donde viven 45.000 personas, para cualquier residente que no demuestre un resultado negativo de la prueba de coronavirus ante el repunte de contagios de los últimos días en la zona.

La nueva norma ha entrado en vigor después de que la tasa de infección en la ciudad aumentara a más de 500 por 100.000 habitantes durante siete días, en comparación con un promedio nacional de 198 por 100.000.

Agentes de Policía y otros funcionarios estaban estacionados en 26 carreteras que salían de la ciudad al sur de Viena, revisando los documentos de los conductores. Los infractores de las reglas se enfrentan a multas de hasta 1.450 euros, informa la televisión pública austriaca ORF.

19:30 Francia informa de 29.759 nuevos contagios y 174 muertos por coronavirus en 24 horas

El Ministerio de Sanidad francés ha informado este sábado de 29.759 nuevos contagios y de 174 muertes relacionadas con la COVID-19 en las últimas 24 horas. El número de nuevos casos supone un incremento del 28 por ciento con respecto a la cifra del pasado sábado. Además hay 24.671 pacientes hospitalizados en Francia tras sumar 1.087 nuevos ingresos.

En cuanto a las unidades de cuidados intensivos, hay 4.070 pacientes ingresados después de sumar 263 nuevos ingresos en las últimas 24 horas.

Mientras, el primer ministro francés, Jean Castex, ha advertido de que «estamos en el filo de la navaja». «La situación hospitalaria es preocupante. No se correlaciona con la situación epidemiológica, lo que dificulta la gestión», ha afirmado Castex en un artículo publicado este sábado por ‘Le Monde’.

19:15 Extremadura registra 70 casos positivos y 1 fallecido por Covid-19

La Comunidad Autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 70 casos positivos de covid-19 confirmados, lo que supone un descenso respecto a los 79 del viernes, tras cuatro jornadas consecutivas en ascenso.

En los hospitales extremeños continúa bajando el número de pacientes, hasta los 42, de las cuáles 11 están en la UCI. En esta última jornada se ha comunicado un fallecido, un varón de 87 años de Cáceres, por lo que el total es de 1.716 desde el comienzo de la pandemia.

Asimismo, se han dado 27 altas, lo que equivale a un acumulado de 68.510, mientras que la incidencia acumulada de la Comunidad Autónoma es de 50,39 a los 14 días y de 24,26 a los 7 días.

19.00 La Región de Murcia suma 58 nuevos casos y un fallecido de 83 años en las últimas 24 horas

La cifra de nuevos casos de coronavirus en la Región de Murcia se ha situado en 58 en las últimas 24 horas, en una jornada en la que ha fallecido una persona por Covid-19. Se trata de un varón de 83 años de Murcia.

Así, la cifra de decesos registrados por esta enfermedad en la Comunidad asciende a 1.542, según los datos ofrecidos por el Servicio de Epidemiología correspondientes a este jueves a las 23.59 horas. El número total de afectados por Covid-19 en la Región de Murcia desde el comienzo de la pandemia se sitúa en 107.127.

De los 58 nuevos casos, 11 corresponden a Murcia, 8 a Cartagena, 7 a Torre Pacheco, 6 a San Javier y 4 a San Pedro del Pinatar. El resto están repartidos entre diversas localidades.

18:45 Comienza el traslado de pacientes desde la zona metropolitana de París ante el repunte de casos

Las autoridades sanitarias francesas han dado comienzo este sábado al traslado de tres pacientes desde la zona metropolitana de París hacia el oeste del país ante el repunte de casos en el área. Otros cuatro pacientes más serán trasladados este próximo domingo, siguiendo las instrucciones avanzadas el jueves por el ministro de Salud francés, Olivier Veran.

Las autoridades francesas contemplan el traslado final de decenas, cuando no cientos, de hospitales parisinos para evitar un posible colapso del sistema sanitario en la capital. Hay que recordar que, durante la primera ola de la pandemia en 2020, cientos de pacientes fueron trasladados a trenes de alta velocidad repletos de equipo médico para vaciar los hospitales.

18:30 Alemania advierte de un pico de contagios tras

Las autoridades sanitarias francesas han dado comienzo este sábado al traslado de tres pacientes desde la zona metropolitana de París hacia el oeste del país ante el repunte de casos en el área. Otros cuatro pacientes más serán trasladados este próximo domingo, siguiendo las instrucciones avanzadas el jueves por el ministro de Salud francés, Olivier Veran.

Las autoridades francesas contemplan el traslado final de decenas, cuando no cientos, de hospitales parisinos para evitar un posible colapso del sistema sanitario en la capital. Hay que recordar que, durante la primera ola de la pandemia en 2020, cientos de pacientes fueron trasladados a trenes de alta velocidad repletos de equipo médico para vaciar los hospitales.

Santa

El Instituto Robert Koch (RKI) ha advertido este sábado de un repunte de los contagios en Alemania más grave que el ocurrido en Navidad debido a la propagación de la variante británica del coronavirus, que supone ya aproximadamente el 50 por ciento de los contagios.

Así, el RKI ha indicado que podría superarse el nivel de los 30.000 contagios diarios. «La extrapolación de la tendencia muestra que el número de casos superará el nivel de Navidad a partir de la semana 14», ha apuntado el organismo, referencia oficial sobre el coronavirus en Alemania.

La 14ª semana comienza el lunes de Pascual y el 24 de diciembre el RKI informó de 32.195 nuevos contagios. El pico se alcanzó a finales de mes con casi 50.000 nuevos casos diarios.

18:15 Castilla y León registra 218 nuevos casos, para un total de 213.772, 12 fallecidos y 66 altas

Castilla y León suma 218 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 213.772, al tiempo que registra 12 nuevas víctimas mortales, todas ellas en hospitales, así como un total de 27.395 altas médicas, de ellas 66 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas publicadas este sábado registran 12 fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 5.474 la cifra total de defunciones en estos centros.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 239, 12 más que en la jornada anterior, y los casos positivos a ellos vinculados ascienden a 1.602. De ellos, Ávila contabiliza cinco –dos menos–; Burgos, 54 –cuatro más–; León, 45 –once más–; Palencia, siete –tres más–; Salamanca contabiliza 34, cinco menos; Segovia 19, uno menos; Soria 25, uno menos; Valladolid, 40 –tres más– y Zamora diez, los mismos.

18:00 Italia supera los 26.000 nuevos casos de coronavirus mientras prepara el operativo de Semana Santa

Italia ha registrado este sábado 26.000 nuevos casos de coronavirus y más de 300 fallecidos mientras ultima los preparativos para el cierre del país para todas las zonas con una incidencia por encima de 250 casos durante la Semana Santa.

El último balance de Protección Civil apunta 26.062 nuevos casos y 317 fallecidos, para unos totales de 3.201.838 casos y 101.881 decesos desde el inicio de la pandemia. Un total de 2.579.896 personas se han recuperado ya en todo el país, 14.970 de ellas en las últimas horas.

En total, ahora hay 2.982 personas en cuidados intensivos. En las salas ordinarias los pacientes aumentaron en 497 con respecto a ayer, con lo que el total asciende a 24.153.

17:45 Reino Unido registra 5.000 nuevos contagios y otros 120 fallecidos en las últimas horas

El Ministerio de Salud de Reino Unido ha confirmado este sábado un total de 5.534 nuevos contagios de COVID-19, una cifra un poco por debajo de la tendencia aproximada de 6.500 casos diarios que el país ha registrado a lo largo de los últimos días.

Esta cifra ha elevado el cómputo global de Reino Unido hasta las 4.253.820 personas contagiadas desde que comenzó la pandemia de COVID-19, mientras que 125.464 han fallecido a causa de la enfermedad, 121 más en las últimas 24 horas. El número de fallecidos también mantiene su tendencia a la baja, con 175 decesos registrados la jornada anterior.

Por otro lado, las autoridades sanitarias británicas han detallado que 570 personas más han requerido un ingreso hospitalario a causa de la COVID-19. Hasta ahora, 8.029 personas permanecen hospitalizadas en Reino Unido con la enfermedad, 1.110 de ellos con respiración mecánica.

17:30 Canarias registra 217 contagios y un fallecimiento en el último día

Canarias ha registrado 217 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, de tal forma que actualmente acumula 43.192 casos, además los óbitos alcanzan los 624 al sumar una muerte en Tenerife, según los datos que la Consejería regional de Sanidad publica pasadas las 14.00 horas.

Así, del total de casos acumulados en Canarias, 4.361 se encuentran activos (+144), de los que 72 están ingresados en UCI (-3), 304 se mantienen hospitalizados (+3) y 3.985 se encuentran en sus domicilios (+144). Asimismo, 38.207 personas han superado la enfermedad tras recibir el alta médica 72 en el último día.

Respecto a la Incidencia Acumulada (IA) en el archipiélago a los siete días sube a los 64,22 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días crece hasta los 118,84 casos por 100.000 habitantes.

17:15 La Comunidad de Madrid notifica 1.500 casos nuevos, 1.249 de las últimas 24 horas, y 27 fallecidos más

La Comunidad de Madrid ha notificado 1.500 casos nuevos, de los que 1.249 corresponden a las últimas 24 horas y hay 27 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este sábado con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente se notificaron 1.301 nuevos casos de coronavirus, de los que 1.066 corresponden a las últimas 24 horas, y 16 fallecidos más en los hospitales.

El número de pacientes hospitalizados ha descendido, con 1.568 en planta (44 menos) y 435 en UCI (20 menos), mientras que 207 pacientes han sido dados de alta. El número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria se sitúa en 3.352.

17.00 Austria confina a los 45.000 habitantes de la ciudad de Wiener Neustadt por el repunte de casos

La Policía de Austria ha comenzado a bloquear este sábado todas las salidas de la ciudad de Wiener Neustadt, donde viven 45.000 personas, para cualquier residente que no demuestre un resultado negativo de la prueba de coronavirus ante el repunte de contagios de los últimos días en la zona.

La nueva norma ha entrado en vigor después de que la tasa de infección en la ciudad aumentara a más de 500 por 100.000 habitantes durante siete días, en comparación con un promedio nacional de 198 por 100.000.

Agentes de Policía y otros funcionarios estaban estacionados en 26 carreteras que salían de la ciudad al sur de Viena, revisando los documentos de los conductores. Los infractores de las reglas se enfrentan a multas de hasta 1.450 euros, informa la televisión pública austriaca ORF.

«Estamos dispuestos a hacer todo lo que el Ministerio de Salud nos ha prescrito debido a la situación», ha declarado el alcalde de la ciudad, Klaus Schneeberger, en rueda de prensa este sábado.

16:30 Corea del Sur registra el mayor repunte de las últimas tres semanas con casi 500 nuevos contagios

Corea del Sur ha registrado este sábado el mayor repunte de casos nuevos de coronavirus en tres semanas, con 490 nuevos contagios, y vuelve a seguir la línea, superior a 400 afectados diarios, marcada durante la última semana.

Así, se han registrado 490 casos nuevos de COVID-19, incluidas 474 infecciones locales, lo que ha elevado el total de casos a 95.176, según el balance de la Agencia para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KDCA, según sus siglas en inglés), recogido por la agencia oficial de noticias surcoreana, Yonhap.

Asimismo, el país ha sumado otros cinco fallecimientos más, con lo que ya son 1.667 los muertos desde el estallido de la pandemia en el país, de acuerdo con el mismo balance.

15:48 Andalucía suma 22 muertes y 890 casos tras dos días por encima de 1.000 y la tasa baja a 118

Andalucía suma este sábado 13 de marzo 890 casos de coronavirus, después de dos días consecutivos por encima del millar, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que ha contabilizado 22 fallecidos, inferiores a los 37 de la víspera y a los 41 del sábado pasado.

La tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma ha bajado por quinto día consecutivo y se sitúa en 118,7 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 2,7 puntos menos que la tasa de 121,4 de la víspera y 10,23 puntos por debajo de la tasa de 128,93 del sábado pasado.

15:35 Repuntan a 78 los pacientes covid en UCI en Galicia

Galicia ha experimentado en las últimas 24 horas un aumento de cinco pacientes de covid-19 en las unidades de cuidados intensivos (UCI), que se sitúan en el total de 78. Eso sí, los hospitalizados en planta han bajado en 12, lo que ha hecho descender la cifra general de ingresados hasta los 323.

De igual modo, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) notifica este sábado, con cifras actualizadas a las 18,00 del viernes, un total de 277 nuevos casos detectados por cualquier tipo de pruebas –195 confirmados con una PCR–.

15:25 Cataluña registra 1.351 casos y 18 muertes más en las últimas 24 horas

Cataluña ha registrado hasta este sábado 573.629 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia –531.288 con una prueba PCR o test de antígenos–, 1.351 más que en el recuento del viernes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 21.000, que son 18 más que los registrados el viernes: 13.260 en hospital o centro sociosanitario, 4.550 en residencia, 1.140 en domicilio y 2.050 que no son clasificables por falta de información.

15:04 La Comunidad de Madrid publica la aplicación del cierre perimetral en San José y Semana Santa aunque lo recurrirá

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado este sábado la aplicación del cierre perimetral en el puente de San José y Semana Santa pero recurrirá ante la Justicia por no estar de acuerdo con la efectividad técnica de la medida y entender que jurídicamente el Ministerio de Sanidad no puede imponerlo.

Asimismo, a partir del lunes será efectiva la prorrogará hasta el 9 de abril del toque de queda desde las 23.00 horas hasta las 6.00 horas y la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios, ya que el 80% de los contagios del Covid-19 se producen en el ámbito familiar y domiciliario.

14:32 Cataluña publica la prórroga de restricciones y levanta el confinamiento comarcal

El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (Dogc) ha publicado este sábado la prórroga de «la mayor parte» de las restricciones para hacer frente al coronavirus, mientras que ha relajado algunas medidas, levantando el confinamiento comarcal para grupos burbuja.

La resolución indica que estas medidas entrarán en vigor el lunes, cuando vencen las actuales, y se alargarán hasta el 29 de marzo.

14:21 Aragón notifica 128 positivos y cuatro fallecidos en las últimas 24 horas

El Gobierno de Aragón ha notificado 128 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2 y cuatro fallecidos en la comunidad autónoma este viernes, 12 de marzo, según los datos provisionales recogidos en la web ‘https://datacovid.salud.aragon.es/covid/’. Las altas epidemiológicas han sido 304.

Por provincias, en Zaragoza, se han comunicado 108 contagios, tres muertes y 244 recuperados; en Huesca, 17 positivos y 26 altas; y en Teruel, un contagio, un fallecido y 33 personas recuperadas.

14:07 La pandemia obligó a cerrar los templos hace un año: «Fue muy duro tener que aconsejar dejar las reuniones presenciales»

La pandemia de la Covid-19 obligó a cerrar hace justo un año todos los templos en España, desde las iglesias católicas y evangélicas, hasta las mezquitas y las sinagogas, a raíz del decreto de Estado de Alarma del Gobierno.

Las confesiones reconocen que fue «muy duro» tener que cerrar estos espacios e incluso en algunos casos, creen que se limitó «injustificadamente» el derecho a la libertad de culto. Si bien, aseguran que el mayor drama ha sido la pérdida de vidas humanas, entre ellas, muchos ministros de culto.

13:51 Cantabria registra 45 nuevos contagios y ningún fallecido

Cantabria ha registrado 45 casos nuevos, seis más que en el día anterior, pero ningún fallecido, mientras sigue a la baja la ocupación hospitalaria y de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que se sitúa al 4,5% y 13,1% respectivamente.

Con datos de la Consejería de Sanidad cerrados hasta el cierre del viernes, en Cantabria hay 64 hospitalizados –10 menos que la jornada anterior–, de los que 14 están en la UCI (el jueves había 15). De ellos, 44 están ingresados en el Hospital Valdecilla de Santander, 14 en el de Sierrallana de Torrelavega y 6 en el de Laredo.

13:40 Las salas de conciertos catalanas pierden 80 millones tras un año de «cero actividad»

Las salas de conciertos de Cataluña cifran en 80 millones de euros las pérdidas económicas tras un año «de cero actividad» provocada por el cierre permanente dictado por el Gobierno mediante el estado de alarma que el Ejecutivo selló el 16 de marzo de 2020 por la pandemia de coronavirus.

En declaraciones a Europa Press, cuando se cumple un año del cierre, el presidente de la Associació de Sales de Concert de Cataluña (Asacc) y codirector de la sala Razzmatazz, Lluís Torrents, ha alertado de que las ayudas del Govern «son totalmente insuficientes y hay cierta discriminación en su distribución» según el tamaño de las salas.

13:24 Bajan los casos de Covid-19 en Navarra con 51 en el último día

Navarra registró ayer viernes 51 nuevos casos positivos de Covid-19, lo que supone un descenso respecto a los 68 contagios detectados la jornada anterior.

En el día de ayer se realizaron un total de 1.857 pruebas, entre PCR y test de antígenos, lo que arroja una tasa de positividad del 2,7%, según los datos provisionales del Gobierno de Navarra.

13:17 La pandemia deja ya más de 119 millones de contagios en todo el mundo

La pandemia de coronavirus ha dejado casi 490.000 casos y cerca de 10.000 muertos en todo el mundo durante las últimas 24 horas, tras superar la barrera de los 119 millones de contagios, según el último balance actualizado a este sábado por la Universidad Johns Hopkins.

El centro ha señalado a través de su página web que durante el último día se han confirmado 487.331 contagios y 9.820 decesos, lo que sitúa los totales en 119.060.652 y 2.639.456, respectivamente, con 67.397.962 personas recuperadas de la COVID-19.

12:58 Francia autoriza la vacuna de Johnson & Johnson

La Alta Autoridad de Salud de Francia (HAS) ha autorizado este viernes el uso de la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica Johnson & Johnson, un día después de ser aceptada por la Agencia Europea del Medicamento.

La presidenta de la autoridad sanitaria, Dominique Le Guludec, ha dicho que la vacuna estadounidense de inyección única puede usarse a partir de los 18 años e incluso en personas de 65 años o más, según recoge ‘Le Monde’.

12:46 Oleada de cancelaciones en el Mobile World Congress por segundo año

Las dudas se ciernen sobre el Mobile World Congress. A pesar de las grandes medidas de seguridad que, a menos de dos meses de que se dé inicio al mayor evento tecnológico en nuestro país, empiezan a repetirse situaciones muy similares a las que se vivieron el año pasado y que culminaron con la cancelación del Mobile World Congress 2020. Las primeras empresas en darse de baja han alegado que lo hacen para proteger a sus trabajadores, pero, ¿es este el único motivo?

Un año después de que la crisis sanitaria obligase a cancelar la pasada edición, GSMA -organismo encargado de la organización del MWC- ha puesto en marcha protocolos sanitarios para garantizar la seguridad de todos los participantes: control del aforo, que estará limitado a 50.000 asistentes o una PCR obligatoria al menos 72 horas antes de participar.

12:33 Estados Unidos supera los 100 millones de vacunaciones por coronavirus

Estados Unidos ha superado los 100 millones de dosis de vacunas aplicadas a tres meses del inicio de la campaña de inmunización contra la COVID-19, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

En concreto, son 101.128.005 las dosis inyectadas, con alrededor de 35 millones de personas ya con el esquema completo administrado, mientras son 65 millones los que han sido inoculados con la primera dosis.

12:23 Los Museos del Vaticano vuelven a cerrar sus puertas por la pandemia

Los Museos del Vaticano, que incluyen también las Villas Pontificias, los Jardines y el de las Excavaciones bajo la Basílica de San Pedro, han vuelto a cerrar sus puertas tan solo un mes y medio después de la reapertura por las condiciones sanitarias de la pandemia.

Así lo han comunicado en su página web. El cierre comenzará el próximo lunes 15 de marzo y se enmarca en la decisión de catalogar como zona roja, con un alto índice de trasmisión del coronavirus, la región del Lazio. De hecho, a partir del lunes se limitan de nuevo los movimientos en la región y se impone el cierre de las actividades no esenciales, además de colegios, universidades y guarderías. Esta decisión todavía no ha sido oficializada por el Ministerio de Salud italiano, pero ya ha sido adelantada por varios medios de comunicación.

12:14 La OMS alerta de una grave situación sanitaria en Brasil con más de 2.000 muertes diarias

El director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, ha alertado este viernes de la «amenaza extrema» en la que se encuentra Brasil al registrar más de 2.000 muertes diarias por coronavirus y con más del 96 por ciento de camas UCIs ocupadas en las regiones del centro y sur del país.

«La situación en Brasil ha empeorado, con una incidencia muy alta de casos y un aumento de los incidentes de muerte en todo el país», ha dicho Ryan, a lo que ha añadido «la preocupación con respecto al aumento de la transmisibilidad y letalidad» debido a la variante brasileña.

11:54 Pida la ayuda directa cuanto antes: el Gobierno no sabe qué hará cuando se acaben los 7.000 millones

El plan de ayudas directas de 7.000 millones para pymes y autónomos aprobado el viernes por el Gobierno tiene una grave deficiencia: no contempla cómo se repartirá el dinero si, como todo apunta, las solicitudes de subvenciones superan esa cifra. No hay ningún criterio para distinguir a las empresas solventes de las que no lo son, así que irá atendiendo a las solicitudes por orden de llegada. En consecuencia, conviene pedir la ayuda cuanto antes.

Eso sí, estas ayudas de hasta 200.000 euros a fondo perdido no podrán solicitarse antes de 40 días, como mínimo (es decir, en torno a mediados de mayo), según reconoció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Antes hay que desarrollar una orden, firmar convenios con todas las comunidades autónomas y demás trámites burocráticos. Y después, dependerá de la agilidad de cada región, que es quien repartirá el dinero.

11:33 Valencia seguirá la vacunación sin usar el lote de AstraZeneca paralizado en algunos países

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública seguirá con el programa de vacunación previsto y la existencia de suficientes dosis de AstraZeneca permitirá continuar sin utilizar el lote ABV5300, que algunos países han apartado para investigar casos de tromboembolismo.

El plan diseñado en la Comunidad incluye la administración de las tres vacunas actualmente existentes en el mercado: Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Dado que la cantidad de vacunas existentes, en este momento permite su administración a los grupos a los que actualmente se está administrando, las dosis del lote de AstraZeneca paralizado en diversos países europeos, no será utilizado por el momento, insisten desde la Generalitat Valenciana.

11:14 Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña empiezan a recibir dosis de vacunas

Los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil destinados en Cataluña han comenzado esta semana a recibir las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus, han explicado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno.

Los efectivos de estos cuerpos han empezado a ser vacunados un mes después que los agentes de Mossos d’Esquadra, ante lo que la Generalitat ha alegado que el proceso logístico ha sido más complejo, según ha publicado ‘El País’.

11:00 Melilla dice que hay 1.200 personas vacunadas con el lote investigado de AstraZeneca

El Gobierno de Melilla ha admitido que uno de los lotes de AstraZeneca investigados por supuestos episodios trombóticos ha sido administrado a 1.200 personas, la práctica totalidad profesores y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Bomberos, Protección Civil, agentes de movilidad y farmacias, si bien ha asegurado que hasta el momento no se ha producido ninguna incidencia en la ciudad española del norte de África.

La Consejería de Salud Pública ha hecho un llamamiento «a la tranquilidad de los melillenses», de forma especial de aquellos que han recibido la vacunación de AstraZeneca, y ha destacado que las únicas reacciones que se han registrado hasta el momento «son las contempladas en la ficha técnica» de la farmacéutica global con sede en Cambridge (Reino Unido), todas ellas «leves y autolimitadas».

10:30 El consejero de Sanidad de Madrid habla sobre el recurso contra el cierre perimetral

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado este viernes, sobre el recurso anunciado por el Gobierno regional contra el cierre perimetral en San José y Semana Santa, que «esa batalla hay que darla»

Según ha explicado el consejero en una entrevista en ‘Onda Madrid’, la principal causa del recurso contra la medida es que «todas las veces que ha tenido que perimetrar Madrid por decisión del Ministerio ha ido en contra de la reducción de los contagios», y «en segundo lugar, por una cuestión jurídica».

10:05 Castilla y León notifica dos posibles casos vacunados con la AstraZeneca retirada

La Comunidad de Castilla y León ha notificado a la Agencia Española del Medicamento y Productos Farmacéuticos (AEMPS) sobre dos casos detectados en Valladolid con posibles efectos adversos tras recibir dosis del lote de la vacuna de AstraZeneca-Universidad de Oxford, que es objeto de análisis por parte de las autoridades sanitarias europeas.

Se trata de dos pacientes atendidos en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, uno con diagnóstico de encefalitis inmunológica no infecciosa –que se encuentra estable, en planta, y evoluciona favorablemente– y el otro con un ictus del que fue tratado y que ya ha recibido el alta.

09:57 AstraZeneca anuncia que sólo entregará 100 millones de vacunas a la UE hasta junio

La compañía farmacéutica AstraZeneca ha reconocido este viernes que sólo podrá entregar a los países de la Unión Europea 100 millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19 durante el primer semestre del año, un tercio de todas las que había acordado con la Comisión Europea, debido a las restricciones a la exportación que tienen terceros países.

«AstraZeneca lamenta anunciar una disminución de la distribución planeada de vacunas contra la COVID-19 a la Unión Europea a pesar de haber trabajado sin descanso para acelerar el suministro», ha apuntado el laboratorio anglosueco en un comunicado.

En concreto, la compañía ha asegurado que sólo será capaz de repartir a los Estados miembros 30 millones de dosis antes de que acabe marzo y unos 70 millones de dosis durante el segundo trimestre. En total, 100 millones de dosis que representan un tercio de las 300 millones de unidades que la UE había adquirido a AstraZeneca.

09:38 Guardias Civiles de Madrid también fueron vacunados con el lote de AstraZeneca retirado

El lote de AstraZeneca investigado por provocar trombos graves a varios vacunados en distintos países europeos fue administrado en España a guardias civiles de Madrid, según ha confirmado OKDIARIO de fuentes del cuerpo. También la recibieron policías de distintos puntos del país, como informó este periódico.

Varios países europeos han suspendido ya la distribución y administración de manera preventiva del lote ABV5300, tras notificarse adversos graves. Desde los sindicatos policiales se informó de que el lote fue administrado a agentes de Unidades de Intervención Policial (UIP) y de comisarías.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha explicado este viernes que el lote retirado ya ha sido suministrado y administrado en España.

09:20 La OMS recomienda seguir administrando la vacuna de AstraZeneca

La subdirectora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Acceso a Medicamentos y Productos Sanitarios, Mariângela Simão, ha recomendado seguir administrando la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca hasta que se haya aclarado la «relación causal» con los casos de trombosis detectados en algunos pacientes europeos.

«Hay personas que mueren todos los días, por lo que es normal que haya personas que han sido inmunizadas y mueren. Los informes disponibles hasta ahora no establecen una relación directa con los trombos ya que este porcentaje se ha observado también entre la población general», ha detallado.

09:10 Las comunidades administran 5.352.767 dosis de las vacunas: el 80,3% de las recibidas

En España se han administrado hasta este viernes 5.352.767 dosis de las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, el 80,3% de las distribuidas entre las comunidades autónomas, que asciende a 6.655.195 unidades.

Los datos del departamento dirigido por Carolina Darias indican que en ese periodo se han recibido en España un total de 4.567.095 dosis de la vacuna de Pfizer, con 4.311.020 dosis administradas y 1.516.846 personas que han recibido la pauta completa; 387.600 correspondientes a Moderna, de las que ya se han inoculado 227.469 dosis y 66.394 ya han recibido las dos dosis; y 1.700.500 de AstraZeneca, con 814.278 dosis administradas, y cuatro personas a las que se han administrado ambas dosis.

08:50 La incidencia en España baja a 130

Las comunidades autónomas han notificado este viernes al Ministerio de Sanidad 5.348 nuevos casos de coronavirus, de los que 2.803 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 2.874 registrados el jueves.

La incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días sigue reduciéndose, situándose en los 130,51 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 132,25 notificado el jueves por el departamento dirigido por Carolina Darias.

Respecto a los fallecidos por Covid-19, este viernes se han notificado 173 más, de los cuales 483 se han registrado en la última semana.

Alerta con Astrazeneca

Todas las miradas están puestas en Astrazeneca. Uno de los dotes de su vacuna contra el coronavirus ha provocado graves trombos a varios vacunados de distintos países europeos. La OMS pide seguir administrándola porque «no hay razón para no usarla». En España Sanidad evita decir quiénes han sido inoculados con la vacuna, aunque OKDIARIO ha dado a conocer que en su mayoría son policías y guardias civiles.

21:10 El Rey aborda con el presidente de Portugal la situación de la Covid-19

El rey Felipe VI ha mantenido este viernes un encuentro con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa en el Palacio Real de Madrid en el que ambos han abordado cuestiones como la situación sanitaria por la Covid-19 o la próxima cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en Andorra el próximo mes de abril.

Rebelo de Sousa se encuentra de visita oficial en España tras ser reelegido como presidente de Portugal y tras ser recibido en el Vaticano por el papa Francisco.

Felipe VI ha recibido en el Palacio Real al presidente portugués a pie de coche y posteriormente han mantenido una reunión en el Salón de Tapices, acompañados de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo.

20:50 CyL notifica dos posibles casos en Valladolid de efectos adversos relacionados con la vacuna AstraZeneca

La Comunidad de Castilla y León ha notificado a la Agencia Española del Medicamento y Productos Farmacéuticos (AEMPS) sobre dos casos detectados en Valladolid con posibles efectos adversos tras recibir dosis del lote de la vacuna de AstraZeneca-Universidad de Oxford, que es objeto de análisis por parte de las autoridades sanitarias europeas.

Se trata de dos pacientes atendidos en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, uno con diagnóstico de encefalitis inmunológica no infecciosa –que se encuentra estable, en planta, y evoluciona favorablemente– y el otro con un ictus del que fue tratado y que ya ha recibido el alta.

20:00 Melilla dice que hay 1.200 personas vacunadas con el lote investigado de AstraZeneca y llama «a la tranquilidad»

El Gobierno de Melilla ha admitido que uno de los lotes de AstraZeneca investigados por supuestos episodios trombóticos ha sido administrado a 1.200 personas, la práctica totalidad profesores y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Bomberos, Protección Civil, agentes de movilidad y farmacias, si bien ha asegurado que hasta el momento no se ha producido ninguna incidencia en la ciudad española del norte de África.

La Consejería de Salud Pública ha hecho un llamamiento «a la tranquilidad de los melillenses», de forma especial de aquellos que han recibido la vacunación de AstraZeneca, y ha destacado que las únicas reacciones que se han registrado hasta el momento «son las contempladas en la ficha técnica» de la farmacéutica global con sede en Cambridge (Reino Unido), todas ellas «leves y autolimitadas».

19:50 La Comunidad Valenciana seguirá su plan de vacunación sin usar el lote de AstraZeneca

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública seguirá con el programa de vacunación previsto y la existencia de suficientes dosis de AstraZeneca permitirá continuar sin utilizar el lote ABV5300, que algunos países han apartado para investigar casos de tromboembolismo.

El plan diseñado en la Comunidad incluye la administración de las tres vacunas actualmente existentes en el mercado: Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Dado que la cantidad de vacunas existentes, en este momento permite su administración a los grupos a los que actualmente se está administrando, las dosis del lote de AstraZeneca paralizado en diversos países europeos, no será utilizado por el momento, insisten desde la Generalitat Valenciana.

19:30 Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña empiezan a recibir dosis de vacunas

Los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil destinados en Cataluña han comenzado esta semana a recibir las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus, han explicado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno.

Los efectivos de estos cuerpos han empezado a ser vacunados un mes después que los agentes de Mossos d’Esquadra, ante lo que la Generalitat ha alegado que el proceso logístico ha sido más complejo, según ha publicado El País.

La vacunación comenzó el jueves sin incidencias y durante los últimos días se han detallado el calendario y los espacios para administrar las dosis.

18:30 Las autonomías administran 5.352.767 dosis de las vacuna de Pfizer, Moderna y AstraZeneca

En España se han administrado hasta este viernes 5.352.767 dosis de las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, el 80,3 por ciento de las distribuidas entre las comunidades autónomas, que asciende a 6.655.195 unidades.

El Ministerio de Sanidad ha facilitado esta información en el informe de actividad del proceso de vacunación frente a la Covid-19 en base a datos recogidos entre el 27 de diciembre, día en el que comenzaron las vacunaciones, y este viernes 12 de marzo.

Los datos del departamento dirigido por Carolina Darias indican que en ese periodo se han recibido en España un total de 4.567.095 dosis de la vacuna de Pfizer, con 4.311.020 dosis administradas y 1.516.846 personas que han recibido la pauta completa; 387.600 correspondientes a Moderna, de las que ya se han inoculado 227.469 dosis y 66.394 ya han recibido las dos dosis; y 1.700.500 de AstraZeneca, con 814.278 dosis administradas, y cuatro personas a las que se han administrado ambas dosis.

18:00 Sanidad registra 5.348 nuevos casos, 173 muertes y la incidencia baja a 130

Las comunidades autónomas han notificado este viernes al Ministerio de Sanidad 5.348 nuevos casos de coronavirus, de los que 2.803 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 2.874 registrados el jueves, lo que eleva la cifra global de personas infectadas de Covid-19 desde el comienzo de la pandemia en las 3.183.704.

La incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días sigue reduciéndose, situándose en los 130,51 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 132,25 notificado el jueves por el departamento dirigido por Carolina Darias.

Respecto a los fallecidos por Covid-19, este viernes se han notificado 173 más, de los cuales 483 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 72.258 personas.

17:30 Alemania levanta el veto para viajar n Semana Santa a siete regiones españolas

Alemania levanta el veto a viajar a seis comunidades españolas: Baleares, Cominidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Región de Murcia salen de la lista de lugares con limitaciones para volar desde Alemania J.F.M. J.F.M. Así lo anuncia, un tuit de la Embajada de Alemania en España.

🔴#ÚltimaHora Alemania deja de considerar Castilla La Mancha, la Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Murcia y Baleares como zonas de riesgo desde este domingo 14 de marzo a las 0:00 horas. 👇👇 pic.twitter.com/lI5fbBUJgg — Embajador de Alemania en Madrid (@AlemaniaDiplo) March 12, 2021

17:20 Italia se confinará en Semana Santa como parte de un nuevo paquete de restricciones

El Gobierno de Italia ha aprobado este viernes un nuevo decreto con una serie de medidas restrictivas entre las que se encuentra el confinamiento durante Semana Santa de toda Italia y el confinamiento desde el lunes para todas las zonas con una incidencia por encima de 250 casos.

Del 3 al 5 de abril, días de las vacaciones de Semana Santa en Italia, todo el país entrará en la conocida como ‘zona roja’ en la que los restaurantes solo pueden servir a domicilio o para llevar y se prohíben los viajes interprovinciales, así como se limita el número de visitas a otros domicilios a una diaria y con un máximo de dos personas.

17:03 La Comunidad de Madrid notifica 1.066 casos y 16 fallecidos más

La Comunidad de Madrid ha notificado 1.301 nuevos casos de coronavirus, de los que 1.066 corresponden a las últimas 24 horas, y 16 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este viernes con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente se notificaron 1.483 nuevos casos de coronavirus, de los que 1.098 corresponden a las últimas 24 horas, y 33 fallecidos más en los hospitales.

El número de pacientes hospitalizados ha descendido, con 1.612 en planta (24 menos) y 455 en UCI (6 menos), mientras que 154 pacientes han sido dados de alta. El número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria se sitúa en 3.352 (202 más).

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 611.654 positivos, un total de 99.403 casos han requerido hospitalización, 9.540 han necesitado UCI, 87.681 han sido dados de alta por los hospitales y 730.052 han recibido atención domiciliaria por Atención Primaria.

17:00 Gobierno Vasco dice que no cabe relajación por el «temor a un nuevo pico epidémico»

El Gobierno Vasco asegura, en su ‘Memoria de un año de pandemia en Euskadi’, hecha pública este viernes, que en estos momentos no cabe relajación por el «temor a un nuevo pico epidémico» de la covid-19 y la incidencia de las nuevas variantes. La británica ya es dominante y representa más del 65% de casos.

Mañana, 13 de marzo, se cumple un año desde que, a propuesta del Lehendakari, Iñigo Urkullu, se adoptase la Declaración de Emergencia Sanitaria al amparo del LABI, Plan de Protección Civil, y el Ejecutivo ha dado a conocer este documento, que seguirá completándose hasta qud concluya la pandemia.

16:45 La Rioja registra un nuevo fallecido y bajan los casos activos

La Rioja ha lamentado este viernes un nuevo fallecido por coronavirus COVID-19, según los últimos datos actualizados por el Gobierno regional. Los casos activos han descendido pasando 194 a los 187 (siete menos), mientras la presión asistencial ha descendido ligeramente, de 54 a 51 pacientes ingresados (tres menos).

La persona fallecida es una mujer, de edad avanzada y patologías previas, que no vivía en una residencia de personas mayores.

De este modo, y siguiendo los mismos datos, desde el inicio de la pandemia han muerto 733 personas por coronavirus en nuestra comunidad. De esta cifra, 300 vivían en una residencia de mayores.

16:30 La Comunidad Valenciana registra 310 casos y 11 fallecidos, ocho de ellos residentes

La Comunitat Valenciana ha registrado 11 nuevos fallecidos por coronavirus (ocho de ellos, residentes), así como 310 casos nuevos y 576 altas. Hay 630 personas ingresadas (33 menos que ayer) y 176 en UCI (dos menos), y se han detectado siete nuevos brotes.

Además, Sanidad ha administrado un total de 472.145 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Por provincias, 57.307 en Castellón, 165.903 en Alicante y 248.935 en Valencia. Han recibido las dos dosis 145.816 personas.

Por provincias, la distribución de nuevos positivos es la siguiente: 19 en Castellón (39.042 en total), 127 en Alicante (144.078 en total) y 164 en la provincia de Valencia (199.627). Se han reasignado dos casos a la provincia de Valencia, por lo que en estos momentos hay tres casos sin asignar.

16:15 Cataluña retira «por prevención» 2.000 dosis de un lote de la vacuna de AstraZeneca

La Consejería de Salud de la Generalitat ha retirado «por prevención» 2.000 dosis de la vacuna de un lote de AstraZeneca a la espera de un informe definitivo de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés) sobre los casos de trombosis.

Del lote de 37.000 vacunas de AstraZeneca que tenía el departamento ya se han administrado todas a excepción de estas 2.000 que se han retirado, han informado fuentes de la Consejería de Salud.

16:05 El número de casos positivos se eleva en el País Vasco

El País Vasco ha registrado 380 nuevos positivos en covid-19 este pasado jueves, 11 más que el día anterior, mientras que la tasa de casos acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes se sitúa en 200,30 frente a los 199,75 del anterior balance. Por su parte, los hospitales vascos han recibido 41 nuevos ingresos en planta y mantienen a 95 pacientes en las UCI, cinco menos.

Según los datos del último boletín epidemiológico del Departamento vasco de Salud, en la jornada de este jueves se han efectuado 7.291 test diagnósticos, con 196 positivos en Vizcaya, 138 en Guipúzcoa y 44 en Álava, a los que se suman dos casos de personas residentes fuera del territorio vasco.

15:45 Sanofi y Translate Bio inician el ensayo clínico de fase 1/2 del la vacuna de ARNm COVID-19

Sanofi Pasteur y Translate Bio han anunciado el inicio del ensayo clínico de fase 1/2 para MRT5500, un candidato a vacuna de ARNm contra el SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19. Las empresas esperan resultados provisionales de esta prueba en el tercer trimestre de 2021.

«Nuestro candidato a vacuna de ARNm es el resultado de nuestra experiencia en enfermedades infecciosas junto con las tecnologías innovadoras de nuestro socio. Iniciar el ensayo de fase 1/2 representa un importante paso adelante en nuestro objetivo de llevar otra vacuna eficaz a la lucha en curso contra la pandemia de COVID-19», ha dicho el vicepresidente ejecutivo y director global de Sanofi Pasteur, Thomas Triomphe.

15:30 Castilla y León registra 188 nuevos casos y nueve fallecidos

Castilla y León suma 188 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 213.554, al tiempo que registra nueve nuevas víctimas mortales, todas ellas en hospitales, así como un total de 27.329 altas médicas, de ellas 42 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas publicadas este viernes registran nueve fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 5.462 la cifra total de defunciones en estos centros.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 227, ocho menos que en la jornada anterior, y los casos positivos a ellos vinculados descienden a 1.589. De ellos, Ávila contabiliza siete –los mismos–; Burgos, 50 –sin cambios–; León, 34 –cuatro menos–; Palencia, cuatri –dos menos–; Salamanca contabiliza 39, uno menos; Segovia 20, uno menos; Soria 26, sin cambios; Valladolid, 37 –uno menos– y Zamora diez, uno más.

15:10 El Gobierno transmite «seguridad y absoluta tranquilidad» en la vacuna de AstraZeneca

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha transmitido a los ciudadanos españoles «seguridad» y «absoluta tranquilidad» en la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca, tras notificarse varios casos de eventos trombóticos en varios países europeos.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes, Montero ha expresado su «tranquilidad» a pesar de estos casos, ya que «se está monitorizando desde el comienzo de la campaña de vacunación todas las reacciones adversas». «Seguridad y tranquilidad son las palabras», ha apostillado.

14:50 Navarra dice que sus residencias siguen sin caso: «Un ambiente que no se veía desde hace un año»

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu, ha informado este viernes de que las residencias de mayores y de personas con discapacidad siguen sin casos activos de Covid-19, lo que ha calificado como «una noticia muy buena», y ha pedido continuar siendo «prudentes».

En respuesta a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, Maeztu ha insistido en que «tenemos que continuar extremando las medidas preventivas, aunque están todos los centros vacunados mayoritariamente; es preciso seguir cumpliendo las medidas preventivas».

14:30 El primer año de pandemia provoca «un frenazo claro» del crecimiento del juego ‘online’

El primer año de pandemia de la COVID-19 ha provocado «un frenazo claro» del crecimiento del juego de azar y las apuestas ‘online’ en 2020, como reflejan los informes trimestrales de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Así lo explica a Europa Press el director general de la Asociación Española de Juego Digital (Jdigital), Andrea Vota, cuando se cumple un año desde que el Gobierno declarara a España en estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus.

14:00 Alemania saca a Baleares de su lista de zonas de riesgo para viajar

El Gobierno alemán ha informado este viernes de que Baleares deja de estar considerada de riesgo a la que viajar por la pandemia de la COVID-19.

Así lo ha comunicado a través de la web del Ejecutivo germano, donde se especifican las restricciones de viaje para Alemania, donde se enumeran las zonas de riesgo de viaje. Con esta decisión, los ciudadanos alemanes que viajen hasta las Islas no tendrán que guardar una cuarentena de 14 días, como era obligatorio hasta este momento.

13:45 Murcia suma 64 nuevos casos y un fallecido de 53 años en las últimas 24 horas

La cifra de nuevos casos de coronavirus en la Región de Murcia se ha situado en 64 en las últimas 24 horas, en una jornada en la que ha fallecido una persona por Covid-19. Se trata de un varón de 53 años de Cartagena.

Así, la cifra de decesos registrados por esta enfermedad en la Comunidad asciende a 1.542, según los datos ofrecidos por el Servicio de Epidemiología correspondientes a este jueves a las 23.59 horas. El número total de afectados por Covid-19 en la Región de Murcia desde el comienzo de la pandemia se sitúa en 107.127.

13:30 Castilla y León también suspende cautelarmente vacunación con un lote de AstraZeneca

Castilla y León ha decidido, como medida cautelar, suspender temporalmente la vacunación contra la covid con las dosis disponibles del lote número ABV5300 de la vacuna AstraZeneca-Univesidad de Oxford, distribuido a mediados de febrero en toda la Comunidad y que ha sido relacionado con posibles efectos adversos graves en Austria y Dinamarca.

Según ha informado la Consejería de Sanidad en un comunicado, la decisión se toma atendiendo al principio precaución que ha de regir ante este tipo de situaciones, si bien en Castilla y León no se ha registrado ningún efecto adverso grave por la inoculación de este tipo vacunal ni de las otras vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento y recomendadas para su uso por la Agencia Española.

13:10 Madrid restringe la movilidad en Morata de Tajuña y levanta las de 15 zonas

La Comunidad de Madrid ha anunciado la activación de medidas de restricción de la movilidad en el municipio de Morata de Tajuña, que entrarán en vigor el lunes y se mantendrán durante 14 días, y levantará las de 15 Zonas Básicas de Salud (ZBS) que hasta ahora contaban con ellas.

La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha explicado que se ha tomado esta decisión, en referencia a las 15 ZBS, por «la evolución en el descenso de los casos y por la tendencia marcada».

Entre esas 15 ZBS se encuentran las de Marie Curie (Leganés), Villanueva del Pardillo, Torrejón de Ardoz, Collado Villalba y San Sebastián de los Reyes. Andradas ha pedido que, pese al levantamiento de medidas, «no hay que relajarse para poder controlar la transmisión».

13:00 Los casos de cepa británica suponen ya el 60% del total en la Comunidad de Madrid

El porcentaje de la cepa británica supera el 60% en la Comunidad, ha informado el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, en rueda de prensa, que ha añadido que han dado con un nuevo caso de la variante brasileña, la P1.

La Comunidad ha puesto en marcha un sistema de secuenciación genómica aleatorio de PCR para detectar las distintas variantes, que ha servido para detectar este nuevo caso de variante brasileña. De este modo la región confirma dos casos de variante P1 y otros dos de la P2.

12:45 La incidencia y ocupación hospitalaria siguen a la baja en Cantabria, que suma un fallecido

Cantabria ha registrado un nuevo fallecido por coronavirus este jueves, un hombre de 92, en una jornada en la que han seguido bajando los contagios, la incidencia y la ocupación hospitalaria, que en el caso de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) es del 14 por ciento.

Así, en las últimas 24 horas se han detectado 39 nuevos contagios (5 menos que el día anterior), mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 y siete días se ha reducido un punto y se sitúa, respectivamente, en 96 y 46 casos por cada 100.000 habitantes.

A su vez, la tasa de positividad se mantiene en el 3,7 por ciento, igual que la víspera, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad.

12:38 Ayuso cerrará Madrid en Semana Santa pero recurrirá la orden ante la Justicia

La Comunidad de Madrid aplicará el cierre perimetral en el puente de San José y Semana Santa pero recurrirá ante la Justicia por no estar de acuerdo con la efectividad técnica de la medida y entender que jurídicamente el Ministerio de Sanidad no puede imponerlo.

Así lo ha avanzado en la rueda de prensa semana sobre la situación epidemiológica y asistencial por el Covid-19 el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero.

Zapatero ha adelantado que mañana se publicará un nuevo decreto para aplicar el cierre perimetral impuesto.

12:36 Aragón notifica 156 positivos y ningún fallecido en las últimas 24 horas

El Gobierno de Aragón ha notificado 156 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2, ningún fallecido en la comunidad autónoma este jueves, 11 de marzo, según los datos provisionales recogidos en la web. Las altas epidemiológicas han sido 262.

Por provincias, en Zaragoza, se han comunicado 118 contagios y 203 recuperados; en Huesca, 28 positivos y 25 altas; y en Teruel, diez contagios y 34 personas recuperadas.

12:15 España recibe otras 262.800 nuevas dosis de la vacuna de Moderna

España ha recibido este viernes otras 262.800 nuevas dosis de la vacuna contra la covid de Moderna, con lo que sumadas a las de Pfizer/BioNtech y AstraZeneca han llegado esta semana al país un total de 1.348.090 sueros.

Lo ha informado el Ministerio de Sanidad, que recuerda que se han superado los 1,5 millones de personas inmunizadas contra la covid con la pauta completa, lo que supone un 3,1 % de la población española.

A principios de esta semana, el lunes, llegaron un total de 546.390 dosis de la vacuna de Pfizer, y un día después, lo hicieron 538.900 de la de AstraZeneca.

12:00 La pandemia deja más de 475.000 casos y cerca de 10.000 muertos en el mundo

La pandemia de coronavirus ha dejado más de 475.000 casos y cerca de 10.000 muertos en todo el mundo durante las últimas 24 horas, tras superar la barrera de los 118 millones de contagios, según los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins.

El centro ha señalado a través de su página web que durante el último día se han confirmado 475.216 contagios y 9.661 decesos, lo que sitúa los totales en 118.584.969 y 2.630.118, respectivamente, con 67.147.424 personas recuperadas de la COVID-19. Estados Unidos es el país más golpeado en cifras totales, con 29.286.142 casos y 530.821 muertos. Por detrás están India, con 11.308.864 contagios y 158.306 decesos, y Brasil, con 11.277.717 afectados y 272.899 fallecidos.

11:40 Andalucía inmoviliza una partida de vacunas de AstraZeneca

Andalucía ha inmovilizado las 1.200 dosis que tiene de la partida de la vacuna de AstraZeneca cuya administración han suspendido Dinamarca y Noruega al vincularla con problemas de coagulación.

Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que achacó la decisión al “principio de precaución” hasta ver qué resolución adopta la Agencia Europea del Medicamento, inmovilización que no afecta al resto de las dosis de AstraZeneca que no pertenecen a este lote, con lo que adopta una prevención en la misma línea que la que tomada por Italia.

11:36 Los casos activos caen a 2.931 en Galicia y los hospitalizados bajan

Los casos activos siguen con la tendencia descendente y se sitúan por debajo de los 3.000, con cifras similares a las de finales del mes de agosto del pasado año, con 2.931. También se vuelve a reducir la presión hospitalaria hasta los 330 ingresados con Covid, 18 pacientes menos, de ellos 73 en UCI.

Según los datos actualizados en la mañana de este viernes por la Consellería de Sanidade con registros hasta las 18,00 horas de este jueves, hay 73 pacientes Covid en UCI en la Comunidad gallega –cuatro menos– y 257 en otras unidades de hospitalización –14 menos–.

11:25 Asturias retiene dosis de AstraZeneca por «máxima prudencia»

La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha informado este jueves de que no ha paralizado la vacunación con Astrazeneca frente a la COVID-19 aunque «por un principio de máxima prudencia» la Dirección General de Salud Pública junto con el Servicio de Salud (Sespa) han decidido retener algunas dosis.

Desde el Gobierno asturiano indican que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) «ha señalado que no hay evidencia científica de que la vacuna sea la causa de dos reacciones adversas graves que se están investigando en Austria».

11:18 La vacuna de Novamax tiene un 96,4% de efectividad pero se reduce a la mitad con la cepa sudafricana

Novavax ha anunciado una eficacia final del 96,4 por ciento de su vacuna contra la enfermedad leve, moderada y grave causada por la cepa original del virus de la COVID-19 en un ensayo pivotal de fase 3, mientras que contra la variante ‘B.1.1.7’, conocida comúnmente como cepa británica, fue del 86,3 por ciento.

Sin embargo, el análisis completo de su ensayo de fase 2b que se está llevando a cabo en Sudáfrica ha evidenciado una eficacia del 55,4 por ciento. En ambos ensayos, en cualquier caso, la vacuna demostró una protección del 100 por cien contra la enfermedad grave, incluidas la hospitalización y la muerte.

11:15 Tailandia también suspende temporalmente la vacunación con dosis de AstraZeneca

El primer ministro de Tailandia, Prayuth Chan Ocha, ha anunciado este viernes que su Gabinete ha decidido suspender temporalmente la vacunación contra la COVID-19 de las dosis de AstraZeneca después de que algunos países de Europa detectaran una serie de efectos adversos tras su aplicación.

En una rueda de prensa, Prasit Watanapa, un alto cargo del Hospital Siriraj, ha confirmado que la suministración de estas dosis se retrasará siguiendo la misma medida tomada por países y regiones como Dinamarca, Noruega e Islandia, según informaciones del diario ‘The Bangkok Post’.

11:10 Cataluña registra 1.452 casos y 26 muertes más

Cataluña ha registrado hasta este viernes 572.278 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia –530.112 con una prueba PCR o test de antígenos–, 1.452 más que en el recuento del jueves, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 20.982, que son 26 más que los registrados el jueves: 13.244 en hospital o centro sociosanitario, 4.550 en residencia, 1.40 en domicilio y 2.048 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.470, que son 33 menos que en el último recuento. Un total de 465 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) –de centros públicos y privados–, seis menos que en el balance anterior.

11:00 Andalucía detecta el primer caso de cepa sudafricana

La Consejería de Salud y Familias ha detectado el primer caso de coronavirus Covid-19 ligado a la cepa sudafricana en un paciente que ingresó el pasado 25 de febrero que había estado en Guinea Ecuatorial con una organización no gubernamental (ONG).

Según ha explicado el titular andaluz de Salud, Jesús Aguirre, durante un desayuno informativo organizado por el diario Córdoba, el paciente se encuentra ya en su domicilio «con evolución favorable» tras su ingreso hospitalario con neumonía «y no consta que haya generado contactos estrechos».

10:30 El BOE publica las restricciones de Semana Santa y del puente de San José

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la ‘Declaración de Actuaciones Coordinadas en salud pública frente a la

COVID-19 con motivo de la festividad de San José y de la Semana Santa de 2021’, aprobada el miércoles en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), y por la que se establece el cierre perimetral de las comunidades en dichas fechas.

A través de este acuerdo se establece el cierre perimetral de las comunidades entre el 17 y el 21 de marzo de 2021 en aquellos territorios en los que sea festivo el día 19 de marzo por el puente de San José, y desde el 26 de marzo al 9 de abril, periodo de Semana Santa. No obstante, se excluye de esta limitación a Canarias y Baleares, donde la entrada en sus territorios se limitará a los supuestos establecidos en el Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre.

10:20 La pandemia deja más de 475.000 casos y cerca de 10.000 muertos en el mundo durante el último día

La pandemia de coronavirus ha dejado más de 475.000 casos y cerca de 10.000 muertos en todo el mundo durante las últimas 24 horas, tras superar la barrera de los 118 millones de contagios, según los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins.

El centro ha señalado a través de su página web que durante el último día se han confirmado 475.216 contagios y 9.661 decesos, lo que sitúa los totales en 118.584.969 y 2.630.118, respectivamente, con 67.147.424 personas recuperadas de la COVID-19.

Estados Unidos es el país más golpeado en cifras totales, con 29.286.142 casos y 530.821 muertos. Por detrás están India, con 11.308.864 contagios y 158.306 decesos, y Brasil, con 11.277.717 afectados y 272.899 fallecidos.

10:00 El BOE publica las medidas de obligado cumplimiento para San José y Semana Santa

El BOE publica este viernes las medidas de obligado cumplimiento para la festividad de San José y la Semana Santa, que incluyen el cierre perimetral de todas las comunidades autónomas, al que se opone expresamente la de Madrid, el toque queda de 23 a 6 horas y las reuniones de un máximo de 6 personas en espacios abiertos.

La normas, acordadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado miércoles y que entran en vigor en el momento de su publicación, se fijan para el periodo comprendido entre el 17 y el 21 de marzo en aquellas comunidades en las que sea festivo el día 19 de marzo; y desde el 26 de marzo al 9 de abril de 2021 en todo el territorio.

09:10 Darias no descarta ampliar el estado de alarma más allá de mayo

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, no ha descartado este viernes que el Gobierno pueda ampliar el estado de alarma más allá de su vencimiento el próximo 9 de mayo, aunque ha dejado claro que «el objetivo» actual de su departamento es que la incidencia acumulada baje hasta los 50 casos por 100.000 habitantes.

«Tenemos que verlo, ahora en lo que estamos es en bajar la incidencia», ha respondido la ministra tras ser preguntada por la prórroga del estado de alarma. En una entrevista en RNE, Darias ha insistido en que, una vez» se alcance esa cifra, se buscará llegar hasta un «escenario de normalidad», cifrado en 25.

08:40 Asturias retiene por «máxima prudencia» algunas dosis de AstraZeneca

Las autoridades sanitarias del Principado de Asturias han decidido este jueves «retener algunas dosis» de un lote de vacunas contra la covid-19 de AstraZeneca «por un principio de máxima prudencia», aunque han asegurado que la vacunación «proseguirá con normalidad» con otros lotes.

El Principado ha hecho este anuncio después de que varios países europeos, entre ellos Dinamarca y Noruega, hayan optado por suspender temporalmente la vacunación con este fármaco en todas las franjas de edad como medida de precaución tras registrarse «graves casos de trombos» en personas que la habían recibido, unos episodios que ahora están en estudio.

08:30 El Gobierno prorroga hasta el 30 de marzo la limitación de vuelos directos y buques con Reino Unido, Brasil y Sudáfrica

El Gobierno ha prorrogado hasta el próximo 30 de marzo la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles y los vuelos entre Brasil y la República de Sudáfrica y los aeródromos españoles.

Según lo previsto en sendos acuerdos, la realización de vuelos desde cualquier aeropuerto situado en el Reino Unido, Brasil o Sudáfrica a cualquier aeropuerto situado en España, con o sin escalas intermedias, únicamente podrá llevarse a cabo cuando se trate de aeronaves que transporten exclusivamente nacionales españoles o andorranos, o residentes en España o Andorra.

22:00 Guterres ve «algo de luz al final del túnel» en el aniversario de la pandemia

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres ha asegurado que el mundo ve «algo de luz al final del túnel (…) tras un tsnunami de sufrimiento» en un mensaje con motivo del aniversario de la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Guterres ha señalado que «muchas vidas se han perdido» y que quienes estaban «detrás» antes de la pandemia «están más atrás aún» ahora.

Como es habitual, el secretario general de la ONU ha vuelto a cargar contra el «nacionalismo de las vacunas» y ha considerado que el proceso de vacunación mundial es «el mayor examen moral» de estos tiempos. Este ha criticado que haya países ricos que hayan vacunado a casi toda su población, mientras que otros países pobres siguen sin recibir ninguna dosis.

21:45 La princesa heredera de Suecia y su esposo dan positivo por coronavirus

La princesa Victoria, heredera de Suecia, y su esposo, el príncipe Daniel, han dado positivo por coronavirus por lo que permanecerán bajo cuarentena junto a sus dos hijos, Estelle y Oscar, según un comunicado emitido este jueves por el Palacio Real sueco.

Victoria, de 43 años, se sometió a la prueba de coronavirus el miércoles, después de que presentara síntomas leves de resfriado. Ambos se encuentran en perfecto estado. La Casa Real sueca ha informado de que el médico de la familia se encuentra rastreando la cadena de contagio

Como consecuencia de su confinamiento, ambos no han podido asistir, cuenta la nota, al acto de homenaje celebrado en Palacio de Drottningholm, la residencia privada de la familia real, con motivo del primer fallecido por coronavirus en Suecia.

21:00 Feijóo apela a la «sensibilidad» del Gobierno luso para facilitar la movilidad de trabajadores y mercancías

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que corresponde al Gobierno portugués decidir sobre la reapertura de la frontera, pero ha apelado a su «sensibilidad» para que se valoren vías que puedan facilitar las entradas y salidas de trabajadores transfronterizos.

En este punto, ha señalado que lo que pediría es que, si la frontera sigue cerrada, «se valore la posibilidad de apertura en prvincias con un punto de acceso o dos como mucho».

«Pero vamos a ser muy respetuosos. El Gobierno portugués es muy serio y tiene toda la soberanía para decidir sobre su frontera. Sí pido sensibilidad para facilitar las entradas y salidas de trabajadores transfronterizos y del tráfico de mercancías», ha zanjado.

20:30 Polonia anuncia nuevos confinamientos tras registrar su mayor cifra de casos de Covid-19 desde noviembre

El ministro de Salud de Polonia, Adam Niedzielski, ha anunciado nuevas restricciones en dos regiones del país, incluida la región donde se encuentra Varsovia, tras registrar su mayor cifra de casos diarios desde el 24 noviembre con 21.045 contagios.

Mazovia, la región más poblada del país, y Lubus estarán confinadas entre el 15 de marzo y el 28 de marzo, un periodo en el que los hoteles e instituciones culturales permanecerán cerrados, un camino que podría seguirse a nivel nacional si las cifras no mejoran, según Niedzielski.

El país ha registrado también 375 fallecimientos con los que ha superado las 46.000 muertes por COVID-19 y totaliza 46.373, mientras que el total de casos es de 1.849.424. Según los datos recopilados por la agencia estatal PAP, 18.868 personas se encuentran hospitalizadas en el país, mientras que 276.477 están en cuarentena por ser contacto estrecho de un contagio.

20:15 Italia supera los 25.000 casos de coronavirus diarios y suspende el uso de un lote de AstraZeneca

Italia ha registrado este jueves 25.673 nuevos casos de coronavirus, mientras que las autoridades sanitarias han suspendido el uso de un lote de AstraZeneca después de que varios países registraran eventos adversos tras su aplicación.

Las autoridades sanitarias han notificado también 373 fallecimientos con lo que el número total de fallecidos asciende hasta los 101.184, mientras que el de positivos ha escalado hasta 3.149.017.

Asimismo, según el diario ‘La Repubblica’, 23.247 personas se encuentran hospitalizadas por la enfermedad, de las que 266 están en cuidados intensivos, 32 más de las que estaban ayer.

20:00 Los contagios se aceleran en Chile hasta superar los 5.000 casos diarios y se endurecen las restricciones

El Gobierno de Chile ha endurecido las restricciones en todo el país tras registrar en las últimas 24 horas 5.556 nuevos contagios, un repunte de casi 2.000 casos respecto al día anterior.

Precisamente este jueves entraban en vigor las restricciones aprobadas por el Gobierno en varias regiones que vuelven a la fase de aislamiento, sin embargo el Ejecutivo ha anunciado nuevos cambios para intentar contener el alza de las infecciones en el país.

Entre estas medidas se encuentra el adelanto del toque de queda que pasa a estar fijado a nivel nacional a las 22.00, una hora antes que anteriormente, según informe el diario local ‘La Tercera’, mientras que restaurantes y tiendas deberán cerrar a las 20.00.

19:45 El ministro de Salud de Eslovaquia dimite tras las críticas por su gestión de la pandemia de Covid-19

El ministro de Salud de Eslovaquia, Marek Krajci, ha presentado este jueves su dimisión, después de recibir críticas de todo el espectro político del país sobre su gestión de la pandemia de COVID-19.

El ya exministro ha sido acusado de carecer de una estrategia para enfrentarse a la propagación de la pandemia y de fracasar a la hora de mantener la enfermedad bajo control. Las críticas le han llegado desde la coalición gubernamental, compuesta por cuatro partidos, la oposición política y los medios de comunicación.

«Desafortunadamente, los dos partidos más pequeños de la coalición han hecho de mi dimisión una condición para permanecer en el Gobierno», ha indicado Krajci a la prensa en un emotivo discurso.

19:30 La Eurocámara pide más esfuerzos para proteger la salud y educación de los menores durante la pandemia

El pleno del Parlamento Europeo ha pedido este jueves a los países de la Unión Europea más atención al impacto que la pandemia está teniendo en los más pequeños, tanto en su educación como en su salud, y ha llamado a actuar con más esfuerzo para protegerles de abusos y del daño en su salud mental durante el aislamiento.

Por eso los eurodiputados piden en una resolución que los gobiernos inviertan más en educación, sanidad, vivienda, apoyo familiar y atención a la infancia, garantizando que estos servicios lleguen a todos los niños.

También advierten del mayor desamparo de menores especialmente vulnerables, como los de migrantes no acompañados, comunidades gitanas o pequeños con discapacidad.

19:15 La Rioja registra un nuevo fallecido y suma 23 nuevos positivos

La Rioja ha lamentado este jueves un nuevo fallecido por coronavirus, según los últimos datos actualizados por el Gobierno regional. Los casos activos han aumentado 189 a 194 (cinco más), mientras la presión asistencial ha descendido ligeramente, de sesenta a 54 pacientes ingresados (seis menos).

Por su parte, nuestra comunidad autónoma ha sumado un total de 23 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la pandemia, un total de 27.646 personas han pasado la enfermedad en nuestra región.

La persona fallecida es una mujer, de edad avanzada y patologías previas, que no vivía en una residencia de personas mayores. De este modo, y siguiendo los mismos datos, desde el inicio de la pandemia han muerto 732 personas por coronavirus en nuestra comunidad. De esta cifra, trescientas vivían en una residencia de mayores

19.00 Carlos Sadness aplaza a abril su concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona

El artista Carlos Sadness ha aplazado al 17 de abril su concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona, que estaba previsto el 20 de marzo, ya que las autoridades han decidido establecer unas semanas más de margen antes de la reapertura del recinto para la celebración de conciertos, ha informado The Project en un comunicado este jueves.

El artista actuará en el Palau Sant Jordi en el marco del festival Guitar Bcn, tras más de un año sin música en directo en dicho recinto, después de «la prueba piloto experimental» del 27 de marzo que reunirá a 5.000 personas para ver actuar a Love of Lesbian.

18:50 Sanidad notifica 6.255 nuevos casos, un aumento frente a la semana pasada, aunque la incidencia baja a 132

Las comunidades autónomas han notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 6.255 nuevos casos de COVID-19, 2.874 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 6.037 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.178.356 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 132, frente a 133 ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 62.194 positivos.

En el informe de este jueves se han añadido 166 nuevos fallecimientos, en comparación con 254 el jueves pasado. Hasta 72.085 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 495 personas con diagnóstico de COVID-19 positivo confirmado en España.

18:45 Reino Unido rebasa el umbral de las 125.000 muertes a causa del Covid-19

Reino Unido ha alcanzado este jueves las 125.168 muertes a causa de la COVID-19, después de sumar 181 adicionales en las últimas 24 horas.

No obstante, los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud británico muestran la consolidación de la tendencia a la baja de los decesos a causa de la enfermedad. El miércoles se notificaron 190 muertes.

Por su parte, los nuevos contagios han repuntado ligeramente, con 6.753 adicionales, frente a los 5.920 constatados durante la jornada anterior. En total, 4.241.677 personas se han contagiado de la COVID-19 en Reino Unido desde que comenzó la pandemia.

18:30 El vicepresidente de Brasil reconoce un «uso político terrible» de la pandemia por parte del Gobierno

El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, ha reconocido que tanto el Go18:30 bierno como la oposición han hecho un «uso político terrible» de la pandemia, en relación a las disputas que han mantenido con algunas autoridades locales y estatales con respecto a la imposición de restricciones para frenar el Covi-19.

«Esto ha sido un movimiento político. Esta pandemia ha sido utilizada políticamente tanto por nuestro lado como por la oposición. Ha estado mal. Este uso político de la pandemia es terrible», ha admitido.

18:15 Cuba rebasa los 59.000 casos de Covid-19 un año después de los primeros positivos

El Ministerio de Salud cubano ha notificado 778 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva por encima de 59.000 el balance provisional de una pandemia que precisamente cumple este jueves su primer aniversario en la isla, ya que el 11 de marzo de 2020 fue cuando se confirmaron los primeros positivos.

El director nacional de Epidemiología del Ministerio, Francisco Durán García, ha echado la vista atrás para valorar «un año que no es de celebración, sino de trabajo», que ha supuesto un reto para los sistemas de salud de todo el mundo y que ha dejado ya «millones de muertos».

18.00 Rusia suma más de 9.000 contagios y 450 muertos por coronavirus durante el último día

Las autoridades de Rusia han confirmado este jueves más de 9.000 contagios y 450 muertos por coronavirus durante las últimas 24 horas, según los datos recabados por el centro operativo nacional para la lucha contra la enfermedad.

El organismo ha detallado que durante el último día se han detectado 9.270 contagios y 459 decesos, lo que sitúa los totales en 4.360.823 y 90.734, respectivamente, desde el inicio de la pandemia, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik.

Asimismo, ha cifrado en 3.959.533 el total de personas recuperadas hasta la fecha de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, incluidos 14.006 pacientes que han recibido el alta médica durante las últimas 24 horas.

17:40 Madrid notifica 1.098 casos en las últimas 24 horas y 33 fallecidos

La Comunidad de Madrid ha notificado 1.483 nuevos casos de coronavirus, de los que 1.098 corresponden a las últimas 24 horas, y 33 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este jueves con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente se notificaron 1.504 nuevos casos de coronavirus, de los que 1.183 corresponden a las últimas 24 horas, y 23 fallecidos más en los hospitales.

El número de pacientes hospitalizados ha descendido, con 1.636 en planta (21 menos) y 461 en UCI (10 menos), mientras que 180 pacientes han sido dados de alta.

17:20 La incidencia en España se reduce a 133 casos

La incidencia en España de coronavirus se sitúa en la actualidad en los 133 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según ha adelantado este jueves la ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.

No obstante, Darias ha avisado de que todavía queda un «largo camino» para acabar con la pandemia, recordando que el objetivo marcado por el Gobierno es llegar a tener una incidencia acumulada d 50 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

17:10 Reducido a cinco funcionarios el brote de Covid-19 de la cárcel Sevilla I

El brote de coronavirus Covid-19 surgido en el centro penitenciario Sevilla I contabiliza actualmente sólo cinco funcionarios todavía con resultado positivo en la prueba de detección del virus, según han informado a Europa Press desde Instituciones Penitenciarias, pesando en este brote la muerte de uno de los reos afectados el pasado 30 de enero.

Según lo trascendido, el brote derivaría de dos casos iniciales, correspondiendo uno de ellos a un reo que es trasladado periódicamente a un centro hospitalario para recibir allí tratamiento de quimioterapia. Habría sido precisamente en el hospital donde le habría sido diagnosticado el virus al arrojar resultado positivo una prueba de PCR a la que fue sometido.

17:00 Castilla y León registra 220 nuevos casos y cinco fallecidos

Castilla y León suma 220 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 213.366, al tiempo que registra cinco nuevas víctimas mortales, todas ellas en hospitales, así como un total de 27.287 altas médicas, de ellas 59 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas publicadas este jueves registran cinco fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 5.453 la cifra total de defunciones en estos centros.

16:50 Canarias suma 229 nuevos casos y un nuevo fallecido

Canarias ha registrado 229 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, de tal forma que actualmente acumula 42.725 casos, además de sumar una muerte, lo que eleva a 619 la cifra de óbitos –un hombre de 71 años en Gran Canaria, vinculado al brote del Centro Sociosanitario de San Lorenzo, que estaba ingresado en el hospital y tenía patologías previas–, según los datos que la Consejería regional de Sanidad publica pasadas las 14.00 horas.

16:40 Portugal quiere mantener los controles en su frontera al menos hasta Semana Santa

El ministro del Interior de Portugal, Eduardo Cabrita, ha anunciado que las restricciones en la frontera terrestre con España deberán ser prolongadas al menos hasta Semana Santa, con el objetivo de evitar un posible repunte de los contagios de coronavirus en las próximas semanas.

«Lo que vamos a hacer, en principio, es prolongar las restricciones hasta Semana Santa», ha dicho Cabrita, precisamente durante una visita en Madrid con motivo del Día Europeo de Recuerdo de las Víctimas de Terrorismo, según declaraciones recogidas por la cadena pública lusa RTP

16:30 Asturias notifica 96 nuevos casos y cuatro fallecidos

La Consejería de Salud ha confirmado este jueves 96 nuevos casos de coronavirus detectados ayer, jornada en la que se produjeron 34 ingresos en planta y uno en UCI. Además, se registraron 27 altas hospitalarias. Por otro lado, fallecieron cuatro hombres de 76, 80, 81 y 88 años.

Actualmente, en Asturias hay 238 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de covid-19 y otras 102 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos.

16:20 La Comunidad Valenciana abre instalaciones deportivas y el interior de los bares a un tercio de capacidad

La Comunidad Valenciana volverá a abrir las instalaciones deportivas como gimnasios, pabellones, piscinas y polideportivos, y el interior de los locales de restauración a un 30% de capacidad a partir del lunes y hasta el 12 de abril. Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en una comparecencia tras la comisión interdepartamental, donde ha anunciado las nuevas medidas, que suponen una cierta relajación de las restricciones en cuatro ámbitos, aunque ha insistido en que «no estamos para fiestas.

En concreto, la hostelería podrá abrir las terrazas al 100% de su aforo y el interior a un tercio, pero seguirán cerrando a las 18.00 horas. Solo podrá haber cuatro personas por mesa y tendrán que mantener la mascarilla mientras no se consuma, y no podrán dar servicio de barra.

16:00 Andalucía supera los 1.000 casos tras cuatro días por debajo y suma 36 muertos

Andalucía suma este jueves 11 de marzo 1.095 casos de coronavirus tras cuatro días consecutivos por debajo del millar, según datos consultados por Europa Press del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado 36 fallecidos, similar a los 35 de la víspera y los 41 del jueves pasado.

La tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma ha bajado por tercer día consecutivo y se sitúa en 121,6 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 0,7 puntos menos que la tasa de 122,3 de la víspera y 13,2 puntos por debajo de la tasa de 134,8 del jueves pasado.

15:40 Baleares notifica 40 nuevos contagios y un fallecido más

El servicio de Epidemiología del Govern balear ha notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 40 nuevos casos de COVID-19 en la Comunidad respecto a este miércoles, así como 104 altas y un fallecido.

Según los datos proporcionados por la Conselleria de Salud, hasta la fecha se han detectado 56.563 casos en Baleares desde el inicio de la pandemia, y 735 personas han muerto con coronavirus.

En las últimas 24 horas se han practicado en Baleares 2.672 pruebas diagnósticas, de las que 31 han resultado positivas (nueve menos que el día anterior). Por Islas, 28 corresponden a Mallorca, dos a Ibiza y una a Menorca.

15:20 Navarra plantea a Francia excepciones en el cierre de pasos fronterizos para la población de la zona

El director general de Acción Exterior del Gobierno de Navarra, Sergio Pérez García, ha solicitado al prefecto de Pirineos Atlánticos, Eric Spitz, que «se tenga en cuenta el perjuicio que causa en la población de la zona» el cierre de determinados pasos fronterizos decretado por Francia, y ha planteado que se puedan tener en cuenta excepciones.

El director general explicó los problemas que está originando en Navarra el cierre de varios pasos fronterizos, establecido mediante un decreto del Estado francés que alude a razones de lucha antiterrorista, y que «perjudica a la movilidad que requiere la ciudadanía de la zona por motivos laborales o familiares, y dificulta el desarrollo de proyectos de cooperación en marcha».

15:04 Andalucía supera los 1.000 casos tras cuatro días por debajo y suma 36 muertes

Andalucía suma este jueves 11 de marzo 1.095 casos de coronavirus tras cuatro días consecutivos por debajo del millar, según datos consultados por Europa Press del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado 36 fallecidos, similar a los 35 de la víspera y los 41 del jueves pasado.

La tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma ha bajado por tercer día consecutivo y se sitúa en 121,6 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 0,7 puntos menos que la tasa de 122,3 de la víspera y 13,2 puntos por debajo de la tasa de 134,8 del jueves pasado.

14:45 Castilla y León no contempla que Madrid no cierre en Semana Santa

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado que no contempla que la Comunidad de Madrid incumpla una norma de obligado cumplimiento como el cierre perimetral acordado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), contra la que votó en contra, pero sí que pueda recurrirlo si considera que no se ajusta a derecho.

Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta, ha apuntado que no contempla que el consejero de Sanidad de Madrid se salte el confinamiento perimetral y lo que ha hecho es manifestar que «no está de acuerdo», en lo que están «en su derecho».

Por otro lado, ha agregado que además, si creen que la norma no se ajusta a derecho, lo que puede hacer es recurrir a los tribunales «como en otras ocasiones» y estos decidirán.

14:35 La Agencia Europea del Medicamento da luz verde a la vacuna de Janssen que se administra en una sola dosis

El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha recomendado la concesión de una autorización de comercialización condicional para la vacuna de una sola dosis de Janssen contra la COVID-19 en personas a partir de los 18 años de edad.

Tras una evaluación «exhaustiva», la EMA ha concluido por consenso que los datos sobre la vacuna son «sólidos y cumplen los criterios de eficacia, seguridad y calidad». Así, se convierte en la cuarta vacuna recomendada en la UE para prevenir la COVID-19.

14:15 La vacunación de docentes se paraliza en Madrid con dos tercios de los menores de 55 años pendientes

El sector de Educación de Madrid de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado este jueves a través de un comunicado de que «el proceso de vacunación a profesores y maestros se encuentra en estos momentos prácticamente paralizado por falta de dosis», cuando alrededor de dos tercios de los menores de 55 años no han recibido la citación.

«Estamos teniendo últimamente un montón de quejas acerca del proceso de vacunación. No se está desarrollando con la velocidad a la que debería. Por supuesto, los mayores de 55 años siguen sin tener ninguna certidumbre de cómo va a ser su proceso de vacunación. Los que sí cumplen el requisito de edad de la vacuna de AstraZeneca se han visto completamente paralizados en este momento en su vacunación. No sabemos si hay algún tipo de problema técnico o desabastecimiento», ha indicado el responsable de CSIF Educación Madrid, Miguel Ángel González.

14:05 La circulación del virus de la gripe en España sigue siendo «esporádica»

La circulación del virus de la gripe en España continúa siendo «esporádica» y, de hecho, desde el inicio de la temporada sólo se han notificado 11 detecciones procedentes de muestras no centinela: 7 virus tipo B y 4 virus tipo A, según el último informe publicado por el Sistema de Vigilancia de Gripe en España (SVGE).

Este sistema constituido por epidemiólogos y virólogos de las comunidades autónomas, el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y el Centro Nacional de Microbiología (CNM) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

13:50 Murcia suma tres fallecidos por Covid y 91 nuevos casos en las últimas 24 horas

La cifra de nuevos casos de coronavirus en la Región de Murcia se ha situado en 91 en las últimas 24 horas, en una jornada en la que han fallecido tres personas por Covid-19. Se trata de tres varones de 89, 54 y 77 años de Puerto Lumbreras, Jumilla y Cartagena.

Así, la cifra de decesos registrados por esta enfermedad en la Comunidad asciende a 1.541, según los datos ofrecidos por el Servicio de Epidemiología correspondientes a este miércoles a las 23.59 horas. El número total de afectados por Covid-19 en la Región de Murcia desde el comienzo de la pandemia se sitúa en 107.063.

13:30 Los nuevos contagios en el País Vasco suben a 369, pero la tasa acumulada baja de los 200 casos

El País Vasco ha registrado 369 nuevos positivos en covid-19 este pasado miércoles, 34 más que el día anterior, si bien la tasa de casos acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes ha bajado de los 200, en concreto a 199,75. Por su parte, los hospitales vascos repiten la cifra de 31 nuevos ingresos en planta y mantienen a 100 pacientes en las UCI, uno menos que el martes.

Según los datos del último boletín epidemiológico del Departamento vasco de Salud, en la jornada de este miércoles se han efectuado 8.571 PCR y test de antígenos, con positivos en 201 Vizcaya, 106 en Guipúzcoa y 58 en Álava, a los que se suman cuatro casos de personas residentes fuera de la Comunidad Autónoma Vasca.

13:15 Cantabria retrasa el toque de queda y el cierre de la hostelería

El Gobierno de Cantabria retrasará el toque de queda de las 22.00 a las 23.00 horas a partir del próximo miércoles, 17 de marzo, fecha en la que terminaba la vigencia de esta medida de restricción de la movilidad nocturna.

Esta flexibilización irá ligada al horario de apertura de los establecimientos hosteleros, que también se ampliará hasta las 22.30 horas, no pudiendo admitir nuevos clientes a partir de las 22.00. Estas dos medidas estarán en vigor desde el 17 de marzo hasta el 9 de abril.

13:07 Cataluña levanta el confinamiento comarcal para grupos burbuja a partir del lunes

El comité técnico del Plan de Protección Civil de Cataluña (Procicat) ha decidido levantar el confinamiento comarcal a partir del próximo lunes siempre que los desplazamientos sean con el mismo núcleo de convivencia en el marco de una nueva flexibilización de las restricciones por la pandemia de coronavirus. «Poco a poco podemos recuperar actividad», ha celebrado este jueves en rueda de prensa la consellera de Salud de la Generalitat en funciones, Alba Vergés, junto al conseller de Interior en funciones, Miquel Sàmper.

12:50 Andalucía baja 55 hospitalizados hasta 1.261 y reduce ocho ingresos en UCI hasta 310

Andalucía registra este jueves 11 de marzo 1.261 pacientes hospitalizados por coronavirus, 55 menos que el miércoles y 364 menos que hace una semana, de los que 310 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ocho menos que la víspera y 81 menos que hace siete días.

Así lo ha dado a conocer la Junta de Andalucía en un gráfico en Twitter que refleja la evolución de la presión hospitalaria en la comunidad.

Observando la serie de los últimos jueves, el 4 de marzo los hospitalizados se redujeron en 92 con 19 ingresos menos en UCI; el 25 de febrero, la bajada fue de 121 pacientes y 35 críticos menos y el 18 de febrero se dieron de alta 248 hospitalizados y 19 personas abandonaron la UCI.

12:35 Un estudio apunta que la variante británica es al menos un 30% más mortal

La variante B.1.1.7 del virus de la COVID-19, conocida coloquialmente como británica, está asociada a una tasa de mortalidad significativamente mayor, entre un 30 y un 100 por cien más mortal que las cepas anteriores, según una nueva investigación publicada en la revista científica ‘British Medical Journal’.

El estudio, realizado por epidemiólogos de las Universidades de Exeter y Bristol (Reino Unido), comparó las tasas de mortalidad entre las personas infectadas con la nueva variante y las infectadas con otras cepas.

Se demostró que la nueva variante provocó 227 muertes en una muestra de 54.906 pacientes, en comparación con 141 entre el mismo número de pacientes estrechamente emparejados que tenían las cepas anteriores.

12:30 Baleares planteará la reapertura del gran comercio en fin de semana desde este sábado

El Govern planteará este jueves a los agentes sociales adelantar la reapertura del gran comercio en fin de semana a partir desde este sábado.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, esta apertura se haría con un aforo del 30 por ciento y el mismo horario que de lunes a viernes.

El pasado martes se anunció esta reapertura para la semana siguiente, la del 20 de marzo, con lo que esta nueva decisión supone adelantar las previsiones.

Hasta ahora, los fines de semana las grandes superficies sólo mantienen abiertos departamentos con productos considerados esenciales como la alimentación y en los días laborables la apertura es completa pero con el aforo a la mitad.

12:10 Cantabria retrasará el toque de queda a las 23.00 horas desde el próximo miércoles

La Consejería de Sanidad de Cantabria propondrá retrasar el toque de queda de las 22.00 a las 23.00 horas a partir del próximo miércoles, 17 de marzo, fecha en la que terminaba la vigencia de esta medida de restricción de la movilidad nocturna.

Esta flexibilización irá ligada al horario de apertura de los establecimientos hosteleros, que también se ampliará hasta las 22.30 horas, no pudiendo admitir nuevos clientes a partir de las 22.00. Estas dos medidas estarán en vigor desde el 17 de marzo hasta el 9 de abril.

11:55 Aragón notifica 150 positivos y ningún fallecido en las últimas 24 horas

El Gobierno de Aragón ha notificado 150 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2, ningún fallecido en la comunidad autónoma este miércoles, 10 de marzo, según los datos provisionales recogidos en la web oficial. Las altas epidemiológicas han sido 243.

Por provincias, en Zaragoza, se han comunicado 112 contagios y 172 recuperados; en Huesca, 26 positivos y 20 altas; y en Teruel, ocho contagios y 50 personas recuperadas.

11:40 Los hombres presentan un peor pronóstico de Covid-19 que las mujeres, según un estudio realizado por internistas

Los hombres se relacionan con un peor progreso de la Covid-19, ya que presentan más síntomas al inicio de la enfermedad, tienen más complicaciones durante la hospitalización, requieren un mayor número de tratamientos, ingresan con mayor frecuencia en la UCI que las mujeres (10% frente a 6,1%) y tienen una mayor tasa de mortalidad (23,1% frente a 18,9%), según un estudio de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

Concretamente, la investigación, publicada en ‘Journal of Clinical Medicine’ por 25 médicos internistas, ha analizado de forma comparativa las características clínicas de la enfermedad que causa la infección por SARS-CoV-2 entre hombres y mujeres, en base a datos de 12.063 pacientes hospitalizados con COVID-19 en España.

11:25 Dinamarca suspende la vacunación con las dosis de AstraZeneca por riesgo de trombos

Dinamarca ha decidido suspender el uso de la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca como medida de precaución debido a temores relacionados con la formación de coágulos sanguíneos en los vacunados, informó el jueves la autoridad sanitaria del país

La suspensión se produce «después de los informes de casos graves de formación de coágulos de sangre en personas que fueron vacunadas con la vacuna covid-19 de AstraZeneca», dijo la Agencia Nacional de Salud, al tiempo que subrayó que «por el momento no se puede concluir que haya una relación entre la vacuna y los coágulos de sangre.»

11:20 El 62% de los españoles está a favor del pasaporte de vacunación

El 62 por ciento de los españoles está a favor de la introducción de un pasaporte de vacunación, mientras que el 18 por ciento se declara en contra de ello, según un estudio llevado a cabo por la plataforma Appinio en varios países europeos (Alemania, Francia, Reino Unido y España), con el fin de conocer la opinión de los ciudadanos sobre este instrumento.

Asimismo, en Alemania el 45 por ciento sería partidario, cifra que desciende al 32 por ciento en el caso de Francia. Además, el número que se opone a ello aumenta considerablemente respecto a España, con un 32 por ciento en Alemania y un 43 por ciento en Francia.

En este sentido, los españoles resaltan que las principales razones para mostrarse en contra la introducción del pasaporte de vacunación son: que se trata de una limitación de la libertad y los derechos de las personas (60%) y que puede llegar a generar un estigma en torno a las personas que no lo tienen (29%).

11:10 Cataluña registra 1.617 casos y 26 muertes más en las últimas 24 horas

Cataluña ha registrado hasta este jueves 570.826 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia –528.860 con una prueba PCR o test de antígenos–, 1.617 más que en el recuento del miércoles, ha informado la Consejeríaa de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 20.956, que son 26 más que los registrados el miércoles: 13.220 en hospital o centro sociosanitario, 4.550 en residencia, 1.139 en domicilio y 2.047 que no son clasificables por falta de información. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.503, que son 49 menos que en el último recuento.

10:55 Las aguas residuales muestran la infección por Covid antes incluso de que el infectado lo sepa

Las aguas residuales del País Vasco contienen restos del material genético del SARS-CoV-2 de una persona contagiada antes incluso de que esta sepa que ha contraído la enfermedad, ya que sus excreciones muestran restos del virus dos días después de la infección, incluso aunque no tenga síntomas.

La Agencia Vasca del Agua (URA) ha desarrollado durante el último año un proyecto basado en el análisis de las aguas residuales que, a falta de más datos para un mayor contraste, establece una «sólida correlación» entre la incidencia de la covid en la población y la presencia de los genéticos del virus en el agua.

10:45 Darias recuerda a Madrid que el cierre en Semana Santa es de «obligado cumplimiento»

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha recordado el acuerdo adoptado este miércoles en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es de «obligado cumplimiento», y lamentado que el voto en contra de la Comunidad de Madrid, que ya ha manifestado su intención de no cumplir dicho acuerdo, se convierta en «protagonista» de un pacto que ha contado con el consenso de la mayoría de las CCAA.

«Yo voy a estar con la mayoral y el consenso, y sabe por qué, porque el protagonista no puede ser quien discrepa, tiene que ser quien acuerda y quien quiere avanzar. Ante los que se quieren enfrentar estamos los que queremos avanzar», ha señalado en una entrevista en ‘Espejo Público’, de Antena 3 TV, recogida por Europa Press

10:40 Moderna pone las primeras dosis en ensayos clínicos de su vacuna conta la variante sudafricana

Moderna ha anunciado que se ha administrado a los primeros participantes las vacunas contra la COVID-19 modificadas para abordar la posible necesidad de dosis de refuerzo frente a la variante B.1.351, identificada por primera vez en Sudáfrica.

Así, combina la vacuna ya autorizada de Moderna contra las cepas anteriores del SARS-CoV-2 en una sola, diseñada ahora para provocar una amplia respuesta inmunitaria tanto en la serie primaria como cuando se administra como refuerzo a quienes han recibido previamente la vacuna original.

10:20 Cantabria suma una muerte pero bajan contagios e incidencia

Cantabria ha sumado este miércoles una nueva muerte por coronavirus, una mujer de 84 años que eleva a 538 la cifra total, aunque se ha reducido la cifra de nuevos contagios, 44 (cuatro menos que el día anterior) y la incidencia.

También ha retrocedido ligeramente el número de pacientes hospitalizados, con 76, uno menos que el martes, y los ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se mantienen en 19.

10:00 Navarra sube a 66 casos de Covid-19, con una tasa de positividad del 3,6%

Navarra registró el miércoles 66 casos de Covid-19 tras realizar 1.832 pruebas de PCR y antígenos, lo que supone una tasa de positividad del 3,6%, según los datos provisionales facilitados por el Gobierno de Navarra.

El día anterior se registraron en Navarra 52 casos con una tasa de positividad del 2,2%. Y en las jornadas previas, desde la semana anterior, la evolución ha sido la siguiente: 62 casos el miércoles (3,5%), 71 el jueves (3,7%), 58 el viernes (3,6%), 66 el sábado (4,5%), 47 el domingo (4,8%) y 51 el lunes (2,8%).

Este jueves 11 de marzo de 2021, la pandemia de coronavirus deja una cifra de 410.000 casos en todo el mundo durante las últimas 24 horas, con lo que el balance total supera la barrera de los 118 millones de contagios, según los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins. En España, las últimas cifras arrojan un descenso en los casos de coronavirus que ha dado un leve respiro a la situación sanitaria. Con la incidencia del Covid en descenso, el debate se centra ahora en las próximas festividades de Semana Santa y sobre las restricciones que se impondrán para evitar una cuarta ola.

20:30 Italia debate sobre las restricciones ante la curva ascendente en casos y fallecidos

El Gobierno de Italia intensifica el debate sobre si son necesarias nuevas restricciones pocos días después de entrar en vigor las últimas medidas, al tiempo que se registran 22.409 casos en un día. Asimismo, 332 personas han fallecido, con lo que el total de decesos causados por la enfermedad asciende a 100.811.

Al igual que otros países de Europea, Italia muestra una curva ascendente desde finales de febrero y hay 2.827 personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos, según la agencia AdnKronos.

19:55 Bruselas acuerda con Pfizer adelantar a marzo la entrega de 4 millones de dosis a los países de la UE

La Comisión Europea ha llegado a un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para adelantar a marzo la entrega a los países de la UE de cuatro millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19, cuya distribución estaba inicialmente prevista en una fase posterior del año, según ha anunciado la institución en un comunicado.

Bruselas ha explicado que estas dosis serán repartidas entre los Estados miembros durante las próximas dos semanas en función de su población, por lo que a España le corresponden unas 400.000 dosis sólo de este lote (aproximadamente un 10% del total).

19:45 Madrid no cerrará perimetralmente en Semana Santa y el puente de San José

La Comunidad de Madrid pantea un pulso al Gobierno de Sánchez y anuncia que la región no se cerrará perimetralmente en Semana Santa y en el puente de San José. Así lo ha comunicado el Ejecutivo autonómico.

19:25 La Comisión de Salud Pública se reúne este viernes para valorar vacuna de AstraZeneca en mayores de 55 años

La Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, se reunirá este viernes para valorar de nuevo si se administra la vacuna de AstraZeneca en personas de entre 55 y 65 años, según han informado a Europa Press fuentes presentes en la reunión de este miércoles del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

La medida seguiría a las que se está estableciendo en algunos países europeos tras los últimos estudios que avalan su uso en personas de mayor edad. Varios países europeos, como Francia, Italia o España, siguieron la estela de Alemania y decidieron en un primer momento no administrar las dosis de AstraZeneca a los mayores de 65 años a la espera de más evidencia científica en este grupo de edad. Desde hace unas semanas, Italia, Francia o Alemania han decidido administrarla en mayores de 65 años.

19:05 La Comunidad Valenciana registra 221 nuevos casos y 38 fallecimientos en el último día

La Comunitat Valenciana ha notificado 221 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, que sitúan la cifra total de positivos en 382.140 personas. Desde este martes, se han registrado 38 fallecimientos, la misma cifra que ayer, siete de ellos usuarios de residencias, y 509 altas.

Además, la autonomía ya lleva administradas 440.682 dosis de la vacuna contra el coronavirus: 53.356 en Castellón, 155.165 en Alicante y 232.161 en Valencia y ya han recibido las dos dosis 125.319 personas, según los datos del departamento que dirige Ana Barceló.

De los 221 casos nuevos de coronavirus confirmados, 39 son en Castellón (39.007 en total); 73 en Alicante (143.839 en total) y 108 en la provincia de Valencia (199.290). Además, hay un nuevo caso sin asignar, con lo que el total de casos sin asignar asciende a cuatro.

18:30 Madrid reitera su demanda de administrar AstraZeneca a los mayores de 55 años

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha enviado este miércoles una carta a la ministra de Sanidad, Carlina Darias, en la que reitera la demanda de elevar la edad de administración de la vacuna frente al Covid de AstraZeneca, que «no puede esperar más».

«Es una demanda que no puede esperar más. Estamos en un escenario de escasez de vacunas. Se distribuyen con lentitud y en cantidades que resultan insuficientes», ha indicado en la carta.

Escudero ha apuntado que administrar la vacuna AstraZeneca a personas mayores de 55 años permitiría que «las dosis que se están utilizando para vacunar a grupos esenciales, como docentes o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, abarquen, como mínimo, toda la edad laboral».

18:20 Las comunidades administran 140.857 dosis en las últimas 24 horas y rozan las 5 millones inoculadas

Las comunidades autónomas han administrado hasta este miércoles un total de 4.989.505 dosis de las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca, 140.857 de ellas en las últimas 24 horas. Esto representa el 75 por ciento de las distribuidas, que ascienden a 6.655.195 unidades, 1.071.240 más que ayer.

Además, un total de 1.447.838 personas han recibido ya la segunda dosis a partir de la cual se empieza a generar inmunidad, 35.602 más que el pasado viernes. Esto supone el 29 por ciento del total de las dosis administradas.

17:55 Madrid notifica 1.183 de las últimas 24 horas y 23 fallecidos más

La Comunidad de Madrid ha notificado 1.504 nuevos casos de coronavirus, de los que 1.183 corresponden a las últimas 24 horas, y 23 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este miércoles con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente se notificaron 1.274 nuevos casos de coronavirus, de los que 997 corresponden a las últimas 24 horas, y 31 fallecidos más en los hospitales.

El número de pacientes hospitalizados alcanza los 1.657 en planta (7 más) y 471 en UCI (3 menos), mientras que 158 pacientes han sido dados de alta. El número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria se sitúa en 2.611 (2.380 menos).

17:12 Rastreadores militares controlan a los pasajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica para vigilar las cepas

Rastreadores militares se encargan del seguimiento de los pasajeros de vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica para controlar la expansión de las cepas de Covid-19 surgidas en esos países, según ha revelado este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En una comparecencia en el Congreso, Robles ha recordado que las Fuerzas Armadas formaron a aproximadamente 5.000 efectivos para poder realizar labores de rastreo del coronavirus y colaborar así en las tareas de control de su propagación.

17:07 Canarias registra 221 nuevos casos y una muerte en Gran Canaria en las últimas horas

Canarias ha registrado 221 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, de tal forma que actualmente acumula 42.496 casos, además de sumar una muerte, lo que eleva a 618 la cifra de óbitos –un hombre de 85 años en Gran Canaria, vinculado a un brote familiar y con patologías previas–, según los datos que la Consejería regional de Sanidad publica pasadas las 14.00 horas.

Así, del total de casos acumulados en Canarias, 4.330 se encuentra activos (-134), de los que 74 están ingresados en UCI (-3), 308 están hospitalizados (-2) y 3.948 se encuentran en sus domicilios (-129). Asimismo, 37.548 personas han superado la enfermedad tras recibir el alta médica 354.

17:00 Puig quiere mantener el cierre perimetral de Valencia hasta que concluya el estado de alarma

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha confirmado este miércoles que «la perspectiva» del Consell es mantener el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana hasta mayo, cuando concluye el actual estado de alarma, aunque ha matizado que «se podría revisar» si antes «tenemos circunstancias positivas, se avanza en la vacunación masiva y pasada la Semana Santa ya no hay una atmósfera favorable al contacto».

Puig, en una entrevista a la cadena Ser recogida por Europa Press, ha recalcado al respecto: «No hay ninguna restricción que se ponga por capricho ni tiene que durar un día más de lo necesario». En ese sentido, ha aclarado que, con la perimetración, también se quiere lanzar «un mensaje para crear una atmósfera de no riesgo que sea asociado con la sociabilidad».

16:45 Castilla y León registra 228 nuevos casos y seis fallecidos

Castilla y León suma 228 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 213.146, al tiempo que registra seis nuevas víctimas mortales, todas ellas en hospitales, así como un total de 27.228 altas médicas, de ellas 55 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanida.

Las estadísticas publicadas este miércoles registran seis fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 5.448 la cifra total de defunciones en estos centros.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 240 y los casos positivos a ellos vinculados descienden a 1.593. De ellos, Ávila contabiliza siete –los mismos–; Burgos, 50 –dos menos–; León, 42 –cinco menos–; Palencia, seis –uno menos–; Salamanca contabiliza 40, uno menos; Segovia 19, uno menos; Soria 27, dos menos; Valladolid 39 –uno menos– y Zamora diez, dos más.

16:30 Una vacuna desarrollada a partir de la del sarampión podría ser efectiva contra el Covid

Investigadores del departamento de Biociencias Veterinarias de la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos) han observado, en un estudio realizado en ratones y publicado en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, que una vacuna desarrollada a partir de la del sarampión podría ser efectiva contra el coronavirus.

Los científicos atribuyen la efectividad de la vacuna candidata a la producción estratégica del antígeno para estimular la inmunidad: usar un fragmento específico del gen de la proteína de pico de coronavirus e insertarlo en un punto óptimo en el genoma de la vacuna contra el sarampión para impulsar la activación o expresión del gen que produce la proteína.

15:00 Detectados 52 nuevos casos en Navarra y notificado un fallecimiento de días previos

En Navarra se detectaron este martes 52 nuevos casos positivos de infección por COVID-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 2.295 pruebas (1.392 pruebas PCR y 903 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 2,2%.

Por otro lado, 74 pacientes permanecían ingresados por COVID-19 en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad foral, cinco menos que el día anterior. En la jornada de ayer se produjeron dos ingresos relacionados con el coronavirus, ninguno de ellos en la UCI. Ayer no se registraron fallecimientos por esta enfermedad, pero se notificó un deceso de días previos, un hombre de 31 años. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra es de 1.111.

14:49 Cataluña avisa a Sanidad sobre AstraZeneca: «O actúan o actuaremos nosotros»

La consellera catalana de Salud, Alba Vergés, y el secretario de Salud Pública de Cataluña, Josep Maria Argimon, piden al Ministerio de Sanidad que replantee su estrategia de vacunación y su postura sobre la vacuna de AstraZeneca para permitir su uso en mayores de 55 años, y avisan: «O actúan o actuaremos nosotros».

En un artículo conjunto que publican en La Vanguardia, Vergés y Argimon destacan que Francia, Alemania, Suecia, Italia, Grecia, Bélgica o Andorra son algunos de los países europeos que las últimas semanas han levantado el veto a la vacuna de AstraZeneca para las personas mayores, tras recientes estudios que avalan su eficacia.

14:36 Aguirre: «¿Por qué no nos dejan comprar la vacuna en las farmacias si vale 8 euros?»



«¿Por qué no nos dejan comprar la vacuna en las farmacias si vale 8 euros?». Es la pregunta en voz alta que se hace Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, durante la entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO. Aguirre se muestra, así, partidaria de que las vacunas contra el Covid puedan dispensarse en las farmacias.

Aguirre comentaba en la entrevista la visita de las Infantas Elena y Cristina a su padre, el Rey Juan Carlos, a Abu Dhabi. Las Infantas se vacunaron siguiendo el protocolo establecido en aquel país para los extranjeros que lo visitan. A Aguirre no le parece mal que doña Elena y doña Cristina se vacunaran y no entiende la polémica.

14:23 La UE anuncia cuatro millones de dosis adicionales de vacuna de BioNTech/Pfizer

La UE recibirá cuatro millones de dosis adicionales de la vacuna contra el covid-19 desarrollada por BioNTech/Pfizer durante las próximas dos semanas y destinadas a las zonas más afectadas, dijo el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La entrega, además de los suministros ya acordados por el fabricante de la vacuna, «ayudará a los Estados miembros en sus esfuerzos por controlar la propagación de nuevas variantes» del virus» señaló Von der Leyen en un comunicado.

13:51 Castilla-La Mancha prioriza la segunda dosis ante el retraso en las entregas

Castilla-La Mancha está priorizando la garantía de la administración de la segunda dosis de la vacuna de la covid-19, ante el retraso que se está produciendo en las entregas debido a los incumplimientos de los compromisos por parte de las farmacéuticas, según la consejera de Igualdad, Blanca Fernández.

Así lo ha manifestado la también portavoz del Ejecutivo regional a preguntas de la prensa en su comparecencia para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

13:36 Los enfermeros piden que las mascarillas estén libres de impuestos

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha reclamado que las mascarillas para hacer frente a la pandemia de COVID-19 estén «libres de impuestos», aunque con «limitación de precio».

A través de un comunicado, el CGE ha lamentado el voto negativo de los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso este martes contra la Proposición No de Ley (PNL) que pedía eliminar el IVA en todo tipo de mascarillas y geles hidroalcohólicos.

«Lejos de luchas partidistas y desde la independencia de ser un organismo que vela por la salud de las personas, creemos que ambas medidas no son incompatibles, sino complementarias y desde hace tiempo se reclama la gratuidad o financiación por parte del Sistema Nacional de Salud», señalan los enfermeros.

13:24 El PP pide al Gobierno que estudie la compra de las vacunas de China y Rusia

El PP ya ha propuesto al Gobierno que estudie la compra de las vacunas chinas y la rusa, como ya están haciendo países de la UE como Hungría, Austria o República Checa.

El diputado del PP Rubén Fausto Moreno Palanques ha aplaudido que algunos países de la Unión Europea (Hungría o República Checa), estén negociando la compra de vacunas contra el Covid procedentes de Rusia o China, a pesar de que se sitúan fuera de los acuerdos comunitarios, y ha pedido a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que actué al respecto.

«Hay pocas vacunas y para su adquisición hay que ir de la mano de la Unión Europea. Pero también son muy europeístas Austria, República Checa, Dinamarca, Hungría, Polonia y Eslovaquia, que han explorado acuerdos con China, Rusia o Israel. ¿Tiene usted la intención de hacer algo más que esperar?», ha preguntado retóricamente a la ministra durante la Sesión de Control al Gobierno en el Senado este martes.

13:02 Andalucía roza los 1.000 casos, más de doble que el miércoles pasado

Andalucía suma este miércoles 10 de marzo 977 casos de coronavirus, más del doble de los 474 contagios de hace siete días, según datos consultados por Europa Press del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado 35 fallecidos, inferior a los 74 de la víspera y a los 69 del miércoles pasado.

A pesar del aumento de casos de esta jornada, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma ha bajado por segundo día consecutivo y se sitúa en 122,3 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, tres puntos menos que la tasa de 125,3 de la víspera y 39 puntos por debajo de la tasa de 161,3 del miércoles pasado.

12:47 El Congreso vota mañana la creación de una comisión de investigación sobre las vacunas

El Pleno del Congreso debatirá este jueves la propuesta de Más País-Equo y Compromís de crear una comisión de investigación sobre las posibles irregularidades en la gestión de las vacunas contra el coronavirus, que también pretende funcionar como órgano independiente de seguimiento del plan de vacunación que España comenzó a aplicar a finales de 2020.

Desde Más País confían en que salga adelante ya que hubo un apoyo mayoritario en la última Junta de Portavoces donde se habló de ella. Su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, sostiene que esta comisión de seguimiento del proceso de vacunación debe servir para que «se cumplan los plazos y se contrate el personal suficiente».

12:36 Cantabria suma una muerte y suben los casos y los hospitalizados

Cantabria ha sumado este martes una nueva muerte por coronavirus, una mujer de 85 años que eleva a 537 la cifra total, y 48 nuevos contagios (21 más que el día anterior).

También ha subido el número de pacientes hospitalizados, con 77, dos más que el lunes, aunque los ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) han bajado a 19, cuatro menos.

12:29 Sanidad impondrá el cierre a Madrid en Semana Santa con datos desfasados de hace 10 días

Entre los argumentos que sostiene el Ministerio de Sanidad para cerrar la Comunidad de Madrid esta Semana Santa -y el puente de San José incluido- está la valoración de «riesgo extremo» para el coronavirus que tiene la región. Sin embargo, el informe de situación que se presentará este miércoles ante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud está elaborado en base a datos que ya se han quedado obsoletos: tienen fecha del 1 de marzo, hace diez días, y no reflejan que Madrid ya ha pasado del nivel 4 al 3 de riesgo.

Entre los documentos oficiales de los que depende el futuro de la Semana Santa en Madrid se encuentra el informe de «indicadores principales de seguimiento de Covid». Este dosier, elaborado por Sanidad de manera semanal, analiza los 8 factores con los que el Gobierno establece su clasificación de riesgo para un territorio. Se publica los jueves, y el último tiene fecha del 4 de marzo.

12:13 Los médicos piden un protocolo único en toda España para limitar la movilidad en Semana Santa

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha pedido que se elabore un protocolo único en toda España para limitar la movilidad entre territorios durante la Semana Santa, con el fin de reducir el riesgo de contagios de coronavirus.

«En ningún caso debemos pensar que la pandemia ha desaparecido o está en vías de solución cercana: la mayoría de las personas continúan siendo vulnerables frente al coronavirus y menos del cinco por ciento de la población está vacunada. La mala evolución actual de varios países europeos debería ser una seria advertencia», ha dicho el organismo.

11:59 Cataluña registra 1.449 casos y 28 muertes más en las últimas 24 horas

Cataluña ha registrado hasta este miércoles 569.209 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia –527.585 con una prueba PCR o test de antígenos–, 1.449 más que en el recuento del martes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 20.930, que son 28 más que los registrados el martes: 13.199 en hospital o centro sociosanitario, 4.550 en residencia, 1.139 en domicilio y 2.042 que no son clasificables por falta de información.

11:50 Desalojan por tercera vez un local donde había 45 jóvenes, la mayoría menores

La Policía Local de Málaga ha desalojado por tercera vez un establecimiento donde se concentraban 45 jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 28 años, la mayoría menores, sin llevar mascarilla ni respetar la distancia de seguridad, además de consumir bebidas alcohólicas y compartir cachimbas.

La primera intervención al local se produjo el pasado octubre cuando se tuvo que desalojar a 36 personas que celebraran un cumpleaños; la segunda en enero, cuando sorprendieron a cinco adolescentes de 13 y 15 años en similares circunstancias; y la última intervención, el pasado viernes.

11:36 La pandemia ha perjudicado más a las mujeres, doméstica y psicológicamente

La pandemia ha exacerbado las desigualdades de género en las tareas domésticas, el cuidado de los hijos y la salud mental de las mujeres, según un estudio del University College de Londres (Reino Unido), publicado en la revista científica PLOS ONE.

El estudio, realizado en el Reino Unido, concluye que, en marzo de 2020, durante el primer confinamiento decretado por el coronavirus, las mujeres dedicaron más tiempo a las tareas no remuneradas como el cuidado de los hijos y del hogar, fueron más propensas a reducir su jornada laboral y manifestaron mayores niveles de malestar psicológico.

11:25 El PP reclama la Conferencia de Presidentes para revisar el estado de alarma

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha exigido a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que el Gobierno de Pedro Sánchez convoque la Conferencia de Presidentes para revisar el estado de alarma porque así lo exige la norma al haber transcurrido cuatro meses desde su entrada en vigor.

En la sesión de control de la Cámara Baja celebrada este miércoles, Gamarra ha reclamado además una auditoría sobre la gestión de la pandemia del coronavirus y ha pedido al Ejecutivo «humildad» porque, a su juicio, han hecho «de la mentiras e ineficacia su modelo de gestión».

11:12 Sánchez quiere cerrar España con menos riesgo de contagio del que había cuando él estaba de vacaciones

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobarán este miércoles el plan de actuación ante el Covid de cara a Semana Santa. El documento sobre el que se trabaja implica el cierre perimetral de todas las regiones. Además, como ha sabido OKDIARIO, el Gobierno pretende extender ese cierre al próximo puente de San José (del 17 al 21 de marzo). Unas fechas festivas en algunas comunidades, como en Madrid. El cierre perimetral cuenta con el desacuerdo del gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso, quien afirmó estos días que le «repugna» la decisión «paternalista» que supone cerrar las comunidades. Una medida que el Gobierno propone curiosamente con un riesgo de contagio inferior al que había cuando, el pasado mes de agosto, Pedro Sánchez disfrutaba de sus vacaciones. Entonces, el dirigente socialista no parecía igual de preocupado por la situación.

La mejoría epidemiológica es notable en las últimas semanas. Según el último balance del Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada a 14 días es de 139,08 casos por cada 100.000 habitantes. Pero si tenemos en cuenta la registrada en la última semana, un buen indicador de la evolución inmediata de la pandemia, el dato es de 62,43 casos diagnosticados de Covid por cada 100.000 habitantes.

10:59 Navarra registra 50 nuevos casos con una tasa de positividad del 2,2%

Navarra registró este martes 50 nuevos casos positivos de Covid-19, cifra similar a la jornada anterior, y la tasa de positividad desciende al 2,2%.

En el día de ayer se realizaron en la Comunidad foral un total de 2.295 pruebas, entre PCR y test de antígenos, lo que arroja una tasa de positividad del 2,2%, según los datos provisionales del Gobierno de Navarra.

10:36 Brasil bate un nuevo récord de fallecidos por COVID-19 al registrar 1.972 en la última jornada

El Ministerio de Salud de Brasil ha informado este martes de 1.972 fallecidos por COVID-19 en la última jornada, la cifra más alta de decesos en 24 horas desde que estalló la pandemia.

En total son 268.370 las víctimas mortales de la enfermedad en el país latinoamericano, que, hasta el momento, ha contabilizado 11.122.429 casos confirmados, 70.764 de ellos registrados en el último día.

10:13 Un estudio sobre las variantes predice que el coronavirus evoluciona para escapar a las vacunas

Un nuevo estudio sobre las variantes del SARS-CoV-2 en Reino Unido y Sudáfrica predice que las vacunas actuales y ciertos anticuerpos monoclonales pueden ser menos eficaces para neutralizar estas variantes.

Las predicciones del estudio, publicadas en la revista ‘Nature’, se están confirmando ahora con los primeros resultados de la vacuna Novavax, por ejemplo. La empresa informó el 28 de enero de que la vacuna tenía una eficacia de casi el 90 por ciento en el ensayo de la empresa en Reino Unido, pero solo del 49,4 por ciento en su ensayo en Sudáfrica, donde la mayoría de los casos de COVID-19 están causados por la variante B.1.351.

09:49 Sanidad otra vez a rebufo: propone prohibir las reuniones en las casas como ya hace Madrid

El Ministerio de Sanidad contemplan en su propuesta de borrador para cerrar las comunidades autónomas e impedir la movilidad en Semana Santa, prohibir también las reuniones de personas no convivientes en domicilios privados. Una medida que hace suya Sanidad pero que Madrid ya aplica desde el pasado mes de enero.

«En esta pandemia el 80% de los contagios se han producido en los domicilios y las medidas selectivas han funcionado». Así de contundentes son los datos que ha esgrimido este martes Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para desmontar los intentos del Gobierno de Pedro Sánchez de imponer de nuevo el cierre a la región que preside Isabel Díaz Ayuso.

09:34 Madrid desacelera la vacunación a mayores de 80 años para garantizar la segunda dosis

La Comunidad de Madrid bajará el ritmo de la vacunación frente al Covid-19 a mayores de 80 años para asegurar la segunda dosis de la vacuna de Pfizer a los 122.276 ancianos a los que ya se ha inoculado la primera, en función de las previsiones de suministro.

Así lo han indicado, en declaraciones a Europa Press, fuentes de la Consejería de Sanidad, que han precisado que la previsión es seguir poniendo 35.000 primeras dosis a este colectivo la semana que viene.

09:20 Revilla pide «aguantar» un mes y medio para poder tener en mayo una «casi plena normalidad»

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha mostrado optimista en relación a la situación del Covid en la región y ha pedido «aguantar» un mes y medio y tener «mucho cuidado» durante este tiempo para poder tener en mayo, junio y durante el verano una «casi plena normalidad».

«Yo soy optimista. Creo que tenemos que aguantar, fijaos que me arriesgo a decir, un mes y medio. Un mes y medio hay que todavía tener mucho cuidado», ha dicho Revilla en el discurso de la gala del Día Internacional de la Mujer (8M), celebrada este martes en el Palacio de Festivales.

09:05 Dimite el concejal de Salud de Murcia tras la polémica por su vacunación

El concejal de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Felipe Coello, ha renunciado este martes por la tarde, de forma voluntaria, a su cargo en el Consistorio con el fin de «garantizar la estabilidad del gobierno municipal».

Coello ha renunciado a sus competencias tras haberse reunido con el alcalde, José Ballesta, con el único fin de «no perjudicar la gobernabilidad municipal y el proyecto de ciudad que está desarrollando el Ayuntamiento de Murcia», según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

Cabe recordar que la dimisión se produce tras la polémica por la vacunación de Coello y las críticas de la oposición, que le acusan de haberlo hecho saltándose presuntamente el protocolo. No obstante, el edil lo justificó por su labor administrando vacunas y su titulación como médico.

08:45 Sánchez no cerrará perimetralmente Canarias y Baleares en Semana Santa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido al rescate de Canarias y Baleares, las dos únicas comunidades autónomas que quedan fuera del plan del Ejecutivo para el puente de San José y la Semana Santa. La Comunidad de Madrid se resiste al cierre total y al nuevo ataque de los socialistas contra Madrid.

Tanto Baleares como Canarias, principales motores del turismo español, cuentan con Gobiernos socialistas. Es verdad que la incidencia acumulada en las islas es de las más bajas. La comunidad canaria cuenta con 111,9 casos por 100.000 habitantes y las Pitiusas con 54,11 casos, según los datos del propio Ministerio de Sanidad.

08:30 Casado pide al PP denunciar la inacción de Sánchez tras un año de Covid

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido a la cúpula de su partido denunciar la inacción del Gobierno que lidera Pedro Sánchez un año después de iniciarse la pandemia, ya que, según ha recalcado, ni ha impulsado un pacto sanitario como le ofreció el PP ni ha aprobado un plan de choque con medidas económicas para ayudar a los sectores más afectados por la crisis del coronavirus, según han informado a Europa Press fuentes ‘populares’.

Así lo ha expuesto Casado durante la reunión del comité de dirección del PP, donde se ha decidido lanzar la campaña ‘Hoy hace un año’ que recuerda las medidas que el PP ya puso encima de la mesa en marzo de 2020 por el Covid-19, pero que el Ejecutivo no ha aceptado.

08:15 Robles detallará hoy en el Congreso el plan de vacunación en las Fuerzas Armadas

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá este miércoles en el Congreso de los Diputados con dos puntos en el orden del día: detallar el plan de vacunación contra el Covid-19 en el seno de las Fuerzas Armadas y explicar el futuro de las misiones militares en el exterior en las que participa España.

La comparecencia ante la Comisión de Defensa de la Cámara Baja servirá a Robles para explicar el protocolo que se está siguiendo para suministrar a los militares la vacuna contra el Covid-19, en respuesta a solicitudes del PP, EH Bildu y el Grupo Parlamentario Plural.

La vacunación en las Fuerzas Armadas se vio envuelta en la polémica al conocerse que había recibido la vacuna el que era Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, junto a otros altos cargos militares del Estado Mayor de la Defensa.

08:00 Sanidad registra 4.013 nuevos casos de Covid-19 y 291 muertes

Las comunidades autónomas han notificado este martes al Ministerio de Sanidad 4.013 nuevos casos de coronavirus, sin contar con datos de Cataluña que no ha podido faciltarlos por un problema informático, de los que 2.289 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 1.161 registrados el lunes.

La incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días sigue reduciéndose, situándose en los 139,08 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 142,24 notificado el lunes por el departamento dirigido por Carolina Darias.

Las medidas para Semana Santa

El Consejo Interterritorial de Salud decide hoy las restricciones contra el coronavirus que se adoptarán en Semana Santa y en el puente de San José, y se verá si todas las comunidades autónomas se decantan por el cierre que propone el Ministerio de Sanidad, salvo para Baleares y Canarias. El Ministerio propone relajar el toque de queda a las 23:00 horas y reducir las reuniones sociales a un máximo de 4 personas en espacios públicos cerrados y a 6 en espacios públicos abiertos.

18:45 Sanidad registra 4.013 nuevos casos de Covid-19 y 291 muertes

Las comunidades autónomas han notificado este martes al Ministerio de Sanidad 4.013 nuevos casos de coronavirus, sin contar con datos de Cataluña que no ha podido faciltarlos por un problema informático, de los que 2.289 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 1.161 registrados el lunes, lo que eleva la cifra global de personas infectadas de Covid-19 desde el comienzo de la pandemia en las 3.164.983.

La incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días sigue reduciéndose, situándose en los 139,08 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 142,24 notificado el lunes por el departamento dirigido por Carolina Darias.

18:25 Madrid notifica 997 de las últimas 24 horas y 31 fallecidos más

La Comunidad de Madrid ha notificado 1.274 nuevos casos de coronavirus, de los que 997 corresponden a las últimas 24 horas, y 31 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este martes con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente, con datos correspondientes al domingo, se notificaron 274 nuevos casos de coronavirus, de los que 185 corresponden a las últimas 24 horas, y 27 fallecidos más en los hospitales.

El número de pacientes hospitalizados ha descendido hasta situarse en los 1.657 (66 menos) y 474 en UCI (28 menos), mientras que 238 pacientes han sido dados de alta. El número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria se sitúa en 4.991 (488 más).

18:20 La Comunidad Valenciana registra 38 defunciones, 349 casos y los ingresados en UCI bajan de 200

La Comunidad Valenciana ha registrado 38 defunciones por coronavirus en las últimas horas (siete de ellos, residentes) y ha sumado 349 nuevos positivos en una jornada en que el número de personas ingresadas en UCI ha bajado de 200 por primera vez en meses.

Los nuevos casos sitúan la cifra total de positivos en 381.919 personas. Por provincias, hay 46 en Castellón (38.968 en total), 131 en Alicante (143.766 en total) y 172 en la provincia de Valencia (199.182). Además, el número de casos sin asignar es de tres, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Además, se han administrado un total de 429.661 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Por provincias, 52.010 en Castellón, 151.861 en Alicante y 225.790 en Valencia. Han recibido las dos dosis 121.246 personas.

18:00 El Gobierno prorroga hasta el 30 de marzo la limitación de entrada desde Reino Unido, Brasil y Sudáfrica

El Consejo de Ministros ha prorrogado la limitación de entrada a España desde Reino Unido, Brasil y Sudáfrica hasta el próximo 30 de marzo a las 18.00 horas, con el fin de restringir la propagación y el contagio por Covid-19.

En concreto, limita los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles, así como los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.

Para el caso del Reino Unido solo podrán realizarse vuelos o desembarco de buques de pasaje a España que estén ocupados por ciudadanos españoles o andorranos, así como residentes en ambos países.

17:00 El Gobierno no bajará el IVA de FFP2 porque «no son obligatorias» pese a recomendarlas

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que no se contempla bajar el IVA de las mascarillas FFP2 porque estas mascarillas «no son obligatorias».

Montero se ha pronunciado así después de que la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados haya rechazado este martes, con 16 votos a favor, 19 en contra y una abstención, una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a eximir del IVA a todas las mascarillas, incluidas las FFP2 y FFP3, porque son un producto obligatorio para la prevención de los contagios de COVID-19.

Asimismo, la PNL recogía que los geles hidroalcohólicos también estuvieran exentos de IVA, a petición de Ciudadanos, así como que las mascarillas FFP2 fueran gratuitas para personas vulnerables y enfermos crónicos, una medida propuesta por VOX.

«Este tipo de mascarillas FFP2 no son obligatorias, como sí lo son en otros países donde se ha bajado el IVA. Ahora bien, en España tienen tipo cero en la compra de establecimientos públicos y privados par los profesionales sanitarios, para quienes sí es obligatorio», ha zanjado Montero.

16:25 El Ministerio de Sanidad también quiere un cierre perimetral total en el puente de San José

El Ministerio de Sanidad pretende cerrar perimetralmente todas las Autonomías en los próximos días festivos, tanto en el puente de San José como en la Semana Santa.

Así lo expone en el borrador al que ha tenido acceso El Mundo y que el Ministerio de Sanidad presentará el jueves al Consejo Interterritorial, donde destacan los cierres totales entre el 17 y el 21 de marzo y el 26 y el 9 de abril. La imposición de un mismo toque de queda para todo el país, de 22.00 a 06.00 aún no está decidida.

15:25 El Gobierno avisa de que la tercera ola «todavía no se ha acabado»

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avisado de que la tercera ola de contagios de coronavirus «todavía no se ha acabado», por lo que ha pedido a las comunidades autónomas «precaución» en la desescalada.

Y es que, tal y como ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a pesar de que se está produciendo una «ralentización» en la incidencia de contagios en España, el nivel de ocupación de pacientes Covid-19 en los hospitales y en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) sigue en «niveles altos».

«Continuamos en una buena dirección, estamos bajando el número de contagios pero hay que hacer un esfuerzo añadido porque la bajada está siendo muy lenta», ha detallado la portavoz del Gobierno, tras insistir en la necesidad de que se mantengan «todas las medidas» para frenar la transmisión del coronavirus.

15:00 La Policía Nacional alcanzó este fin de semana el récord de 862 sanciones

La Policía Nacional alcanzó este fin de semana un récord de 862 propuestas de sanción y 59 detenidos por infracciones por infringir las medidas antiCovid, además de realizar 4.400 identificados y 404 controles de coches y unos 1.500 vehículo chequeados, ha informado a Europa Press fuentes policiales.

El día con más intervenciones fue el sábado, cuando intervinieron en cinco fiestas ilegales en las que los presentes se encontraban incumpliendo las normas fijadas por el estado de alarma y las medidas higiénico sanitarias establecidas. Hubo 25 arrestados y 69 propuestas de sanción.

14:51 Extremadura pide a los estudiantes que vuelvan en Semana Santa que «reduzcan su actividad social»

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha pedido este martes a los universitarios que estudian fuera de la región y tienen previsto volver a Extremadura en Semana Santa que ahora que «todavía quedan unos días», que «reduzcan su actividad social».

Esta reducción de la actividad social «es la mejor forma de prevención que puedan tener», ha resaltado el titular de Sanidad, quien ha recordado que Extremadura se sitúa en estos momentos en unas cifras de incidencia del coronavirus de nivel de alerta 1, por lo que les ha pedido que «cuando lleguen, sean muy prudentes».

14:43 Andalucía suma 74 muertos, mayor dato en dos semanas

Andalucía suma este martes 9 de marzo 579 casos de coronavirus, un dato mayor que el registrado el martes pasado (359) y este lunes (454), según datos consultados por Europa Press del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado 74 fallecidos, el dato más alto desde el registrado el 24 de febrero (93).

Sin embargo, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma ha bajado tras dos días de subidas y se sitúa en 125,2 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 5,7 puntos menos que la tasa de 130,9 de la víspera y 36,1 puntos por debajo de la tasa de 161,3 del martes pasado.

14:35 Fernando Simón, citado a comparecer ante la Comisión sobre la vacunación en Murcia

El epidemiólogo Fernando Simón ha sido citado el próximo jueves, 18 de marzo, para comparecer a partir de las 11.30 horas ante la comisión de investigación sobre la aplicación del protocolo de vacunación contra la covid-19 en la Región de Murcia.

Así lo ha decidido la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional en la reunión que ha tenido lugar esta mañana para ordenar la actividad parlamentaria de la próxima semana. Asimismo, también se ha decidido que el exconsejero Manuel Villegas comparezca ante la citada comisión a las 9:30 horas del mismo día.

14:28 Noruega autoriza aplicar a mayores de 65 años vacuna de AstraZeneca

Noruega autorizó este martes la administración de la vacuna anticovid de AstraZeneca a los mayores de 65 años, tras nuevas informaciones que la avalan y que deberían acelerar la vacunación de personas adultas.

Como otros país europeos, Noruega había restringido la inyección de la vacuna del laboratorio anglosueco a los menores de 65 años, por falta de documentación suficiente sobre sus efectos en los mayores.

14:20 Almeida: las fiestas ilegales «no están solo formadas por turistas, también por madrileños»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha puntualizado este martes que las fiestas ilegales que se celebran en la capital incumpliendo la normativa del estado de alarma «no están solo formadas por turistas, sino también por madrileños».

Así lo ha manifestado tras presentar el nuevo plan de equipamientos para la capital en la Galería de Cristales de Cibeles, donde ha recordado que quienes organizan y participan en estas fiestas «no tienen impunidad» y la Policía Municipal trabaja para ello.

14:11 Cantabria suma tres fallecidos, aunque bajan los casos y la incidencia

Cantabria ha sumado este lunes tres fallecidos por coronavirus, todos ellos hombres de 56, 72 y 87 años, que elevan el total a 536, y ha registrado 27 casos nuevos (17 menos que el domingo).

Además, ha aumentado la cifra de pacientes hospitalizados, que son 75 (dos más que la jornada anterior), aunque los ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) han bajado a 23 (uno menos).

14:03 Ayuso insiste: el cierre debe ser «la última opción a tomar» y denuncia la madrileñofobia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este martes en que el cierre debe ser «la última opción a tomar después de haberlo intentado todo» y ha pedido que antes de hacerlo se demuestre por qué es acertado hacerlo.

«La pandemia lo que ha hecho es demostrar que hay dos maneras de gestionar. Una es el atropello sistemático de derechos y libertades fundamental, el cierre de regiones enteras sin informes sanitarios y la clausura por decreto de miles de negocios», ha declarado en su intervención al recibir el premio Sociedad Civil de la Fundación Civismo en la Real Casa de Correos.

13:54 La OMS confirma síntomas similares a la gripe en personas vacunadas contra la COVID-19

El Subcomité COVID-19 del Comité Asesor Mundial sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS, por sus siglas en inglés), un grupo de expertos independiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), está revisando la información y los datos disponibles sobre los síntomas similares la gripe en trabajadores sanitarios que habían recibido vacunas contra la COVID-19 y se han notificado en varios países.

El Subcomité revisó los datos de los ensayos clínicos y un resumen de los informes de casos similares a la gripe tras la vacunación contra la COVID-19 en la base de datos mundial de la OMS sobre informes de seguridad de casos individuales (VigiBase).

13:45 Feijóo urge una Conferencia de Presidentes

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este martes que su Ejecutivo solicitará al Gobierno que dirige el socialista Pedro Sánchez la celebración de una Conferencia de Presidentes para abordar el nuevo escenario que surgirá cuando se levante el estado de alarma –la prórroga autorizada en su día comprendía del 9 de noviembre hasta el 9 de mayo–.

«Dentro de unas semanas finalizará el estado de alarma y nos parece razonable pedir una reunión de la Conferencia de Presidentes para concretar cómo vamos a trabajar fuera del estado de alarma y sin vacunas suficientes para la inmunidad grupal», ha afirmado, durante el debate en la sesión de control con el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero.

13:30 España recibe, entre este lunes y martes, más de un millón de dosis de vacunas contra el Covid-19

España ha recibido, entre este lunes y el martes, un total de 1.085.290 dosis de vacunas disponibles contra la Covid-19, según ha informado el Ministerio de Sanidad.

Asimismo, el departamento que dirige Carolina Darias ha señalado que este martes va a comenzar la distribución entre las comunidades autónomas de 538.900 nuevas dosis de vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus.

13:22 Aragón notifica 107 positivos y un fallecido en las últimas 24 horas

El Gobierno de Aragón ha notificado 107 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2 y un fallecido en la comunidad autónoma hoy, según los datos provisionales. Las altas epidemiológicas han sido 392.

Por provincias, en Zaragoza, se han comunicado 67 contagios, el único deceso de la jornada y 278 recuperados; en Huesca, 28 positivos y 41 altas; y en Teruel, diez contagios y 71 personas recuperadas.

13:00 Madrid rechaza el cierre perimetral cuando no hay controles en Barajas

El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, se ha mostrado este martes en contra del cierre de las fronteras de la región en Semana Santa cuando «todavía tenemos el aeropuerto de Madrid-Barajas sin ningún tipo de control y puede venir un ciudadano desde París y uno no puede ir a Albacete».

En declaraciones a Antena 3, Ruiz Escudero ha opinado que el hecho de que el debate se centre sobre el cierre perimetral o no «no responde a cómo tenemos que actuar frente a la pandemia en estos momentos».

12:45 Cataluña baja de 1.000 positivos diarios y riesgo de rebrote cae a menos de 200

La situación epidémica sigue mejorando en Cataluña, donde en las últimas 24 horas se han diagnosticado menos de mil nuevos contagios, mientras que el riesgo de rebrote (EPG), el índice de crecimiento potencial de la epidemia, ha bajado de 200 puntos, el umbral considerado de riesgo muy alto, cosa que no sucedía desde hace tres meses.

Según los datos epidemiológicos actualizados este martes por el Departamento de Salud, el número de pacientes hospitalizados es de 1.585, un total de 55 menos que la víspera, aunque han subido a 502 los pacientes graves que están en la UCI, cinco más que este lunes.

12:32 Castilla y León permite la práctica de deporte con un máximo de 30 personas por entrenamiento

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica hoy el acuerdo de la Junta por el que se eliminan las limitaciones existentes para la práctica deportiva oficial para las modalidades con contacto físico esporádico, como son los deportes colectivos o de equipo, y se estable el uso obligatorio de mascarilla en las modalidades en las que pueda existir contacto físico –se considera que no existe contacto físico en las modalidades deportivas donde las reglas federativas garanticen espacios diferenciados para cada equipo–.

En el caso concreto de los entrenamientos se establece además un máximo de 30 personas para la práctica deportiva de forma simultánea.

12:21 Transparencia ha asestado 29 varapalos al Gobierno por ocultar información de la pandemia

El Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha arremetido en 29 ocasiones contra el Ministerio de Sanidad por ocultar información en lo que va de pandemia. Tal como esgrime el departamento que lideraba Salvador Illa y que ahora encabeza Carolina Darias, los expertos que velan por el cumplimiento de la Ley de Transparencia de 2013 han estimado 26 reclamaciones por completo y 3 parcialmente.

«En cuanto al número de preguntas desde el 11 de marzo de 2020, fecha en la que la OMS declaró oficialmente la pandemia por el Covid-19, y hasta el momento de entrada de esta solicitud, en el Ministerio de Sanidad se han respondido 760 solicitudes», señala ese departamento gubernamental en una respuesta a OKDIARIO.

12:02 La pandemia supera los 2,6 millones de muertos en el mundo

La pandemia de coronavirus ha dejado más de 300.000 casos y cerca de 7.000 muertos en todo el mundo durante las últimas 24 horas, con lo que los totales superan los umbrales de los 117 millones de contagios y los 2,6 millones de decesos, según los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins.

El centro ha apuntado a través de su página web que durante el último día se han confirmado 303.777 contagios y 6.839 muertos en todo el mundo, por lo que los totales ascienden a 117.164.167 y 2.600.504, respectivamente, con 66.375.679 personas recuperadas de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

11:51 China lanza un pasaporte sanitario para los viajes internacionales

China lanzó un pasaporte digital destinado a sus ciudadanos con el que podrán demostrar en qué situación sanitaria se encuentran cuando viajen hacia o desde el extranjero, lo que podría contribuir a una mayor apertura de las fronteras chinas.

Según informaron fuentes del gobierno este martes, este «certificado sanitario para los viajes internacionales» es una aplicación para smartphones que muestra y verifica el historial de vacunación y los resultados de los test de covid (PCR y anticuerpos) del usuario.

11:41 Rusia exige disculpas a la Agencia Europea del Medicamento por criticar la vacuna Sputnik V

Rusia criticó y exigió disculpas el martes por los comentarios de una funcionaria de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) que comparó la autorización de emergencia de la vacuna Sputnik V por parte de algunos países europeos a una «ruleta rusa».

«Pedimos una disculpa pública a Christa Wirthumer-Hoche, de la EMA, por sus comentarios negativos hacia los miembros de la UE que aprueban directamente la Sputnik V», indicaron en Twitter los creadores de la vacuna, el centro de investigación estatal Gamaleya y el Fondo Soberano Ruso (RDIF).

11:28 Italia se convierte en el primer país europeo que producirá la vacuna rusa ‘Sputnik V’

La Cámara de Comercio Italo-Rusa (CCIR) ha anunciado un acuerdo entre el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés) y la empresa Adienne Srl para la producción de la vacuna rusa ‘Sputnik V’ en Italia, convirtiéndose así en el primer contrato europeo para la producción de la vacuna.

Esta asociación permitirá disponer de 10 millones de dosis para finales de año y se espera que la producción comience en julio. Adienne Srl está situada en la provincia norteña italiana de Monza y Brianza y forma parte de un importante grupo suizo, Adienne Pharma & Biotech.

11:17 Alemania confirma más de 250 muertos por coronavirus y supera los 72.000 fallecidos

Las autoridades de Alemania han confirmado este lunes más de 250 muertos por coronavirus durante las últimas 24 horas, por lo que el país europeo supera de esta forma la barrera de los 72.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

El Instituto Robert Koch, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha indicado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han detectado 4.252 casos y 255 decesos, lo que sitúa los totales en 2.509.445 y 72.189, respectivamente.

11:05 El confinamiento ha empujado a los españoles a tomar peores decisiones

El confinamiento y las restricciones para controlar la pandemia de la COVID-19 han tenido efectos negativos invisibles sobre la capacidad cognitiva y la salud mental de la población, según un estudio liderado por el grupo de investigación Open Evidence de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que destaca que entre estos efectos se encuentra que ha empujado a los españoles a tomar peores decisiones.

El estudio, que se ha realizado en colaboración con algunas universidades internacionales y con la empresa BDI Schlesinger Group Market Research, ha analizado el impacto de las medidas tomadas durante la primera y la segunda olas del virus sobre la ciudadanía de tres países de la Unión Europea, con una muestra de casi 5.000 voluntarios.

10:49 La OMS insiste: la pandemia se controlará si las herramientas se usan de forma equitativa

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha insistido en que sólo se va a poder controlar la pandemia del coronavirus si las herramientas que hay actualmente contra el Covid-19 se usan de forma «equitativa».

Tedros se ha pronunciado así en rueda de prensa, donde ha recordado que la OMS declaró al nuevo coronavirus como emergencia sanitaria mundial el 30 de enero de 2020, momento en el que el mundo tenía una «ventana limitada» de oportunidades para prepararse ante una pandemia.

10:23 Ceuta anuncia que vuelve a suspender la vacunación por falta de dosis

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha anunciado hoy que mañana volverá a suspender la vacunación contra la covid-19, al igual que ya hizo la semana pasada durante tres días, debido a la falta de vacunas en la ciudad para continuar con este proceso.

En un comunicado, el Gobierno ceutí ha señalado que ante la falta de «stock disponible» la Ciudad interrumpirá la vacunación este martes, jornada en la que se prevé recibir una nueva tanda de vacunas, en este caso de la farmacéutica AstraZeneca.

10:03 Canadá designa el 11 de marzo como día para conmemorar a las víctimas de la COVID-19

El Gobierno de Canadá ha designado el 11 de marzo como Día Nacional de Respeto para conmemorar a las personas que perdieron la vida por la COVID-19 y los efectos de la pandemia.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha emitido este lunes una declaración para anunciar esta designación un año después «de la primera muerte conocida de un canadiense a causa de la enfermedad».

09:37 La OMS rechaza el certificado de vacunación para viajar porque creará «más desigualdades»

El director ejecutivo del Programa de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, ha rechazado que los países pretendan pedir a la población un certificado de vacunación frente al Covid-19 para viajar, ya que va a crear «más desigualdades».

En rueda de prensa, Ryan ha recordado que todavía no hay vacunas contra el coronavirus para todo el mundo, por lo que permitir viajar sólo a aquellos que se hayan vacunado va a generar muchas desigualdades en todo el mundo.

«Si se toman decisiones sobre lo que pueden hacer las personas que están vacunadas y sobre las que no lo están se puede empeorar la desigualdad social que ya existe, dado que el acceso a las vacunas es desigual y no todo el mundo tiene acceso a ellas», ha apostillado.

09:07 Podemos obliga a retrasar la aprobación del paquete de 11.000 millones de ayuda a empresas

Podemos vuelve a sembrar el desconcierto y el enfrentamiento en el seno del Gobierno socialcomunista. Este martes estaba previsto que el Consejo de Ministros aprobara el paquete de 11.000 millones de euros en ayudas para el sector de la hostelería, el turismo y el comercio. Sin embargo, nuevas demandas del partido de Iglesias han obligado a posponer su aprobación que, si todo va bien, se hará el próximo viernes tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario.

Los sectores más afectados por la nefasta gestión de la pandemia por parte de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias deberán esperar unos pocos días más para conocer de qué manera se reparten los 11.000 millones de euros del fondo público de ayuda a empresas. Este plan se sustenta en tres pilares: fondos de apoyo directo a las empresas, uno con ayudas a empresas afectadas canalizadas por las comunidades autónomas, otro de conversión de créditos ICO y un tercero de recapitalización de empresas medianas, según han confirmado fuentes gubernamentales.

08:50 Las comunidades ponen 184.864 dosis este fin de semana

Las comunidades autónomas han administrado hasta este lunes un total de 4.656.441 dosis de las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca, 184.864 durante este fin de semana. Esto representa el 83,4% de las distribuidas, que ascienden a 5.583.955 unidades, las mismas que el viernes.

Además, un total de 1.371.632 personas han recibido ya la segunda dosis a partir de la cual se empieza a generar inmunidad, 29.147 más que el pasado viernes. Esto supone el 29,5% del total de las dosis administradas.

08:20 Simón ve «esperable» que se produzcan «pequeñas ondulaciones» en el descenso de casos

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado que resulta «esperable» que se produzcan «pequeñas ondulaciones» en la bajada de contagios de COVID-19 que se está produciendo en las últimas semanas.

En rueda de prensa este lunes, el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad ha celebrado que la incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 14 días sigue descendiendo, aunque ha advertido de que en estos momentos su ritmo de descenso «va bajando». «Desde el viernes hasta hoy continúa descendiendo pero a un ritmo muy lento», ha apuntado.

08:00 Sanidad notifica 11.958 nuevos casos y 298 muertos

Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad un total de 11.958 nuevos casos de COVID-19 durante el fin de semana, 1.161 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 15.978 positivos.

La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 142, frente a 149 el viernes. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 66.892 positivos.

En el informe de este lunes se han añadido 298 nuevos fallecimientos, en comparación con 467 el lunes pasado. Hasta 71.436 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio.

Otro 8M desafiando a la pandemia

El feminismo ha vuelto a desafiar a la pandemia y se ha manifestado masivamente en varias ciudades españolas este 8M. En Madrid estaban prohibidas pero decenas de mujeres han salido a la calle a pesar de ello. Fernando Simón ha reconocido un año más tarde que no tenía que haber alentado a ir a las manifestaciones del año pasado. A pesar de esto, la incidencia acumulada sigue bajando.

21:50 Simón ve «esperable» que se produzcan «pequeñas ondulaciones» en el descenso de casos

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado que resulta «esperable» que se produzcan «pequeñas ondulaciones» en la bajada de contagios de COVID-19 que se está produciendo en las últimas semanas.

En rueda de prensa este lunes, el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad ha celebrado que la incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 14 días sigue descendiendo, aunque ha advertido de que en estos momentos su ritmo de descenso «va bajando». «Desde el viernes hasta hoy continúa descendiendo pero a un ritmo muy lento», ha apuntado.

20:30 Diez nuevos fallecidos en Galicia

Las autoridades sanitarias han informado en la tarde de este lunes de otros tres fallecimientos de personas diagnosticadas con covid-19, lo que eleva a 2.278 las víctimas mortales ligadas con la pandemia en Galicia. Previamente, en la mañana de este lunes se había informado de otros siete fallecimientos. Todos se registraron entre el viernes y el domingo, y se trata de hombres entre los 67 y los 92 años de edad, también con patologías previas.

19:45 La Comunidad Valenciana suma 189 casos de coronavirus y 23 fallecimientos, ocho de ellos de residentes

La Comunidad Valenciana ha registrado 189 casos nuevos de coronavirus, 30 de ellos en Castellón, 81 en Alicante, 75 en la provincia de Valencia y tres no asignados, según el último balance de datos con las últimas 24 horas facilitado por la Conselleria de Sanidad. Desde la última actualización del sábado, el número de fallecimientos se sitúa en 23, ocho de ellos residentes.

La Comunidad Valenciana ha administrado un total de 421.650 dosis de la vacuna contra el coronavirus: 51.001 en Castellón, 149.962 en Alicante y 220.687 en Valencia. Hasta la fecha, han recibido las dos dosis un total de 119.080 personas.

19:30 Simón insta a evitar eventos masivos sin distancia ni mascarilla como las aglomeraciones en el Metropolitano

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha instado a evitar eventos masivos en los que no se pueda guardar distancia social ni se garantice el uso de mascarillas, como en las concentraciones que se produjeron este domingo en las inmediaciones del Estadio Wanda Metropolitano con motivo del partido de fútbol entre el Atlético y el Real Madrid.

18:40 Sanidad notifica 11.958 nuevos casos y 298 muertos, con la incidencia bajando a 142

Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad un total de 11.958 nuevos casos de COVID-19 durante el fin de semana, 1.161 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 15.978 positivos.

La cifra global de contagios en España se eleva ya a 3.160.970 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 142, frente a 149 el viernes. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 66.892 positivos.

En el informe de este lunes se han añadido 298 nuevos fallecimientos, en comparación con 467 el lunes pasado.

18:30 La OMS rechaza exigir un certificado de vacunación para viajar porque creará «más desigualdades»

El director ejecutivo del Programa de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, ha rechazado que los países pretendan pedir a la población un certificado de vacunación frente al Covid-19 para viajar, ya que va a crear «más desigualdades».

En rueda de prensa, Ryan ha recordado que todavía no hay vacunas contra el coronavirus para todo el mundo, por lo que permitir viajar sólo a aquellos que se hayan vacunado va a generar muchas desigualdades en todo el mundo.

18:20 Miles de trabajadoras secundan en Galicia una huelga marcada por la pandemia

Miles de trabajadoras de todas las actividades económicas han secundado la huelga convocada este 8 de marzo con motivo del día internacional de las mujeres por CIG y CUT en la comunidad gallega, y que ha tenido un desigual seguimiento por sectores en un año marcado por la pandemia de la covid.

La secretaria de mujeres de la CIG, Margarida Corral, ha destacado que quedó demostrada «una vez más y en condiciones muy adversas la inmensa capacidad de movilización de las trabajadoras gallegas».

La central nacionalista denuncia los «intentos del sistema de utilizar la crisis sanitaria como coartada para impedir el derecho a la huelga» con unos servicios mínimos «totalmente abusivos».

18:04 Una quincena de aulas extremeñas y tres centros completos tienen enseñanza online por casos positivos

Una quincena de aulas extremeñas y tres centros educativos al completo -el IES Llerena, de la misma localidad; la Escuela Infantil Nuestra Señora de las Angustias, de Navalmoral de la Mata, y el CEIP Nuestra Señora de Guadalupe, de Burguillos del Cerro- tienen enseñanza online por casos positivos de Covid-19 entre su alumnado o su profesorado.

Así, durante el fin de semana y en las últimas horas, las autoridades sanitarias le han comunicado a la Consejería de Educación y Empleo el inicio de la cuarentena de ocho aulas de ocho centros educativos.

17:40 Asturias registra la primera jornada sin fallecidos desde octubre

El Principado de Asturias ha registrado este domingo la primera jornada sin fallecimientos desde octubre. La Consejería de Salud ha notificado 127 nuevos casos de COVID-19 este lunes.

Durante el domingo se produjeron 16 ingresos en planta y 3 en UCI. Además, se registraron dos altas hospitalarias. Actualmente, en Asturias hay 278 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de COVID-19 y otras 106 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos. El Sespa realizó el domingo 2.635 pruebas de detección y la tasa de positividad se sitúa en el 5,92%.

17:15 Extremadura registra 14 positivos y tres fallecidos tras dos días consecutivos sin muertes

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 14 casos positivos de covid-19 confirmados y tres personas fallecidas tras dos días consecutivos sin muertes en la región.

Con estos tres fallecimientos, todos ellos localizadas en el Área de Salud de Cáceres, Extremadura contabiliza desde el inicio de la pandemia un total de 1.712 decesos.

17:00 Madrid notifica 274 nuevos casos de covid y 27 fallecimientos en hospitales

Los nuevos casos de coronavirus han descendido este lunes en la Comunidad de Madrid hasta los 274, 201 contagios menos que los registrados el domingo, pero han subido los fallecidos en los hospitales de 18 a 27 decesos, y también han aumentado los ingresados en planta.

De los 274 nuevos casos reportados en el informe diario de la Consejería de Sanidad, 185 corresponden a las últimas 24 horas.

El descenso de número de casos es algo habitual en los fines de semana, cuando hay menos pruebas de detección y los datos se actualizan con retraso.

16:40 Canarias registra 152 nuevos casos y suma dos fallecimientos en las últimas horas

Canarias ha registrado 152 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, de tal forma que actualmente acumula 42.065 casos, además de sumar otras dos muertes, lo que eleva a 613 la cifra de óbitos –un hombre de 78 años en Tenerife y otro de 53 años en Lanzarote asociado a un brote familiar, ambos con patologías previas–, según los datos que la Consejería regional de Sanidad publica pasadas las 14.00 horas.

Así, del total de casos acumulados en Canarias, 4.707 se encuentra activos (-185), de los que 77 se mantienen ingresados en UCI, 305 están hospitalizados (+9) y 4.325 se encuentran en sus domicilios. Asimismo, 36.745 personas han superado la enfermedad.

16.15 Italia aprueba el uso de la vacuna de AstraZeneca en mayores de 65 años, sumándose a Alemania o Francia

El Ministerio de Salud italiano ha recomendado la vacunación contra la COVID-19 con las dosis de AstraZeneca en mayores de 65 años, uniéndose a otros países europeos como Francia o Alemania que inicialmente restringieron su uso en este grupo de edad pero han rectificado debido a la nueva evidencia científica.

«Las pruebas científicas adicionales de que se dispone no solo confirman el perfil de seguridad favorable de la vacuna, sino que también indican que, incluso en mayores de 65 años, la administración de la vacuna de AstraZeneca es capaz de inducir una protección significativa tanto del desarrollo de la patología inducida por el SARS-CoV-2 como de las formas graves o incluso mortales de la COVID-19», ha explicado el Ministerio en un comunicado.

16:00 Castilla y León relaja desde hoy las restricciones ante la covid

La hostelería, los centros comerciales y los gimnasios de Castilla y León han visto este lunes cómo se han relajado las restricciones impuestas por la Junta ante la pandemia de la covid-19.

Que el cierre perimetral de la comunidad aún se mantiene se ha notado especialmente en Ávila, con un casco histórico declarado como Patrimonio de la Humanidad que no se presenta demasiada actividad y con buena parte de los negocios cerrado por considerar que la apertura de un 33 % del interior no les resulta rentable.

15:30 Mallorca abrirá interiores e Ibiza, las terrazas, «si todo va bien», la próxima semana

El portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha adelantado este lunes que la desescalada seguirá avanzando con la apertura de los interiores de la restauración en Mallorca y de las terrazas en Ibiza «si todo va bien», en relación a la evolución favorable de los datos epidemiológicos.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, Negueruela ha explicado que el Ejecutivo aprobará este viernes el siguiente paso de la descalada si la evolución de los datos de afectación del coronavirus sigue siendo favorable.

Según ha apuntado, Baleares está a punto de rebajar su incidencia acumulada a 14 días por debajo del nivel de riesgo de 50 -a día de hoy este dato estaría en 55 en el conjunto de las Islas- aunque ha recalcado la importancia de permanecer atentos a la variante británica del virus, responsables del 70 por ciento de contagios.

13:30 Castilla y León registra 106 nuevos casos y ocho fallecidos

Castilla y León suma 106 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 212.724, al tiempo que registra ocho nuevas víctimas mortales, todas ellas en hospitales, así como un total de 27.125 altas médicas, de ellas 24 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas publicadas este lunes registran ocho fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 5.436 la cifra total de defunciones en estos centros.

12:45 Los anticuerpos de la vacuna bloquean la variante británica según un estudio

Un estudio liderado por IrsiCaixa ha demostrado que las personas que han pasado la infección por Sars-CoV-2 y las que han recibido dos dosis de la vacuna de Pfizer-BioNtech generan anticuerpos con capacidad de bloquear tanto el virus original como la variante británica.

Los resultados del estudio, compartidos en bioRxiv, también apuntan a que los anticuerpos se van perfeccionando dentro del cuerpo: quienes pasaron la infección en la primera ola y, por tanto, se infectaron con la variante original del virus, tienen más capacidad de bloquear la variante británica seis meses después de la infección respecto al inicio, informa este lunes IrsiCaixa en un comunicado.

12:25 Sube de forma leve la incidencia en Extremadura por los datos de Burguillos del Cerro, que será aislado

La situación del Covid-19 en Burguillos del Cerro (Badajoz), que será aislado perimetralmente desde esta próxima medianoche, ha provocado que la incidencia acumulada a los 7 días en Extremadura, al manejar ya «muy poquitos casos afortunadamente» en los últimos días, haya subido «discretamente» desde 18 casos por 100.000 habitantes a los 7 días del pasado viernes a aproximadamente los 20-21 casos que se registrarán este lunes.

12:00 Revilla pide «aguantar como sea» la Semana Santa para tener un verano «normal»

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha pedido «aguantar como sea» esta Semana Santa «restrictiva» para preparar un camino «más halagüeño» de cara al verano, que tiene «mucha esperanza» en que sea de «casi absoluta normalidad».

11:45 Darias advierte de que hay «más consenso que ruido» con las CCAA y espera llegar a un acuerdo sobre Semana Santa

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado que dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud «hay más consenso que ruido», en referencia a la falta de acuerdo sobre las medidas comunes a tomar en el plan de Semana Santa que será nuevamente discutido por el Gobierno y las CCAA el próximo miércoles, y del que tiene la esperanza de que se llegará a un acuerdo.

«El consenso mola y hay más consenso del que se piensa, muchas veces se focaliza más en el ruido. Hay una conciencia colectiva entre todos los miembros del Consejo Interterritorial en aprender de las experiencias vividas, hay la necesidad de un esfuerzo colectivo por salvar vidas», ha afirmado en una entrevista en el programa ‘Hoy por Hoy’ de la cadena SER, desde el Hospital Gregorio Marañón.

11:28 Una niña de nueve años con COVID-19 permanece ingresada en la UCI de un hospital de Vigo

Una niña de nueve años con COVID-19 permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, aunque por el momento presenta una evolución favorable.

Fuentes del Sergas que una menor de nueve años con coronavirus se encuentra ingresada en la unidad de críticos del centro hospitalario vigués, pero «evoluciona muy bien».

Las mismas fuentes han precisado que no se trata de un caso singular, ya que ha habido más niños de edades similares que han sido trasladados a la UCI de hospitales de otras áreas sanitarias de la comunidad tras haberse contagiado.

10:48 El 8M: un antes y un después de la pandemia en España

El 8 de marzo del año 2020 fue una de las fechas claves en la expansión del coronavirus en España. El Gobierno de Pedro Sánchez alentó a las mujeres a salir a la calle a pesar de los continuos avisos que alertaban la llegada del coronavirus.

El Ejecutivo intentó ocultar los datos que finalmente salieron a la luz y mostraron el impacto en las cifras que supuso las concentraciones masivas. Una vez más, el Gobierno no asumió responsabilidades.

10:34 El Reino Unido y Alemania flexibilizan las restricciones contra el coronavirus

La epidemia de coronavirus evoluciona de forma desigual en Europa, donde el Reino Unido y Alemania levantan este lunes algunas restricciones, como hizo Israel este fin de semana, pero otros como Hungría o Finlandia las fortalecen.

La esperanza renace en el Reino Unido, donde los niños vuelven a las aulas este lunes por la mañana, un paso crucial en el plan del gobierno para sacar progresivamente al país de un tercer confinamiento.

Gracias a su campaña de vacunación (22 millones de primeras dosis inyectadas) el gobierno estima que a partir del 29 de marzo serán posibles las reuniones de seis personas en el exterior. La reapertura de pubs, restaurantes y tiendas no esenciales está prevista el 12 de abril.

10:13 El Reino Unido y Alemania flexibilizan las restricciones contra el coronavirus

La epidemia de coronavirus evoluciona de forma desigual en Europa, donde el Reino Unido y Alemania levantan este lunes algunas restricciones, como hizo Israel este fin de semana, pero otros como Hungría o Finlandia las fortalecen.

La esperanza renace en el Reino Unido, donde los niños vuelven a las aulas este lunes por la mañana, un paso crucial en el plan del gobierno para sacar progresivamente al país de un tercer confinamiento.

Gracias a su campaña de vacunación (22 millones de primeras dosis inyectadas) el gobierno estima que a partir del 29 de marzo serán posibles las reuniones de seis personas en el exterior. La reapertura de pubs, restaurantes y tiendas no esenciales está prevista el 12 de abril.

10:00 Aumentan los ataques violentos hacia mujeres convertidas al cristianismo en pandemia

Los ataques violentos físicos y psicológicos a mujeres convertidas al cristianismo en el mundo han experimentado un «considerable aumento» durante la pandemia, debido al confinamiento, según un informe publicado por la organización evangélica Puertas Abiertas.

Según el documento, titulado ‘Misma fe. Distinta Persecución: Informe de 2021 de Puertas Abiertas sobre la persecución religiosa por razón de sexo’, el riesgo para las mujeres convertidas ha sido «aún mayor al estar confinadas con sus familias ya que pueden ser atacadas por haber abandonado la religión familiar».

«La pandemia de la Covid-19 ha vuelto a los vulnerables aún más vulnerables. Durante el confinamiento, tienen que sufrir la oposición y la persecución de sus propias familias y comunidades, hostiles a su fe», subrayan desde Puertas Abiertas.

09:50 Hostelería, gimnasios y centros comerciales abrirán este lunes en Castilla y León

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el jueves la orden por la que el interior de la hostelería, los gimnasios, los centros comerciales y las casas de apuestas podrán abrir el interior a partir del lunes con las restricciones de aforo correspondientes al nivel de alerta 4.

Así lo confirmó el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde precisó que la orden saldría publicada el viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) para que entre en vigor a las 00.00 horas del lunes.

09:40 Francia consigue vacunar a 585.000 personas en tres días

El primer ministro francés, Jean Castex, ha anunciado que desde el pasado viernes han sido vacunadas 585.000 personas contra el coronavirus y ha agradecido la dedicación que ha hecho posible este «empujón».

La campaña de vacunación, iniciada el 27 de diciembre, ha conseguido administrar 4,7 millones de dosis hasta el 1 de marzo, que han pasado a 5,6 millones el 6 de marzo, según las cifras oficiales.

09:20 Galicia abre perimetralmente las áreas de A Coruña y Pontevedra

El subcomité clínico de expertos reunido el viernes decidió abrir el cierre perimetral de las áreas sanitarias de A Coruña y Pontevedra, las dos que permanecían cerradas en Galicia, con lo que sus municipios quedan limitados en movilidad únicamente en función de su incidencia. La medida entrará en vigor a las 00,00 horas del lunes.

Así lo ha explicado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, durante la rueda posterior a la reunión, en la que destacó que la incidencia continúa a la baja en la comunidad e informó de las normas de movilidad que regirán desde el lunes.

08:55 Precintado un local en Sevilla con 32 personas en su interior sin mascarillas

La Policía Local de Sevilla ha desalojado un establecimiento hostelero de la ciudad, en cuyo interior los agentes descubrieron 32 personas incumpliendo diferentes prevenciones contra la pandemia.

El establecimiento se ubica en la avenida de Hytasa, en el distrito Cerro-Amate, según han informado los servicios de emergencia del Ayuntamiento hispalense en las redes sociales.

En el interior, unas 32 personas disfrutaban de su ocio, pero sin usar mascarillas, compartiendo cachimbas y no respetando el número de personas en los grupos. Por ello, el local fue precintado.

08:45 El TSJM tumba todos los recursos: no habrá ningún acto del 8M en las calles de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha seguido con la linea del día anterior y ha tumbado el resto de recursos presentados, tanto por sindicatos como por asociaciones feministas, y mantendrá la prohibición de realizar actos y manifestaciones en las calles de Madrid. Los magistrados de Lo Contencioso avalan la decisión del delegado del Gobierno madrileño, José Manuel Franco, quien ha decidido poner el derecho a la salud por encima del derecho de manifestación.

Como hicieran en sus tres primeros autos, lo referidos a los recursos presentados por Consejo de la Mujeres de la Ciudad de Madrid y el Fórum de Política Feminista de Madrid; Feministas del Barrio de Fuencarral-El Pardo y Camila Banderas Briceño, los jueces han seguido las mismas argumentaciones.

08:30 Comienza en Madrid la vacunación en domicilios a mayores de 80

La Comunidad de Madrid, a través de los profesionales de Enfermería de Atención Primaria, comienza este lunes a vacunar en su domicilio a personas que no pueden desplazarse por distintas circunstancias mayores de 80 años y del colectivo de grandes dependientes y sus cuidadores.

Los profesionales de Enfermería de Atención Primaria han comenzado este viernes a contactar por teléfono con los pacientes inmovilizados para concertar la cita de la administración de la vacuna a partir del 8 de marzo, tanto para la persona dependiente como para sus cuidadores.

08:15 Varias comunidades relajan restricciones a partir de esta semana

A las puertas de la Semana Santa y a la espera de saber si Sanidad y las comunidades consiguen acordar medidas de consenso sobre la movilidad, algunas autonomías como Cataluña, Galicia y Castilla y León suavizan algunas de sus medidas a partir de este lunes, mientras que el País Vasco lo hará desde el martes.

08:00 Madrid mantiene en 15 áreas las restricciones de movilidad esta semana

La Comunidad de Madrid no suma este lunes nuevas zonas básicas de salud con restricciones de movilidad, pero las mantiene en 15 donde sigue habiendo una alta incidencia de coronavirus y viven 301.000 madrileños, mientras que se levantan las limitaciones en tres áreas y una localidad que han experimentado una mejoría de datos.

En las 15 zonas que mantienen restricciones esta semana viven 301.000 madrileños, el 4,5% de la población de la región, y concentran el 7,3% de los casos de contagios.

La Dirección General de Salud Pública mantiene las restricciones de movilidad de entrada y salida hasta las 00:00 horas del lunes 15 de marzo, salvo por causa justificada, en todo el municipio de Torrejón de Ardoz (seis zonas básicas de salud), de Collado Villalba (tres zonas), de San Sebastián de los Reyes (cuatro zonas), en la zona básica de María Curie, en Leganés, y en el área sanitaria de Villanueva del Pardillo.

Un 8 de marzo muy diferente

Hoy es 8 de marzo. Hoy se cumple un año del día que marcó completamente el inicio de la pandemia. El día que miles y miles de mujeres salieron a la calle jaleadas por el Gobierno de España y que se tradujo en un incremento alarmante de los contagios por coronavirus. Este año no habrá marchas en Madrid, aunque sí en otros puntos de España. La situación epidemiológica mejora día a día lo que está haciendo que varias comunidades relajen sus medidas. La incógnita sigue siendo la Semana Santa y cuáles serán las medidas restrictivas que tendrá cada comunidad.

20:00 Chile informa de 5.280 nuevos contagios y un máximo de casos activos desde julio

El Ministerio de Salud de Chile ha informado este domingo de 5.280 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas para sumar 28.557 casos activos, un máximo desde el pasado 3 de julio. Además supone el tercer día consecutivo en el que los contagios diarios superan los 5.000.

El boletín incluye 69 nuevas muertes, con lo que el país acumula 21.077 decesos y 855.785 casos totales, de los que 805.717 corresponden a casos de pacientes que se han recuperado. La región del Biobío es una de las más afectadas y destacan los máximos de contagios nuevos en las regiones de Coquimbo y Valparaíso.

19:30 Etiopía recibe el primer cargamento de vacunas con 2,2 millones de dosis de AstraZeneca

Etiopía ha recibido este domingo el primer cargamento de vacunas contra el coronavirus, un envío con 2,2 millones de dosis de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca gestionada a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las vacunas han sido fabricadas por el Instituto Serum de India y transportadas por Ethiopian Airlines hasta el Aeropuerto Internacional de Bole, en Adís Abeba, donde han sido recibidas por la ministra de Sanidad, Lia Tadesse, y otros altos cargos del Gobierno, así como un representante de la OMS, Boureima Hama Sambo, y otro del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Adele Khodr.

19:00 Italia confirma otros 20.700 contagios y unos 200 fallecidos en las últimas horas

El Ministerio de Sanidad de Italia ha informado este domingo de unos 20.700 contagios nuevos de coronavirus en el país y de unos 200 fallecimientos más en todo el país, pendiente de nuevos endurecimientos de las restricciones ante los últimos repuntes de casos.

En el último balance, las autoridades sanitarias han informado de 20.765 casos y 207 muertos que elevan los totales de afectados a 3.067.486, con 99.785 decesos.

No obstante, desde que comenzó la pandemia, en torno a 2,5 millones de personas han logrado recuperarse de la enfermedad provocada por el virus, mientras que los casos activos superan ya los 472.000, unos 7.000 más que el día anterior.

18:45 Aragón confirma 100 casos nuevos de COVID-19 y una positividad del 7,37%

El Gobierno de Aragón ha confirmado 100 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2, correspondientes a los resultados de 1.357 pruebas diagnósticas, confirmados este sábado, 6 de marzo, con una positividad del 7,37 por ciento. Los asintomáticos han representado el 53 por ciento y las altas epidemiológicas se han elevado a 148.

Según los datos definitivos publicados en el Portal de Transparencia del Ejecutivo autonómico, por provincias, en Zaragoza se han comunicado 69 casos, en Huesca 25 y en Teruel cinco, a los que hay que sumar uno en el que no ha sido posible identificar la zona de procedencia.

Por municipios, en la capital aragonesa se ha declarado 48 positivos; en Huesca, 13; en Monzón, cuatro; en Calatayud, Utebo y Cuarte de Huerva, dos en cada uno.

18:30 La Comunidad de Madrid notifica 473 casos nuevos de Covid, 234 de las últimas 24 horas, y 18 fallecidos más

La Comunidad de Madrid ha notificado 473 nuevos casos de coronavirus, de los que 234 corresponden a las últimas 24 horas, y 18 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este sábado con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente, se notificaron 1.433 nuevos casos de coronavirus, de los que 1.183 corresponden a las últimas 24 horas, y 21 fallecidos más en los hospitales, por lo que se ha producido un enorme descenso que el martes se tendrá que confirmar si se trata del efecto fin de semana.

18:15 Bucarest cierra restaurantes y teatros tras cinco semanas abiertos debido a un repunte de los contagios

Las autoridades rumanas han ordenado el cierre de restaurantes, salas de apuestas, cines y teatros de la capital, Bucarest, a partir de este lunes tras cinco semanas abiertos debido a un repunte de los contagios por coronavirus.

En los últimos 14 días se han superado los tres nuevos contagios por cada 1.000 habitantes, la marca fijada por las autoridades para el cierre de estos establecimientos.

Solo los hoteles y los restaurantes con terraza podrán servir comida a sus clientes, mientras que en educación se han reducido las horas de clase presencial tanto en primaria como en secundaria.

18:00 Inglaterra comienza a vacunar a las personas de entre 56 y 59 años

El Servicio Nacional de Salud de Inglaterra (NHS) ha comenzado ya a enviar las cartas para la vacunación contra el coronavirus a las personas de entre 56 y 59 años y las dosis comenzarán a administrarse la semana próxima, según han informado las autoridades.

Este mismo sábado han comenzado a llegar cientos de miles de cartas a las personas de esta edad tras lograr que el 80 por ciento de los ciudadanos del grupo de edad 65-59 años se hayan vacunado ya, según recoge el diario ‘The Guardian’.

El ministro de Sanidad, Matt Hancock, ha asegurado que más del 90 por ciento de los mayores de 65 años y casi el 90 por ciento de las personas con afecciones de riesgo han recibido ya la primera dosis y que el objetivo es ofrecer la vacuna a todos los adultos para el 31 de julio.

17:45 La pandemia deja más de 437.000 contagios y 7.700 fallecidos durante las últimas horas en todo el mundo

La pandemia de coronavirus ha dejado más de 437.000 casos y 7.700 muertos en todo el mundo durante el último día, después de superar, en la víspera, la barrera de los 116 millones de contagios globales, según los datos recogidos este domingo por la Universidad Johns Hopkins a través de su página web.

El centro ha señalado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 437.006 contagios y 7.780 decesos, lo que sitúa los totales en 116.540.466 y 2.588.843, respectivamente, con 65,8 personas recuperadas de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

17:30 Desalojan una boda con más de 70 personas en una nave de Ciempozuelos

Agentes de la Policía Local de Ciempozuelos y de la Guardia Civil desalojaron anoche una boda con más de 70 personas en una nave de un polígono de la localidad donde no se respetaban las medidas antiCovid, ha informado el Cuerpo Local en redes sociales.

Los asistentes al evento se encontraban sin guardar la distancia de seguridad, con las mesas superando el número de personas permitido e incluso fumando sin guardar la pertinente distancia. «Por favor, respeto y mucho cuidado para seguir luchando contra la Covid», ha indicado la Policía Local.

17:15 Alemania rebasa los 2,5 millones de contagios totales tras más de 8.000 casos en las últimas horas

Las autoridades de Alemania han confirmado este domingo más de 8.000 casos de coronavirus — que elevan a 2,5 millones el número total de afectados — y un centenar de muertos durante las últimas 24 horas, un marcado descenso frente a los 9.500 contagios y aproximadamente 300 decesos de la víspera, en parte por el descenso de actividad durante el fin de semana.

El Instituto Robert Koch, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha señalado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han detectado 8.103 contagios y 96 decesos, lo que sitúa los totales en 2.500.182 y 71.900, respectivamente.

17:00 Canarias suma 159 nuevos contagios y 3 fallecidos en las últimas 24 horas

Canarias ha registrado 159 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las islas se eleva ya a 41.913 con 4.892 activos, de los cuales 77 están ingresados en UCI y 296 permanecen hospitalizados. Asimismo, en las últimas 24 horas se ha producido el fallecimiento de tres personas, una en Tenerife y otras dos en Gran Canaria. El total de fallecidos asciende ya a 611.

La Incidencia Acumulada (IA) a 7 días se sitúa en Canarias en los 52,24 casos por cada 100.000 habitantes y la IA a 14 días está en los 110,24 casos por 100.000 habitantes. Los datos sobre el número de test realizados en Canarias están en proceso de revisión, motivo por el cual la cifra total no está actualizada en el registro estadístico, lo que se hará en los próximos días.

16:45 Castilla y León registra 124 nuevos casos, para un total de 212.618, seis fallecidos y trece altas

Castilla y León suma 124 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 212.618, al tiempo que registra seis nuevas víctimas mortales, todas ellas en hospitales, así como un total de 27.101 altas médicas, de ellas trece nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas publicadas este domingo registran seis fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 5.428 la cifra total de defunciones en estos centros.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 261 y los casos positivos a ellos vinculados descienden a 1.713. De ellos, Ávila contabiliza 9 -tres menos-; Burgos, 63 -tres menos-; León, 39 -siete menos-; Palencia, seis -uno menos-; Salamanca contabiliza 42, tres menos; Segovia 21, dos menos; Soria 28, cinco más; Valladolid 42 -cinco menos- y Zamora 11, los mismos.

16:30 Comienza mañana en Madrid la vacunación en domicilios a mayores de 80 inmovilizados y grandes dependientes

La Comunidad de Madrid, a través de los profesionales de Enfermería de Atención Primaria, comienza este lunes a vacunar en su domicilio a personas que no pueden desplazarse por distintas circunstancias mayores de 80 años y del colectivo de grandes dependientes y sus cuidadores.

Los profesionales de Enfermería de Atención Primaria han comenzado este viernes a contactar por teléfono con los pacientes inmovilizados para concertar la cita de la administración de la vacuna a partir del 8 de marzo, tanto para la persona dependiente como para sus cuidadores.

15:00 La Policía Municipal de Madrid desmantela 267 fiestas ilegales este viernes y sábado y pone 358 multas por botellón

La Policía Municipal de Madrid ha intervenido durante este fin de semana en un total de 267 fiestas ilegales celebradas por incumplimientos de la normativa antiCovid, 114 la noche del viernes y 153 la noche del sábado, ha informado el Cuerpo Local en una nota de prensa.

Las fiestas ilegales en apartamentos turísticos suman un total de 35 entre la noche del viernes y la del sábado. En algunas de ellas había un número de personas superior al permitido y no se usaban mascarillas ni otras medidas de seguridad. El resto fueron en locales, por lo que vemos un descenso de fiestas en pisos y un aumento en establecimientos respecto a fines de semana precedentes.

14:10 Medio centenar de jóvenes que hacían botellón atacan la comisaría de la policía local en Mislata (Valencia)

Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, han sido detenidos este sábado en Mislata (Valencia) tras lanzar piedras, botellas y petardos contra la comisaría de Policía Local de la localidad. Además, a consecuencia de estos hechos, un agente ha resultado herido.

Los incidentes ocurrieron en la tarde de este sábado, cuando un grupo de unos 50 jóvenes que consumían alcohol comenzaron a tirar carretillas y a arrojar objetos como piedras, botellas y petardos desde el parque de La Canaleta a las dependencias policiales.

La sala 091 de Valencia de la Policía Nacional recibió un aviso procedente de la Policía Local de Mislata, en el que solicitaba colaboración debido a que un grupo de 50 jóvenes intentaba asaltar la comisaría, según han informado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press. Hasta el lugar se desplazó una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional.

Los agentes fueron recibidos a pedradas por los jóvenes, por lo que procedieron a la detención de uno de ellos, que fue trasladado a dependencias policiales por un delito de atentado a agente de la autoridad y posteriormente ha sido entregado a su madre.

Mientras tanto, los policías comenzaron a desplazar al resto de jóvenes que se encontraban en el parque a las dependencias policiales. En este momento comenzaron a tirar piedras e incluso algunos intentaron saltar una valla.

La Policía Local de Mislata, en colaboración con la Policía Nacional, dieron una batida por el parque La Canaleta antes de proceder a su cierre. En este instante, fueron recibidos con piedras y botellas, unos hechos por los que detuvieron a otro individuo, en este caso mayor de edad. Tras los incidentes, los agentes consiguieron dispersar al resto.

A causa de estos actos, el Ayuntamiento ha anunciado a través de sus redes sociales que el parque permanecerá cerrado a partir de las 17.30 horas hasta el próximo 19 de marzo. Además, la Policía Local y Nacional investigan los hechos.

14:00 La Comunidad Valenciana registra 162 casos nuevos en las últimas 24 horas

La Comunidad Valenciana ha notificado 162 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos en las últimas 24 horas, según la actualización ofrecida este domingo por la Conselleria de Sanidad.

La cifra total de positivos se sitúa en 381.381 personas. En la distribución por provincias, 96 de los nuevos casos se localizan en la provincia de Valencia (198.935 en total), 52 en Alicante (143.554) y 14 en Castellón (38.892).

13:30 Andalucía suma 904 casos y once muertes y la tasa sube ligeramente por primera vez en más de un mes

Andalucía suma este domingo 7 de marzo 904 casos de coronavirus, tras dos días consecutivos por encima de mil, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que ha contabilizado once fallecidos, inferior a los 41 de la víspera y a los 13 del domingo pasado.

Además, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma ha subido en esta jornada hasta 130,64 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que es 1,71 puntos superior a la tasa de 128,93 de la víspera.

13:00 Imponen casi 300 multas en Baleares por incumplimientos de la normativa anticovid

Entre este viernes y sábado se han levantado en el conjunto de Baleares un total de 297 actas por incumplimientos de la normativa anticovid.

Según ha informado la Policía Nacional a los medios, por islas, en Mallorca se han levantado entre este viernes y sábado 273 actas por incumplimiento de la normativa anticovid –265 en Palma y ocho en Manacor–; en Ibiza, ocho, y en Ciutadella, Menorca, 16 actas.

12:00 Baleares notifica 47 nuevos contagios y ningún fallecido

El Servicio balear de Epidemiología ha notificado este domingo al Ministerio de Sanidad 47 nuevos positivos y ningún fallecido a causa de la COVID-19, de forma que el total acumulado es de 56.424 casos notificados y 733 muertes en las Islas desde el inicio de la pandemia del coronavirus.

En las últimas 24 horas se han realizado 2.242 pruebas diagnósticas, de las cuales 24 han resultado positivas (27 menos que ayer). De esta forma, la tasa de positividad se sitúa en el 1,07 por ciento y la cifra de pruebas realizadas asciende a 1.093.079 desde el inicio de la pandemia.

11:30 Cantabria suma una muerte Covid, suben los casos y bajan los hospitalizados

Cantabria ha registrado otra muerte con coronavirus, un hombre de 83 años, que eleva a 533 el total de fallecidos en lo que va de pandemia en la región.

Además, los casos diagnosticados han vuelto a subir en las últimas horas, al contabilizarse 39 nuevos, trece más que las víspera. Y aunque ha bajado el número de pacientes hospitalizados, a 71 -cuatro menos-, 26 de ellos siguen en estado crítico.

Según datos de la Consejería de Sanidad correspondientes al cierre del sábado y difundidos este domingo, la incidencia acumulada a 14 días continúa descendiendo, a 108 casos por cien mil habitantes, mientras que por contra si se toma como referencia una semana sube, a 47.

11:00 La Policía disuelve un grupo de 300 jóvenes que realizaban botellón en Alicante

La Policía Local de Alicante ha disuelto en la tarde del sábado un grupo de 300 jóvenes que, tras el cierre de la hostelería, se desplazaron a la zona de La Ereta y los accesos al Castillo de Santa Bárbara para realizar botellón. Además, los agentes han intervenido en 29 fiestas en viviendas, han impuesto 107 sanciones por consumo de alcohol, no llevar mascarilla y estar en grupos y han detenido a tres personas.

El operativo en La Ereta se ha organizado con decenas de agentes tras comprobar que los jóvenes se dirigían a los accesos del parque para realizar botellón en grupos numerosos. La Policía entró con las patrullas por varios accesos, cuando los jóvenes, al observar la presencia policial, emprendieron la huida para evitar ser identificados y sancionados. Los policías lograron denunciar a unos 40 jóvenes e incautaron todas las bebidas.

10:30 Denunciadas 27 personas en Pamplona por incumplir la normativa anti Covid

La Policía Municipal de Pamplona, en su servicio conjunto con la Policía Foral para controlar el cumplimiento de la normativa por Covid-19, realizaron ayer sábado 27 denuncias por diversos incumplimientos.

Así, siete personas fueron denunciadas por hacer botellón, 13 por fiestas, cinco por no llevar mascarilla y dos por fumar sin distancia de seguridad. Además, dos locales de hostelería fueron denunciados por exceso de aforo, según ha informado en su perfil de Twitter.

10:15 Suben a 66 los casos de Covid-19 en Navarra y la positividad asciende al 4,5%

Navarra registró ayer sábado 66 nuevos casos positivos de Covid-19, lo que representa un incremento respecto a los 58 contagios detectados la jornada anterior.

En el día de ayer se realizaron un total de 1.477 pruebas, entre PCR y test de antígenos, lo que arroja una tasa de positividad del 4,5%, según los datos provisionales del Gobierno de Navarra.

A lo largo de la semana se han registrado en la Comunidad foral 59 casos el lunes (3,4%), 57 el martes (2,75%), 62 el miércoles (3,5%), 71 el jueves (3,7%), 58 el viernes (3,6%) y los 66 de este sábado.

10:00 Una enfermera del 112 recuerda a las víctimas del Covid en la gala de los Goya

Ana Ruiz, enfermera del SUMMA 112, creadora de la biblioteca ‘Resistiré’ que se desarrolló en el hospital de campaña de Ifema durante los meses más duros de la pandemia, ha recordado durante la gala de los Premios Goya a todos los fallecidos por esta enfermedad, pidiendo a la sociedad que «se deje cuidar».

«Hoy es la noche del séptimo arte, uno de los grandes cuidadores del prójimo y que ofrece cuidado y consuelo del espectador. Déjense cuidar», ha señalado antes de presentar el último premio de la gala, el galardón a mejor película.

20:30 Un brote confina a cientos de trabajadores de un astillero en el puerto alemán de Bremerhaven

Cientos de trabajadores en el astillero alemán de Bremerhaven se encuentran confinados en el flamante crucero de lujo ‘Odyssey of the Seas’ en el norte de Alemania después de que dos de ellos fueran diagnosticados con coronavirus.

Ahora, y según las regulaciones de la autoridad médica del puertolos trabajadores no pueden abandonar el barco, según ha informado este sábado un portavoz del astillero Meyer Werft.

Los casos fueron identificados el miércoles y confirmados mediante pruebas de PCR al día siguiente. Los dos pacientes han sido separados del resto del personal.

20:15 Finlandia aplaza a junio las elecciones locales por la pandemia

El Ministerio de Justicia de Finlandia ha decidido aplazar hasta junio las elecciones locales programadas, en principio, para el mes que viene, debido a la dificultad para garantizar el bienestar de los votantes en plena pandemia de coronavirus.

La decisión tiene lugar con el respaldo de ocho de los nueve partidos con representación parlamentaria, que mantuvieron hace unos días una reunión con la ministra de Justicia del país, Anna-Maja Henriksson, para reprogramar los comicios, que ahora se celebrarán el 13 de junio en lugar del 18 de abril.

20:00 El Dalai Lama hace un llamamiento a la vacunación tras recibir la primera dosis del fármaco

El Dalai Lama, líder espiritual tibetano, ha realizado este sábado un llamamiento a la vacunación tras recibir la primera dosis del medicamento en la ciudad india de Dharamsala.

El religioso ha sido vacunado en el Hospital Zonal de Dharamsala, en el norte de India, donde vive exiliado, según recoge la agencia de noticias india PTI. «Esta inyección es de mucha ayuda para evitar problemas graves», ha declarado.

El séquito del líder tibetano ha expresado su agradecimiento al Gobierno indio y a las autoridades de la región de Himachal Pradesh por facilitar su vacunación. La vacuna administrada es la Covishield, una versión de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca y fabricada en India por el Instituto Serum.

19:45 Arabia Saudí pondrá fin este domingo a la mayoría de las restricciones por la pandemia

Arabia Saudí pondrá fin el domingo a la mayoría de las restricciones impuestas para contener la pandemia de coronavirus en el reino árabe, según ha informado este sábado la agencia oficial de noticias saudí, SPA.

Así pues, el Gobierno permitirá la reanudación de las comidas en el interior, la reapertura de los cines y la reanudación de las actividades y eventos de entretenimiento.

No obstante, algunas actividades permanecerán prohibidas, incluidas bodas y reuniones corporativas. Las reuniones sociales seguirán estando limitadas a un máximo de 20 personas, según han informado a la agencia fuentes del Ministerio del Interior.

19:30 Ceuta mejora sus casos y la presión tras estabilizar brote en centro menores

Ceuta ha mejorado hoy ligeramente su situación de positivos así como de la presión hospitalaria después de haber estabilizado el brote en el centro de menores de La Esperanza que ha dejado 97 positivos entre menores inmigrantes y trabajadores.

Según los datos facilitados esta mañana por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo que gestiona la sanidad en Ceuta y en Melilla, y la Consejería de Sanidad de Ceuta durante la jornada de ayer se sumaron 9 casos nuevos y 21 curados, lo que supone 448 casos activos así como 752 personas se encuentran en aislamiento domiciliario.

19:15 Alemania comienza a acoger a pacientes de coronavirus procedentes de Eslovaquia

El estado federado de Renania del Norte-Westfalia, en el oeste de Alemania, acogerá a partir de este sábado a dos pacientes gravemente enfermos de coronavirus procedentes de Eslovaquia, país especialmente afectado por la pandemia.

El Gobierno regional ha comunicado que se esperaba la llegada de los dos primeros pacientes al aeropuerto de Dortmund en un avión chárter y que serán tratados en el hospital de esa ciudad.

Según las informaciones, en los próximos días podrían llegar más pacientes, dado que Renania del Norte-Westfalia ha ofrecido a Eslovaquia un total de diez plazas para el tratamiento de pacientes.

19:00 Cientos de personas se concentran en Viena para protestar contra las medidas de restricción

Varios cientos de personas se ha concentrado en Viena al mediodía de este sábado para manifestarse contra las medidas para frenar la propagación del coronavirus, en un acto que ha contado con la participación de decenas de personas llegadas en autobús desde otros puntos del país.

Algunos llevaban carteles, uno de los cuales decía «Kurz debe irse», en referencia al canciller Sebastian Kurz, según el relato de la agencia oficial de noticias austriaca APA.

La Policía ha verificado si los asistentes cumplían con las regulaciones de salud, incluido el distanciamiento social y el uso de máscaras, mientras en las inmediaciones se congregaban unos 200 contramanifestantes para una protesta ciclista.

18:45 La Fiscalía de Madrid pide que se prohíban las manifestaciones del 8M por riesgos para la salud pública

La Fiscalía de Madrid ha expuesto este sábado ante la Sala de Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sus motivos para justificar que se mantenga la prohibición acordada por la Delegación del Gobierno de las manifestaciones previstas durante el 8M, Día de la Mujer, por suponer riesgos para la salud pública.

La fiscal ha calificado de «insuficientes» la medidas de seguridad propuestas por los organizadores de dichas concentraciones, según ha informado la Fiscalía en un comunicado.

En su exposición, la representante del Ministerio Público ha sostenido que, tras analizar el contenido de la demanda presentada por la Confederación General de Trabajadores (CGT), entendió que la razón que llevó a la Delegación del Gobierno a prohibir las concentraciones conmemorativas del 8M «no solo se basaban en la normativa propia del estado de alarma sino en las imperiosas necesidades de salud públicas derivadas de la existencia de la situación de pandemia provocadas por la Covid-19», un argumento que se extiende al resto de concentraciones previstas.

En su opinión, a la hora de autorizar este tipo de manifestaciones durante el estado de alarma existe una «situación de conflicto» entre el derecho a la vida y a la salud frente al derecho de reunión de la Constitución Española.

Ante este conflicto, para la fiscal resulta procedente realizar un ejercicio de ponderación con el fin de otorgar «prevalencia» al derecho a la vida «dado que el propio texto constitucional prevé la posibilidad de limitar el derecho de reunión en los supuestos que exista una puesta en peligro para las personas y bienes».

18:30 Portugal registra en torno a mil nuevos casos y rebasa el millón de dosis administradas

La Dirección General de Salud de Portugal ha informado este sábado de un millar aproximado de nuevos casos en un día en que el país ha rebasado el umbral de un millón de dosis administradas de la vacuna contra el coronavirus.

Portugal ha registrado exactamente 1.007 contagios nuevos y 26 fallecidos en las últimas horas en medio de cierto leve repunte de la tasa de contagios. En total, el país ha registrado 16.512 muertes por COVID-19 y 809.412 casos confirmados desde marzo.

Según el informe publicado este viernes por el Instituto Nacional de Salud Doctor Ricardo Jorge, que viene haciendo un análisis semanal de estos datos, el índice fue de 0,71 entre el 24 y el 28 de febrero, valor que representa un leve incremento en relación al 0 68 y 0,66 de los dos períodos anteriores.

18:15 Reino Unido confirma unos 6.000 nuevos casos y casi 160 fallecidos en las últimas horas

El Gobierno británico ha confirmado unos 6.000 casos nuevos de coronavirus y casi 160 fallecidos más en las últimas horas, dentro de una tendencia a la baja reforzada por la rápida administración de las vacunas en el país.

Así, el Ministerio de Sanidad ha informado este sábado de 6.040 nuevos contagios y 158 fallecidos más a causa de la COVID-19, para un total de 4.213.343 casos y 124.419 decesos totales desde la declaración de la pandemia el año pasado.

En lo que se refiere al apartado de hospitalizaciones, un total de 10.898 personas se encuentran ingresadas (826 más el último día), y un total de 1.542 pacientes están necesitados de respiración asistida.

Sobre las vacunaciones, los responsables sanitarios han administrado ya la primera dosis de la vacuna a casi 21,8 millones de personas, de las cuales ya casi 1.100.000 han recibido el segundo pinchazo.

18:00 Italia confirma otros 23.600 contagios y unos 310 fallecidos en las últimas horas

El Ministerio de Sanidad de Italia ha informado este sábado de unos 23.600 contagios nuevos de coronavirus en el país y de unos 310 fallecimientos un día después de rebasar los tres millones de afectados desde el inicio de la pandemia y a punto de alcanzar los 100.000 fallecidos.

En el último balance, las autoridades sanitarias han informado de 23.641 casos y 307 muertos que elevan los totales de afectados a 3.046.762, con 99.578 decesos.

No obstante, desde que comenzó la pandemia, en torno a 2,5 millones de personas han logrado recuperarse de la enfermedad provocada por el virus, mientras que los casos activos superan ya los 465.000, unos 10.000 más que el día anterior.

Aumenta por otro lado el número de ingresados en cuidados intensivos, 46 más en las últimas horas, para un total de 2.571 hospitalizados. En las salas ordinarias hay en cambio 20.701 personas, un aumento de 327 afectados en comparación con el viernes.

17:45 La Comunidad de Madrid notifica 1.433 casos nuevos, 1.183 de las últimas 24 horas, y 21 fallecidos más

La Comunidad de Madrid ha notificado 1.433 nuevos casos de coronavirus, de los que 1.183 corresponden a las últimas 24 horas, y 21 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este sábado con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente, se notificaron 1.298 casos de coronavirus, de los que 1.053 correspondían a las últimas 24 horas, y 21 fallecidos más en los hospitales.

El número de pacientes hospitalizados desciende, con 1.618 en planta (109 menos), y asciende a 510 en UCI (cuatro más), mientras 237 han sido dados de alta. El número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria se sitúa en 3.462.

17:40 Canarias suma 5 fallecidos y 170 contagios en las últimas 24 horas

Canarias ha registrado 170 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las islas se eleva ya a 41.754 con 4.771 activos, de los cuales 78 están ingresados en UCI y 285 permanecen hospitalizados. Asimismo, en las últimas 24 horas hay que lamentar el fallecimiento de cinco personas en Canarias.

La Incidencia Acumulada (IA) a 7 días se sitúa en Canarias en los 51,83 casos por cada 100.000 habitantes y la IA a 14 días está en los 111,13 casos por 100.000 habitantes. Hasta hoy se han realizado un total de 885.412 pruebas PCR en las islas, 16.186 de ellas en los últimos siete días, de las que 873 (5,39%) han resultado positivas.

17:15 Aragón confirma 140 casos nuevos de Covid-19 y una positividad del 7,30%

El Gobierno de Aragón ha confirmado 140 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2, correspondientes a los resultados de 1.919 pruebas diagnósticas, confirmados este viernes, 5 de marzo, con una positividad del 7,30 por ciento. Los asintomáticos han representado el 45 por ciento y las altas epidemiológicas se han elevado a 445.

Según los datos definitivos publicados en el Portal de Transparencia del Ejecutivo autonómico, por provincias, en Zaragoza se han comunicado 100 casos, en Huesca 25 y en Teruel doce, a los que hay que sumar tres en los que no ha sido posible identificar la zona de procedencia.

Por municipios, en la capital aragonesa se ha declarado 75 positivos; en Huesca, cinco; en Tarazona, cuatro; en Calatayud, tres, al igual que en Teruel y en Monzón. El resto tienen dos o menos casos.

17:08 Las muertes en España bajarán hasta un 60% en mayo por las vacunas, según Biocomsc

El grupo de investigación de Biología Computacional y Sistemas Complejos (Biocomsc) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) estima que el número de muertes por coronavirus en España bajará hasta un 60% en mayo gracias a la campaña de vacunación.

En un hilo de tuits recogido por Europa Press, el grupo explica que «el número y ritmo de entrada de vacunas permite claramente proteger a la población mayor de 80 años antes de finales de abril», una franja de edad que representa dos terceras partes de las defunciones totales.

Estas cifras de la campaña de vacunación hacen «perfectamente posible» una reducción de la mortalidad de entre el 50% y el 60% en mayo, calculan.

15:30 Cataluña registra 1.490 casos y 28 muertes más en las últimas 24 horas

Cataluña ha registrado hasta este sábado 565.107 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia -523.926 con una prueba PCR o test de antígenos-, 1.490 más que en el recuento del viernes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 20.838, que son 28 más que los registrados el viernes: 13.123 en hospital o centro sociosanitario, 4.549 en residencia, 1.139 en domicilio y 2.027 que no son clasificables por falta de información.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) sube ligeramente hasta 0,93 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en el 4,83%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 238,44 por cada 100.000 habitantes.

14:25 Extremadura vive su primera jornada sin fallecidos desde octubre y la incidencia baja a 42,61 casos

La comunidad autónoma de Extremadura no ha registrado ningún fallecido por Covid-19 en las últimas 24 horas, primera vez que ocurre desde el pasado 18 de octubre.

Además, se han registrado 30 casos positivos por Covid-19, de modo que la incidencia acumulada continúa descendiendo en la región, al situarse a 14 días en 42,61 casos por 100.000 habitantes y a los 7 días en 18,83.

A su vez, en los hospitales de la región hay ingresadas 47 personas, 16 de ellas en UCI. Asimismo, se han dado 21 altas, lo que equivale a un acumulado de 68.097 desde el inicio de la pandemia.

14:00 Castilla y León registra 211 nuevos casos, cinco fallecidos y 65 altas

Castilla y León suma 211 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 212.494, al tiempo que registra cinco nuevas víctimas mortales, todas ellas en hospitales, así como un total de 27.088 altas médicas, de ellas 65 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

Las estadísticas publicadas este sábado registran cinco fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 5.422 la cifra total de defunciones en estos centros.

13:30 Andalucía suma por segundo día más de 1.200 casos, 41 muertes y la tasa baja de 129

Andalucía suma este sábado 6 de marzo 1.239 casos de coronavirus, siendo esta la segunda jornada consecutiva con más de un millar de contagios después de cinco días seguidos por debajo de esta cifra, según datos de la consejería de Salud y Familias, que ha contabilizado 41 fallecidos, inferior a los 50 de la víspera, pero superior a los 38 del sábado pasado.

Por su parte, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma ha bajado en esta jornada hasta 128,93 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que es 1,97 puntos inferior a la tasa de 130,9 de la víspera.

13:00 Murcia suma otros 4 fallecidos pero los nuevos contagios bajan a 71 en las últimas 24 horas

La cifra de nuevos casos de coronavirus en la Región de Murcia se ha situado en 71 en las últimas 24 horas, en una jornada en la que han fallecido cuatro personas por Covid-19. Se trata de 3 mujeres y un hombre de 86, 82, 75 y 72 años y de los municipios de Murcia, Cartagena, Lorca y Los Alcázares.

Así, la cifra de decesos registrados por esta enfermedad en la Comunidad asciende a 1.511, según los datos ofrecidos por el Servicio de Epidemiología correspondientes este viernes a las 23.59 horas. El número total de afectados por Covid-19 en la Región de Murcia desde el comienzo de la pandemia se sitúa en 106.693.

12:30 Baleares notifica 30 nuevos contagios y un fallecido

El Servicio balear de Epidemiología ha notificado este sábado al Ministerio de Sanidad 30 nuevos positivos y un fallecido a causa de la COVID-19, de forma que el total acumulado es de 56.377 casos notificados y 733 muertes en las Islas desde el inicio de la pandemia del coronavirus.

En las últimas 24 horas se han realizado 2.236 pruebas diagnósticas, de las cuales 51 han resultado positivas (16 más que ayer). De esta forma, la tasa de positividad se sitúa en el 2,28 por ciento y la cifra de pruebas realizadas asciende a 1.090.708 desde el inicio de la pandemia.

12:00 El País Vasco reduce a 307 los nuevos contagios

El País Vasco ha registrado este pasado viernes 307 nuevos contagios de coronavirus, 16 menos que un día antes, y también ha descendido la tasa de positivos hasta el 4,3%, con menos pruebas realizadas. Además, los nuevos ingresos por coronavirus han bajado, con 48 pacientes hospitalizados en la última jornada, ocho menos, y sigue reduciéndose la presión en las UCI, donde permanecen 115 personas, tres menos que el jueves.

Según el último boletín epidemiológico del Departamento vasco de Salud, a lo largo de este pasado viernes se han efectuado 7.102 pruebas diagnósticas, por debajo de las 7.164 del día anterior, con 307 nuevos contagios. Con estos datos, la tasa de positividad se ha reducido en dos décimas, del 4,5% al 4,3%.

11:30 Galicia reduce los ingresados con Covid a 392 y los casos activos caen de 4.000 por primera vez desde septiembre

Una semana después de iniciarse la desescalada en la hostelería y la movilidad municipal en Galicia, la presión hospitalaria continúa a la baja, aunque ligeramente, y se sitúa en los 392 ingresados por coronavirus, ocho menos que la jornada anterior. De estos, 82 están en unidades de cuidados intensivos, una reducción de siete.

Mientras tanto, los nuevos contagios detectados en un día a través de todo tipo de pruebas han vuelto a descender, hasta los 184, después de toda la semana con pequeños repuntes. Además, los casos activos de la enfermedad han disminuido en 216, a 3.952 en total, lo que supone rebasar la barrera de los 4.000. No se notificaba una cifra tan baja desde el 1 de septiembre.

11:00 La Policía Local de Alicante disuelve diez botellones y fiestas en viviendas durante la pasada noche

La Policía Local de Alicante ha desalojado durante la pasada tarde y noche un total de diez botellones y fiestas en viviendas. Además, el operativo desplegado para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad frente a la Covid se ha cerrado con 29 denuncias por reuniones de grupos no permitidas, consumo de alcohol y fiestas.

10:30 Cantabria suma tres fallecidos y los nuevos casos se reducen a 26

Cantabria ha registrado otras tres muertes con coronavirus, tres mujeres de 68, 89 y 96 años, que elevan a 531 el total de fallecidos en lo que va de pandemia en la región.

Mientras, los nuevos casos de Covid han bajado a 26, detectados el viernes, frente a los 43 diagnosticados el jueves, según datos facilitados este sábado por la Consejería de Sanidad.

Por su parte, ha descendido a 75 el número de hospitalizados, cuatro menos, pero ha aumentado en uno el de pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos, mientras que los 1.485 infectados restantes están en cuarentena domiciliaria.

09:50 La pandemia rebasa los 116 millones de contagios mundiales con más de 440.000 casos en las últimas horas

La pandemia de coronavirus ha dejado más de 440.000 casos y 10.600 muertos en todo el mundo durante el último día, en el que ha superado la barrera de los 116 millones de contagios globales, según los datos recogidos este sábado por la Universidad Johns Hopkins a través de su página web.

El centro ha señalado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 443.339 contagios y 10.638 decesos, lo que sitúa los totales en 116.090.236 y 2.580.580, respectivamente, con 65,6 personas recuperadas de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Estados Unidos sigue figurando como el país más golpeado en cifras totales, con 28,8 millones de casos y 522.876 muertos. Por detrás están India, con 11,1 millones de contagios y 157.656 decesos, y Brasil, con 10,8 millones de afectados y 262.770 fallecidos, respectivamente.

09:30 Bajan a 58 los casos de Covid-19 en Navarra y la positividad se sitúa en el 3,6%

Navarra registró ayer viernes 58 nuevos casos positivos de Covid-19, lo que representa un descenso respecto a los 71 contagios detectados la jornada anterior.

En el día de ayer se realizaron un total de 1.625 pruebas, entre PCR y test de antígenos, lo que arroja una tasa de positividad del 3,6%, según los datos provisionales del Gobierno de Navarra.

A lo largo de la semana se han registrado en la Comunidad foral 59 casos el lunes (3,4%), 57 el martes (2,75%), 62 el miércoles (3,5%), 71 el jueves (3,7%) y los 58 de este viernes.

09:15 Ceuta sólo ha vacunado al 5% de la población desde principios de año

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha comunicado que únicamente el 5% de los ceutíes -de una población de unos 85.000 habitantes- se ha vacunado contra la COVID-19 en el marco de la campaña de vacunación iniciada a principios de este año.

El 80% de las vacunas recibidas por la Consejería de Sanidad ya se han administrado, ha informado en un comunicado el Gobierno autonómico.

Según el Registro de Vacunación, a fecha de hoy, en Ceuta se han administrado 6.605 vacunas de las 8.290 que han llegado (79,6%); 4.023 personas ya han recibido la primera dosis de la vacuna (equivalente al 4,73% de la población) y otras 1.290 tienen la pauta completada (1,52 %).

09:00 La OMS insta a los países a producir sus propias vacunas renunciando a la propiedad intelectual

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha instado a los países a que produzcan sus propias vacunas contra la COVID-19 renunciando a la propiedad intelectual, con el objetivo de combatir la escasez de dosis a nivel mundial.

«Muchos países con capacidad de fabricación de vacunas pueden empezar a producir sus propias vacunas renunciando a los derechos de propiedad intelectual, según lo previsto en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Esas disposiciones están ahí para ser utilizadas en casos de emergencia. Si ahora no es el momento de utilizarlas, ¿cuándo lo será?», se ha preguntado retóricamente en rueda de prensa este viernes desde Ginebra (Suiza).

21:15 El País Vasco permite la libertad de movimiento en toda la comunidad a partir del martes

Los vascos podrán volver a desplazarse libremente por toda Euskadi a partir de este próximo martes, aunque seguirán sin poder salir de la comunidad autónoma. No obstante, se mantienen medidas como la limitación de movilidad nocturna, desde las 22 a las 6 horas, el horario máximo de cese de actividades comerciales y culturales a las 21 horas, los aforos máximos o la limitación de agrupación de personas a un máximo de cuatro.

La decisión de levantar el confinamiento perimetral que pesaba sobre los municipios y territorios históricos ha sido adoptada por el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (Labi) ante la mejora experimentada en la situación epidemiológica en las últimas semanas y anunciada por el lehendakari, Iñigo Urkullu.

19:40 España sale de la situación de «riesgo alto» por coronavirus, con una incidencia de 149 casos

España ha salido ya del escenario de «riesgo alto» fijado en el documento de ‘Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19’, aprobado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, situándose actualmente la incidencia en los 149,23 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Asimismo, y según el informe publicado este viernes, las comunidades autónomas han notificado a Sanidad 6.655 nuevos casos de coronavirus, de los que 2.921 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 2.676 registrados el jueves, lo que eleva la cifra global de personas infectadas de Covid-19 desde el comienzo de la pandemia en las 3.149.012.

Respecto a los fallecidos por Covid-19, este viernes se han notificado 637 más, de los cuales 633 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 71.138 personas.

En la actualidad, hay 9.896 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y 2.571 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 908 ingresos y 1.134 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 7,88 por ciento y en las UCI en el 25,14 por ciento.

19:30 Las CCAA administran 4.471.577 dosis de las vacuna de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, el 80,1% de las recibidas

En España se han administrado hasta este viernes 4.471.577 dosis de las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, el 80,1 por ciento de las distribuidas entre las comunidades autónomas, que asciende a 5.583.955 unidades.

El Ministerio de Sanidad ha facilitado esta información en el informe de actividad del proceso de vacunación frente a la Covid-19 en base a datos recogidos entre el 27 de diciembre, día en el que comenzaron las vacunaciones, y este viernes 5 de marzo.

Los datos del departamento dirigido por Carolina Darias indican que en ese periodo se han recibido en España un total de 4.026.555 dosis de la vacuna de Pfizer, con 3.755.447 dosis administradas y 1.304.523 personas que han recibido la pauta completa.

19:10 Suiza plantea pruebas diagnósticas de la Covid-19 gratis desde mediados de marzo

Suiza se plantea ofrecer pruebas diagnósticas de la COVID-19 de forma gratuita a la ciudadanía del país y a viajeros procedentes del exterior desde mediados de marzo, con el objetivo de facilitar una eventual relajación de las restricciones, según ha anunciado este viernes el Gobierno del país.

Cada persona recibiría mensualmente cinco kits de pruebas de autoevaluación, valoradas en aproximadamente 150 euros. En conjunto se espera que el programa cueste al país mil millones de francos (más de 902 millones de euros). El Ejecutivo tomará una decisión final sobre el asunto el viernes que viene.

La expansión masiva de las pruebas diagnósticas de la COVID-19 está destinada a permitir una mayor apertura de la economía y la sociedad en Suiza. Las tiendas y muesos suizos reabrieron a principios de semana, pero los restaurantes continúan cerrados.

18:50 Serbia endurece todavía más las restricciones conforme suben los contagios en todo el país

El Gobierno de Serbia ha anunciado este viernes nuevas restricciones por segunda semana consecutiva en todo el país dado el incremento a nivel nacional de contagios de coronavirus, en un día que ha registrado unos 4.071 casos por 2.518 del viernes de hace dos semanas.

Según las nuevas medidas, restaurantes y otros establecimientos tendrán que cerrar desde el mediodía del sábado hasta las 06.00 del lunes. Solo quedarán exentos de esta medida las tiendas de alimentación, gasolineras y farmacias, según ha anunciado el equipo de crisis del Gobierno serbio.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Serbia, Marian Ivanusa, ha denunciado que parte de este repunte se debe a los incumplimientos de las restricciones por parte de la población.

18:30 Portugal notifica 949 nuevos casos de COVID-19 y 28 fallecidos más en un día

Las autoridades sanitarias de Portugal han notificado este viernes 949 casos de coronavirus y 28 fallecidos, en el marco de un balance diario que se mantiene en línea con el de jornadas anteriores y que confirma la aparente contención de la pandemia de COVID-19 en territorio luso.

La Dirección General de Salud (DGS) lusa tiene registrados por el momento 808.405 positivos y 16.486 fallecidos, mientras que la cifra de casos activos sigue descendiendo y ya ronda los 63.200, informa la cadena de televisión RTP.

Más de 728.000 enfermos han sido dados de alta y en los hospitales hay aún 1.538 pacientes ingresados, 383 de ellos en unidades de cuidados intensivos. La presión hospitalaria desciende progresivamente en Portugal tras el pico registrado por el aumento exponencial de los contagios en enero.

18.05 Italia supera los 3 millones de casos de coronavirus con casi 100.000 muertos

El Ministerio de Sanidad de Italia ha informado este viernes de que el país ha superado los 3 millones de casos de coronavirus tras sumar 24.036 desde el jueves, si bien la cifra de fallecidos se aproxima a los 100.000.

En el último balance, las autoridades sanitarias han indicado que los contagios han ascendido a 3.023.129 con 99.271 decesos, de los cuales 297 se han registrado e la última jornada.

No obstante, desde que comenzó la pandemia un total de 2.467.388 han logrado recuperarse de la enfermedad provocada por el virus, mientras que los casos activos superan ya los 450.000, unos 10.000 más que el día anterior.

Italia ha constatado así un repunte de los casos que no suponen una buena noticia, tal y como ha lamentado Silvio Brusaferro, director del Instituto Superior de Sanidad del país.

17:50 Chile constata más de 5.300 casos de coronavirus en un día, la cifra más alta desde hace ocho meses

Las autoridades sanitarias de Chile han informado de que en el último día se han registrado 5.325 casos de coronavirus, lo que supone la cifra más alta en los últimos ocho meses.

Hasta el momento el récord de contagios diarios había sido constatado el pasado 14 de junio, cuando se notificaron 6.938 casos. Ahora, según el último balance del Ministerio de Sanidad, la cifra de casos activos también ha aumentado y se sitúa en 27.317.

De los nuevos contagios, 3.671 han presentado síntomas, 1.408 son asintomáticos y 246 no han podido ser notificados. En total y desde el inicio de la pandemia se han registrado 845.450 casos, si bien otras 796.791 personas han logrado recuperarse de la enfermedad provocada por el virus. Además, la cifra de muertos desde que estalló la crisis sanitaria ha ascendido a 20.928 tras sumar 90 en la última jornada.

17:40 Los contagios diarios caen a 23 en Extremadura, que suma dos fallecidos

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 23 casos positivos de Covid-19 confirmados, lo que supone un nuevo descenso con respecto a los 35 de la jornada anterior.

Asimismo, dos personas han fallecido en el último día. Se trata de un hombre de 88 años de Burguillos del Cerro, y otro de 59 de Guareña, que elevan a 1.709 la cifra total de víctimas mortales desde el inicio de la pandemia.

A su vez, en los hospitales extremeños hay ingresadas 54 personas, cuatro personas menos que el jueves, de ellas 18 en UCI, una más. Además, se han dado 86 altas, lo que equivale a un acumulado de 68.076 altas.

En cuanto a los brotes, se notifican dos, uno en Badajoz con tres positivos y dos contactos, y otro en Lobón con cinco positivos y dos contactos.

17:25 Canarias suma 209 nuevos casos y un fallecimiento en Lanzarote en las últimas horas

Canarias ha registrado 209 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, acumulando un total de 41.584, mientras que los fallecidos se sitúan en los 603 tras la muerte de una persona en Lanzarote –un hombre de 90 años, con patologías previas, y vinculado a un brote familiar–, según los datos que la Consejería regional de Sanidad publica diariamente pasadas las 14.00 horas.

De este modo, del total de casos acumulados, 4.696 se encuentran activos (-181), de los que 76 están ingresados en UCI (-1), 295 permanecen hospitalizados (-2), mientras que 4.325 se encuentran aislados en sus domicilios (-178). Además 36.285 personas han superado la enfermedad en el archipiélago, tras recibir el alta 389 en las últimas horas.

17:10 La Audiencia Nacional avala la cuarentena exigida a los viajeros procedentes de Brasil, Sudáfrica y otros países

La Audiencia Nacional ha avalado este viernes la orden del Ministerio de Sanidad por la cual se impone una cuarenta de diez días a los viajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica y otros diez países, por considerar que es una medida «proporcionada» e «imprescindible» para evitar la propagación del coronavirus y las nuevas variantes detectadas en esos lugares.

17:00 Bajan los fallecidos por Covid en Madrid a 21 y los contagios a 1.298

La Comunidad de Madrid ha registrado un descenso en los fallecidos por coronavirus en los hospitales de la región al pasar de 31 el jueves a 21 este viernes, y también en los nuevos contagios, de 1.470 a 1.298. De los 1.298 nuevos contagios incorporados al recuento, 1.053 corresponden a las últimas 24 horas, según el informe epidemiológico diario de la Consejería de Sanidad, cuyas cifras siguen mostrando en líneas generales una tendencia a la baja en esta tercera ola.

La presión hospitalaria ha disminuido ligeramente este viernes con 1.727 ingresados en planta y 506 en UCI, frente a los 1.749 y 514 del miércoles. La Comunidad de Madrid acumula en la pandemia 15.590 fallecidos por covid-19 en los hospitales, 5.060 en centros sociosanitarios, 1.305 en domicilios y 30 en otros lugares, lo que eleva la cifra de muertes en la región a 21.985.

16:45 El ministro de Salud de Paraguay dimite tras las quejas por la gestión de la pandemia

El ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni, ha presentado este viernes su dimisión, un día después de que el Senado aprobara una declaración en la que se reclamaba su cese por el colapso sanitario y a su gestión de la crisis del coronavirus.

Tras una reunión con el presidente, Mario Abdo Benítez, Mazzoleni ha confirmado que deja el cargo en una comparecencia televisada recogida por el diario ‘ABC Color’. En ella, ha apuntado a la «situación de crispación» y la necesidad de entendimiento y unidad entre el Gobierno y el legislativo en «un momento en que es sumamente necesario».

Entre las polémicas que habían rodeado la gestión del ministro se encontraba la falta de medicamentos y suministros en los hospitales para tratar a los pacientes de coronavirus.

16:30 República Checa pide a tres países recibir a parte de sus enfermos de Covid-19 por colapso hospitalario

El Ministerio de Salud de República Checa ha confirmado en un comunicado que ha preguntado a Alemania, Polonia y Suiza si pueden recibir al menos una docena de pacientes de coronavirus debido al colapso de los hospitales en el país.

Debido a la sobrecarga de los centros médicos, no se podían realizar los tratamientos habituales, según el Ministerio, que aclara que no se han decidido aún los pacientes a trasladar y que esta decisión dependerá de los médicos.

«Estamos en la situación en la que nunca quisimos estar», ha asegurado en el comunicado el ministro de Salud, Jan Blatny, pocas horas después de haber insistido en que no consideraba necesaria la ayuda extranjera.

16:12 Valencia comunica 34 fallecidos y 450 nuevos casos

La Comunidad Valenciana ha comunicado este viernes 34 fallecimientos por coronavirus desde la última actualización del jueves, lo que supone una ligera subida de seis decesos. Esto deja el total de defunciones desde el inicio de la pandemia en 6.836 personas (762 en la provincia de Castellón, 2.568 en la de Alicante y 3.506 en la de Valencia).

16:05 Cataluña registra 29 fallecidos y 1.581 casos

Cataluña ha registrado hasta este viernes 563.617 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia –522.655 con una prueba PCR o test de antígenos–, 1.581 más que en el recuento del jueves, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 20.810, que son 29 más que los registrados el jueves: 13.104 en hospital o centro sociosanitario, 4.549 en residencia, 1.138 en domicilio y 2.019 que no son clasificables por falta de información.

15:50 Ayuso respeta las decisiones de las comunidades respecto a los cierres pero cree que «consenso no es imponer»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su respeto a las decisiones que toman el resto de autonomías respecto a los cierres perimetrales pero ha incidido en que «consenso no es imponer».

En declaraciones a los medios, tras visitar la parcela de un futuro colegio de Educación Especial en Torrejón de Ardoz, la dirigente madrileña ha incidido en que para pronunciarse respecto a las medidas que se tomarán en Semana Santa hay que esperar «a unos días antes».

15:38 Investigadores piden esclarecer el origen de la Covid-19 al no covencerles la OMS y el gobierno chino

Un grupo de investigadores internacionales e independientes se han unido para pedir que se esclarezca el orígen del SARS-CoV-2, ya que es de «vital importancia» para abordar mejor la situación actual pandemia, teniendo en cuenta que la investigación realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades chinas «no han dado pruebas que demuestren una origen natural de este virus».

Los 26 investigadores firman una carta, publicada este jueves en el Wall Street Journal, en la que señalan que han llegado a la conclusión de que «el equipo conjunto no tenía el mandato, ni la independencia, ni los accesos necesarios para llevar a cabo una investigación completa y sin restricciones de todas las hipótesis pertinentes sobre el origen del SARS-CoV-2.

15:30 Cantabria registra una subida de nuevos casos e ingresos en UCI, aunque baja la incidencia

Cantabria ha registrado este jueves 43 nuevos casos de coronavirus, seis más que el día anterior, y también han aumentado los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que son 25 (uno más).

De esta manera, la ocupación en las UCI ha subido casi un punto, al 21,4 por ciento, aunque la hospitalaria se ha reducido al 5,6 por ciento (frente al 5,9% el miércoles) y el total de hospitalizados es de 79 (5 menos).

También ha bajado cinco puntos la incidencia acumulada de casos en los últimos 14 días, que es de 118 por cada 100.000 habitantes, y se mantiene en 50 casos la registrada en los últimos siete días. En cuanto a la positivdad, es del 4,1%.

15:15 Los gallegos pueden cruzar territorios cerrados para ir a un municipio en el mismo nivel

La Xunta ha incluido en el decreto de actualización de medidas para la contención de la covid-19, que entró en vigor la pasada medianoche, la posibilidad de cruzar «sin ninguna restricción» territorios que estén cerrados para realizar desplazamientos permitidos a municipios en el mismo nivel.

Aunque esta posibilidad ya había sido incluida con anterioridad y se había dado por hecho verbalmente, la Xunta ha decidido recogerlo explícitamente en el último decreto de medidas publicado en el DOG, donde se indica que «no estará sometida a ninguna restricción la circulación en tránsito» a través de los cierres perimetrales, siempre que el destino final esté entre los permitidos.

14:56 Madrid rechaza el cierre perimetral porque no ha funcionado con anterioridad

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha explicado que la región rechaza el cierre perimetral de cara a Semana Santa tanto por «experiencia» como por «una razón demográfica», puesto que «la movilidad en una única provincia genera demasiado contacto social».

Así lo ha manifestado al ser requerido en la rueda de prensa semanal para evaluar la situación epidemiológica de la región sobre el rechazo a este cierre de cara a Semana Santa. Zapatero ha indicado que «la experiencia» de la Comunidad de Madrid con el cierre perimetral no ha sido positiva, «porque no son iguales todas las comunidades».

14:27 Los contagios diarios aumentan en Galicia a 210 y los hospitalizados bajan a 400

La presión hospitalaria sigue la tendencia descendente y los pacientes con Covid-19 ingresados descienden hasta los 400, lo que supone 48 menos que la jornada anterior, mientras nuevos contagios diarios han vuelto a incrementarse hasta los 210, tras iniciar la semana con 103.

14:20 La vacunación de los «grandes dependientes» y sus cuidadores comenzará en Madrid el próximo lunes

La vacunación de las personas que son «grandes dependientes» y sus cuidadores comenzará en la Comunidad de Madrid este próximo lunes, ha dado a conocer este viernes el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero.

Se comenzará con 7.925 grandes dependientes inmovilizados (pacientes que no se pueden desplazar de su domicilio por distintas circunstancias) y sus cuidadores. Los profesionales de Enfermería de Atención Primaria comienzan este viernes a contactar por teléfono con los pacientes inmovilizados para concertar la cita de la administración de la vacuna a partir del 8 de marzo, tanto para la persona dependiente como para sus cuidadores.

14:11 Madrid no aplicará la semana que viene nuevas restricciones por ZBS

La Comunidad de Madrid no aplicará la semana que viene nuevas restricciones por zonas básicas de salud, que se mantienen en la zona básica de Marie Curie en Leganés y se prorrogarán en Torrejón de Ardoz, Collado Villalba, San Sebastián de los Reyes y Villanueva del Pardillo hasta el 15 de marzo.

Así lo ha indicado la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, en la rueda de prensa semanal sobre la situación epidemiológica y asistencial por Covid-19 en la región, quien ha recalcado que se ha bajado el umbral para la aplicación de restricciones de entrada y salida a 400 casos por 100.000 habitantes de tasa de Incidencia Acumulada a 14 días.

14:00 Andalucía ve «factible» abrir movilidad entre provincias de cara a Semana Santa

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha considerado este viernes «factible si los expertos en salud pública así lo recomiendan» abrir la movilidad entre las provincias de cara a la Semana Santa. «Esto se debatirá en la reunión del comité regional de alto impacto, seguramente el 18 de marzo, y se analizarán las cifras que pueden ser cambiantes en una o dos semanas», ha apuntado.

Asimismo, ha insistido a la población en ser «prudentes y no bajar la guardia» y ha defendido la relajación a partir de este viernes de algunas medidas puestas en marcha para hacer frente a la Covid-19, que incluyen en los municipios con nivel de alerta 2 la apertura de restauración y comercios hasta las 21,30 horas, porque en estas zonas «nos podemos permitir la licencia de mantener más abiertos estos sectores» e «ir abriendo el grifo en esas zonas».

13:46 Sanidad vigila ya 10 variantes y detecta 6 primeros casos de la californiana

El Ministerio de Sanidad ha detectado los primeros seis casos de la variante californiana en España y mantiene bajo vigilancia un total de 10 tras añadir al listado de interés otras tres: la de Nueva York, otra originada en Uganda y una última expandida en Portugal, de las que no constan positivos en nuestro país.

Así lo recoge la última actualización del «Informe sobre la situación epidemiológica de la variante B.1.1.7 de SARS-CoV-2 y otras variantes de interés», en el que advierte además de que, aunque la presencia de la sudafricana es todavía «baja» con 54 casos confirmados, «no se descarta que pudieran aumentar en las próximas semanas, como ha ocurrido en otros países de nuestro entorno».

Hasta el momento la variante sudaficana se ha detectado de forma puntual en España, pero ya se han observado brotes epidémicos sin antecedentes de viaje, señala el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que advierte de que su impacto podría ser alto si su incidencia aumenta «de forma considerable», puesto que esta variante «podría reducir de forma significativa la efectividad de algunas vacunas».

13:38 Sanidad avisa del riesgo de que aumente en España la transmisión de las mutaciones

Aunque por ahora las variantes sudafricana y brasileña del coronavirus se han detectado de forma puntual en España, el Ministerio de Sanidad ha alertado del riesgo que puede suponer que aumente la transmisión de las mismas porque pueden reducir «de forma significativa» la efectividad de algunas vacunas disponibles contra el Covid-19.

Así se establece en la actualización del documento ‘Circulación de variantes de SARS-CoV-2 de interés para la salud pública en España’, publicado este jueves por el departamento que dirige Carolina Darias, donde se recuerda que la variante que más está circulando en España es la británica, y que el riesgo actual diseminación de la sudafricana y brasileña es, por ahora, moderado.

13:29 Madrid tilda de «sinsentido» que se quieran adoptar ahora medidas «consensuadas»

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha calificado de «incongruente» y «sinsentido» que se quieran adoptar medidas «consensuadas» entre todas las comunidades autónomas cuando, con «peores datos», no se llevó a cabo.

Así lo ha manifestado Zapatero después de que la región se mostrara en contra de que se adelante el toque de queda para Semana Santa a las 22:00 horas así como al cierre perimetral. «Es incongruente que cuando comunidades autónomas con incidencia de 1.000 pedían al Ministerio que tomara el liderazgo, eso no se hizo. Pero ahora, que la situación es mejor, se quieren medidas consensuadas. Es un sinsentido», ha trasladado en la rueda de prensa semanal para valorar la situación epidemiológica.

13:10 Tanzania instala habitáculos para inhalar vapores con hierbas frente a la COVID-19

El principal hospital de Tanzania ha anunciado la instalación de habitáculos similares a saunas para la inhalación de vapores con compuestos herbales para tratar problemas respiratorios, después de que el Gobierno apostara por ésta como una de las soluciones frente a la pandemia de coronavirus.

El Hospital Nacional Muhimbili (MNH) ha indicado que ha instalado tres de estos habitáculos, mientras que el Hospital Mlonganzila ha instalado uno, y ha agregado que los pacientes tendrán que pagar 5.000 chelines tanzanos (cerca de 1,8 euros) por cada sesión.

12:52 La pandemia de coronavirus deja 9.500 muertos en el mundo durante el último día

La pandemia de coronavirus ha dejado más de 450.000 casos y 9.500 muertos en todo el mundo durante el último día, tras superar la barrera de los 115 millones de contagios, según los datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins a través de su página web.

El centro ha señalado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 450.594 contagios y 9.616 decesos, lo que sitúa los totales en 115.618.088 y 2.569.422, respectivamente, con 65.383.259 personas recuperadas de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

12:44 Suben a 70 los casos de Covid-19 en Navarra y la tasa de positividad se sitúa en el 3,7%

Navarra ha registrado 70 casos de Covid-19, cifra superior a la de los últimos días, según los datos provisionales facilitados por el Gobierno de Navarra.

Ayer se realizaron en la Comunidad foral 1.895 pruebas, entre PCR y antígenos, de las que 70 dieron positivo, por lo que la tasa de positividad se sitúa en el 3,7%.

12:36 El País Vasco podría levantar los confinamientos municipales y territoriales

El Comité Asesor del LABI (Plan de Protección Civil de Euskadi), presidido por el Lehendakari, Iñigo Urkullu, se reunirá este viernes por la tarde, con la posibilidad de levantar los confinamientos municipales y territoriales sobre la mesa, aunque la Comunidad Autónoma permanecerá cerrada, una medida que previsiblemente se mantendrá en Semana Santa.

Este pasado jueves se reunió la mesa técnica del LABI, coordinada por Jonan Fernández, para analizar las medidas que propondría al comité institucional en base a la evolución de la situación epidemiológica del País Vasco.

12:14 Hosteleros de Sevilla: «Que relajen las medidas es un respiro, pero el 8M habrá 500 personas en la calle»

La Junta de Andalucía anunció este miércoles que abrirá la mano con las restricciones vigentes en la comunidad. OKDIARIO Andalucía ha consultado las opiniones al respecto de los hosteleros y vecinos de Sevilla, que en su mayoría consideran unas medidas sensatas dada la situación actual de la pandemia.

«Estamos desesperados y muy agobiados, que podamos abrir hasta las 21:30 horas me parece bastante bien, es un pequeño respiro -señala la empleada de un bar – «pero no veo normal las restricciones de aforo en mi terraza» y que «luego puede haber 500 personas en una manifestación del 8M».

12:05 Los enviados de la OMS a Wuhan no publicarán su informe preliminar

Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) enviados en enero a Wuhan, China, para investigar el origen de la pandemia de covid-19 no divulgarán sus conclusiones preliminares, ha publicado el diario The Wall Street Journal (WSJ).

La decisión se tomó en un contexto de crecientes tensiones entre Estados Unidos y China sobre las condiciones de acceso ofrecidas por Pekín para que el equipo realizara su tarea.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, había anunciado el 12 de febrero que los expertos publicarían rápidamente un informe preliminar que resumiría las investigaciones realizadas durante un mes en China.

11:40 Casado exige al Gobierno modificar el decreto sobre fondos europeos

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha reiterado nque el Gobierno de Pedro Sánchez debe modificar el decreto sobre los fondos europeos para no poner en riesgo la ayuda de 27.000 millones de euros.

El líder de los ‘populares’ ha reiterado que el «decretazo» sobre estos fondos aprobado por el Ejecutivo «con Vox y Bildu» –la formación liderada por Santiago Abascal se abstuvo en la votación y permitió que saliera adelante– infringe el reglamento de la Unión Europea.

11:28 Sanidad y comunidades estudian por qué la estancia en las UCI «se está alargando»

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha informado de que el Ministerio de Sanidad está estudiando con las comunidades autónomas por qué la estancia en las UCI de pacientes con COVID-19 «se está alargando».

«Estamos estudiando con las comunidades autónomas a qué puede ser debido. No tiene por qué ser mal dato, pero dificulta la reducción de ocupación y ese es obviamente uno de los objetivos que nos interesan», ha reflexionado el epidemiólogo en rueda de prensa este jueves, en la que ha estado acompañado por la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.

11:20 California reserva el 40% de sus vacunas contra el covid para los más pobres

California reservará el 40% de sus vacunas contra el covid para su población más desfavorecida que es la que más ha sufrido la pandemia, ha defendido el gobernador Gavin Newson.

«Los hogares de bajos ingresos, que ganan menos de 40.000 dólares anuales, fueron afectados dos veces más que los hogares cuyos ingresos superan los 120.000 dólares», dijo Newson en una conferencia de prensa.

Además, el ritmo de vacunación de los hogares de más altos ingresos duplica el de los más vulnerables. «Eso debemos corregirlo», afirmó.

11:01 Cataluña elimina las cuarentenas en residencias entre los usuarios vacunados

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha estipulado que los usuarios de residencias catalanas no deberán realizar cuarentenas cuando sean contactos estrechos de un caso positivo de coronavirus tras el despliegue de la campaña de vacunación en estos centros, ha informado en un comunicado.

Así se desprende de la actualización del protocolo a seguir para prevenir y gestionar la infección del Covid-19 en el ámbito de las residencias, que ha publicado el departamento este jueves.

10:50 Italia bloquea el envío de vacunas anticovid de AstraZeneca a Australia

Italia ha anunciado el bloqueo de la exportación a Australia de vacunas desarrolladas por el laboratorio AstraZeneca contra el covid-19, en base a una normativa de la UE.

Roma anunció su decisión el 26 de febrero a la Comisión Europea, que no emitió ninguna objeción. El ministerio de Relaciones Exteriores precisó en un comunicado que este rechazo a la exportación afecta a 250.700 dosis del laboratorio sueco-británico.

El envío fue frenado ante «la escasez sostenida de vacunas en la UE y en Italia y el retraso en el suministro de AstraZeneca en la UE e Italia», explicó el comunicado oficial.

10:34 ‘Simón Dice’: ¿Qué ha aprendido Fernando Simón en un año de Estado de Alarma?

¿Qué ha aprendido Fernando Simón en este año de estado de alarma? Ha señalado que muchas cosas, que el aprendizaje ha sido constante en estos meses, aunque, claro, las obras se pueden analizar una vez han sido concluidas. Además, ha sacado pecho por las decisiones tomadas, y aunque defiende la prudencia, ha afirmado que una vez se desató la tormenta pandémica, se hicieron cambios drásticos, por ejemplo, en las residencias de ancianos, a pesar de haber sido uno de los espacios más azotados por la desprotección gubernamental.

“Hay medidas que en algunos momentos podrían haber sido más duras. Es cierto que tenemos que hacer una reflexión, pero tendremos que hacerlo a posteriori. En España en la primera ola ha habido cambios drásticos en los protocolos en las residencias. Documentos de gestión del riesgo, sistemas de vigilancia…”.

10:15 Las comunidades han administrado ya 4.229.092 dosis de las vacunas contra el COVID-19

Las comunidades autónomas han administrado hasta este jueves un total de 4.229.092 dosis de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca. Esto representa el 75,7% de las distribuidas, que ascienden a 5.583.955 unidades.

Además, un total de 1.308.913 personas han recibido ya la segunda dosis a partir de la cual se empieza a generar inmunidad. Esto supone el 31,7% del total de las dosis administradas.

10:00 Acuerdo para «flexibilizar» las visitas a residencias tras la vacunación

La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades y ciudades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha acordado «flexibilizar» el régimen de salidas y visitas a las residencias en el marco de la vacunación contra la Covid-19, aunque se mantienen las medidas de seguridad como la mascarilla, el lavado de manos y la distancia, pues advierten de que la vacuna no garantiza protección total a todos los inmunizados.

Así se desprende del documento ‘Adaptación de las medidas en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial en el marco de la vacunación’, al que ha tenido acceso Europa Press.

«Se flexibilizará el régimen de visitas y salidas tras una valoración individualizada de cada residente y de cada centro residencial», se lee en el documento. Además, se precisa que «la ubicación y organización de las visitas, su supervisión o no, y el número de visitantes, así como la organización y duración de las salidas, se pautará por parte de la autoridad competente garantizando las medidas de prevención adecuadas».

09:40 Simón celebra un «descenso importante» de brotes en centros sanitarios por la vacunación

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha celebrado un «descenso muy, muy importante» en el número de brotes de COVID-19 en centros sanitarios y sociosanitarios con la puesta en marcha de la vacunación.

El epidemiólogo ha informado de que en la última semana se han detectado apenas ocho brotes en estos espacios. «Son datos importantes, sigue existiendo brotes pero el número es cada vez menor, y el número de casos promedio también es menor», ha resaltado.

09:29 Las feministas de Podemos desafían la prohibición del Gobierno en Madrid

Se avecina conflicto interno por el 8M. Las propias ultrafeministas afines al Ejecutivo de PSOE-Podemos criticaron este jueves en las redes sociales la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir las manifestaciones convocadas para el 7 y 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, por la alta incidencia de coronavirus en la región.

Una orden directa de Moncloa que llega después de que la semana pasada el delegado José Manuel Franco (PSOE) afirmara que se permitirían las movilizaciones de hasta 500 personas. Ello, pese a desaconsejarlo la Consejería de Sanidad de la Comunidad por la situación de «riesgo extremo».

09:11 Sanidad extiende la recomendación de no desplazarse a «toda la población»

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha afirmado en rueda de prensa que la recomendación de Sanidad de evitar desplazamientos hacia los estudiantes universitarios durante Semana Santa se extiende a «toda la población».

«Más que centrarme en el colectivo de los estudiantes, me gustaría recordar una recomendación que repetimos continuamente, que todos debemos intentar evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios, esa recomendación es para toda la población», ha señalado.

08:59 Sanidad insta a «relacionarse siempre con las mismas personas» también en Semana Santa

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha pedido a la población que se relacione «siempre con las mismas personas» para limitar la posibilidad de contagio de COVID-19, también en Semana Santa a pesar de ser unos días festivos con mayor movilidad y reuniones sociales.

«A veces se discute si lo correcto es limitar el número de personas en reuniones a cuatro o seis. Lo que tenemos que hacer es reducir nuestros contactos sociales. Lo importante es que intentemos relacionarnos siempre con las mismas personas, ya sean tres o cinco. Y que estos días no se conviertan en una ruptura de lo que tiene que ser nuestra burbuja», ha explicado en rueda de prensa este jueves, acompañada del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón.

08:43 Simón ve «complicado» un certificado de vacunación para viajar en Semana Santa

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha calificado de «complicado» que esté disponible un certificado de vacunación contra la COVID-19 que permita viajar entre comunidades autónomas durante Semana Santa a pesar de las restricciones de movilidad.

«Conviene recordar que el objetivo de la vacunación, que va a ayudar a la movilidad, es reducir contagios, hospitalizaciones y fallecidos. Y, a partir de ahí, se puede plantear todo lo demás. Habrá que ver si puede estar disponible pero los plazos hacen un poco complicado que tenga sentido plantearlo tan abiertamente. Pero no hay que cerrar todavía ninguna puerta», ha explicado el epidemiólogo este jueves en rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.

08:30 Sanidad notifica 6.037 nuevos casos y 254 muertes

Las comunidades autónomas han notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 6.037 nuevos casos de COVID-19, 2.676 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 9.568 positivos.

La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 153, frente a 159 del miércoles. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 72.083 positivos.

En el informe de este jueves se han añadido 254 nuevos fallecimientos, en comparación con 345 el jueves pasado.

08:15 Ayuso critica que el Gobierno que convocó el 14F «con peores datos» cierre ahora España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que «el mismo Gobierno que convocó elecciones en Cataluña con peores datos, ahora cierre así España estando mucho mejor».

Así lo ha trasladado, en su cuenta de Twitter, después de que la Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades y ciudades autónomas y el Ministerio de Sanidad, acordase el cierre perimetral de las comunidades autónomas y la limitación de la movilidad nocturna de las 22:00 a las 6:00 horas con motivo de la Semana Santa, con el voto en contra de Madrid.

08:00 Madrid vota en contra de la propuesta del Ministerio de Sanidad para Semana Santa

La Comunidad de Madrid ha votado en contra de la propuesta del Ministerio de Sanidad para Semana Santa, ya que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no está de acuerdo con el cierre perimetral, con adelantar el toque de queda a las 22:00 horas y con reducir el número de comensales de 6 a 4 personas en terrazas.

La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades y ciudades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha acordado el cierre perimetral de las comunidades autónomas, la limitación de la movilidad nocturna de las 22:00 a las 6:00 horas y una restricción de aforo en reuniones a un máximo de 4 personas tanto en interiores como exteriores, con motivo de la Semana Santa.

«En la Comisión de Salud Pública hemos votado en contra de la propuesta del Ministerio para Semana Santa. No estamos de acuerdo ni en el cierre perimetral, ni en bajar de 23:00 a 22:00 el toque de queda ni en reducir las terrazas de 6 a 4 personas por mesa», han manifestado desde el departamento encabezado por Enrique Ruiz Escudero.

¿Acuerdo para Semana Santa?

Todas las comunidades autónomas a excepción de la Comunidad de Madrid han llegado a un acuerdo para pactar las medidas contra el coronavirus en Semana Santa. Entre otras restricciones, apuestan por cerrarse perimetralmente, reducir al máximo la movilidad y establecer un toque de queda desde las 22:00 horas. Madrid se descuelga defendiendo que si los datos lo permiten habría que abrir durante las vacaciones para impulsar la economía.

21:50 Francia dice que la cepa británica es responsable del 60% de los contagios

El primer ministro de Francia, Jean Castex, ha informado este jueves de que el 60 por ciento de los nuevos casos de coronavirus corresponden a la variante británica y ha alertado de la «fuerte presión» a la que siguen sometidos los centros hospitalarios del país.

No obstante, ha matizado que si bien «en los últimos siete días, el número de contagios diarias se ha incrementado en un 1,4 por ciento, las últimas cifras son mejores que hace una semana, por tanto, no contempla, «al menos no en esta etapa, «un aumento exponencial de la pandemia».

21:10 Sanidad anima a relacionarse «con las mismas personas» en Semana Santa

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha pedido a la población que se relacione «siempre con las mismas personas» para limitar la posibilidad de contagio de COVID-19, también en Semana Santa a pesar de ser unos días festivos con mayor movilidad y reuniones sociales.

20:14 Tres nuevos fallecidos en Galicia

Las autoridades sanitarias han informado de tres nuevos fallecidos por covid-19, por lo que el total de víctimas en Galicia asciende ya a 2.262 desde el inicio de la pandemia.

Los tres presentaban patologías previas, según señalan desde la Consellería de Sanidade. Uno de ellos, varón de 81 años, falleció este miércoles y se encontraba ingresado en el Complexo Hospitalario da Coruña.

19:04 Madrid vota en contra de la propuesta de Sanidad para la Semana Santa

La Comunidad de Madrid ha votado en contra de la propuesta del Ministerio de Sanidad para Semana Santa, ya que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no está de acuerdo con el cierre perimetral, con adelantar el toque de queda a las 22 horas y con reducir el número de comensales de 6 a 4 personas en terrazas.

19:03 Canarias se suma a las comunidades que piden que no se celebren manifestaciones el 8M

El Gobierno de Canarias ha querido lanzar un mensaje a la población con motivo de la celebración del Día de la Mujer y ha pedido que el próximo 8 de marzo no se celebren manifestaciones en las islas.

Así lo ha señalado el portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que se ha aprobado una declaración institucional con motivo del 8M que será objeto de lectura el próximo lunes.

18:48 Sanidad notifica 254 fallecidos y una ligera bajada de la incidencia acumulada a 153 casos

Las comunidades autónomas han notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 6.037 nuevos casos de COVID-19, 2.676 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 9.568 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.142.358 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 153, frente a 159 ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 72.083 positivos.

18:29 Ayuso se resiste al cierre de Madrid en Semana Santa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este jueves que «se puede contaminar y contagiar lo mismo una persona que viene de Móstoles, de Algeciras o de París» y ha insistido en que los cierres perimetrales no han impedido nuevas olas de coronavirus.

En declaraciones a los medios, tras un acto en el Depósito del Olivar de Canal de Isabel II, la dirigente madrileña ha manifestado que desde Madrid quieren «esperar unos días para ver cómo va» la situación del coronavirus «y entonces tomar decisiones» respecto a Semana Santa.

«Desde el mes de noviembre ya se empezaron a poner en marcha los cierres perimetrales de comunidades autónomas y eso no impidió que llegara una tercera ola, todavía más virulenta que la segunda. Por eso, lo que queremos es ver cómo y cuándo, sí o no cerrar, pero somos conscientes de que no afecta en especial a la evolución del virus», ha recalcado.

18:16 Cataluña elimina las cuarentenas en las residencias

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha estipulado que los usuarios de residencias catalanas no deberán realizar cuarentenas cuando sean contactos estrechos de un caso positivo de coronavirus tras el despliegue de la campaña de vacunación en estos centros, ha informado en un comunicado.

Así se desprende de la actualización del protocolo a seguir para prevenir y gestionar la infección del Covid-19 en el ámbito de las residencias, que ha publicado el departamento este jueves.

17:15 Madrid notifica 31 fallecidos y 1.470 casos nuevos

La Comunidad de Madrid ha notificado 1.470 nuevos casos de coronavirus, de los que 1.128 corresponden a las últimas 24 horas, y 31 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este jueves con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente, se notificaron 1.500 casos de coronavirus, de los que 1.214 correspondían a las últimas 24 horas, y 21 fallecidos más en los hospitales.

16:45 Feijóo proclive a cerrar Galicia en Semana Santa

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que falta «muchísimo» para Semana Santa y se ha reafirmado en que no es conveniente «precipitarse» a la hora de decidir si Galicia estará cerrada a visitantes de fuera, al tiempo que ha apelado a sellar un acuerdo estatal sobre el cierre de comunidades que evite «tensiones» entre territorios. Eso sí, ha anticipado que, si llegado el momento se presentan «dudas», él prefiere «cerrar».

15:55 Alemania autoriza uso de vacuna AstraZeneca en mayores de 65 años

La comisión alemana de vacunas aprobó este jueves el uso del fármaco de AstraZeneca/Oxford en personas mayores de 65 años, anunció el ministerio de Salud.

La comisión «recomienda la vacuna AstraZeneca para las personas mayores de 65 años también. Es una buena noticia para las personas ancianas que esperan la inyección», declaró el ministro de Salud, Jens Spahn, en un comunicado.

15:46 Cataluña amplia el horario de la restauración sin interrupción hasta las 17 horas

El comité técnico del Plan de Protección Civil de Cataluña (Procicat) ha avalado la ampliación del horario de bares y restaurantes desde las 7.30 hasta las 17 horas sin tener que ajustarse a las franjas horarias de desayuno y almuerzo que hasta ahora estaban vigentes por la pandemia de coronavirus.

«Mantenemos el grueso de las medidas pero hacemos algunas correcciones», ha explicado la consellera de Salud de la Generalitat en funciones, Alba Vergés, en rueda de prensa este jueves junto al conseller de Interior en funciones, Miquel Sàmper.

Las nuevas medidas, que revierten el horario de desayunos y almuerzos de 7:30 a 10:30 horas, y de 13:00 a 16:30 horas, respectivamente, vigente desde el 21 de diciembre, entrarán en vigor el próximo lunes con una duración de una semana.

15:35 La OMS alerta de que la semana pasada se incrementaron un 9% los contagios en Europa, tras 6 semanas de descenso

El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, ha avisado de la semana pasada se produjo un incremento del 9 por ciento de los contagios de coronavirus en España, tras seis semanas de descenso de la transmisión.

En rueda de prensa, Kluge ha lamentado que más de la mitad de los países europeos están volviendo a experimentar un incremento de nuevas infecciones. «Estamos viendo un resurgimiento de casos en Europa central y oriental, así como en varios países de Europa occidental donde las tasas ya eran altas», ha detallado.

15:01 Andalucía llama a la «prudencia» en la desescalada: «El verano es fundamental»

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha pedido este jueves no precipitarse en la desescalada de las restricciones para gestionar la tercera ola de la pandemia de coronavirus, y ha dicho que comparte el criterio de «prudencia» del Gobierno central respecto de la Semana Santa, incidiendo en que lo importante es «evitar la cuarta» oleada.

De cara a la recuperación económica, «el verano es fundamental» para la Junta de Andalucía, según ha indicado Elías Bendodo, en declaraciones a los periodistas, en una comparecencia en Granada tras la firma de un convenio con el Instituto Universitario de Investigación Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, sobre planificación, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia sísmica.

14:41 La variante britanica podría provocar nuevos rebrotes al ser más transmisible que el resto de variantes

La variante de SARS-CoV-2 que surgió en el sureste de Inglaterra en noviembre de 2020 es más transmisible que las variantes preexistentes, según un nuevo estudio realizado, que alerta de que la variante británica (VOC 202012/01) de la Covid-19 es posiblementa que en el futuro ocasionará grandes rebrotes en el mundo.

«Sin medidas de control estrictas, incluido el cierre limitado de instituciones educativas y una implementación de vacunas muy acelerada, las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en Inglaterra en 2021 superarán a las de 2020», señalan los autores del estudio ublicado por la American Association for the Advancement of Science.

14:28 Galicia registra 448 ingresados con Covid y 4.453 casos activos cuando se cumple un año del primero confirmado

Galicia mantiene la tendencia descendente de hospitalizados con Covid-19 con 448 ingresados, 24 menos que la jornada anterior, de ellos 93 en UCI, y también en cuanto a casos activos, con 4.453, cuando se cumple un año del primer positivo confirmado en la Comunidad gallega –en el área de A Coruña y Cee–.

Según los datos actualizados este jueves por la Consellería de Sanidade con registros hasta las 18,00 horas de este miércoles, hay 93 ingresados con Covid en UCI en Galicia, cuatro menos que la jornada anterior, y 355 en otras unidades, 20 menos.

14:20 Castilla-La Mancha está dispuesta a adelantar toque de queda en Semana Santa si hay acuerdo

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha asegurado que Castilla-La Mancha estaría dispuesta a volver a adelantar el toque de queda a las 22:00 horas en Semana Santa si hubiera un «consenso generalizado» para ello entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, a pesar de que actualmente el toque en la Comunidad Autónoma está fijado a las 0.00 horas.

Así se ha expresado este jueves el consejero en una entrevista en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, en el que ha insistido en que la región está «por la labor del consenso y el mensaje único» de cara a que existan medidas comunes en toda España durante la Semana Santa.

13:54 La pandemia supera los 115 millones de casos en el mundo

La pandemia de coronavirus ha superado este jueves los 115 millones de casos en el mundo tras causar más de 400.000 contagios durante el último día, según los datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins a través de su página web.

El organismo ha detallado que durante las últimas 24 horas se han detectado 421.626 contagios y 10.853 fallecidos, lo que eleva los totales a 115.199.608 y 2.560.287, respectivamente, mientras que 65.155.265 personas se han recuperado hasta el momento de la COVID-19.

13:36 Navarra sube a 62 casos el último día y la positividad se eleva al 3,5%

Navarra registró el miércoles 62 casos de Covid-19, frente a los 57 de la jornada previa, según los datos provisionales facilitados por el Gobierno de Navarra.

También ha crecido la tasa de positividad, que ha pasado del 2,75% el martes al 3,5% el último día, jornada en la que se realizaron 1.761 pruebas de PCR y antígenos.

13:16 Iberia reduce del 34% al 10% el número de empleados en ERTE

Uno de los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus ha sido el de las aerolíneas. Las compañías del sector aéreo han tenido que recurrir en numerosos casos a incluir a una parte de su plantilla en un Expediente de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) para hacer frente a los meses de ‘parón’ en la actividad. Sin embargo, poco a poco las reservas están aumentando lo cual ha hecho que Iberia, pase de tener un 34% de sus empleados en un ERTE, a tan sólo un 10%.

La apertura de fronteras en Reino Unido, junto a los avances en la campaña de vacunación de cara a la temporada de verano, han provocado que las compañías del sector turístico hayan registrado un aumento de las reservas en las últimas semanas. De este modo, las empresas del sector se preparan para hacer frente a este aumento de la demanda y están volviendo a incorporar a sus empleados, tal y como sucede con la filial española de IAG.

13:04 Aragón notifica 173 positivos y cinco fallecidos en las últimas 24 horas

El Gobierno de Aragón ha notificado 173 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2 y cinco fallecidos en la comunidad autónoma por la COVID-19 este miércoles, 3 de marzo, según los datos provisionales recogidos.

Por provincias, en Zaragoza, se han comunicado 137 contagios, cuatro decesos y 329 recuperados; en Huesca, 26 positivos, un fallecido y 26 altas; y en Teruel 10 contagios y 95 personas recuperadas.

12:50 Extremadura retrasa el toque de queda a las 23:00 y amplía a 6 las personas que pueden reunirse

La comunidad autónoma de Extremadura retrasará el toque de queda desde las 22,00 horas actuales, hasta las 23,00 horas, mientras que amplía de cuatro a seis el número máximo de personas que pueden reunirse.

Además, el aforo de la hostelería se amplía hasta el 75% en las terrazas, aunque se mantiene en el 40% en el interior así como la prohibición del consumo en barra, mientras que en las tiendas, el aforo se amplía del 30 al 40%.

12:37 Los expertos respaldan a Ayuso en su apuesta por AstraZeneca para mayores

Los expertos de la Dirección General de Salud Pública madrileña respaldan el uso de las vacunas de la marca AstraZeneca en mayores de 55 años. Lo hacen tras constatar que los efectos secundarios que preocupan a los colectivos que se están inoculando estas dosis afectan más a las personas jóvenes que a los mayores. Francia, Italia o Alemania ya han autorizado estas vacunas.

Madrid lleva ante Sanidad la evidencia científica que le trasladan sus expertos: la vacuna de AstraZeneca puede ayudar a impulsar la campaña de vacunación entre la población de riesgo mayor de 55 años. Un colectivo sobre el que, de manera oficial aún, la Unión Europea no aconseja el uso de esta vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford.

12:10 Extremadura defiende que las CCAA «adopten las mismas limitaciones» en Semana Santa

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha defendido que todas las Comunidades Autónomas adopten, aunque sean pocas, las mismas recomendaciones y limitaciones» de cara a la Semana Santa, ya que «el virus no entiende de fronteras».

Además ha abogado por que sea «una acción coordinada» entre las CCAA, porque a su juicio, «la sociedad española no entendería que no llegásemos a un acuerdo a la hora de adoptar medidas en relación a salvar vidas, en lugar de salvar la Semana Santa».

12:00 Alemania y Bélgica autorizan la vacuna de AstraZeneca para los mayores de 65 años

Alemania y Bélgica han autorizado la vacuna AstraZeneca contra el covid-19 para las personas mayores, anunciaron el miércoles las autoridades de sendos países.

«La agencia (alemana) de vacunas, y nosotros vamos a seguir sus recomendaciones, va a autorizar AstraZeneca para los grupos de personas mayores», por encima de los 65 años, declaró la canciller alemana Angela Merkel al término de una reunión sobre la estrategia nacional anticovid con los Estados regionales del país.

11:48 Puig llama a una «posición común» sobre Semana Santa

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha insistido en que debe acordarse una «posición común» de todas las comunidades autónomas sobre las restricciones y cierres perimetrales durante la Semana Santa. «Creo que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas tiene una posición bastante razonable, que es la prudencia», ha valorado.

«Cuando tú ves que todos los coches van en una dirección y hay uno que va en otra dirección, parece que no se equivocarán los que van en la dirección correcta», ha señalado el ‘president’.

11:35 Cataluña registra 1.659 casos y 21 muertes más en las últimas 24 horas

Cataluña ha registrado hasta este jueves 562.036 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia –521.296 con una prueba PCR o test de antígenos–, 1.659 más que en el recuento del miércoles, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 20.781, que son 21 más que los registrados el miércoles: 13.080 en hospital o centro sociosanitario, 4.548 en residencia, 1.136 en domicilio y 2.017 que no son clasificables por falta de información.

11:20 Page exige el cierre a Madrid en Semana Santa pero no hace sus deberes

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, redobla sus ataques a Madrid. El dirigente socialista ha criticado los planes de la Comunidad de Madrid, que plantea mantener abiertas sus fronteras territoriales de cara a la Semana Santa, y dice que el posicionamiento de la presidenta Isabel Díaz Ayuso provoca «confusión y ruido».

Desde el PSOE castellano-manchego han ido más allá, insinuando que quieren abrir la región, pero que Madrid no les «deja» porque no está haciendo esfuerzos para contener al virus. En cambio, las estadísticas muestran que el Gobierno de García-Page ha hundido su sistema de rastreo: es la comunidad que menos test realiza por cada 100.000 habitantes de toda España, casi tres veces menos que Madrid.

11:15 Rusia ofrece a Bruselas vacunar a 50 millones de europeos a partir de junio si aprueba ‘Sputnik V’

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés), desarrollador de la vacuna ‘Sputnik V’ contra la COVID-19 junto con el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia, ha ofrecido a Bruselas la posibilidad de vacunar hasta a «50 millones de europeos a partir de junio de 2021» si finalmente la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) aprueba su vacuna.

«Tras la aprobación de la EMA, podríamos suministrar la vacuna a 50 millones de europeos a partir de junio de 2021», ha comentado a través de un comunicado el director general del RDIF, Kirill Dmitriev, quien ha aplaudido el inicio este jueves de una revisión continua de ‘Sputnik V’ por parte del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la EMA.

11:00 La Agencia Europea del Medicamento inicia la revisión de la vacuna rusa ‘Sputnik V’

El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha iniciado una revisión continua de ‘Sputnik V’, la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia.

Sin embargo, la EMA detalla que el solicitante de aprobación en la UE es R-Pharm Germany GmbH, una compañía que está colaborando en la producción de la vacuna en Rusia. Al mismo tiempo, el organismo regulador europeo puntualiza que por el momento no se ha presentado una solicitud de autorización: «La EMA comunicará más información cuando se haya presentado la solicitud de autorización de comercialización de la vacuna».

10:45 Barbón garantiza que Asturias seguirá cerrada en Semana Santa

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha afirmado que el cierre perimetral establecido en Asturias seguirá funcionando en Semana Santa con independencia del acuerdo que se adopte en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud Pública.

En una entrevista concedida a Onda Cero Asturias, Barbón se ha mostrado tajante y ha asegurado que no piensa en flexibilizar ningún tipo de medida. «Quiero ser tajante: Asturias no va a abrir su perímetro en Semana Santa, ni vamos a relajar los controles horarios o cambiar el toque de queda», ha subrayado en relación a las medidas impuestas para evitar contagios de COVID-19.

10:39 Maduro anuncia presencia en Venezuela de variante brasileña de covid-19

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado la presencia en el país de la variante brasileña de covid-19.

«Hemos detectado en Venezuela la presencia de la variante brasileña del covid-19», informó el mandatario en un mensaje en televisión. «Es una variante (…) que es más contagiosa, transmite más carga viral (…), es más peligrosa, más grave».

El primer caso se reportó en un trabajador del aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde se confirmaron ya dos casos.

10:28 Aguado insiste en la polémica: quiere que los vacunados se puedan desplazar en Semana Santa

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha insistido este jueves en la necesidad de abrir el debate para que los vacunados puedan desplazarse libremente por toda España, dado que «las circunstancias» ante la pandemia se deben de reevaluar porque «cada vez hay más españoles vacunados».

En sendas entrevistas en ‘TVE’ y ‘Onda Cero’, el portavoz del Gobierno regional y consejero de Deportes se ha mostrado partidario de que ese debate se produzca en España y se hable de «forma sosegada», apuntando que respeta la posición en contra de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sin entender que haya sido un «reproche personal» hacia él.

10:11 Andalucía relaja las limitaciones: reuniones a 6 personas y comercios y hostelería hasta las 21:30

La Junta de Andalucía ha decidido, tras reunirse el comité de expertos, mantener la mayoría de las medidas vigentes para evitar en la medida de lo posible una cuarta ola. De este modo, seguirá vigente el cierre perimetral de la comunidad, el cierre perimetral de las provincias, el cierre perimetral de los municipios con más de 500 casos/100.000 habitantes y el cierre actividad no esencial en municipios con más de 1.000 casos /100.000 habitantes. Asimismo, se mantiene el toque de queda de 22:00 a 6:00. Sin embargo, sí se relajan las medidas por otro lado, toda vez que se aumentan las reuniones de 4 a 6 personas y se permite la apertura de comercios y hostelería hasta las 21:30.

La Junta de Andalucía ha decidido aumentar las reuniones de 4 a 6 personas, en el ámbito doméstico y en la restauración y hostelería al aire libre. Además, en aquellos municipios en los que, a partir de este viernes, estén en nivel 2 de alerta, la actividad comercial incluida la restauración podrán abrir hasta las 21:30 horas y la venta de alcohol en tiendas se permitirá también hasta esa misma hora, manteniendo el toque de queda a las 22:00 horas en toda Andalucía.

10:02 Alemania prolonga el confinamiento hasta el 28 de marzo y relaja algunas de las restricciones

El Gobierno de Alemania ha alargado hasta el próximo 28 de marzo el confinamiento en el país con el fin de hacer frente al coronavirus, aunque las autoridades han acordado una estrategia de apertura progresiva.

Tras horas de negociación entre los miembros del gabinete, finalmente han decidido relajar algunas de las medidas que imperan en el país hasta el momento, no obstante, han acordado que si la relajación de las restricciones deriva en un aumento de los casos, todas las nuevas medidas se cancelan automáticamente, informa ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’.

09:50 El Gobierno prohíbe finalmente todas las manifestaciones del 8M

La Delegación del Gobierno en Madrid ha decidido prohibir todas las convocatorias de manifestaciones o de concentraciones que habían sido comunicadas para los días 7 y 8 de marzo en la Comunidad.

La decisión se ha tomado «por motivos de salud pública» tras estudiar los recorridos, previsión de asistencia, duración o lugares de celebración que se habían comunicado.

🚩🚩🚩 COMUNICADO 🚩🚩🚩 La @DGobiernoMadrid ha decidido, tras estudiar todas las propuestas de convocatorias de manifestaciones y concentraciones, prohibir todas las que han sido comunicadas a la @DGobiernoMadrid para el domingo 7 y lunes #8Marzo en la #ComunidaddeMadrid pic.twitter.com/fL7yM45sHu — Delegación del Gobierno en Madrid (@DGobiernoMadrid) March 4, 2021

09:35 Las patronales de residencias celebran el descenso del 95% de casos de Covid

Patronales de residencias han celebrado el descenso en más de un 95% de los casos de Covid-19 entre los mayores que residen en estos centros a lo largo del último mes, y han subrayado que «la vacuna» les ha «dado la vida» y es «la prueba evidente de que funcionan» frente al discurso de los negacionistas.

«Es una magnífica noticia. Es la prueba evidente de que las vacunas funcionan, que todos estos negacionistas que ven fantasmas donde no los hay vean la importancia que tienen, no ha habido efectos secundarios. En la medida en que todos queramos vacunarnos y tengamos la posibilidad porque lleguen las vacunas, esto lo vamos a poder erradicar», ha subrayado, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid.

09:10 Darias alerta de que las UCI siguen teniendo ocupación «muy alta» de pacientes Covid-19

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha alertado de que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) siguen teniendo una ocupación «muy alta» de pacientes con Covid-19, por lo que ha realizado un llamamiento a la «prudencia».

Darias ha señalado que el ritmo de descenso de la presión en las UCI es «muy lento» y que, de hecho, hay tres comunidades autónomas que están por encima del 40% de ocupación y dos cercanas a alcanzar este porcentaje.

08:50 Ayuso dice que «a priori» no es partidaria de cerrar Madrid en Semana Santa



La polémica está servida nuevamente, como en las jornadas previas a las vacaciones navideñas. Como entonces, las autoridades de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana han pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cierre sus fronteras para evitar las salidas de turistas en el descanso de próxima Semana Santa.

La presidenta del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha dado hoy una respuesta inicial respecto a este asunto en Semana Santa, aunque no es la definitiva todavía, dado que queda aún un mes para la Semana Santa y la situación epidemiológica puede variar aún muchísimo.

08:30 España supera las cuatro millones de dosis administradas de vacunas

Las comunidades autónomas han administrado hasta este miércoles un total de 4.059.320 dosis de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca (150.586 de ellas en las últimas 24 horas). Esto representa el 72,7 por ciento de las distribuidas, que ascienden a 5.583.955 unidades, 1.075.110 más que ayer.

Además, un total de 1.287.002 personas han recibido ya la segunda dosis a partir de la cual se empieza a generar inmunidad, 20.302 más que este martes. Esto supone el 31,7 por ciento del total de las dosis administradas.

08:15 Sanidad registra 6.137 nuevos casos y la incidencia cae a 159 casos

Las comunidades autónomas han notificado este miércoles al Ministerio de Sanidad 6.137 nuevos casos de coronavirus, de los que 3.021 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 2.662 registrados el martes.

La incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días sigue reduciéndose, situándose en los 159,57 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 168,44 notificado el martes por el departamento dirigido por Carolina Darias.

Respecto a los fallecidos por Covid-19, este miércoles se han notificado 446 más, de los cuales 722 se han registrado en la última semana.

08:00 El Gobierno y las comunidades decidirán la semana que viene sobre la Semana Santa

El Gobierno y las Comunidades Autónomas no han alcanzado este miércoles un acuerdo sobre las medidas restrictivas durante la Semana Santa y han emplazado a la Comisión de Salud Pública a realizar hoy una propuesta de acciones coordinadas que se presentará en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Varios gobiernos autonómicos han reclamado al Ministerio que dirige Carolina Darias consensuar restricciones para las fechas de Semana Santa, pero finalmente mañana la Comisión de Salud Pública verá y discutirá la propuesta que se presentará en el próximo Consejo Interterritorial.

Gran parte de los Ejecutivos autonómicos que han participado en la reunión han apostado por el cierre de sus territorios durante estas fechas de Semana Santa, si bien insisten en alcanzar un acuerdo en el seno del Consejo Interterritorial para establecer medidas comunes.

Sin acuerdo para Semana Santa

Las comunidades y el Gobierno no llegan a un acuerdo para la Semana Santa. Mientras el Ejecutivo central apuesta por medidas más restrictivas y castigar aun más a la economía, algunas comunidades como la madrileña defiende que si los datos lo permiten debería poder abrir sus fronteras para fomentar el turismo seguro. Los datos siguen mejorando.

20:45 Barbón garantiza que Asturias seguirá cerrada en Semana Santa

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha afirmado este miércoles que el cierre perimetral establecido en Asturias seguirá funcionando en Semana Santa con independencia del acuerdo que se adopte en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud Pública, donde están representadas comunidades autónomas y Gobierno central.

En una entrevista concedida a Onda Cero Asturias y recogida por Europa Press, Barbón se ha mostrado tajante y ha asegurado que no piensa en flexibilizar ningún tipo de medida. «Quiero ser tajante: Asturias no va a abrir su perímetro en Semana Santa, ni vamos a relajar los controles horarios o cambiar el toque de queda», ha subrayado en relación a las medidas impuestas para evitar contagios de COVID-19.

20:15 Extremadura retrasa el toque de queda a las 23:00 h y amplía a 6 los grupos de reunión

La comunidad autónoma de Extremadura retrasará el toque de queda desde las 22,00 horas actuales, hasta las 23,00 horas, mientras que amplía de cuatro a seis el número máximo de personas que pueden reunirse.

Además, el aforo de la hostelería se amplía hasta el 75 por ciento en las terrazas, aunque se mantiene en el 40 por ciento en el interior así como la prohibición del consumo en barra, mientras que en las tiendas, el aforo se amplía del 30 al 40 por ciento.

Estas medidas entrarán en vigor a las 00,00 horas de este sábado, 6 de marzo, una vez que se publique, previsiblemente este viernes, en el Diario Oficial de Extremadura.

20:10 Esta semana llegarán a España 538.900 vacunas de AstraZeneca

Este fin de semana van a llegar a España 538.900 vacunas de AstraZeneca, según ha informado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Esta vacuna ha sido objeto de debate en la reunión entre la ministra y los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, quienes han señalado la necesidad de que se siga administrando a menores de 55 años, como así se ha acordado en el seno de la Comisión de Salud Pública.

«La decisión de la Comisión de Salud pública ya ha manifestado que cuando la evidencia científica cambie se adoptará la decisión que haya que adoptar», ha enfatizado la ministra, para informar que antes de abril no se va a tener conocimiento del ensayo que se está realizando en Estados Unidos con esta vacuna.

19:20 Darias alerta de que las UCI siguen teniendo una ocupación «muy alta» y pide prudencia

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha alertado este miércoles de que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) siguen teniendo una ocupación «muy alta» de pacientes con Covid-19, por lo que ha realizado un llamamiento a la «prudencia».

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que participan los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas, Darias ha señalado que el ritmo de descenso de la presión en las UCI es «muy lento» y que, de hecho, hay tres comunidades autónomas que están por encima del 40 por ciento de ocupación y dos cercanas a alcanzar este porcentaje.

En la actualidad, hay 10.788 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y 2.709 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 952 ingresos y 1.326 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 8,57 por ciento y en las UCI en el 26,26 por ciento.

18:30 Sanidad registra 6.137 nuevos casos de Covid-19, 446 muertes y la incidencia cae a 159 casos

Las comunidades autónomas han notificado este miércoles al Ministerio de Sanidad 6.137 nuevos casos de coronavirus, de los que 3.021 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 2.662 registrados el martes. Con estos casos, la cifra global de personas infectadas de Covid-19 desde el comienzo de la pandemia se sitúa en las 3.136.321.

La incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días sigue reduciéndose, situándose en los 159,57 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 168,44 notificado el martes por el departamento dirigido por Carolina Darias.

17:44 Los contagios suben a 46 en Extremadura en una jornada con un fallecido y menos ingresados

El número de casos positivos confirmados en Extremadura de Covid-19 ha experimentado un incremento en las últimas 24 horas, al pasar de los 35 este pasado martes a 46.

En esta última jornada, se ha comunicado el fallecimiento de una personas con diagnóstico de Covid-19 positivo, una mujer de 93 años de Villafranca de los Barros, que eleva la cifra total desde el inicio de la pandemia a 1.706 personas.

La presión hospitalaria sigue bajando, al registrarse en esta jornada 59 personas hospitalizadas, quince menos que en la jornada anterior, de las cuáles 18 se encuentran en la UCI, una menos. Además, se han dado 113 altas, lo que equivale a un acumulado de 67.846.

17:20 Madrid notifica 1.500 casos nuevos Covid, 1.214 de las últimas 24 horas, y 21 fallecidos más

La Comunidad de Madrid ha notificado 1.500 nuevos casos de coronavirus, de los que 1.214 corresponden a las últimas 24 horas, y 21 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este miércoles con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente, se notificaron 1.378 casos de coronavirus, de los que 1.062 correspondían a las últimas 24 horas, y 30 fallecidos más en los hospitales.

El número de pacientes hospitalizados desciende, con 1.790 en planta (49 menos) y 521 en UCI (9 menos), mientras 215 han sido dados de alta. El número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria se sitúa en 2.993 (2.864 menos).

14:41 El País Vasco no ve «hoy por hoy» abrir movilidad entre comunidades en Semana Santa

El vicelehendakari primero, Josu Erkoreka, ha señalado que «tal y como y está» la situación de la pandemia y si ésta no cambia «completamente», «hoy por hoy» no cree que la consejería vasca de Salud se muestre favorable a la movilidad entre comunidades autónomas en Semana Santa.

En una entrevista en Euskadi Irratia, Erkoreka ha señalado que de cara al consejo interterritorial de Salud que se celebra este miércoles «no ha visto que haya una actitud de abrir la movilidad» entre regiones en esas fechas.

14:32 La pandemia de coronavirus deja más de 380.000 casos y 10.000 muertos en el último día

La pandemia de coronavirus ha dejado más de 380.000 casos y de 10.000 fallecidos en todo el mundo durante las últimas 24 horas, con lo que se aproxima al umbral de los 115 millones de contagios, según los datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins.

El centro ha detallado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han confirmado 381.590 contagios y 10.303 decesos, lo que sitúa los totales en 114.759.938 y 2.549.457, respectivamente, mientras que 64.908.996 personas se han recuperado hasta el momento de la COVID-19.

14:25 Almeida ve necesario que el Gobierno dé «una respuesta a nivel nacional» para Semana Santa

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado que es partidario de que el Gobierno de la Nación «dé una respuesta a nivel nacional» sobre las restricciones a adoptar por las comunidades autónomas en Semana Santa, porque «ya hubo 17 navidades».

«Creo que los españoles demandan una medida a nivel nacional, aunque pueden ser matizadas, pero ya hubo 17 navidades diferentes. Creo que sí, que tiene que haber una respuesta a nivel nacional», ha trasladado a la prensa desde la recién inaugurada de la plaza Torcuato Fernández-Miranda.

14:16 Castilla-La Mancha pide a Madrid un «esfuerzo» y mantener cierre en Semana Santa

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido a la vecina Comunidad de Madrid «paciencia» y un «último esfuerzo» a fin de mantener el cierre perimetral de sus fronteras que evite la salida de sus ciudadanos, sobre todo para que «la Semana Santa no se convierta en una segunda Navidad en términos de contagios y que después de una ola tan dura venga otra mucho peor».

Ha sido la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Blanca Fernández, la que ha realizado esta petición expresa al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno.

14:09 Alemania rectifica y autorizará la vacuna de AstraZeneca en mayores de 65 años

El ministro de Sanidad de Alemania, Jens Spahn, ha abierto la puerta a la autorización de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 en mayores de 65 años tras los datos de los estudios británicos que evidencian que funciona «muy, muy bien» en este grupo de edad.

«He pedido al Comité Permanente de Vacunación que lo estudie rápidamente y lo revise. Si pudiéramos vacunar a los mayores de 65 años con AstraZeneca, eso sí que aportaría velocidad», ha detallado en declaraciones a la televisión pública alemana ‘Das Erste’.

14:00 Aragón notifica 225 positivos y tres fallecidos en las últimas 24 horas

El Gobierno de Aragón ha notificado 225 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2 y tres fallecidos en la comunidad autónoma por la COVID-19 este martes, 2 de marzo, según los datos provisionales.

Por provincias, en Zaragoza, se han comunicado 168 contagios, tres decesos y 406 recuperados; en Huesca, 38 positivos y 37 altas; y en Teruel 14 contagios y 91 personas recuperadas.

13:56 Ryanair se rebela contra el pasaporte sanitario de la UE porque atenta contra el «libre mercado»

La aerolínea de bajo coste irlandesa, Ryanair, se ha vuelto a situar en el centro de la polémica tras afirmar que no implantará el pasaporte sanitario en el que trabaja la Unión Europea (UE). De este modo, la compañía aérea se desmarca de otras aerolíneas del sector, y afirma que no contempla exigir un certificado de vacunación a sus pasajeros y clientes, ya que esta herramienta va en contra del la ley de libre mercado.

«No se exigirá ningún certificado de vacunación para los vuelos de corto recorrido de Ryanair en la Unión Europea. De acuerdo con el sistema de libre circulación de la comunidad europea, Ryanair considera que las restricciones de cuarentena se eliminarán una vez que las vacunas estén disponibles para proteger frente a la pandemia de Covid-19 a los grupos de alto riesgo», defiende la compañía de bajo coste.

13:41 Madrid, Cataluña, Andalucía, Canarias y Murcia contarán con la sanidad privada para la vacunación

La Comunidad de Madrid ha aprobado ya una orden oficial para

apoyarse en la sanidad privada a la hora de vacunar contra el coronavirus, y Cataluña, Andalucía, Canarias y Murcia han expresado su intención de hacerlo, según ha informado la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE).

Tras anunciarse la Estrategia de Vacunación COVID-19 el pasado mes de noviembre, la organización trasladó «de inmediato» al Ministerio de Sanidad la predisposición de ofrecer todos sus recursos e infraestructuras para contribuir a agilizar la administración de las vacunas bajo las directrices de la sanidad pública.

13:29 Cataluña registra 1.559 casos y 44 muertes más en las últimas 24 horas

Cataluña ha registrado hasta este miércoles 560.377 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia –519.840 con una prueba PCR o test de antígenos–, 1.559 más que en el recuento del martes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 20.760, que son 44 más que los registrados el martes: 13.064 en hospital o centro sociosanitario, 4.548 en residencia, 1.133 en domicilio y 2.015 que no son clasificables por falta de información.

13:22 Descienden los casos en Navarra a 55 y la tasa de positividad se sitúa en el 2,7%

Navarra registró este martes 55 casos de Covid-19, cifra ligeramente inferior a los 59 del día anterior, y la tasa de positividad desciende al 2,7 por ciento.

Ayer se realizaron en la Comunidad foral 2.067 pruebas, entre PCR y antígenos, de los que 55 dieron positivos, según los datos provisionales facilitados por el Gobierno de Navarra.

13:07 Zarzuela aclara que Felipe VI se vacunará cuando le toque y no es responsable de los actos de sus hermanas

Zarzuela ha confirmado que el Rey Felipe VI, así como la Reina Letizia y sus hijas, la Princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía, se vacunarán contra el coronavirus cuando les toque, siguiendo los planes de vacunación que establezcan las autoridades sanitarias españolas. Además, han subrayado que el Rey no es responsable de los actos que hagan sus hermanas.

Esta aclaración ha llegado a raíz de las informaciones aparecidas este martes y en las que se ha desvelado que las infantas Elena y Cristina se han vacunado recientemente aprovechando un viaje a Abu Dabi para visitar a su padre, el Rey emérito Juan Carlos I.

12:53 Administrar zinc a los pacientes con covid-19 podría ayudar a su recuperación

Administrar zinc a los enfermos de covid-19 puede acelerar su recuperación y evitar que lleguen a estados más graves, según un estudio de médicos e investigadores del Hospital del Mar, del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) y de la Universidad Pompeu Fabra (UPF).

El estudio, que publica la revista Nutrients, ha demostrado que los pacientes infectados por el coronavirus SARS-CoV-2 con niveles más bajos de zinc en sangre sufren una mortalidad más alta y un tiempo de recuperación más largo.

En concreto, la mortalidad en los pacientes con menos nivel de zinc en sangre fue del 21 %, frente al 5 % de aquellos con niveles más altos, según el estudio, que ha incluido ensayos in vitro en los que se demostró el efecto protector de este elemento a la hora de limitar la proliferación del coronavirus en las células humanas.

12:35 Sanidad amplía la cuarentena a los pasajeros que llegan a España

El Ministerio de Sanidad ha ampliado el número de países en la lista que establece qué viajeros deberán guardar cuarentena obligatoria al llegar a España para controlar la expansión de la cepa sudafricana y la brasileña.

Según la orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), deberán someterse a cuarentena las personas procedentes de cualquier aeropuerto situado en Brasil, Sudáfrica, Botsuana, Unión de Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabue, Perú y Colombia.

Así, los viajeros de estos países deberán permanecer en aislamiento los diez días siguientes a su llegada, o durante toda su estancia si esta fuera inferior a este plazo. Con todo, el periodo podrá terminar antes si al séptimo día la persona se realiza una prueba diagnóstica de infección aguda con resultado negativo.

12:26 Sanidad amplía la cuarentena a los pasajeros que llegan a España

El Ministerio de Sanidad ha ampliado el número de países en la lista que establece qué viajeros deberán guardar cuarentena obligatoria al llegar a España para controlar la expansión de la cepa sudafricana y la brasileña.

Según la orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), deberán someterse a cuarentena las personas procedentes de cualquier aeropuerto situado en Brasil, Sudáfrica, Botsuana, Unión de Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabue, Perú y Colombia.

Así, los viajeros de estos países deberán permanecer en aislamiento los diez días siguientes a su llegada, o durante toda su estancia si esta fuera inferior a este plazo. Con todo, el periodo podrá terminar antes si al séptimo día la persona se realiza una prueba diagnóstica de infección aguda con resultado negativo.

12:09 Texas levanta el uso obligatorio de mascarilla y abre su economía al 100%

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, anunció el fin del uso obligatorio de mascarillas y la reapertura total de los comercios, estimando que el segundo estado más poblado de Estados Unidos tiene «los medios para proteger» a su población del coronavirus.

«A partir del próximo miércoles, todos los comercios de todo tipo podrán abrir al 100% de su capacidad», afirmó el gobernador en un decreto que «pone fin, en todo el estado, a la obligatoriedad del uso de mascarillas», vigente desde julio de 2020.

«Gracias a los avances médicos en materia de vacunas y tratamientos con anticuerpos, Texas tiene ahora los medios para proteger a sus habitantes del virus», dijo Abbott,en un discurso dirigido a miembros de la Cámara de Comercio de Lubbock, en el noroeste del estado.

11:48 La relajación de restricciones no ayuda a Primark: 1.100 trabajadores siguen en ERTE en 27 tiendas



La mejora de la situación epidemiológica en España en las últimas semanas ha provocado que los distintos gobiernos hayan optado por relajar las medidas restrictivas para contener la propagación de la pandemia. Sin embargo, estas medidas no han ayudado a Primark a mejorar la incorporación de sus trabajadores en las distintas tiendas que tiene repartidas por la geografía española. En concreto, la cadena irlandesa de ropa y complementos que pertenece al grupo Associated British Foods continúa con el 13% de su plantilla en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) parcial o total en un total de 27 establecimientos.

Así lo han confirmado fuentes de la Confederación Sindical Independiente Fetico a OKDIARIO, que han explicado que «las decisiones políticas de las diferentes comunidades autónomas para frenar el aumento de casos positivos por covid-19, en especial el cierre de los centros comerciales donde están ubicados la mayor parte de los establecimientos, han obligado a Primark a mantener a 1.100 trabajadores en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) parcial o total activo de los 8.000 que tiene en España».

11:20 El Gobierno ve «esperanzadores» los datos del impacto actual de la Covid en residencias

El Gobierno ha calificado de «esperanzadores» los datos del impacto actual del Covid-19 en residencias de mayores, donde se observa un descenso de los fallecimientos desde comienzos de febrero y lo achaca a la vacuna.

«Los datos actuales son esperanzadores», aseguran a Europa Press fuentes del IMSERSO, precisando que «reflejan la inmunización» en las residencias de todos los territorios un mes después de iniciarse la vacunación.

Según un informe publicado este martes, con datos de las CCAA remitidos al IMSERSO, desde que comenzó el año 2021, se observa que desde la semana del 25 al 31 de enero, cuando se registraron 719 muertes de mayores por Covid, se produce un descenso en el número de fallecimientos en residencias de mayores: 562 en la primera semana de febrero, 348 en la segunda y 157 en la tercera.

11:10 La vacuna de AstraZeneca reduce el Covid en personas de 70 años o mayores

Los resultados preliminares de un estudio realizado por Public Health England para evaluar la efectividad de las primeras dosis de la vacunación frente a la COVID-19 en «vida real» durante la campaña de vacunación en Inglaterra revelan que la vacuna de Oxford – AstraZeneca, ChAdOx1, se asocia con una reducción significativa en SARS-CoV2 positivo sintomático en personas de 70 años o mayores.

Según informa la compañía, desde enero, la protección frente a la COVID-19 sintomática, 4 semanas después de la primera dosis, osciló entre el 60 y el 73% para la vacuna ChAdOx1 de AstraZeneca. Se observaron efectos de la vacuna de 14 a 20 días después de la vacunación, alcanzando una efectividad del 60% de 28 a 34 días y aumentando aún más al 73% a partir del día 35 en adelante.

10:50 Australia amplía cierre de fronteras hasta junio por el covid-19

Australia ampliará otros tres meses, hasta el 17 de junio, el cierre de sus fronteras para mantener el coronavirus a raya, tras un año aislada.

El ministro de Salud Greg Hunt dijo que las autoridades sanitarias habían aconsejado al gobierno que la «situación en el extranjero del covid-19 sigue generando un riesgo inaceptable de salud pública en Australia, por la emergencia de variantes más contagiosas».

10:10 El Govern mentía para aplazar el 14F: las elecciones no han disparado los contagios

El Govern separatista de Pere Aragonès argumentaba, como base para el aplazamiento de las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero, que su celebración dispararía el número de contagios. Su aviso iba acompañado de un informe, elaborado por los técnicos de la consejería de Sanidad, en manos de ERC, muy alejado de la realidad. Quince días después de los comicios la curva sigue bajando y se comprueba cómo la jornada electoral fue completamente segura.

Los servicios jurídicos de la Generalitat, en el recurso de alegaciones que presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que decidió finalmente mantener la fecha de las elecciones, comparaba la situación con la de Estados Unidos. «Diez días después de las elecciones presidenciales se alcanzó el lamentable récord de 160.000 nuevos casos en un día y 22 días después de las elecciones se superó la cifra de 2.000 muertos también en un día», esgrimía el documento.

09:50 El presidente de Canarias plantea reforzar el ‘pasaporte covid’ con otras medidas

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha celebrado que el Gobierno central apueste por el ‘pasaporte Covid’ para retomar cuanto antes la vuelta del turismo tras el plan que se está ultimando desde las instituciones europeas en este sentido, si bien ha planteado la posibilidad de que esta medida se refuerce con tests de antígenos o PCR para que pueda entrar en vigor cuánto antes.

«No podemos perder tiempo en recuperar la economía», ha defendido Víctor Torres en declaraciones a los medios de comunicación desde Madrid tras reunirse con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

09:23 Biden promete la vacuna contra la COVID-19 para todos los adultos para finales de mayo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido este martes que Estados Unidos contará con suficientes vacunas para finales de mayo para inmunizar a todos los adultos estadounidenses.

Esta afirmación supone una aceleración respecto al cronograma de inoculación marcado por la Administración Biden –que inicialmente se planteó alcanzar ese hito a finales de julio–, y es que según el presidente, «gracias a un proceso acelerado» habrá «suficiente» suministro de vacunas para todos los adultos de Estados Unidos a finales de mayo.

Biden ha achacado esta posibilidad a la reciente aprobación del uso de emergencia de una tercera vacuna contra el coronavirus, la de Johnson & Johnson, y a los esfuerzos del Gobierno por afianzar más acuerdos con las farmacéuticas.

09:10 El Gobierno confirma 29.408 fallecidos en residencias por Covid-19 desde marzo de 2020

Un total de 29.408 mayores han fallecido en residencias por Covid-19 o síntomas compatibles, según un informe con los datos agregados remitidos por las comunidades autónomas al IMSERSO sobre la situación de los centros residenciales de su territorio.

El documento revela que en 2020 fallecieron en residencias de mayores un total de 16.281 personas con Covid-19 confirmado, y otras 9.859 con síntomas compatibles.

Además, desde que comenzó el año 2021 y hasta el 21 de febrero, han fallecido por Covid-19 un total de 3.268 mayores en residencias, siendo la letalidad en estos centros del 18,7% en 2021 frente al 23,7% de 2020.

08:55 Las infantas Elena y Cristina se vacunaron en Abu Dabi aprovechando una visita a Juan Carlos I

Las infantas Elena y Cristina recibieron la vacuna contra el coronavirus en los Emiratos Árabes aprovechando un viaje para visitar a su padre, el Rey emérito Juan Carlos I, que lleva viviendo en Abu Dabi desde el pasado mes de agosto. Las hijas del monarca pudieron, de esta forma, saltarse la lista de espera para ser vacunadas en España, puesto que en el país del Golfo Pérsico se permite la vacunación a extranjeros en centros privados.

Ha sido en este recién terminado mes de febrero cuando las infantas se vacunaron en los Emiratos Árabes, a donde se desplazaron el pasado sábado 6 de febrero para pasar unos días con su padre, Juan Carlos I. También el Rey emérito ha sido vacunado en el país árabe, al igual que el ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, según ha informado El Confidencial, con la misma excusa de visitar al monarca emérito.

08:30 Las comunidades administran 79.269 dosis en las últimas 24 horas

Las comunidades autónomas han administrado hasta este martes un total de 3.908.734 dosis de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca (79.269 de ellas en las últimas 24 horas). Esto representa el 86,7% de las distribuidas, que ascienden a 4.508.845 unidades, las mismas que el lunes.

Además, un total de 1.266.700 personas han recibido ya la segunda dosis a partir de la cual se empieza a generar inmunidad, 4.852 más que este lunes. Esto supone el 32,4% del total de las dosis administradas.

08:15 Sanidad notifica 2.662 nuevos casos en las últimas 24 horas

Las comunidades autónomas han notificado este martes al Ministerio de Sanidad 2.662 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas.

La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 168, frente a 175 del lunes.

En el informe de este martes se han añadido 192 nuevos fallecimientos, en comparación con 443 el martes pasado.

08:00 El Gobierno y las comunidades estudiarán hoy un plan compartido para la Semana Santa

El Ministerio de Sanidad y las comunidades analizarán esta tarde un plan de medidas «compartidas» de cara a la Semana Santa para evitar un nuevo repunte de la pandemia, como ha ocurrido en otros periodos señalados en los que aumenta la movilidad y los contactos sociales.

Lo harán en una nueva reunión del Consejo Interterritorial de Salud en la que el Gobierno central y los autonómicos se trasladarán sus posturas sobre las restricciones que deben implementarse en esas fechas.

Restricciones que la Comisión de Salud Pública plasmará en un documento «de actuaciones compartidas» para que los ciudadanos sepan, «semanas antes de la Semana Santa, qué se puede hacer y qué no», según desveló el pasado miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Pendientes de Semana Santa

La incidencia acumulada sigue bajando en toda España, lo que hace que varias comunidades se planteen permanecer abiertas en Semana Santa. Precisamente las restricciones para Semana Santa serán estudiadas esta tarde de manera conjunta entre el Gobierno y las autonomías con el objetivo de pactar un plan conjunto.

20:10 Ligero repunte en Italia

El Ministerio de Sanidad de Italia ha informado este miércoles de que el país ha sufrido un repunte de los casos diarios tras sumar 17.083 contagios y 343 muertos en el último día.

Desde que comenzó la pandemia se han registrado 2.955.434 casos y 98.288 fallecidos, si bien actualmente son 430.996 los casos positivos, 6.663 más que el lunes. Por otra parte, ya son 2.426.150 las personas que han recibido el alta, 10.057 de ellas en la última jornada.

19:30 La Rioja registra un fallecido y 17 nuevos positivos

La Rioja lamenta un nuevo fallecido por Covid-19 en un día en el siguen descendiendo los casos activos hasta los 177 (cuatro menos). En cuanto a la presión hospitalaria, hay cinco personas menos ingresadas por Covid, con lo que son 47 los pacientes en planta y UCI.

Además, se han registrado 17 nuevos positivos, por lo que desde el inicio de la pandemia se han notificado 27.480.

19:30 El Gobierno retoca de nuevo los datos y rebaja los totales de los casos

Las comunidades autónomas han notificado este martes al Ministerio de Sanidad 2.662 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. La cifra total de contagios en España se eleva a 3.130.184 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. Los datos totales son inferiores a los de ayer (3.204.531, una diferencia de 74.347), ya que Cataluña «ha eliminado casos duplicados», según explica el Ministerio.

«Estos duplicados se generaron al actualizar la información de casos ya registrados en el sistema informático con un código de

identificación diferente al asignado originalmente. Se ha procedido a corregir las series de datos», detalla Sanidad.

La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 168, frente a 175 ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 79.209 positivos.

18:30 Madrid notifica 1.062 casos las últimas 24 horas y 30 fallecidos

La Comunidad de Madrid ha notificado 1.378 nuevos casos de coronavirus, de los que 1.062 corresponden a las últimas 24 horas, y 30 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este lunes con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente, se notificaron 271 casos de coronavirus, de los que 176 correspondían a las últimas 24 horas, y 37 fallecidos más en los hospitales.

El número de pacientes hospitalizados desciende, con 1.839 en planta (101 menos) y 530 en UCI (29 menos), mientras 255 han sido dados de alta. El número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria se sitúa en 5.857 (357 más).

18:10 Confinados 75 estudiantes en Navarra

Un total de 75 alumnos navarros han sido confinados en las últimas 24 horas debido a algún caso de Covid-19 en las aulas. El número total de estudiantes aislados en sus domicilios este martes es de 751, lo que supone un 1,21% del total del alumnado susceptible de confinamiento preventivo. Por aulas, hay 39 confinadas en 21 colegios. Esa cifra representa el 1,12% del total, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El alumnado confinado en las últimas 24 horas ha sido: 11 estudiantes de 4º, 5º y 6º de Primaria del colegio de Arizkun; 17 de primero de primaria de Mardones y Magaña de Murchante; 25 de 4º de primaria de Cardenal Ilundain de Pamplona y 22 de primero de bachillerato del IES Biurdana, también de Pamplona.

17:50 La variante británica ya es predominante en Cataluña con un 60% de los casos

El secretario de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña, Josep Maria Argimon, ha confirmado este martes que la variante británica del coronavirus ya es predominante en Cataluña y representa un 60% de los nuevos casos.

Lo ha explicado en rueda de prensa junto a la subdirectora general de promoción de la salud de la Generalitat, Carmen Cabezas, a través de los datos de secuenciación del virus que realizan en los principales centros hospitalarios de Cataluña.

Sobre las variantes sudafricana y brasileña, Argimon ha asegurado que identifican casos «con los dedos de la mano» y ha descartado concretar el número de positivos correspondientes a estas cepas porque lo que quieren hacer con la secuenciación es, textualmente, monitorizar si la infección de las variantes coge velocidad.

17:45 El Colegio de Médicos rechaza las manifestaciones por el 8M y apelan a responsabilidad

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) manifiesta su rechazo a convocar o acudir a cualquier tipo de convocatoria, manifestación, protesta o concentración, como las motivadas por la celebración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo lunes 8 de marzo, hasta que las Autoridades Sanitarias consideren que la crisis sanitaria está más controlada.

Teniendo en cuenta, que estamos «en plena salida de la devastadora tercera ola» y que «aún es imprescindible mantener las medidas de protección y prevención frente a la COVID-19», mantiene su llamamiento a la «más absoluta responsabilidad individual y colectiva» y apela al «compromiso» de la ciudadanía ante actos que puedan suponer un riesgo para la salud pública de toda la población.

17:40 Los casos de Covid suben a 35 en Extremadura en una jornada con un fallecido y menos ingresados

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas un alza en el número de casos de Covid-19 respecto a los 12 de la jornada anterior, hasta los 35 positivos confirmados, aunque la presión en los hospitales continúa bajando hasta situar en 74 las personas ingresadas (cuatro menos que en la última jornada). La región cuenta también con 19 personas ingresadas en UCI, lo que supone una menos que el pasado día.

En las últimas 24 horas, además, en Extremadura se ha contabilizado una persona muerta con diagnóstico de Covid-19 positivo (un varón de 79 años de Plasencia), lo que eleva a 1.705 el número de fallecidos en la región desde el inicio de la pandemia.

17:15 Las entregas de vacunas de Pfizer a Covax se retrasan por requisitos adicionales de la compañía

Las entregas de las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer a través de COVAX, liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para acelerar la distribución equitativa de dos a nivel mundial, se está retrasando debido a requisitos adicionales establecidos por la compañía, según ha avanzado este martes en rueda de prensa el director general de la alianza internacional de vacunas Gavi, Seth Berkley.

«En el caso de Pfizer, la empresa ha exigido a los países que realicen un trabajo adicional, trabajando con ellos en las entregas y en algunas cuestiones de indemnización y responsabilidad, y eso ha llevado más tiempo, y es una de las razones por las que se ha retrasado el despliegue de esa vacuna en comparación con las aspiraciones que teníamos», ha concretado Berkley.

17:10 Aragón anuncia el inicio de la vacunación del personal de los centros educativos este miércoles

El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha anunciado que este miércoles, 3 de marzo, comenzará el proceso de vacunación contra la COVID-19 para todo el personal de los centros educativos, tanto públicos, como privados, y en todos los niveles y etapas.

Así lo ha dado a conocer en una comparecencia ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón, a petición propia, para informar sobre la evaluación y el balance de las afecciones derivadas de la COVID-19 en el ámbito educativo.

17:00 Canarias suma 172 nuevos casos y cinco fallecimientos

Canarias ha registrado 172 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, acumulando un total de 41.012, mientras que los fallecidos alcanzan los 597 tras la muerte de cinco personas –tres en Lanzarote, una en Gran Canaria y otra en Tenerife–, según los datos que la Consejería regional de Sanidad publica diariamente pasadas las 14.00 horas.

De este modo, del total de casos acumulados, 5.233 se encuentran activos (-253), de los que 72 están ingresados en UCI (-9), 280 permanecen hospitalizados (-3), mientras que 4.881 se encuentran aislados en sus domicilios (-241). Además 35.182 personas han superado la enfermedad en el archipiélago, tras recibir el alta 420 en las últimas horas.

En cuanto a la Incidencia Acumulada (IA) a los 7 días en Canarias se sitúa en 53,17 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 105,42 casos por 100.000 habitantes.

16:43 El Senado aprueba el informe sobre la ley de ‘nueva normalidad’

La Comisión de Sanidad del Senado ha aprobado este martes, con 18 votos a favor y 10 en contra, el informe de la ponencia del Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 que provenía del Congreso de los Diputados. Las enmiendas, sin embargo, se debatirán posteriormente en el Pleno de la Cámara Alta.

Este proyecto de ley, cuya tramitación se está realizando por el procedimiento de urgencia, procede del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 convalidado por el Pleno del Congreso el pasado 25 de junio.

16:30 Andalucía suma 359 casos: el más bajo desde agosto

Andalucía suma este martes 2 de marzo 359 casos de coronavirus, dato más bajo desde el registrado el 12 de agosto de 2020 (306), según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado 24 muertos, cifra superior a la del lunes (12) e inferior a la del martes pasado (100).

Por su parte, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma vuelve a bajar esta jornada hasta 161,3 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que es 1,7 puntos inferior a la del lunes (163). La tasa de incidencia en la región no era tan baja desde el 4 de enero, cuando estaba en 155.

16:10 Navarra registra 59 nuevos casos y ningún fallecimiento

En Navarra se detectaron, en la jornada de este lunes, 59 nuevos casos positivos de infección por COVID-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 1.754 pruebas (785 pruebas PCR y 969 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 3,4%.

Por otro lado, 79 pacientes permanecían ingresados por COVID-19 en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad foral, seis menos que el día anterior. En la jornada de ayer se produjeron cuatro ingresos relacionados con el coronavirus, uno de ellos en la UCI. Ayer no se registraron fallecimientos ni se notificaron de días previos. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra se mantiene en 1.098.

14:30 Cataluña se plantea levantar medidas en la restauración pero no el toque de queda

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha afirmado este martes que el Ejecutivo catalán se está planteando relajar algunas restricciones, como ampliar horarios de la restauración y flexibilizar medidas en el deporte y las actividades extraescolares, pero ha rechazado levantar el toque de queda nocturno.

14:00 Sanidad aboga por mantener cierre de autonomías hasta después de Semana Santa

El Ministerio de Sanidad aboga por prolongar en Semana Santa algunas de las restricciones vigentes, como mantener el cierre perimetral de las comunidades en marzo y abril o los límites a la movilidad, hasta conseguir el objetivo de rebajar la incidencia acumulada por debajo de los 50 casos.

El departamento que dirige Carolina Darias buscará que las autonomías se adhieran a su propuesta de mantener el cierre perimetral en marzo y abril, incluida la Semana Santa, según ha adelantado el consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz.

13:00 La Comunidad de Madrid se plantea levantar el toque de queda «en los próximos días»

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha manifestado este martes que «el primer objetivo» que hay que plantearse «en los próximos días» es levantar el toque de queda.

«Lo primero que tenemos que hacer, llegado el caso, es poder levantar el toque de queda. Ese es el primer objetivo que plantearnos en los próximos días», ha manifestado Aguado preguntado sobre el planteamiento del Gobierno regional de cara a la Semana Santa, durante un acto en la Estación Espacial Madrid-NASA de Robledo de Chavela.

12:30 Castilla-La Mancha retrasa el toque de queda hasta la medianoche

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado ampliar el toque de queda en la región desde las 22.00 horas que está fijado en la actualidad hasta la medianoche, aunque los locales de hostelería deberán cerrar a las 23.00 horas.

Esta es una de las medidas que se han aprobado este martes en el Consejo de Gobierno, según ha informado en rueda de prensa el consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades, Jesús Fernández Sanz, que ha precisado que el cierre perimetral de la comunidad se mantiene, sobre todo teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid tiene una incidencia acumulada a 14 días por encima de los 250 casos por 100.000 habitantes.

12:15 Andalucía suma 355 casos, el dato más bajo desde agosto, y 24 muertos

Andalucía suma este martes 2 de marzo 355 casos de coronavirus, dato más bajo desde el registrado el 12 de agosto de 2020 (306), según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado 24 muertos, cifra superior a la del lunes (12) e inferior a la del martes pasado (100).

Hasta ahora, el dato más bajo de contagio diarios en el descenso de la tercera ola era el de este lunes (610). En el descenso de la segunda en diciembre, el dato más bajo fue el del día 9 (366).

11:45 La covid podría provocar sordera súbita de forma excepcional

La sordera súbita podría ser una complicación excepcional de la covid debido al daño que el virus puede ocasionar sobre el nervio auditivo, según las conclusiones de una revisión de casos realizada por la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC).

11:30 Baleares rebajará a 100 la incidencia acumulada en otras regiones para exigir test en origen

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asegurado este martes en el Parlament que esta semana se aprobará rebajar de 150 a 100 la incidencia acumulada en otras regiones para exigir a sus ciudadanos pruebas en origen para entrar a las Islas. Así, a día de hoy solo los ciudadanos de Extremadura podrán entrar a Baleares sin presentar prueba negativa.

11:15 Sanidad reparte más de 13 millones de mascarillas para colectivos vulnerables

El Ministerio de Sanidad distribuye este martes más de 13 millones de mascarillas quirúrgicas destinadas a los colectivos más vulnerables a través de entidades sociales y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En un comunicado, el departamento que dirige Carolina Darias concreta que de las 13.037.000 mascarillas, 7.206.000 se distribuirán a través de la FEMP y otras 3.012.000, a través de Cruz Roja.

Además, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) recibirá 2.008.000; el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) 504.000, Cáritas 266.000 y otras 41.000 serán repartidas directamente a Ceuta y Melilla.

10:45 Cataluña registra 1.375 casos y 22 muertes más en las últimas 24 horas

Cataluña ha registrado hasta este martes 558.818 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia -518.398 con una prueba PCR o test de antígenos-, 1.375 más que en el recuento del lunes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 20.716, que son 22 más que los registrados el lunes: 13.036 en hospital o centro sociosanitario, 4.547 en residencia, 1.131 en domicilio y 2.002 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.697, que son 81 menos que en el último recuento.

10:30 Sanidad informa de una «probable reinfección» en España con la variante brasileña

El Ministerio de Sanidad ha informado, en el informe de ‘Actualización de la situación epidemiológica de las variantes de importancia en salud pública en España’, de una «probable reinfección» en España con la variante brasileña del coronavirus.

En concreto, según el documento, hasta ahora se han detectado dos casos aislados (ambos vinculados con Brasil) y tres brotes con esta variante, si bien por ahora Sanidad no ha comunicado en qué comunidad se han producido.

El primero de los brotes incluye dos casos positivos (uno de los cuales fue confirmado por secuenciación), y el segundo incluye once casos (tres de ellos secuenciados), si bien en ninguno de ellos pudo encontrarse un vínculo con Brasil, aunque es en éste donde se ha detectado el posible caso de reinfección. El tercero de los brotes está relacionado con un viaje a Brasil y hay dos casos afectados.

A nivel general, y teniendo en cuenta las tres variantes que circulan en España (brasileña, británica y sudafricana) se han detectado casos confirmados mediante secuenciación en todas las comunidades y ciudades autónomas. No obstante, Sanidad ha avisado en el trabajo que el número de casos secuenciados depende en gran medida de la capacidad de secuenciación de cada una de ellas por lo que «no representan» la prevalencia en las distintas regiones.

Además, la integración de la secuenciación en la vigilancia epidemiológica con muestreos poblacionales aleatorios está en proceso de implementación, y los resultados aún son preliminares, por lo que no se muestran en este informe.

Por otro lado, Sanidad ha informado de que la detección de la variante británica en España sigue siendo «muy variable» entre las comunidades autónomas, ya que en algunas supone un 4 por ciento y en otras el 64 por ciento. Ahora bien, el departamento que dirige Carolina Darias reconoce el «rápido aumento» de su distribución en las últimas semanas.

Finalmente, y en relación a la variante sudafricana, ya se han detectado 50 casos (1 caso esporádico y 6 brotes, 5 de ellos sin vínculo conocido con los países más afectados) y existe la posibilidad de que «escape» a la repuesta inmune adquirida tras infección natural o generada por algunas vacunas.

10:15 Navarra detecta 59 nuevos casos y la tasa de positividad se sitúa en el 3,4%

Navarra registró este lunes 59 casos de Covid-19, tras tres jornadas consecutivas con casos por debajo de los 50, y la tasa de positividad desciende al 3,4 por ciento.

Ayer se realizaron en la Comunidad foral 1.754 pruebas, entre PCR y antígenos, de los que 59 dieron positivos, según los datos provisionales facilitados por el Gobierno de Navarra.

09:50 Catorce nuevos fallecidos elevan el total de víctimas de la covid-19 a 2.252 en Galicia

Las autoridades sanitarias han confirmado este lunes catorce nuevos fallecidos con covid-19, lo que eleva a 2.252 el total de víctimas de la pandemia en la comunidad gallega.

De estas catorce nuevas muertes, solo una se ha producido en el día de hoy, en concreto un hombre de 67 años que se encontraba ingresado en el Hospital Quirón Salud da Coruña. El resto han sido fallecidos registrados desde el viernes, pero todos ellos presentaban patologías previas.

09:30 Disuelto un botellón multitudinario en Sevilla con 60 jóvenes denunciados

Unos 60 jóvenes han sido denunciados por participar en un botellón multitudinario en la calle Galaxia de Sevilla, donde más de 200 personas se habrían concentrado en torno a las 21.00 horas de este lunes, muchas de las cuales salieron huyendo al ver llegar a la Policía.

El botellón fue detectado por un operativo conjunto de la Policía Nacional y Local, que cuando llegó a la citada calle, ubicada en la barriada de Los Pajaritos, vio cómo decenas de jóvenes consumían alcohol sin mascarillas ni medidas de separación entre ellos, según ha informado la Policía Local.

09:00 Contagiados el 40% de los menas acogidos en un Centro de Ceuta

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Ceuta ha confirmado este lunes a última hora de la tarde la detección de otros 50 positivos de la COVID-19 en el Centro de Realojo Temporal de menores extranjeros no acompañados (MENA) de La Esperanza, en el que permanecen tutelados un total de 185 adolescentes marroquíes.

Al menos un 40,5% de ellos (75) ya han sido diagnosticados como infectados por la enfermedad del coronavirus, aunque todos presentan «buen estado de salud» y la «inmensa mayoría» son asintomáticos.

21:00 Catorce nuevos fallecidos elevan el total de víctimas a 2.252 en Galicia

Las autoridades sanitarias han confirmado este lunes catorce nuevos fallecidos con covid-19, lo que eleva a 2.252 el total de víctimas de la pandemia en la comunidad gallega.

De estas catorce nuevas muertes, solo una se ha producido en el día de hoy, en concreto un hombre de 67 años que se encontraba ingresado en el Hospital Quirón Salud da Coruña. El resto han sido fallecidos registrados desde el viernes, pero todos ellos presentaban patologías previas.

Uno de ellos era una mujer de 89 anos en la residencia La Milagrosa da Coruña, el pasado día 26. Al día siguiente, fallecieron dos mujeres de 90 y 95 años en el Complexo Hospitalario de Ferrol, otra de 86 en el CHUAC y un varón de 95 años en la residencia La Milagrosa da Coruña.

20:00 Reino Unido registra menos de 5.500 nuevos casos de COVID-19, el mejor dato desde septiembre

Las autoridades sanitarias de Reino Unido han informado este lunes de 5.455 nuevos casos de coronavirus, el dato más bajo desde septiembre de 2020 y que lleva al Gobierno a defender la gestión realizada para contener el virus, tanto el plan de vacunación como las restricciones fronterizas.

El Ministerio de Sanidad tiene registrados más de 4,18 millones de casos de COVID-19, de los cuales al menos 122.953 corresponden a personas ya fallecidas –104 más que el domingo–. Más de 14.800 enfermos permanecen ingresados en hospitales, entre ellos casi 2.000 conectados a un respirador.

19:40 Aragón confirma 64 nuevos casos y una positividad del 5,89%

El Gobierno de Aragón ha confirmado 64 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2 correspondientes a los resultados de 1.087 pruebas diagnósticas, conocidos este domingo, 28 de febrero. El porcentaje de positividad ha sido del 5,89 por ciento.

Según los datos definitivos del Portal de Transparencia del Ejecutivo autonómico de esta jornada, en Zaragoza, se han declarado 51 casos, en Huesca, ocho, y en Teruel, cuatro, más uno en el que no ha sido posible identificar la provincia.

Por municipios, en la capital aragonesa se han comunicado 37 positivos; uno en Huesca, Utebo, Barbastro, Fraga, Cuarte de Huerva y Ejea de los Caballeros, y ninguno en la ciudad de Teruel.

19:15 Madrid notifica 176 de las últimas 24 horas y 37 fallecidos más

La Comunidad de Madrid ha notificado 271 nuevos casos de coronavirus, de los que 176 corresponden a las últimas 24 horas, y 37 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este lunes con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente, se notificaron 613 casos de coronavirus, de los que 326 correspondían a las últimas 24 horas, y 21 fallecidos más en los hospitales.

El número de pacientes hospitalizados aumenta con 1.940 ingresados en planta (30 más) y 559 en UCI (uno más), mientras que un total de 47 han sido dados de alta. El número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria se sitúa en 5.500 (1.098 más).

19:10 Simón Simón dice ahora que se expresó mal cuando vinculó los pasos de Semana Santa con el 8M

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha aclarado que hay que evitar cualquier situación, como manifestaciones o la festividad de Semana Santa, «que no permita garantizar las condiciones de seguridad» para evitar la transmisión de la Covid-19.

«Ese era el sentido de mis palabras y quería aclararlo. Me llamó la atención lo mal que me había expresado», ha rectificado este lunes Simón, en referencia a sus palabras del pasado jueves en las que no se oponía a manifestaciones por el 8M «si se toman medidas de precaución». «Lo siento», ha añadido.

Durante su intervención en rueda de prensa este lunes, Simón ha resaltado que las distancias de seguridad «se deben mantener siempre» hasta que se consiga «acabar con este virus». «Todavía no estamos en esa situación», ha concretado.

19:00 Simón cree que el pasaporte Covid-19 puede generar «problemas»

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado que el pasaporte Covid-19 puede ser una herramienta «muy útil», especialmente a la hora de viajar, pero puede generar «problemas».

«Puede ser una herramienta magnífica para permitirnos controlar mejor la pandemia y gestionar correctamente los casos. Nos traerá muchos beneficios pero también puede generar algunos problemas como todas las herramientas que estamos utilizando», ha detallado.

18:50 La OMS ve «irrealista y prematuro» acabar con el covid este año, pero sí reducir mucho las muertes

El director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, ha calificado de «irrealista y prematuro» poder acabar con el coronavirus este año, aunque sí reducir mucho las muertes y las hospitalizaciones.

«Es irrealista y prematuro pensar que podemos terminar con este virus a finales de año. Pero creo que podemos reducir las hospitalizaciones y las muertes este año, para terminar con el miedo y la tragedia de esta pandemia», ha explicado en rueda de prensa este viernes desde Ginebra (Suiza).

18:40 Sanidad notifica 15.978 casos de Covid y 467 muertes durante el fin de semana

El Ministerio de Sanidad ha notificado 15.978 casos de Covid-19 este fin de semana, de los cuales 1.159 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, en comparación con los 3.052 del pasado viernes. De esta forma, en total ya se han diagnosticado de Covid-19 a 3.204.531 personas en España. La tasa media actual de contagios en España en los últimos 14 días sigue reducidéndose, situándose en los 175,63 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 193,91 del viernes.

Respecto a las muertes, el nuevo informe publicado por el departamento dirige Carolina Darias registra 467 fallecidos más que el viernes, y 665 en la última semana. En total ya son 69.609 las personas que han fallecido por Covid-19 en España.

18:30 España ha administrado 3.829.465 dosis de las vacuna de Pfizer, Moderna y AstraZeneca

En España se han administrado hasta este jueves 3.829.465 dosis de las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, el 84,9 por ciento de las distribuidas entre las comunidades autónomas, que asciende a 4.508.845 unidades.

El Ministerio de Sanidad ha facilitado esta información en el informe de actividad del proceso de vacunación frente a la Covid-19 en base a datos recogidos entre el 27 de diciembre, día en el que comenzaron las vacunaciones, y este lunes 1 de marzo.

Los datos del departamento dirigido por Carolina Darias indican que en ese periodo se han recibido 3.508.245 dosis de Pfizer, con 3.331.439 dosis administradas y 1.236.500 personas que han recibido la pauta completa; 192.000 correspondientes a Moderna, con 147.554 ya inoculadas y 25.348 personas con la pauta completa de administración; y 808.600 de AstraZeneca, con 350.472 dosis

17:40 Bruselas ultima un ‘pasaporte covid’ que permita viajar a quien esté inmunizado o tenga test negativo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este lunes que su equipo ultima una propuesta legislativa para crear un certificado digital que «facilite los movimientos dentro de la UE y al exterior» de aquellos viajeros que hayan sido vacunados contra el coronavirus, pero también a aquellos que cuenten con anticuerpos o acrediten un resultado negativo en un test antes de viajar.

De este modo, la jefa del Ejecutivo cede a los países que como Grecia y España reclamaban una suerte de «pasaporte» para los viajeros inmunizados con el fin de reactivar el turismo tras la tercera ola de la pandemia, a pesar de que el jueves tras una cumbre con los líderes de la UE avisó de que Bruselas trabajaría en los próximos tres meses en un certificado solo de uso médico porque no había el consenso suficiente entre los Veintisiete para discutir qué usos se le podría dar más allá.

17:30 Los casos diarios bajan en Extremadura hasta los 12 en una jornada con una persona fallecida

Los casos diarios de Covid-19 en Extremadura han bajado hasta los 12 en las últimas 24 horas, en una jornada en la que se ha registrado el fallecimiento de una persona. En los hospitales extremeños hay ingresadas 78 personas (una menos que en la jornada anterior), y 20 de ellas se encuentran en UCI (dos menos que el pasado día).

También, en las últimas 24 horas se han dado 143 altas en la comunidad, lo que equivale a un acumulado de 67.659 altas.

17:10 Castilla-La Mancha mejora sus datos con 426 casos y 18 muertes

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 426 nuevos casos por infección de coronavirus correspondientes al fin de semana, mejorando los registros del fin de semana anterior, cuando se detectaron 494 positivos. Además, se han registrado 18 fallecimientos,

17:10 Castilla-La Mancha mejora sus datos con 426 casos y 18 muertes

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 426 nuevos casos por infección de coronavirus correspondientes al fin de semana, mejorando los registros del fin de semana anterior, cuando se detectaron 494 positivos. Además, se han registrado 18 fallecimientos, cuando el fin de semana pasado fueron 23, y ninguno de ellos se ha producido en residencias de mayores de la región.

Así, el viernes se registraron 212 casos, el sábado 168 y el domingo 46. Por provincias, Toledo ha registrado 158 casos, Guadalajara 111, Ciudad Real 89, Albacete 38 y Cuenca 30, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 170.865. Por provincias, Toledo registra 61.954 casos, Ciudad Real 42.583, Albacete 27.645, Guadalajara 20.725 y Cuenca 17.958.

16:50 Canarias suma 115 nuevos casos y tres fallecimientos más en las últimas horas

Canarias ha registrado 115 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, acumulando un total de 40.840, mientras que los fallecidos alcanzan los 592 tras la muerte de tres personas en Gran Canaria, según los datos que la Consejería regional de Sanidad publica diariamente pasadas las 14.00 horas.

De este modo, del total de casos acumulados, 5.486 se encuentran activos (-160), de los que 81 están ingresados en UCI (-2), 283 permanecen hospitalizados (+6), mientras que 5.122 se encuentran aislados en sus domicilios (-257). Además 34.762 personas han superado la enfermedad en el archipiélago, tras recibir el alta 365 en las últimas horas.

16:55 Canarias suma 115 nuevos casos y tres fallecidos

Canarias ha registrado 115 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, acumulando un total de 40.840, mientras que los fallecidos alcanzan los 592 tras la muerte de tres personas en Gran Canaria, según los datos que la Consejería regional de Sanidad publica diariamente pasadas las 14.00 horas.

De este modo, del total de casos acumulados, 5.486 se encuentran activos (-160), de los que 81 están ingresados en UCI (-2), 283 permanecen hospitalizados (+6), mientras que 5.122 se encuentran aislados en sus domicilios (-257). Además 34.762 personas han superado la enfermedad en el archipiélago, tras recibir el alta 365 en las últimas horas.

16:45 Análisis de sangre para determinar la gravedad del Covid

Cuando los pacientes con COVID-19 llegan a Urgencias, los médicos disponen de relativamente pocas formas de predecir cuáles son más propensos a requerir cuidados intensivos y cuáles tienen más probabilidades de disfrutar de una rápida recuperación. Ahora, un estudio de la Universidad de Yale (Estados Unidos) ha idenfificado una serie de biomarcadores asociados a la activación de los glóbulos blancos y a la obesidad que pueden predecir la gravedad graves de estos pacientes.

«Los pacientes con niveles elevados de estos marcadores tenían muchas más probabilidades de requerir cuidados en la unidad de cuidados intensivos, necesitar ventilación o morir a causa de su COVID-19», explica Hyung Chun, autor principal de la investigación, que se ha publicado en la revista científica ‘Blood Advances’.

16:30 Castilla y León registra 144 nuevos casos y nueve fallecidos

Castilla y León suma 144 nuevos casos confirmados de COVID-19, cifra que nos retrotrae a fechas previas a la Navidad, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 211.343, al tiempo que registra nueve nuevas víctimas mortales, todas ellas en hospitales, así como un total de 26.766 altas médicas, de ellas 20 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas publicadas este lunes registran nueve fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 5.377 la cifra total de defunciones en estos centros.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 339 y los casos positivos a ellos vinculados descienden a 2.137. De ellos, Ávila contabiliza 16 –cuatro menos–; Burgos, 68 –tres menos–; León, 51 –los mismos–; Palencia, 11 –seis menos–; Salamanca contabiliza 52, ocho menos; Segovia 32, tres menos; Soria 40, siete más; Valladolid 55 –cinco menos– y Zamora 14, uno menos.

16:10 España a favor del ‘pasaporte de vacunación’

Media docena de Estados miembro, entre ellos España, han firmado este lunes una declaración conjunta pidiendo unificar criterios para reactivar los viajes no esenciales y se han mostrado partidarios de contar con un certificado médico sobre coronavirus que sirva de «pasaporte» para los ciudadanos que acrediten estar inmunizados o no contaminados.

«Creemos que es hora de que al menos fijemos condiciones bajo las cuales los viajes no esenciales, en particular para el turismo, puedan ser reanudados», indica el documento firmado por los ministros de Turismo de Austria, Bulgaria, Grecia, Malta, Eslovaquia y España.

Los ministros han difundido esta posición tras una reunión informal por videoconferencia a Veintisiete para continuar la discusión que los líderes de la UE ya tuvieron el pasado jueves sobre el modo de coordinar mejor las restricciones fronterizas que afectan a la libre circulación dentro de la UE, así como para evaluar la situación del sector.

15:50 Andalucía avisa que la «apertura» sea «menor de la que se piensa» en Semana Santa

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha manifestado este lunes que de cara a la Semana Santa, «la apertura (de actividades y movilidad en materia de prevenciones frente a la pandemia de coronavirus Covid-19) sea posiblemente menor de la que se piensa», pues la pandemia evoluciona hacia una «meseta plana», pero con «cifras muy altas en hospitalizaciones y UCI» pese al «retroceso» experimentado.

En una entrevista con la Cadena COPE recogida por Europa Press, Jesús Aguirre ha explicado que aunque la evolución de la pandemia refleja un descenso de la incidencia acumulada, con una tasa actual de 163 casos confirmados de contagio por cada 100.000 habitantes en la acumulación de los últimos 14 días, los nuevos datos muestran una reducción «más lenta» del número de contagios que en las semanas previas.

15:30 Ventajas de priorizar la vacuna por edades

Una nueva investigación de la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos) ha evidenciado que dar prioridad a la vacuna a las personas con mayor riesgo de morir a causa de la COVID-19, las personas mayores, salvará el máximo número de vidas.

Las conclusiones, publicadas en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, abordan el dilema ético de quién debe ser el primero en la fila para recibir un suministro limitado de vacunas.

«Dado que la edad avanzada va acompañada de una disminución de la esperanza de vida, se asume ampliamente que eso significa que estamos salvando menos años de vida. Demostramos que esto es erróneo. Los patrones de edad de la mortalidad por COVID-19 son tales que vacunar primero a los más mayores salva más vidas y, sorprendentemente, también maximiza los años de esperanza de vida restante», explica el autor principal del estudio, Joshua Goldstein.

15:12 Andalucía suma 610 casos

Andalucía suma este lunes 1 de marzo 610 casos de coronavirus covid-19, dato más bajo desde el registrado el 2 de enero (407), según datos de la Consejería de Salud y Familias, que ha contabilizado 12 muertos, cifra más baja desde el lunes pasado (once).

Por su parte, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma vuelve a bajar esta jornada hasta 163 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según ha informado en una entrevista en la Cadena COPE recogida por Europa Press el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre. Esta tasa es 33,5 puntos inferior a la del viernes (196,5). Durante el fin de semana no se actualiza.

En estos dos meses de enero y febrero, solo los datos del lunes 22 de febrero (650) y del martes 23 (634) han estado cerca de unas cifras de contagios diarios tan bajas como las de este lunes.

14:45 Aragón desconfina Teruel y amplía los confinamientos perimetrales

El Departamento de Sanidad ha emitido este lunes un decreto que se publicará en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) por el que se desconfina perimetralmente la ciudad de Teruel y se amplía el periodo del cierre perimetral de la comunidad autónoma y los confinamientos provinciales hasta el próximo 19 de marzo. Entra en vigor este martes, a las 00.00 horas.

Respecto al municipio de Teruel, la capital tuvo una afectación «muy elevada» y «preocupante», con incidencias que superaron los 1.100 casos por 100.000 habitantes en siete días durante el cuarto pico epidémico. Sin embargo, el descenso ha sido «muy rápido» y este domingo llegó a 116 casos por 100.000 habitantes, un valor similar al del conjunto de Aragón, lo que permite adoptar el levantamiento de su confinamiento perimetral.

14:15 Bruselas ultima un ‘pasaporte covid’ que permita viajar a quien esté inmunizado o tenga test negativo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este lunes que su equipo ultima una propuesta legislativa para crear un certificado digital que «facilite los movimientos dentro de la UE y al exterior» de aquellos viajeros que hayan sido vacunados contra el coronavirus, pero también a aquellos que cuenten con anticuerpos o acrediten un resultado negativo en un test antes de viajar.

De este modo, la jefa del Ejecutivo cede a los países que como Grecia y España reclamaban una suerte de «pasaporte» para los viajeros inmunizados con el fin de reactivar el turismo tras la tercera ola de la pandemia, a pesar de que el jueves tras una cumbre con los líderes de la UE avisó de que Bruselas trabajaría en los próximos tres meses en un certificado solo de uso médico porque no había el consenso suficiente entre los Veintisiete para discutir qué usos se le podría dar más allá.

14:00 Andalucía suma 610 casos, el dato más bajo en dos meses

Andalucía suma este lunes 1 de marzo 610 casos de coronavirus covid-19, dato más bajo desde el registrado el 2 de enero (407), según datos de la Consejería de Salud y Familias, que ha contabilizado 12 muertos, cifra más baja desde el lunes pasado (once).

En los dos meses entre enero y marzo, solo los datos del lunes 22 de febrero (650) y del martes 23 (634) han estado cerca de unas cifras de contagios diarios tan bajas.

13:30 La incidencia acumulada en el País Vasco cae hasta los 255 casos

La incidencia acumulada de la covid en Euskadi en 14 días ha caído a los 255 casos por 100.000 habitantes, una cifra que hace un mes llegaba casi a los 670 casos.

Este domingo se detectaron en la comunidad 242 nuevos contagios, 27 menos que el día anterior, aunque también se hicieron un millar de pruebas menos, por lo que la tasa de positividad ha subido del 4,1 % del sábado al 4,7 % del domingo.

13:00 Más de 30.500 mayores de 80 años de la Comunidad de Madrid ya han recibido la primera dosis de la vacuna

La Comunidad de Madrid ha administrado ya la primera dosis de la vacuna del coronavirus a 30.512 mayores de 80 años, y ha empezado la vacunación por los más longevos.

Así lo han indicado en declaraciones a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad, que han valorado positivamente la marcha del proceso de vacunación iniciado el pasado jueves en los centros de salud.

12:30 Comienza la distribución de 520.650 nuevas dosis de la vacuna de Pfizer

España ha recibido este lunes 520.650 nuevas dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech y ya ha comenzado su distribución entre las comunidades autónomas, según el Ministerio de Sanidad.

El departamento que dirige Carolina Darias ha informado en su cuenta de Twitter de la nueva remesa de vacunas de Pfizer, que suele llegar cada lunes al país.

Se han cumplido ya dos meses desde que comenzó la campaña de vacunación contra la covid en España y en total con los últimos datos del Ministerio ofrecidos el pasado viernes, y a los que habría que sumar las vacunas de hoy, se han entregado a las autonomías un total de 4.508.845 dosis.

12:00 Cantabria suma 39 casos y baja la incidencia, pero sube la presión hospitalaria

Cantabria ha sumado este sábado 39 casos nuevos de coronavirus (que son ocho más que el día anterior) y sigue bajando la incidencia acumulada, aunque por segundo día consecutivo ha subido el número de pacientes Covid hospitalizados.

En concreto, a día de hoy hay dos ingresados más que ayer, 113, pero está bajando el número de personas en UCI, que actualmente son 25 (dos menos). Con estos datos, la ocupación hospitalaria ha subido una décima hasta situarse en el 7,8% mientras que la de Cuidados Intensivos ha bajado del 23,1% al 21,4%.

11:45 Un estudio en Escocia apunta que la vacuna de AstraZeneca también es eficaz en mayores de 65 años

AstraZeneca ha informado este lunes de la publicación de resultados preliminares de un estudio procedente del servicio público de salud escocés que estima la efectividad de las primeras dosis de la vacunación frente a la COVID-19, obtenidos tras vacunar a 1.137.775 personas (35% de la población) mayores de 18 años, siendo en su mayoría adultos mayores de 65 años.

Según este estudio en vida real, la vacuna de AstraZeneca reduce en un 94 por ciento la hospitalización por COVID-19 en los 28-34 días posteriores a la vacunación. Asimismo, al analizar la efectividad combinada con diferentes vacunas, se obtuvieron resultados similares en todos los grupos de edad, incluidas las personas de 80 años o más.

11:30 España es el tercer país más preocupado por la aparición de las nuevas variantes del coronavirus

España es el tercer país a nivel global más preocupado por la aparición de las nuevas variantes del coronavirus y su implicación para conseguir la ansiada normalidad (51%), según los resultados de una encuesta de Ipsos realizada del 11 al 14 de febrero de 2021 entre 14.500 adultos de 18-74 años en Canadá y Estados Unidos y 16-74 años en Australia, Brasil, China, Francia, Alemania, Italia, España, India, Japón, México, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur y Reino Unido.

Mientras los planes de vacunación continúan avanzando en buena parte del mundo, de media, la población a nivel global comienza a percibir que las cosas están más controladas (54%). Sin embargo, en España la sensación de descontrol es aún elevada, ya que 7 de cada 10 españoles (73%) consideran que la situación en nuestro país está fuera de control. Este porcentaje, aunque sigue siendo uno de los más elevados a nivel global, ha disminuido en 7 puntos respecto a enero (80%).

11:00 Ceuta mantiene cierre perimetral con entrada en vigor de nuevo decreto

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha puesto hoy en marcha un nuevo decreto con las restricciones de la covid-19 que mantienen el cierre perimetral, y únicamente se permiten los viajes por causas justificadas.

El decreto, firmado por el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), estará vigente hasta el 21 de marzo, y mantiene las restricciones a la movilidad ya que los viajes en barco a Algeciras (Cádiz) y en helicóptero a Algeciras y Málaga siguen estando limitados.

10:30 Cataluña registra 738 casos y 37 muertes más en las últimas 24 horas

Cataluña ha registrado hasta este lunes 557.443 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia -517.113 con una prueba PCR o test de antígenos-, 738 más que en el recuento del domingo, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 20.694, que son 37 más que los registrados el domingo: 13.016 en hospital o centro sociosanitario, 4.547 en residencia, 1.131 en domicilio y 2.000 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.778, que son 50 más que en el último recuento.

09:45 Aragón notifica 64 positivos y 104 altas epidemiológicas en las últimas 24 horas

El Gobierno de Aragón ha notificado 64 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2, ningún fallecido y 104 altas epidemiológicas en la comunidad autónoma por la COVID-19 este domingo, 28 de febrero.

Por provincias, en Zaragoza, se han comunicado 51 contagios y 49 recuperados; en Huesca, ocho positivos y seis altas; y en Teruel cuatro contagios y 49 personas recuperadas.

09:30 La Comunidad Valenciana relaja medidas con la reapertura parcial de la hostelería

La Comunidad Valenciana ha iniciado a las 00.00 horas de este lunes la reducción de las restricciones establecidas para frenar la covid, con una serie de medidas que afectan tanto a la movilidad como a las reuniones entre grupos de personas y a sectores como la hostelería, el comercio y el deporte.

Una de las principales medidas es la repartura de la hostelería, aunque solo de las terrazas al aire libre, hasta las 18 horas, con un aforo máximo del 75 % y un máximo de cuatro personas por mesa.

Las medidas, que se han empezado a aplicar desde las 00.00 horas de este 1 de marzo y estarán en vigor hasta las 23.59 horas del 14 de marzo, incluyen también la ampliación del horario de cierre de los establecimientos comerciales hasta las 20 horas (excepto el comercio esencial), y un incremento del aforo del 30 al 50 %.

09:20 Las universidades gallegas recuperan este lunes la presencialidad tras una breve experiencia telemática

Las universidades gallegas retoman las aulas presenciales a partir de este lunes tras un periodo de actividad totalmente telemática, debido a las restricciones impuestas por el Gobierno gallego a finales de enero para intentar paliar las malas cifras registradas en la tercera ola de la covid-19.

La experiencia telemática se inició todavía el 8 de febrero, coincidiendo con el segundo cuatrimestre en las universidades, debido a que hasta ese momento no se estaban celebrando aulas por la celebración de los exámenes en las facultades.

Este periodo totalmente telemático se extendería, al menos, hasta el 17 de febrero y el comité clínico celebrado el lunes 15 decidió levantar las restricciones en estas instituciones.

09.10 Alicante reabre este lunes parques infantiles y prepara un dispositivo policial de información

El Ayuntamiento de Alicante abre a partir de este lunes, 1 de marzo, los juegos infantiles y los biosaludables y prolongará hasta las 20.00 horas la apertura de los parques, para sumarse la fase de lenta desescalada que la Generalitat inicia debido al descenso de contagios de Covid.

Al mismo tiempo, la Policía Local pondrá en marcha un dispositivo para informar a los usuarios de las medidas de protección que siguen vigentes, con la reapertura de las terrazas de la hostelería decidida por la Conselleria de Sanidad.

09:00 Madrid levanta desde hoy las restricciones en 10 sonas básicas de salud y siete localidades

La Comunidad de Madrid levantará las restricciones de movilidad en 10 zonas básicas de salud y 7 localidades a partir de las 00.00 horas de este lunes y las impondrá en la zona básica de salud de Marie Curie de Leganés hasta las 00.00 del 15 de marzo.

Tras observar una disminución superior al 50 por ciento de la transmisión y una marcada tendencia descendente, finalizarán las medidas de restricción de movilidad en las zonas básicas de salud del municipio de Madrid de Aravaca (Moncloa-Aravaca), Montesa (Salamanca) y Jazmín (Ciudad Lineal).

También se permitirá la plena movilidad de todo el municipio de Alcobendas y las zonas básicas de Moralzarzal y Getafe Norte (Getafe). Además, se levantarán las restricciones en Villaconejos, Navacerrada, Becerril de la Sierra, Mejorada del Campo, Brunete, Griñón y El Álamo.

21:33 Once fallecidos en la última actualización en Galicia

Las autoridades sanitarias han comunicado la muerte de otros once pacientes diagnosticados con covid-19, con lo que son ya 2.238 los fallecidos por la pandemia en Galicia.

De las muertes comunicadas, ninguna se ha producido este domingo. Dos fueron el 26 de febrero y las nueve restantes, el sábado 27. Todas las víctimas tenían patologías previas y ninguna estaba vinculada a residencias.

21:15 Fallece por Covid el ex jefe de Cardiología de La Arrixaca

El ex jefe de Cardiología del Área I de Salud y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia (UMU), Mariano Valdés, ha fallecido este sábado por coronavirus.

El médico ha fallecido en el Hospital Virgen de la Arrixaca, donde permanecía ingresado desde hace casi un mes, tras dar positivo por coronavirus.

Nacido en Madrid, aunque «murciano de adopción», era una de las voces más autorizadas en cardiología. Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, fue el primero en poner en marcha en España el programa de angioplastia primaria en el tratamiento del infarto agudo de miocardio.

20:20 Italia se acerca al 7% de contagiados

El Ministerio de Salud de Italia ha confirmado este sábado 17.455 contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas en el país, donde la tasa de positivos, uno de los indicadores que las autoridades observan con más preocupación, se acerca al 7 por ciento.

Con esta cifra, el cómputo global del país transalpino ha ascendido hasta los 2.925.265 casos desde que comenzó la pandemia, mientras que 97.699 personas han muerto a causa de la COVID-19, 192 más que en el balance anterior -frente a las cerca de 280 del sábado-. Un total de 422.367 casos permanecen activos.

19:30 Chequia también se apunta a la vacuna rusa

El primer ministro checo, Andrej Babis, ha anunciado su intención de impulsar la aprobación para su uso de la vacuna rusa Sputnik V incluso sin la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento (AEM).

«No podemos esperar a la EMA si Rusia no presenta una solicitud» para la aprobación de la vacuna, ha afirmado Babis en declaraciones a CNN Prima News.

El Instituto Estatal para el Control de Medicamentos checo (SUKL) sería el encargado de validar la vacuna, después de que hace dos semanas el propio Babis anunciara que esperarían a la decisión de la AEM.

18:45 Italia registra 17.400 nuevos contagios

El Ministerio de Salud de Italia ha confirmado este sábado 17.455 contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas en el país, donde la tasa de positivos, uno de los indicadores que las autoridades observan con más preocupación, se acerca al 7 por ciento.

Con esta cifra, el cómputo global del país transalpino ha ascendido hasta los 2.925.265 casos desde que comenzó la pandemia, mientras que 97.699 personas han muerto a causa de la COVID-19, 192 más que en el balance anterior –frente a las cerca de 280 del sábado–. Un total de 422.367 casos permanecen activos.

17:43 La Comunidad de Madrid notifica 613 nuevos casos y 21 fallecidos

La Comunidad de Madrid ha notificado 613 nuevos casos de coronavirus, de los que 326 corresponden a las últimas 24 horas, y 21 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este domingo con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente, se notificaron 1.493 casos de coronavirus, de los que 1.180 correspondían a las últimas 24 horas, y 27 fallecidos más en los hospitales.

17:22 Andalucía cierra febrero con 2.036 fallecidos por Covid, el mes más mortífero de la pandemia

Andalucía cierre este domingo el mes de febrero con 2.036 personas fallecidas por coronavirus Covid-19, 549 más que en el mes de noviembre, el más mortífero hasta ahora, cuando 1.487 personas perdieron la vida por esta causa.

El viernes 12 de febrero, con 127 decesos, ha sido la jornada con más muertes por Covid-19 en la comunidad de toda la pandemia, seguida por el martes 9 de este mismo mes, cuando murieron 126 personas, y por el sábado 13, con 120 muertes.

17:13 Más de 20 millones de británicos han recibido ya la primera dosis de la vacuna

El Ministerio de Salud de Reino Unido ha confirmado este domingo 6.035 contagios de COVID-19 y otros 144 fallecidos en las últimas horas por la enfermedad, hasta un total de 4.176.554 casos y 122.849 fallecidos desde el inicio de la pandemia, en un día que se ha superado el hito de más de 20 millones de personas inoculadas con la primera dosis de la vacuna en el país.

15:54 La Policía de Madrid detecta 191 fiestas ilegales este sábado

La Policía Municipal ha intervenido un total de 191 fiestas ilegales esta pasada noche de viernes en la capital, según lo ha trasladado el comisario principal de Policía Municipal, José Luis Morcillo, en una entrevista con ‘Telemadrid’, recogida por Europa Press.

Así, a lo largo del fin de semana se han registrado un total de 272 fiestas ilegales solo en Madrid capital. Entre estas fiestas, los agentes tuvieron que desmantelar una fiesta ilegal en un local de Villaverde con 65 personas hacinadas y en otro de centro donde había al menos unas cien personas.

15:51 Castilla y León registra 130 nuevos casos y 10 fallecidos

Castilla y León suma 130 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 211.199, al tiempo que registra diez nuevas víctimas mortales, todas ellas en hospitales, así como un total de 26.746 altas médicas, de ellas 25 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

Las estadísticas publicadas este domingo registran 10 fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 5.368 la cifra total de defunciones en estos centros.

15:46 España incumple durante un mes las exigencias de la UE de aplicar cuarentenas

El Gobierno socialcomunista parece haber hecho suya la consigna de ‘tarde y mal’. Su último capítulo ha sido aplicar ese lema a las cuarentenas exigidas por la UE en los vuelos procedentes de algunos de los países de procedencia de las nuevas cepas. La Agencia de control de Epidemias (ECDC) de la UE pidió esta medida un 21 de enero. España las impuso un 18 de febrero, casi un mes después. Casi un mes de riesgo adicional de expansión de las variantes brasileña o sudafricana.

Las recomendaciones del ECDC fueron recogidas en uno de sus informes del pasado 21 de enero. En ese documento se pedía a los Estados miembros aplicar cuarentenas a los viajeros procedentes de las zonas de las nuevas variantes brasileña o sudafricana.

15:39 Descienden los nuevos positivos en el País Vasco hasta 269

El País Vasco ha apuntado este pasado sábado 269 nuevos casos de Covid-19, lo que supone 80 infectados menos que el día anterior, mientras que la tasa de positividad ha descendido ocho décimas, hasta situarse en el 4,1%.

Por otro lado, los pacientes ingresados en las UCI siguen descendiendo y se sitúan en 121 (dos menos que el viernes), mientras que los nuevos ingresos en planta también han bajado, con 42 nuevos hospitalizados, frente a 57 del día previo.

15:31 Denunciados trece jóvenes que participaban en una fiesta ilegal en Valladolid

Agentes de la Policía Municipal han identificado y propuesto para sanción a trece jóvenes que participaban en una fiesta ilegal en un local de una nave situada en el polígono de San Cristóbal (Valladolid).

Según informan desde el cuerpo de seguridad municipal, una llamada alertaba de «movimientos raros» de vehículos en el polígono San Cristóbal.

Varias dotaciones se desplazaron al lugar de los hechos y, tras visitas periódicas, sobre las 06:30 horas localizan la fiesta en una nave situada en la calle Cobalto. Al intentar entrar en el local, los jóvenes se niegan a abrir a pesar del requerimiento de los agentes.

15:22 La Comunidad Valenciana registra 335 nuevos casos de coronavirus

La Comunidad Valenciana ha registrado un total de 335 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, que sitúan la cifra total de positivos en 378.604 personas. La cifra supone 309 casos menos que el pasado domingo, prácticamente la mitad, cuando se notificaron 644 positivos.

Por provincias, del total de nuevos casos, 168 se han localizado en la provincia de Valencia (197.476 en total), 135 en Alicante (142.417 en total) y 32 en Castellón (38.710 en total), y se ha reasignado un caso, de manera que el número de casos sin asignar es de 1, ha informado la Conselleria de Sanidad.

15:15 La Policía denuncia de nuevo al alcalde de Catarroja (Compromís) por vulnerar las restricciones del Covid

El alcalde de Catarroja (Valencia), Jesús Monzó, ha sido denunciado por segunda vez por la Policía Local de la localidad por saltarse las restricciones en vigor por la pandemia del Covid-19. Tras una primera denuncia el pasado 30 de enero, este 26 de febrero el regidor de Compromís ha vuelto a ser cazado por los agentes.

Según consta en el boletín policial, el primer edil de este municipio de 27.827 habitantes ubicado en la comarca de la Huerta Sur salieron de su domicilio para ir a visitar, junto a su pareja e hijo, a una familiar en la casa de esta última. Por tanto, se vulneraría la norma que señala que en la región valenciana no puede haber en una viviendas más personas que las convivientes.

15:00 Las autoridades francesas recuerdan a la población que están a tiempo de evitar otro confinamiento

El director general de Salud de Fraancia, Jérome Salomon, ha pedido a toda la población que haga un esfuerzo adicional porque todavía está a tiempo de evitar un nuevo confinamiento, después de que el primer ministro del país, Jean Castex, recomendara a una veintena de departamentos del país que endurecieran sus restricciones ante la propagación de nuevas variantes del coronavirus.

«Todavía podemos evitar un confinamiento si todo el mundo se moviliza y hace un esfuerzo», ha declarado Salomon en comentarios al ‘Journal du Dimanche’, donde ha asegurado que el país se encuentra ahora mismo «en una fase crítica de la carrera contra la enfermedad».

14:53 Baleares notifica 55 nuevos casos y cinco fallecidos más

El Servicio balear de Epidemiología ha notificado este domingo al Ministerio de Sanidad 55 nuevos positivos y cinco fallecidos a causa de la COVID-19, de forma que el total acumulado es de 56.135 casos notificados y 722 muertes desde el inicio de la pandemia en las Islas.

En las últimas 24 horas se han realizado 1.527 pruebas diagnósticas en la comunidad, de las cuales 33 han resultado positivas (38 menos que ayer). Así, la tasa de positividad se sitúa en el 2,16% y la cifra de pruebas realizadas asciende a 1.074.873 desde el inicio de la pandemia.

14:44 Aragón notifica 130 positivos en las últimas 24 horas

El Gobierno de Aragón ha notificado 130 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2, ningún fallecido y 241 altas epidemiológicas en la comunidad autónoma por la COVID-19 este sábado, 27 de febrero, según los datos provisionales.

Por provincias, en Zaragoza, se han comunicado 107 contagios y 160 recuperados; en Huesca, 16 positivos y 25 altas; y en Teruel seis contagios y 53 personas recuperadas.

14:31 Los laboratorios harán ‘el agosto’: los no vacunados tendrán que hacerse una PCR para viajar

La Unión Europea (UE) ha pisado el acelerador en la creación de un pasaporte sanitario que permita recuperar los viajes en la temporada de verano, tras los meses de parón de actividad por el coronavirus. Sin embargo, tal y como hemos visto la campaña de vacunación no avanza tan rápido como esperaba el Gobierno y parece complicado que España llegue al mes de junio con el 70% de la población vacunada.

¿Qué sucederá entonces con las personas que no hayan sido vacunadas y quieran viajar a otros países en verano? Tal y como señalan fuentes del sector turístico a este diario, la población tendrá que seguir presentando una PCR negativa para poder entrar en otros países. Esta situación a su vez podría causar un importante colapso en laboratorios y farmacéuticas, que recordemos que ya aprovecharon la Navidad para aumentar los precios de estas pruebas.

14:26 Desalojan una fiesta en un pub de Jaén con 82 personas sin mascarillas

Una fiesta ilegal en un pub de la capital de Jaén en la que participaban 82 personas, sin mascarillas y fuera del horario permitido, ha sido desalojado por agentes de la Policía Nacional, Policía Local, la Guardia Civil, los Bomberos y la Unidad Adscrita a la Junta de Andalucía.

Todas las personas han sido identificadas y los agentes han procedido a levantar actas de infracción por el incumplimiento de las restricciones ordenadas por la autoridad sanitaria para frenar la pandemia.

Según ha explicado en un comunicado la Subdelegación del Gobierno, las actas de denuncia se han levantado por participar en una reunión de más de cuatro personas, por no guardar la distancia de seguridad, por no usar la mascarilla y por la apertura de un local hostelero fuera del horario permitido.

14:09 La pandemia deja 370.000 casos y 8.000 muertos en las últimas horas en todo el mundo

La pandemia de coronavirus ha dejado casi 370.000 nuevos contagios y casi 8.000 fallecidos más en todo el mundo durante las últimas 24 horas, en un momento en que rebasa ya los 113 millones y medio de casos y los 2,5 millones de fallecidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

El centro ha indicado a través de su página web que durante el último día se han confirmado 369.131 casos y 7.979 fallecidos, lo que sitúa los totales en 113.815.816 y 2.526.080, respectivamente, mientras que 64,2 millones de personas se han recuperado hasta la fecha de la COVID-19.

13:57 Cataluña registra 960 casos y 20 muertes más en las últimas 24 horas

Cataluña ha registrado hasta este domingo 556.705 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia –516.414 con una prueba PCR o test de antígenos–, 960 más que en el recuento del sábado, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 20.657, que son 20 más que los registrados el sábado: 12.984 en hospital o centro sociosanitario, 4.547 en residencia, 1.129 en domicilio y 1.997 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.728, que son 56 más que en el último recuento.

13:45 ¿Cómo es la vacuna de Johnson & Johnson? Dosis, efectos y otros datos

Las vacunas contra la Covid parece que aumentan, y esto es algo positivo porque tendremos muchas más para vacunar a la población. Se ha dado luz verde, por parte de la Agencia Estadounidense del Medicamento (FDA), de la vacuna de Johnson & Johnson, ¿cómo es? Te lo explicamos en este artículo.

13:38 La Rioja suma 2 fallecidos y mantiene estable la presión asistencial

La Rioja ha notificado este domingo dos fallecidos por coronavirus, según los últimos datos actualizados por el Gobierno regional. Por su parte, la presión asistencial se mantiene estable con 51 personas ingresadas (misma cifra que ayer) y los casos activos han disminuido hasta los 211 (20 menos que hace 24 horas).

En concreto, los dos fallecidos son un hombre y una mujer. Ambos de edad avanzada y con factores de riesgo. Ninguno de los dos residía en un centro de mayores.

13:23 Presidente de Vacunología: No me gusta la idea de un pasaporte covid

El presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Amós García, se muestra contrario a la posibilidad de que se cree un «pasaporte covid» para poder viajar: «No me gusta», asegura en una entrevista con Efe porque, entre otras cosas, alimenta «la brecha social» entre países ricos y pobres.

García hace un repaso de la situación epidemiológica actual de España, donde si bien reconoce que los datos de contagios están bajando «aún nos queda un precipicio hasta llegar a una base de normalidad», con lo que insiste en la importancia de la prudencia en el proceso de la desescalada.

13:09 Los casos de Covid en Navarra se mantienen por debajo del medio centenar

Navarra registró ayer sábado 46 casos positivos de Covid-19, uno más que los detectados la jornada anterior. La Comunidad foral encadena así 19 jornadas por debajo del centenar de casos diarios.

En la jornada de ayer se realizaron un total de 1.080 pruebas, entre PCR y test de antígenos, lo que arroja una tasa de positividad del 4,3%, según los datos provisionales del Gobierno de Navarra.

La Comunidad foral ha registrado a lo largo de la semana 57 casos el lunes (3,1%), 63 el martes (2,65%), 82 el miércoles (2,6%), 50 el jueves (3,18%), 45 el viernes (2,4%) y los 46 de este sábado.

12:49 Agrede a los vigilantes de RENFE al reprocharle que no llevaba el billete correcto

Un joven fue detenido este viernes en Vilanova y la Geltrú (Barcelona) tras agredir a varios vigilantes de la seguridad privada de RENFE en el interior de un tren de cercanías. Los vigilantes acudieron a uno de los vagones a requerimiento de los interventores para proceder a la identificación de un pasajero que no iba proveído del billete correspondiente para el tipo de trayecto que estaba recorriendo.

Los hechos ocurrieron entre las estaciones de Castelldefels y Cunit, en la R2, a última hora del día. Tras negarse a facilitar sus datos al interventor del tren, que realizaba un control rutinario de billetes entre los pasajeros, los empleados de la compañía pública pidieron que se personasen hasta allí los vigilantes de la seguridad privada que viajan en las composiciones para custodiar al hombre hasta la parada de Vilanova, donde los Mossos procederían a su identificación forzosa.

12:35 Desalojadas 14 personas de fiesta en una vivienda alquilada de Triana (Sevilla)

La Policía Local de Sevilla ha desalojado en la madrugada de este domingo a 14 personas que celebraban una fiesta en una vivienda alquilada del barrio de Triana incumpliendo las medidas sanitarias ante el Covid-19 y causando molestias a los vecinos.

Según informa Emergencias Sevilla en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, los hechos tuvieron lugar sobre las 01.00 horas tras varios avisos de vecinos al 092 por las molestias ocasionadas por el ruido en una vivienda de la calle Castilla.

La propietaria del apartamento se personó en el lugar e interpondrá denuncia para reclamar los datos observados en el inmueble ocasionados por los inquilinos. En total fueron 52 las denuncias formuladas por las irregularidades detectadas.

12:26 Andalucía celebra un 28 de febrero especial marcado por la pandemia

Andalucía celebra hoy, 28 de febrero, el día de la comunidad autónoma, que este año adquiere un carácter especial debido a la pandemia de Covid-19, de cuya declaración se cumplirá en marzo su primer aniversario, y que obliga a adoptar una serie de restricciones para impedir la expansión de contagios que condicionarán el desarrollo de la jornada festiva.

12:10 Numerosas protestas opositoras en Argentina contra ‘vacunación vip’

Miles de personas se movilizaron este sábado en distintas ciudades de Argentina para protestar por las «vacunaciones de privilegio» contra el covid-19, un escándalo que le costó el puesto al exministro de Salud del gobierno de Alberto Fernández.

Con banderas celestes y blancas, los manifestantes se concentraron en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno en Buenos Aires, y en otras ciudades como Córdoba (centro), Rosario (centro-este) y Mar del Plata (sur).

11:55 La pandemia vuelve a fase de expansión en Cataluña tras un mes de caída de contagios

Cataluña finaliza el mes de febrero y enfoca el de marzo con datos preocupantes en cuanto a la pandemia. Pese a que los casos diagnosticados de coronavirus continúan su descenso y la incidencia sigue disminuyendo progresivamente, la velocidad de transmisión del virus -el primer factor que indica que las cosas pueden complicarse- lleva aumentando durante todo el mes. Pero ha sido esta última semana de febrero cuando esa tasa de reproducción ha superado el valor de 1, a partir de la cual los epidemiólogos entienden que la pandemia vuelve a entrar en fase de expansión.

La situación de momento no se percibe ni en el número de contagios -que siguen a la baja- ni en la incidencia, ni mucho menos en hospitales y unidades de cuidados intensivos. Pero el aumento de esa famosa ‘Rt’, el factor que tira de la curva para arriba, preocupa cada vez más al Departament de Salud catalán. El pasado lunes por primera vez desde mediados de enero, esa Rt empezó a mostrar en Cataluña valores por encima del 1. Este pasado viernes había subido hasta el 1,03.

11:41 El príncipe Guillermo fomenta la vacunación contra el covid y alerta sobre desinformación

El príncipe Guillermo advirtió a sus compatriotas británicos que los mensajes antivacunas abundan en las redes sociales, en un video publicado este sábado por la noche, en sintonía con un llamamiento similar realizado por su abuela, la reina Isabel II.

«Las redes sociales a veces están inundadas de muchos rumores y desinformación», afirmó el duque de Cambridge en un video difundido por el Palacio de Kensington.

En la pieza se le ve a él y a su esposa Catalina hablando con dos personas clínicamente vulnerables que pronto podrán recibir la primera dosis de la vacuna.

11:19 Ceuta permite las reuniones de hasta cuatro no convivientes en la calle o en casa

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), volverá a permitir desde este domingo y hasta el 21 de marzo las reuniones de hasta cuatro personas no convivientes en la calle y espacios privados, donde hasta ahora estaban limitadas a no más de dos individuos, pero las entradas y salidas de la ciudad autónoma seguirán restringidas a «aquellos desplazamientos adecuadamente justificados» que se produzcan por alguno de los motivos contemplados en el Real Decreto del segundo estado de alarma.

El líder del Ejecutivo local ha decidido, como autoridad delegada, ampliar levemente el máximo de no convivientes que pueden permanecen juntos en la vía pública o sus casas basándose en la «significativa reducción» de la incidencia acumulada de la Covid-19 registrada durante los últimos días, aunque la ciudad «sigue estando en situación de riesgo extremo, todavía muy lejos de los niveles de riesgo bajo o de normalidad», según refiere el decreto publicado en el Boletín Oficial de Ceuta (Bocce).

11:00 La Comunidad Valenciana prevé administrar 400.000 dosis semanales desde abril

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha detallado este sábado que el Plan de Vacunación Masiva para la Comunidad Valenciana prevé que se administren 400.000 dosis semanales a la población en puntos habilitados en 161 municipios, «si las farmacéuticas cumplen», ha puntualizado.

Así lo ha explicado Ximo Puig en una reunión de trabajo que ha mantenido por videoconferencia con los 16 alcaldes y alcaldesas de los municipios de más de 50.000 habitantes de la Comunidad Valenciana y el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, a la que también han asistido la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y el secretario autonómico de Promoción Institucional y Cohesión Territorial, Alfred Boix.

10:50 Fallece un militar del ‘Hespérides’ tras un brote de Covid en el buque oceanográfico

El sargento primero de la Armada Francisco Rodríguez Sánchez, de la dotación del Buque de Investigación Oceanográfica ‘Hespérides’, ha fallecido este sábado por Covid-19, tras semanas ingresado en el hospital de Gran Canaria Doctor Negrín.

Así lo ha informado el Ministerio de Defensa a través de la cuenta oficial de Twitter, desde donde han dado el pésame a familiares y amigos y han mandado «todo el cariño» a la dotación del Hespérides.

«Descanse en Paz el sargento primero de la Armada, Francisco Rodríguez Sánchez, fallecido hoy por Covid-19. Nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos.DEP», ha lamentado el Departamento que dirige Margarita Robles.

10:28 Biden celebra luz verde a nueva vacuna, pero dice que EEUU no debe «bajar la guardia»

El presidente estadounidense, Joe Biden, celebró el sábado el «emocionante» anuncio de la autorización de una tercera vacuna contra el covid-19 por parte de los reguladores, pero advirtió que el país no puede bajar la guardia.

«Esta es una noticia emocionante para todos los estadounidenses y un avance alentador en nuestros esfuerzos por poner fin a la crisis», dijo Biden en un comunicado luego de que se difundiera la aprobación de la vacuna de Johnson & Johnson.

10:12 El PPCV exige nuevas UCI «de forma inmediata»: «No estamos preparados»

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una iniciativa en Les Corts en la que se exige dotar «de forma inmediata» de nuevas unidades de cuidados intensivos (UCI) al sistema de salud valenciano. «Lo que hemos vivido hasta ahora en la Comunidad Valenciana evidencia que no estamos bien preparados», ha lamentado el portavoz ‘popular’ de Sanidad, José Juan Zaplana.

El parlamentario del PPCV ha insistido en la necesidad de reforzar el sistema de cara a una posible cuarta ola de Covid y, en un comunicado, ha advertido que «de nada sirve que el personal sanitario se esté dejando la piel si no hay suficiente infraestructura para apoyarlos».

09:50 Baleares inicia la vacunación masiva de docentes en Son Dureta (Palma)

Baleares ha iniciado este fin de semana la vacunación masiva de docentes, citando a un total de 1.500 profesores de educación infantil en Son Dureta (Palma).

Según ha informado el Govern balear a los medios de comunicación, este fin de semana sigue acelerándose el Plan de Vacunación en Baleares.

09:33 La FDA autoriza la vacuna monodosis de Johnson & Johnson

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha aprobado este sábado la autorización de emergencia de la vacuna monodosis contra la Covid-19 de Johnson & Johnson.

Tras recomendar la autorización de este fármaco el pasado viernes, la vacuna de Johnson & Johnson se ha convertido en la tercera aceptada en Estados Unidos junto a las de Pfizer y Moderna.

«La autorización de esta vacuna amplía la disponibilidad de vacunas, el mejor método de prevención médica para la COVID-19, nos ayuda en la lucha contra esta pandemia, que se ha cobrado más de medio millón de vidas en los Estados Unidos», ha dicho el comisionado interino de la FDA, Janet Woodcock, en un comunicado.

09:20 China aprueba su tercera vacuna contra el coronavirus

La Administración Nacional de Productos Médicos de China ha aprobado una nueva vacuna inactivada contra el coronavirus que requiere una sola dosis.

Según la agencia de noticias Xinhua, ha sido desarrollada por un equipo de investigación dirigido por el académico Chen Wei, y se ha conviertido en la tercera vacuna aceptada en el país asiático.

Este fármaco estaría dirigido a personas mayores de 18 años y se puede transportar y almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados.

09:00 Mañueco pide al Gobierno «más dosis» para vacunar según lo establecido

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha solicitado al Gobierno de España que envíe «muchas más dosis y en el tiempo previsto» para «vacunar según lo establecido.

Así lo ha indicado el presidente autonómico a través de su perfil en la red social Twitter después de que se haya dado a conocer que la Comunidad recibirá un total de 13.800 dosis de la vacuna de la compañía Moderna, tras dos semanas en las que no ha habido disponibilidad de este tipo vacunal.

«Con estas vacunas vamos a completar el ciclo de los profesionales sanitarios que trabajan en primera línea», ha avanzado Fernández Mañueco, quien, sin embargo, ha acusado el retraso en la entrega de las dosis y el desconocimiento de sus fechas de llegada.

08:45 La Policía de Madrid detecta 81 fiestas ilegales sólo el viernes en la capital

La Policía Municipal de Madrid ha intervenido un total de 81 fiestas ilegales esta pasada noche de viernes en la capital, han informado fuentes del Cuerpo.

Entre estas fiestas, los agentes tuvieron que acudir a un local en Puente de Vallecas, donde a las 00.30 horas había hasta 15 personas en su interior, algunas de ellas escondidas en el almacén. Todas ellas fueron denunciadas al incumplir medidas sanitarias.

«Ayer fue desalojado un bar las 00.30 horas en Puente de Vallecas, con los cierres echados, en el cual se detectaron 15 personas, algunas de ellas ocultas en el almacén. Fueron denunciadas por no respetar el toque de queda», ha indicado la Policía Municipal a través de un vídeo en Twitter.

Menos incidencia, iguales medidas

A falta de datos durante el fin de semana, España ha conseguido bajar de 200 casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada. Una buena noticia que sumada al avance de la vacuna consigue incrementar la esperanza de que la normalidad llegue poco a poco a España. Lo que ya sí sabemos es que la Semana Santa no podrá ser igual y habrá restricciones en todas las comunidades autónomas.

20:23 Galicia confirma siete fallecidos

Las víctimas que deja la pandemia de la covid-19 en Galicia han ascendido a 2.227 después de que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) notificase en la tarde de este sábado siete nuevas muertes, misma cifra que el viernes.

La provincia de Ourense acumula tres de estos fallecimientos. En concreto, han muerto dos hombres de 94 y 77 años en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) y una mujer de 95 años en el Hospital de O Barco que procedía de la residencia de Carballeda de Valdeorras.

20:00 Reino Unido registra 290 muertes el último día

El Ministerio de Salud de Reino Unido ha confirmado este sábado 7.434 contagios de COVID-19, y otros 290 fallecidos en las últimas horas por la enfermedad, hasta un total de 4.170.519 casos y 122.705 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

Por su parte, 1.111 personas han requerido un ingreso hospitalario por la COVID-19 durante la jornada. Hasta el momento, 14.808 personas permanecen internados en centros sanitarios recibiendo tratamiento por la enfermedad, 1.971 de ellos con respiración mecánica.

19:30 Datos estabilizados en Italia

El Ministerio de Salud de Italia ha confirmado este sábado 18.916 contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, mientras la tasa de positivos parece haberse estabilizado tras alcanzar este viernes el 6 por ciento.

Con esta cifra, el cómputo global del país transalpino ha ascendido hasta los 2.907.825 casos desde que comenzó la pandemia, mientras que 97.507 personas han muerto a causa de la COVID-19, 280 más que en el balance anterior -frente a las cerca de 253 del viernes-. Un total de 411.966 casos permanecen activos.

18:13 Castilla y León registra 299 nuevos casos y 12 fallecidos

Castilla y León suma 299 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 211.069, al tiempo que registra 12 nuevas víctimas mortales, todas ellas en hospitales, así como un total de 26.721 altas médicas, de ellas 128 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas publicadas este sábado registran 12 fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 5.358 la cifra total de defunciones en estos centros.

17:34 Bajan los fallecidos en Madrid a 27 pero aumentan los contagios a 1.490

La Comunidad de Madrid ha notificado este sábado 27 fallecidos por coronavirus en los hospitales de la región, tres menos que el día anterior, pero el número de contagios se ha incrementado a 1.493 frente a los 1.347 de este viernes.

No obstante, la presión hospitalaria ha registrado un ligero alivio, con 1.852 ingresados (frente a los 1.963 del día anterior) y los pacientes en UCI son 560, seis menos.

17:32 La Comunidad Valenciana registra 32 fallecidos y 536 nuevos casos

La Comunidad Valenciana ha registrado 536 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos, 32 fallecimientos relacionados con la pandemia y tiene 82 personas hospitalizadas menos desde la última actualización del viernes, según ha informado la Conselleria de Sanidad.

La cifra total de positivos se eleva, por tanto, a 378.269 personas. Por provincias, se han notificado 51 casos en Castellón (38.678 en total), 220 en Alicante (142.282 en total) y 265 en la provincia de Valencia (197.307 en total). Se ha reasignado un caso, de manera que el número de casos sin asignar es de dos.

17:14 Alemania supera los 70.000 fallecidos totales

Las autoridades de Alemania han confirmado este sábado unos 9.700 contagios y casi 370 fallecidos por coronavirus durante las últimas 24 horas, según los datos recabados por el Instituto Robert Koch.

El organismo, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha señalado a través de su página web que durante el último día se han detectado 9.762 contagios y 369 decesos, lo que sitúa los totales en 2.434.446 casos y 69.888 víctimas mortales, respectivamente. Asimismo, ha indicado que la tasa de incidencia acumulada durante los últimos siete días es de 63,8 casos cada 100.000 habitantes, con 53.048 contagios durante la última semana.

15:59 La Comunidad Valenciana dice que administrará 400.000 dosis semanales desde abril

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha detallado este sábado que el Plan de Vacunación Masiva para la Comunidad Valenciana prevé que se administren 400.000 dosis semanales a la población en puntos habilitados en 161 municipios, «si las farmacéuticas cumplen», ha puntualizado.

Así lo ha explicado Ximo Puig en una reunión de trabajo que ha mantenido durante la mañana de este sábado por videoconferencia con los 16 alcaldes y alcaldesas de los municipios de más de 50.000 habitantes de la Comunidad Valenciana y el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, a la que también han asistido la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y el secretario autonómico de Promoción Institucional y Cohesión Territorial, Alfred Boix.

15:47 Andalucía suma 1.097 casos y 38 muertes

Andalucía suma hoy 1.097 casos de coronavirus Covid-19, cifra ligeramente inferior a 1.197 de la víspera y algo más distanciada de los 1.634 de hace siete días, según la Consejería de Salud y Familias, que ha contabilizado 38 muertes, superiores a las 33 del viernes, pero inferiores a las 46 del sábado pasado.

Los 38 fallecidos de esta jornada son la tercera menor cifra de mortalidad de la semana tras los 33 decesos del viernes, los 58 del jueves, los 93 del miércoles, los 100 del martes y los once del lunes.

15:34 La Región de Murcia registra 92 nuevos casos en una jornada con 11 fallecidos

La cifra de nuevos casos de coronavirus en la Región de Murcia se ha situado en 92 en las últimas 24 horas, en una jornada en la que han fallecido 11 personas por Covid-19. Se trata de 6 varones y 5 mujeres de 64, 41, 51, 47, 78, 76, 73, 79, 91, 79 y 57 años; 3 de Murcia y el resto de Calasparra, Librilla, Archena, Cieza, Ceutí, Blanca, Cartagena y Jumilla.

Así, la cifra de decesos registrados por esta enfermedad en la Comunidad asciende a 1.466, según los datos ofrecidos por el Servicio de Epidemiología correspondientes este viernes a las 23.59 horas. El número total de afectados por Covid-19 en la Región de Murcia desde el comienzo de la pandemia se sitúa en 105.873.

15:24 La presidenta de Tokio-2020 quiere público en las tribunas

La nueva presidenta del Comité de Organización de los Juegos Olímpicos de Tokio, Seiko Hashimoto, desea que haya público durante las pruebas, pese a la preocupación por la pandemia del covid-19.

«Cuando contemplamos la opción de los Juegos Olímpicos sin público en las tribunas, los deportistas se preguntarán por qué no hay gente en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos mientras en otras competiciones autorizan espectadores», dijo según el diario Asahi Shimbun.

Pero la decisión final dependerá de la evolución de la epidemia, señaló la exatleta y ministra, situada al frente de la organización de los Juegos luego de la dimisión de Yoshiro Mori por comentarios sexistas.

15:16 La campaña de vacunación en España cumple dos meses con 1,24 millones de personas inmunizadas

La campaña de vacunación contra el Covid-19 en España cumple este sábado su segundo mes de actividad con un total de 1.243.783 personas inmunizadas frente al SARS-CoV-2, según ha informado el Ministerio de Sanidad.

Desde que el pasado 27 de diciembre se administrara la primera dosis en la residencia de mayores ‘Los Olmos’ de Guadalajara a Araceli Rosario Hidalgo, de 96 años, se han distribuido entre las comunidades autónomas un total de 4.508.845 dosis de las tres vacunas disponibles, de las que ya han sido administradas 3.605.635 hasta este viernes, el 80,05%.

14:58 Cantabria suma 55 casos y baja la presión hospitalaria pero sube la de UCI

Cantabria ha registrado este viernes 55 casos nuevos de coronavirus (11 más que el día anterior), no ha sumado nuevas víctimas mortales y ha disminuido la presión hospitalaria, aunque por el contrario ha aumentado la de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En concreto, los pacientes Covid ingresados siguen disminuyendo y a día de hoy son 106 (12 menos que ayer), pero los de la UCI han subido a 30 (dos más), con lo que la ocupación hospitalaria ha bajado ocho décimas hasta situarse en el 7,4% mientras que la de Cuidados Intensivos ha aumentado casi un punto y roza el 25% (en concreto 24,8%).

14:43 Primer día sin fallecidos en La Rioja en semanas y con descensos en casos activos

La Rioja no ha notificado -por primera vez en semanas- ni un fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas. Por su parte, la presión asistencial ha descendido con 5 ingresos menos hasta los 51 y los casos activos continúan en su tendencia a la baja al pasar de los 248 a los 231 (17 menos que ayer).

14:14 La hija anti-Ayuso de un ministro de Franco promueve las 4 manifestaciones de la Comisión 8M en Madrid



La activista Mercedes Ruiz-Giménez, hija mayor de Joaquín Ruiz-Giménez, el que fuera ministro de Educación de Francisco Franco y luego primer Defensor del Pueblo con Felipe González, fue una de las tres «voceras» de la Comisión 8M que anunciaron este viernes cuatro manifestaciones de hasta 500 personas en Madrid capital por el Día Internacional de la Mujer pese a la pandemia de coronavirus.

Mercedes Ruiz-Giménez, que estuvo acompañada de Arancha López Sánchez y Siham Jessica Korrinche, como integrantes de la Comisión organizadora del 8M, desoyó la recomendación de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien subrayó que en este momento «no ha lugar» a manifestaciones debido a la situación epidemiológica. «Lo haremos con responsabilidad, asumiendo las medidas de seguridad, estamos en diálogo con el Ministerio de Sanidad y Delegación de Gobierno. Va a ser un 8M diferente, pero nadie nos puede callar en nuestro derecho de manifestarnos. Ante la emergencia social, el feminismo es esencial», sentenció, por contra, Mercedes Ruiz-Giménez en declaraciones a los medios.

13:59 Aguado apremia al Gobierno a negociar más vacunas para España

El vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha instado este sábado al Gobierno de la Nación a negociar más dosis de vacunas para España, a la vez que ha indicado que Madrid «está preparada para acelerar el ritmo».

A través de su cuenta de Twitter, Aguado ha aseverado que «Madrid está preparada para acelerar el ritmo de vacunación», puesto que cuenta con «las infraestructuras y los profesionales necesarios para ello».

«Necesitamos que el gobierno negocie más dosis para España. Nos va la vida en ello», ha apostillado a continuación en el mismo mensaje.

13:47 Aragón notifica 189 positivos y dos fallecidos en las últimas 24 horas

El Gobierno de Aragón ha notificado 189 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2 y dos fallecidos en la comunidad autónoma por la COVID-19 este viernes, 26 de febrero, según los datos provisionales.

13:27 Galicia baja de los 6.000 casos activos, cifra de los primeros días de enero

Galicia ha conseguido bajar de los 6.000 casos activos (5.900), 373 menos que el día anterior, una cifra similar a la que había en la comunidad el 4 de enero (5.905), cuando comenzó a repuntar la tercera ola.

Según los datos del Servicio Gallego de Salud, hasta las 18 horas del viernes, en Galicia se han contagiado 272 personas en las últimas horas, el mismo número que la jornada anterior.

Donde sí continúan bajando las cifras es en los hospitales, que registran este sábado 31 personas menos ingresadas, 3 de ellas en las unidades de críticos, y deja el número total en 533 personas, 114 de ellas en las UCI.

13:18 La recuperación del sector textil se estanca: el 30% de los trabajadores aún sigue en ERTE

La crisis del coronavirus ha asestado un golpe sin precedentes al comercio en España. Una prueba de ello es que el 30% de los trabajadores del sector textil aún sigue en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por el hundimiento de las ventas, la caída de la facturación por el aumento de la promociones y la falta de confianza del consumidor por las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo ha explicado a OKDIARIO el presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complemento y Piel (Acotex), Eduardo Zamácola, que asegura que «el 30% de los trabajadores del sector textil aún continúan en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Esto es, de los 200.000 trabajadores que emplean las tiendas de ropa, 60.000 continúan en casa esperando a recuperar su empleo desde el pasado mes de marzo». Además, Zamácola califica la situación de «dramática para el empleo del comercio».

13:08 La propagación baja en Cataluña, con 1.705 contagios y 28 muertos más

Los datos epidemiológicos bajan mínimamente en Cataluña, donde la velocidad de propagación del virus (Rt) es de 1,02, una centésima menos que ayer, bajan ligeramente los contagios diarios y en las últimas 24 horas se han registrado 1.705 casos y 28 fallecidos más por COVID.

Pese al repunte de la epidemia en los últimos días, según los datos epidemiológicos actualizados este sábado por el Departamento de Salud, la presión hospitalaria se sigue reduciendo, y hoy hay un total de 1.672 pacientes con COVID hospitalizados, 114 menos que la víspera, de los que 544 están graves en la UCI, 18 menos que ayer.

12:59 La pandemia deja 283.000 nuevos casos y más de 6.300 fallecidos en las últimas horas

La pandemia de coronavirus ha dejado más de 283.000 casos y cerca de 6.300 muertos en todo el mundo durante las últimas 24 horas, un día después de rebasar los umbrales de los 113 millones de casos y los 2,5 millones de fallecidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

El centro ha indicado a través de su página web que durante el último día se han confirmado 283.534 casos y 6.356 fallecidos, lo que sitúa los totales en 113.459.829 y 2.518.393, respectivamente, mientras que 64 millones personas se han recuperado hasta la fecha de la COVID-19.

12:47 Disuelta una fiesta ilegal de universitarios franceses en un domicilio de Zaragoza

La Guardia Civil ha disuelto una fiesta ilegal celebrada en un domicilio de la localidad zaragozana de Villanueva de Gállego, en la que participaban siete personas, todos ellos estudiantes universitarios de nacionalidad francesa.

En una nota de prensa, la Benemérita ha informado de que este viernes a las 00.00 horas, la sala de emergencia de la Guardia Civil de Zaragoza ha recibido una llamada de un ciudadano comunicando una posible fiesta en el interior de una vivienda en dicho municipio.

Hasta el lugar de los hechos, ubicado en el casco urbano de la población, se ha trasladado una patrulla de seguridad ciudadana, verificando que en el inmueble se encontraban siete individuos, consumiendo bebidas alcohólicas, fumando, sin mascarilla y con el volumen de música elevado.

12:37 El Gobierno admite que los únicos ‘expertos’ de Sánchez antes del 8M eran «personal de Sanidad»

Pedro Sánchez se ha amparado siempre en los presuntos «expertos» para responder a las críticas por su gestión de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, se desconoce la identidad de los supuestos asesores del socialista en los momentos más explosivos de la crisis, en la primera ola, cuando el nuevo virus comenzaba a propagarse sin control. Ahora, el Ejecutivo, en una respuesta a través del Portal de Transparencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO, admite que esos expertos, a los que tantas veces se ha referido Sánchez, era en realidad «personal del propio Ministerio».

El Ejecutivo reconoce de esta forma que no recibió una asesoría científica externa. No recurrió a prestigiosos y reconocidos profesionales pese a la incipiente gravedad de la situación. De hecho, no existió un grupo formalmente constituido –el llamado Comité Científico-Técnico– hasta el 22 de marzo, según reveló el propio Ministerio de Sanidad. Por entonces, según los balances oficiales, España sumaba ya 28.572 infectados y 1.720 personas habían fallecido. El 31 de enero, la Organización Mundial de Salud (OMS) había declarado ya el coronavirus una Emergencia Internacional, y el 11 de marzo, una pandemia.

12:20 Nueva Zelanda vuelve a poner bajo confinamiento su ciudad más grande por el repunte de casos

Auckland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda, volverá a entrar en una semana de confinamiento después de la detección de un nuevo caso de coronavirus, según ha informado la primera ministra, Jacinda Ardern.

«Es frustrante. Sé que lo es», ha lamentado Ardern tras confirmar esta nueva decisión sobre la ciudad, ya confinada el 14 de febrero durante tres días tras el hallazgo de tres nuevos casos.

El nuevo caso del sábado aún no se ha vinculado a ese grupo, lo que obliga al gobierno a implementar el bloqueo, ha explicado Ardern en rueda de prensa recogida por el ‘New Zealand Herald’.

12:10 Cataluña vacunará a cuidadores de personas con enfermedades minoritarias

La consellera de Salud de la Generalitat en funciones, Alba Vergés, ha avanzado que otro de los colectivos priorizados de la estrategia de vacunación del Covid-19 es el de personas que cuidan a enfermos con patologías minoritarias.

El departamento ha informado en un comunicado de que se ofrecerá la vacuna a todos los cuidadores de las personas con enfermedades que tienen una gran dependencia, «sobre todo aquellos que están a cargo de menores, que son mayoritarios».

12:03 Bajan los casos de Covid-19 en Navarra con 45 el último día y una positividad del 2,4%

Navarra registró ayer viernes 45 casos positivos de Covid-19, cinco menos que los detectados la jornada anterior. La Comunidad foral encadena así 18 jornadas por debajo del centenar de casos diarios.

En la jornada de ayer se realizaron un total de 1.894 pruebas, entre PCR y test de antígenos, lo que arroja una tasa de positividad del 2,4%, según los datos provisionales del Gobierno de Navarra.

11:51 Podemos alienta el 8M con una incidencia 9 veces mayor que las ‘manifas cayetanas’

Podemos censuró el fenómeno social de los ‘cayetanos’, pero ahora vuelve a enarbolar la bandera feminista del 8M alentando a participar en marchas que no superen los 500 participantes. Y todo mientras la incidencia acumulada, que representa el riesgo de contagio, es hoy (336 casos por cada 100.000 habitantes) nueve veces superior en Madrid que la que había en mayo (38 casos) cuando los madrileños se echaron a la calle para protestar porque el Gobierno mantenía los negocios cerrados en base a informes de expertos. Un comité que, como se sabría posteriormente, nunca existió.

El pasado mes de mayo Madrid se llenó de protestas contra la decisión del Gobierno de mantener a la Comunidad en la llamada ‘fase 0’ e impidiendo la reapertura de comercios y hostelería tras 2 meses de cierre continuado.

A aquellas manifestaciones espontáneas la izquierda las bautizó despectivamente como ‘cayetanas’, ya que la primera de ellas tuvo lugar en la calle Núñez de Balboa, en el barrio de Salamanca. Uno de quienes más criticaron aquellas concentraciones fue el portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, que en la última semana ha apoyado sin embargo las manifestaciones en favor del rapero condenado por enaltecer a ETA Pablo Hasél.

11:37 El aforo máximo en el comercio se amplía al 50% desde este sábado en Baleares

El aforo máximo en el comercio se amplía al 50% desde este sábado en Baleares, dentro de las medidas de desescalada aprobadas por el Govern.

Cabe recordar que la apertura de las terrazas de los bares y la posibilidad de hacer reuniones sociales entre no convivientes entrarán en vigor el martes. Todas estas medidas estarán en vigor las próximas dos semanas.

El aforo en el comercio, tanto en pequeños locales como en grandes superficies, se incrementa del 30% al 50%. El horario comercial tendrá como hora de cierre las 20.00 horas en Mallorca y Formentera y las 22.00 horas en Menorca, la isla que actualmente tiene mejor situación epidemiológica.

11:25 Castilla-La Mancha se cerrará perimetralmente en Semana Santa dependiendo de los datos

El consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha avisado de que la región debería llegar a los días previos a Semana Santa con parámetros epidemiológicos mejores que los de mediados de diciembre para plantearse mantener abiertas las fronteras autonómicas de cara a ese periodo vacacional.

En una entrevista con Europa Press, Fernández Sanz ha indicado que en todo caso aún restan semanas para analizar esa decisión, tras lo que ha apelado a la «responsabilidad de los ciudadanos» y a convencer a la «minoría» social que no respeta las normas para que empiecen a cumplir.

Aunque ha afirmado que es partidario de «no cerrar» las fronteras autonómicas, ha recordado que en Navidad se abrieron las puertas y una parte minoritaria de la sociedad «no fue solidaria» con la inmensa mayoría

11:00 El ‘científico’ Simón hace justo un año: «No es necesario el uso de mascarillas»

Sede del Ministerio de Sanidad, 26 de febrero de 2020. El director del Centro de Coordinación de de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), comparece en rueda de prensa para evaluar la situación que está provocando ese incipiente coronavirus surgido en China unas semanas antes.

En España se ha instalado oficialmente un relato que minimiza los posibles riesgos de esa epidemia, que muchos comparan con una simple gripe. Otros expertos, en cambio, advierten de la gravedad de lo que se avecina y de la necesidad de tomar medidas urgentes, como el uso de mascarillas. Simón es tajante al respecto: «No es necesario que la población use mascarillas», sentencia. «Su uso es interesante en los pacientes con sintomatología. Pero no tiene ningún sentido que la población esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa». Sólo unos meses más tarde, tras cientos de miles de contagios y miles de muertos, Sanidad hizo obligatoria la mascarilla y no hay aún un horizonte temporal claro para dejar de utilizarla.

10:48 EEUU, preparado para aprobar vacuna de J&J mientras la ONU pide equidad en la inmunización

Un grupo de expertos estadounidenses recomendó el viernes la vacuna de una dosis contra el covid-19 de Johnson & Johnson para su aprobación de emergencia, mientras algunos de los países más poderosos del mundo pidieron mejorar el acceso a las vacunas de las naciones más pobres.

Se espera que Estados Unidos, el país más afectado del mundo por la pandemia, autorice el uso de emergencia de la vacuna de J&J, que en ese caso se uniría a las de Pfizer y Moderna.

«Usaremos todas las formas imaginables para expandir la fabricación de la vacuna», dijo el presidente, Joe Biden, cuyo país registra más de 510.000 muertes.

10:39 Colombia anuncia que será el primer país latinoamericano en recibir vacunas COVAX

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado este viernes que el país latinoamericano será el primero en recibir 117.000 dosis de la vacuna Pfizer a través del mecanismo COVAX, puesto en marcha por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Somos el primer país de América en recibir estas vacunas de Covax» ha asegurado el mandatario y ha recordado que «nos preparamos a tiempo, porque decidimos también hacer ese acuerdo multilateral y tener la sostenibilidad en el suministro de las vacunas».

En el próximo mes, Colombia espera recibir 2 millones de vacunas del laboratorio chino Sinovac que se sumarán a las más de 192.000 dosis ya recibidas, así como a las más de 100.000 de Pfizer con las que se ha inoculado al personal sanitario y a los adultos mayores de 80 años, según ha informado ‘El Tiempo’.

10:15 El sector de la moda flamenca se moviliza para reclamar ayudas ante su «agónica» situación

Cuatro meses después de la primera manifestación del sector de la moda flamenca, se han visto otra vez en las principales calles del Centro de Sevilla numerosos trajes de gitana con motivo del acto reivindicativo organizado por el movimiento #Lunaroff para pedir de nuevo a las administraciones las ayudas que llevan tiempo reclamando.

La movilización, que se ha celebrado en las vísperas del Día de Andalucía –«también somos imagen de nuestra tierra»–, partía desde la Plaza Nueva al mediodía y finalizaba junto al Palacio de San Telmo, sede del gobierno andaluz, con la lectura de un manifiesto.

Mujeres ataviadas con un traje de flamenca han desfilado junto a diseñadores y empresarios de este sector textil para expresar la «agónica» situación por la que están atravesando como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. «Somos de los sectores más afectados por el Covid porque no facturamos nada desde hace uno año, y este 2021 lo damos por perdido», ha afirmado el diseñador José Galván a Europa Press.

10:05 Sánchez dice ahora que el pasaporte Covid es «impostergable» tras rechazarlo en julio

El Gobierno de Pedro Sánchez ha afirmado que el pasaporte Covid o certificado inmunológico en el que trabajan las instituciones comunitarias es «impostergable», mientras se avanza en el proceso de vacunación. Sin embargo, esta medida fue rechazada por el Ejecutivo socialcomunista el pasado verano en una respuesta parlamentaria al PP, que llevó este asunto al Senado, inspirando después la cartilla Covid propuesta por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una iniciativa que fue duramente criticada por la izquierda y sus satélites mediáticos.

En concreto, la senadora del Grupo Popular Paloma Sanz planteó al Gobierno de Pedro Sánchez la siguiente pregunta en mayo: «Tras la pandemia por Covid-19 en nuestro país, ¿va a articular el Gobierno, implantar el pasaporte inmunológico para dar libertad de movimientos a quien ya lo haya pasado?».

09:50 La ONU pide el acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19 en todo el mundo

El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado una resolución en la que exige el acceso equitativo a las vacunas en todos los países del mundo.

Para llegar a ese fin, el documento copatrocinado por más de 110 países, incluidos los 15 miembros del Consejo de Seguridad, pide el cese al fuego de todos los conflictos armados, el financimiento de la iniciativa COVAX y la inclusión de los refugiados en los programas de vacunación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha celebrado este acuerdo pero ha recordado que el documento no aborda algunas cuestiones muy relevantes para la previsión de vacunas contra la COVID-19.

09:37 Quatre Camins (Barcelona) suma 82 de los 125 presos con Covid-19 en Cataluña

Las cárceles catalanas suman en total 125 presos con coronavirus, de los que 82 están en la prisión de Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona).

En esta prisión hay 80 positivos entre los 176 internos del módulo 4, que está confinado durante 15 días, y otros dos presos con coronavirus están en los módulos 5 y 8, ha explicado la Conselleria de Justicia en un comunicado este viernes.

Ningún trabajador de Quatre Camins ha dado positivo hasta ahora, todos los presos se han hecho pruebas PCR, y también se la están haciendo unos 300 funcionarios que tienen contacto con los módulos donde se han detectado contagios.

09:25 Protesta de los hosteleros en Sevilla: «Mítines en Cataluña sí y bares en Andalucía no»

Los hosteleros andaluces se han concentrado en Sevilla para exigir que se les quiten las ‘cadenas’ que las administraciones públicas les están poniendo. Entre el habitual hachazo fiscal por parte del Estado y las limitaciones impuestas en la comunidad, en la que están obligados a echar el cierre a las seis de la tarde, el sector se ahoga.

Los dueños de bares y restaurantes de Andalucía, que dicen facturar apenas un 20% de lo normal, no pueden más. Por ello, este viernes han recorrido Sevilla gritando distintas proclamas en las que reivindican su derecho a trabajar. Dando comienzo a las 19:00 de la tarde en Puerta de Jerez, se han hecho notar por toda la Avenida de la Constitución hasta llegar a Plaza Nueva, lugar en el que se encontraba una comitiva de Vox apoyando la manifestación.

09:13 La OMS insiste en pedir la exención de propiedad intelectual de las vacunas

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reclamado utilizar las exenciones de propiedad intelecutal, «cuando sea necesario», en las vacunas contra la COVID-19.

«Ahora es el momento de utilizar todas las herramientas para aumentar la producción, incluyendo la concesión de licencias y la transferencia de tecnología, y cuando sea necesario, las exenciones de propiedad intelectual. Si no es ahora, ¿cuándo?», ha reflexionado Tedros en rueda de prensa este viernes desde Ginebra (Suiza).

09:00 España supera las 3,5 millones de dosis administradas

Las comunidades autónomas han administrado un total de 3.605.635 dosis de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca (169.477 de ellas en las últimas 24 horas). Esto representa el 80% de las distribuidas, que ascienden a 4.508.845 unidades.

Además, un total de 1.243.783 personas han recibido ya la segunda dosis a partir de la cual se empieza a generar inmunidad, 12.001 más que este lunes. Esto supone el 34,5% de las dosis administradas.

08:45 Sanidad notifica 8.341 nuevos casos y 329 muertes

Las comunidades autónomas han notificado este viernes al Ministerio de Sanidad 8.341 nuevos casos de COVID-19, 3.052 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 11.435 positivos.

La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 193, frente a 206 del jueves. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 91.189 positivos.

En el informe de este viernes se han añadido 329 nuevos fallecimientos, en comparación con 397 el viernes pasado.

Baja la incidencia acumulada

La incidencia acumulada en España baja de los 200 casos por 100.000 en los últimos 14 días. Todo un récord muy positivo que hay que seguir bajando cumpliendo las medidas establecidas. La Semana Santa se acerca y las comunidades aun debaten que restricciones tomar para que no se convierta en el principio de una cuarta ola del coronavirus.

12:00 España registra la mayor cifra de vacunados en un día, casi 170.000

Casi 170.000 personas han sido vacunadas contra la covid-19 en un día en España, una cifra récord desde que comenzó la campaña de vacunación, de manera que las dosis inoculadas hasta la fecha en todo el país ascienden a 3,6 millones (3.605.635), el 80,0% de las repartidas.

Los datos diarios del Ministerio de Sanidad sobre la campaña de vacunación indican que en 24 horas se ha vacunado a 169.477 personas, la cifra más alta después de ayer, cuando se alcanzaron las 151.480 dosis administradas.

El ritmo de vacunación ha aumentado de manera significativa debido a las vacunaciones en grandes superficies que se están llevando a cabo en comunidades como Madrid, en donde esta semana se ha comenzado a vacunar en el Hospital Isabel Zendal o en el estadio Wanda Metropolitano.

En concreto, en la Comunidad de Madrid se han inoculado, según los datos de Sanidad, 25.000 dosis en un solo día, de manera que se han cumplido las previsiones del Gobierno regional, que espera que a lo largo de este viernes se vacunen otras 25.000 personas, principalmente a mayores de 80 años que recibirán la primera dosis de Pfizer-BioNTech o Moderna.

19:00 Sanidad notifica 8.341 nuevos casos y 329 muertes mientras la incidencia baja de 200

Las comunidades autónomas han notificado este viernes al Ministerio de Sanidad 8.341 nuevos casos de COVID-19, 3.052 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 11.435 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.188.553 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 193, frente a 206 ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 91.189 positivos.

17:45 Los nuevos casos y los fallecimientos se mantienen estables en Castilla-La Mancha

Los nuevos casos y los fallecimientos por coronavirus se mantienen estables en Castilla-La Mancha ya que en las últimas 24 horas se han registrado 173 nuevos casos y 8 fallecimiento mientras que en la jornada de ayer los casos fueron 141 y se produjeron las mismas muertes. Además, la región tiene la mitad de hospitalizados por COVID-19 que cuando se decidió el cierre perimetral de la Comunidad

Por provincias, Guadalajara ha registrado 74 casos, Toledo 51, Ciudad Real 22, Albacete 14 y Cuenca 12, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 170.439. Por provincias, Toledo registra 61.796 casos, Ciudad Real 42.494, Albacete 27.607, Guadalajara 20.614 y Cuenca 17.928.

17:30 Cataluña vacunará a cuidadores de personas con enfermedades minoritarias

La consellera de Salud de la Generalitat en funciones, Alba Vergés, ha avanzado este viernes que otro de los colectivos priorizados de la estrategia de vacunación del Covid-19 es el de personas que cuidan a enfermos con patologías minoritarias.

El departamento ha informado en un comunicado de que se ofrecerá la vacuna a todos los cuidadores de las personas con enfermedades que tienen una gran dependencia, «sobre todo aquellos que están a cargo de menores, que son mayoritarios».

La consellera lo ha explicado durante una jornada que se ha celebrado este viernes en Barcelona por el Día Mundial de las Enfermedades Minoritarias, que se conmemora el próximo domingo.

16:55 Canarias: 212 nuevos casos y un fallecimiento

Canarias ha registrado 212 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, acumulando un total de 40.437, mientras que los fallecidos alcanzan los 585 tras la muerte de una persona en Gran Canaria, según los datos que la Consejería regional de Sanidad publica diariamente pasadas las 14.00 horas.

De este modo, del total de casos acumulados, 5.679 se encuentran activos (-61), de los que 78 están ingresados en UCI (-4), 262 permanecen hospitalizados (+2), mientras que 5.339 se encuentran aislados en sus domicilios (-59). Además 34.173 personas han superado la enfermedad en el archipiélago, tras recibir el alta 272 en las últimas horas.

16:47 Madrid: 1.080 casos y 30 fallecidos las últimas 24 horas

La Comunidad de Madrid ha notificado 1.347 nuevos casos de coronavirus, de los que 1.080 corresponden a las últimas 24 horas, y 30 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este viernes con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente, se notificaron 1.710 nuevos casos de coronavirus, de los que 1.242 correspondían a las últimas 24 horas, y 26 fallecidos más en los hospitales.

El número de pacientes hospitalizados sigue en descenso, con 1.963 ingresados en planta (54 menos) y 569 en UCI (11 menos), mientras que 228 han sido dados de alta. El número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria se sitúa en 4.402 (493 menos).

16:43El Govern catalán autorizará las manifestaciones del 8M si cumplen con las medidas

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha asegurado que se autorizarán las manifestaciones el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, si las manifestaciones cumplen con las medidas del Procicat o si se pueden adaptar.

La consellera de Salud en funciones, Alba Vergés, ha abogado por defender el derecho a la manifestación, que a su parecer se tiene que compatibilizarse con las medidas de seguridad derivadas de la pandemia, y ha subrayado la importancia de evitar aglomeraciones durante el 8M.

16:36 Sanidad crea el grupo de 56 a 59 años y marca la pauta vacunal a infectados

El Ministerio de Sanidad ha creado otros dos grupos prioritarios que seguirán a los actuales en el plan de vacunación -población general de 56 a 59 años y menores de 60 con patologías de riesgo alto, que concretará más adelante- y ha marcado las pautas con las que serán inmunizados los que han pasado la covid.

La cuarta actualización de la Estrategia de Vacunación divide en cuatro a los que en algún momento se han contagiado: uno, los mayores de 55 que ya han recibido una primera dosis, a los que aconseja completar normalmente la pauta con la segunda, y aquellos en ese tramo de edad que se han infectado tras recibir el primer pinchazo, en cuyo caso se les administrará el segundo una vez recuperados y completado el aislamiento.

16:24 Los 11.000 millones de Sánchez sólo rescatarán a empresas viables y habrá condicionalidad

Las nuevas ayudas que ha anunciado Pedro Sánchez -11.000 millones de euros para las pymes del turismo y la hostelería- tendrán letra pequeña que no termina de convencer a los que tienen que ser sus principales beneficiarios: las pymes y los autónomos. Lo que parece seguro es que el Gobierno exigirá condicionalidad, algo de lo que el Ejecutivo se queja cuando la impone Bruselas a España para recibir ayudas europeas. En cambio, sí que es un requisito ineludible para el sector privado a cambio de las ayudas gubernamentales.

Aunque el Ejecutivo está midiendo mucho qué información filtra sobre las ayudas que el presidente del Gobierno se sacó de la manga en el pleno del Congreso del pasado miércoles, se empieza a conocer a cuentagotas que a cambio de las ayudas habrá una condicionalidad. Dependiendo de qué Ministerio gane la batalla gubernamental será más o menos estricta. Es decir, la idea del Gobierno es que las ayudas, en ningún caso, sean a fondo perdido.

16:08 Castilla y León registra 256 nuevos casos y 13 fallecidos

Castilla y León suma 256 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 210.770, al tiempo que registra 13 nuevas víctimas mortales, todas ellas en hospitales, así como un total de 26.593 altas médicas, de ellas 81 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas publicadas este viernes registran 13 fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 5.346 la cifra total de defunciones en estos centros.

14:55 La Rioja notifica un muerto

La Rioja ha notificado este viernes un fallecido por coronavirus en una jornada en la que ha aumentado la presión asistencial con nueve ingresos más hasta 56. Por su parte, los casos activos sí que continúan en su tendencia a la baja al pasar de los 267 a los 248 (19 menos que ayer). Según los datos facilitados por el Gobierno de La Rioja, el fallecido es un hombre de edad avanzada y con factores de riesgo. No residía en un centro de mayores.

14:40 El 98% de las residencias andaluzas están libres de Covid

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha señalado este viernes que el 98 por ciento de las residencias de mayores de Andalucía se encuentran «libres de virus» lo que, a su juicio, «quiere decir que la vacuna es muy efectiva».

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas en Huelva antes de la entrega de Banderas de Andalucía, donde ha señalado que según las informaciones de la Consejería de salud en Consejo de Gobierno, «no ha habido ningún ingreso hospitalario de las personas mayores en residencias».

Por ello, la consejera se ha mostrado «esperanzada» ya que «los mayores y grandes dependientes están saliendo adelante» y «están libres de peligro», lo que es «la mejor noticia que podemos tener».

14:26 Cataluña descarta avanzar medidas para Semana Santa: falta «una eternidad»

El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha descartado avanzar posibles medidas por el coronavirus de cara a Semana Santa porque todavía falta un mes para los festivos y, en clave pandemia, 30 días son «una eternidad».

De hecho, el secretario ha destacado que los indicadores no están creciendo sino que se está registrando una bajada «prácticamente imperceptible» por lo que la previsión del departamento es disminuir el número de personas ingresadas en las UCI en las siguientes semanas.

14:12 Madrid prolonga dos semanas más el toque de queda y el cierre de los bares a las 11 de la noche

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado hoy que la región mantendrá, al menos durante dos semanas más, el toque de queda desde las once de la noche hasta las seis de la mañana.

Además, el Gobierno regional prorrogará también hasta al menos el próximo 14 de marzo la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios y el cierre de bares y restaurantes a las 23.00 horas.

14:00 Galicia inicia la desescalada con 564 pacientes con Covid hospitalizados y 6.273 casos activos

Galicia inicia este viernes, 26 de febrero, la desescalada progresiva con el alivio de restricciones con 564 pacientes hospitalizados con coronavirus, 22 menos que la jornada anterior, y con los casos activos que mantienen la tendencia descendente y se sitúan en 6.273.

Así se refleja en los datos actualizados en la mañana de este viernes por la Consellería de Sanidade con registros hasta las 18,00 horas de este jueves, en los que se incluyen 117 pacientes con Covid-19 en UCI en toda la Comunidad gallega, lo que implica cuatro menos que la jornada anterior, y 447 en otras unidades –18 menos–.

13:47 Andalucía suma 1.197 casos y 33 muertes, baja de 2.000 hospitalizados y sitúa su tasa por debajo de 200

Andalucía suma este viernes 26 de febrero 1.197 casos de coronavirus Covid-19, cifra ligeramente inferior a los 1.256 de la víspera y más distanciada de los 2.293 de hace siete días, según los datos facilitados en Málga por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que ha adelantado que se han registrado 33 muertes, muy por debajo de las 58 registradas este jueves y de las 69 del viernes de la semana pasada.

Por su parte, la tasa de incidencia acumulada de Andalucía vuelve a bajar esta jornada hasta 196,5 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que es 17,7 puntos inferior a la tasa del jueves (215,2) y 144,7 puntos inferior a la de hace siete días (341,2).

13:39 Cataluña registra 1.777 casos y 22 muertes más en las últimas 24 horas

Cataluña ha registrado hasta este viernes 554.040 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia –514.038 con una prueba PCR o test de antígenos–, 1.777 más que en el recuento del jueves, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 20.609, que son 22 más que los registrados el jueves: 12.942 en hospital o centro sociosanitario, 4.546 en residencia, 1.128 en domicilio y 1.993 que no son clasificables por falta de información.

13:07 ‘Simón dice’: «Los pasos de Semana Santa guardados en las cofradías y las manifestaciones del 8M a las calles»

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha comparecido para analizar la situación de la pandemia y las opciones de que se celebren marchas el 8M y las procesiones de Semana Santa.

«No me gustaría que nadie se molestara, pero no es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos transportado por muchas personas que estar en una manifestación de 500 personas donde se puede esparcir la gente y mantener las distancias», ha señalado al ser preguntado por las concentraciones en Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer. «Eso sí, que no vaya nadie con síntomas», ha asegurado, obviando que una parte muy importante de los contagios no desarrolla síntomas, pero sí que contagia.

12:53 Los centros comerciales catalanes podrán abrir entre semana con aforo limitado

Las tiendas de los centros comerciales y los establecimientos de Cataluña de más de 400 metros cuadrados podrán abrir de lunes a viernes con un aforo limitado, ha explicado este viernes la consellera de Salud en funciones, Alba Vergés: «Pequeños ajustes que permiten dar pasos adelante».

Lo ha dicho en rueda de prensa junto al conseller de Interior en funciones, Miquel Sàmper, en el marco de las restricciones avaladas por el comité técnico del Plan de Protección Civil de Cataluña (Procicat) que entrarán en vigor el próximo lunes por un periodo de siete días y que prorrogan el grueso de medidas vigentes.

El ámbito del comercio ha sido uno de los más afectados por las restricciones de la pandemia: los centros comerciales y los establecimientos de más de 400 metros cuadrados permanecían cerrados desde el 7 de enero.

12:34 Confirmados los dos primeros casos de cepa sudafricana en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha confirmado los dos primeros casos de la cepa sudafricana del coronavirus en la región, que han sido secuenciados en el Hospital Universitario Gregorio Marañón.

Así lo ha informado el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, en la rueda de prensa de balance de la situación epidemiológica en la región celebrada este viernes.

Además, ha indicado que hay dos muestras de posibles casos de variante brasileña por confirmar. De certificarse, se sumarían a los tres casos ya registrados en la región –uno de variante de Manaos y dos de la de Río de Janeiro–.

12:24 Tres detenidos en dos agencias de viaje por falsas PCR negativas a 85 euros

Los Mossos d’Esquadra han detenido a tres responsables de una agencia de viajes de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y han expedientado al director de una de Mataró (Barcelona) por falsificar por 85 euros pruebas negativas de PCR para una treintena de clientes, que también han sido denunciados.

Así lo han anunciado el conseller de Interior, Miquel Sàmper, y el comisario portavoz de los Mossos d’Esquadra, Joan Carles Molinero, que han agradecido la colaboración ciudadana para neutralizar esta práctica para falsificar pruebas PCR con el fin de poder viajar, que detectaron hace semanas en el aeropuerto de Barcelona.

12:11 Comienzan a vacunarse los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid

Enfermeras del Samur-Protección Civil están vacunando contra el Covid-19 desde primera hora de esta mañana a los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, otro de los colectivos más expuestos al coronavirus, «un paso más para acabar con esta pandemia», ha informado en redes sociales Emergencias Madrid.

La enfermera Charo Pinilla ha explicado que tras vacunarse ayer todo el personal del Samur, hoy viernes es el turno de los bomberos. En primer lugar, se registran los profesionales que llegan a la carpa, luego la carga de la dosis se producen en un punto de preparación, en otra se inocula y en el cuarto espacio es una zona de descanso, donde los bomberos esperan 15 minutos para comprobar si tienen algún efecto adversos, algo que ocurre en muy pocos casos.

11:41 UGT aplaza su Congreso en Madrid por seguridad ante el Covid mientras llama a manifestarse el 8M

UGT Madrid aplazó la semana pasada su 15º Congreso, previsto los días 18 y 19 de febrero, por «responsabilidad y seguridad» frente a la pandemia del Covid-19 pero, al mismo tiempo, ha llamado a acudir a las manifestaciones del próximo 8M, Día Internacional de la Mujer.

La organización sindical publicaba este jueves un manifiesto conjunto con CCOO por el 8M en el que hacen un llamamiento expreso a los «trabajadores y trabajadoras» a participar activamente «en los distintos actos, movilizaciones y manifestaciones que tendrán lugar el día 8 de marzo».

11:32 Castilla-La Mancha baraja ampliar el toque de queda hasta la medianoche

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este viernes que la Comunidad Autónoma está en disposición de ampliar el horario del toque de queda motivado por la pandemia de coronavirus en la región, que pasaría de las 22:00 horas actuales a la medianoche.

En una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, García-Page ha señalado que este cambio horario recogerá «algunas especificaciones» según los sectores de los que se trate.

En cualquier caso, es una decisión que se verá el próximo martes en Consejo de Gobierno y que se valorará durante estos días con los profesionales.

11:15 La pandemia deja ya más de 113 millones de casos y los 2,5 millones de muertos en el mundo

La pandemia de coronavirus ha dejado más de 440.000 casos y cerca de 10.000 muertos en todo el mundo durante las últimas 24 horas, con lo que los totales superan de esta forma las barreras de los 113 millones de casos y los 2,5 millones de fallecidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

El centro ha indicado a través de su página web que durante el último día se han confirmado 444.996 casos y 9.956 fallecidos, lo que sitúa los totales en 113.025.730 y 2.507.803, respectivamente, mientras que 63.747.311 personas se han recuperado hasta la fecha de la COVID-19.

11:02 Comienza la campaña de vacunación contra el covid-19 en Hong Kong y Corea del Sur

Hong Kong y Corea del Sur han lanzado sus campañas de vacunación contra el covid-19. Corea del Sur prevé vacunar en los próximos siete meses al 70% de su población, mientras que Hong Kong espera que todos los adultos estén vacunados antes de fin de año.

Esos dos territorios estuvieron entre los primeros en registrar casos de coronavirus tras su aparición a fines del 2019 en el centro de China.

10:50 Las convocantes del 8M ignoran a Sanidad y ya ensayan sus coreografías: «Este sistema mata con virus»

Las plataformas convocantes del próximo 8M advierten que van a seguir adelante con sus actos a pesar de que el Ministerio de Sanidad haya advertido de los peligros que suponen este tipo de eventos en plena pandemia. De hecho ya tienen hasta su ‘himno’ y han convocado a las participantes a ensayar la coreografía que quieren escenificar en las calles el próximo 8 de marzo.

La canción se titula ‘¡Dale marcha al 8M!’ y ha sido elaborada por un coro de mujeres denominado Malvaloca, un grupo muy vinculado a otras ediciones de las marchas del Día de la Mujer. Con la melodía de la canción ‘Salta’, del grupo español Tequila, las creadoras de este ‘himno’ incluyen en su letra consignas como «este sistema mata con virus y clima, nos quieren enfrentadas pero tenemos un plan».

10:30 Sanidad estudia administrar solo una dosis a las personas que ya han pasado la COVID-19

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha avanzado que la Comisión de Salud Pública, en el que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, están estudiando si administrar las dos dosis de las vacunas contra el coronavirus, o solo una, en aquellas personas que ya han superado la COVID-19.

En rueda de prensa este jueves junto con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, la secretaria de Estado ha avanzado que este grupo de expertos está ya trabajando en la cuarta actualización de la Estrategia de Vacunación.

«Se vuelve a debatir sobre cómo actuar en las personas que ya han pasado la enfermedad, si con una o dos dosis», ha señalado Calzón. De la misma forma, ha informado de que el grupo de vacunación se reunió el pasado miércoles y a lo largo de hoy y mañana con las CCAA para «prestar especial atención a la segunda etapa de vacunación, a partir de abril, cuando la disponibilidad de las vacunas va a ser mucho mayor», ha destacado.

10:15 Victoria Abril dice que la «libertad de expresión y de palabra» ha sido «cortada»

La actriz Victoria Abril ha señalado este jueves que la «libertad de expresión y de palabra» ha sido «cortada» tras sus declaraciones sobre las restricciones y la vacuna contra el coronavirus y ha lamentado que sea considerada «negacionista o conspiracionista» por sus críticas.

«Lo primero que ha hecho la política sanitaria es la distanciación social. Primero dividir a la familia, a los amigos, no se pueden reunir, y al extraño que está en la calle tampoco lo puedes ver ni sonreír ni conectar ni cambiar ideas», ha declarado la intérprete en una clase magistral organizada por los Premios Feroz.

En este punto, Abril ha asegurado que la «libertad de expresión y de palabra» ha sido «cortada» tras sus declaraciones sobre las medidas contra el virus y la vacuna. «La libertad de expresión y de palabra, de la que me he pasado tres pueblos, ha sido cortada. Y si no, pues ya eres negacionista y conspiracionista», ha dicho.

09:57 España prorroga hasta 31 de marzo la restricción de viajes desde países Schengen y terceros a la UE

España ha prorrogado este viernes hasta el próximo 31 de marzo la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Así lo recoge la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que alarga las restricciones que finalizaban el próximo 28 de febrero. La anterior prórroga fue autorizada el pasado 28 de enero, cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, prorrogó las medidas un mes más.

Así, los terceros países y regiones administrativas especiales cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la UE a través de las fronteras exteriores en los términos recogidos en la orden son Australia, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, China y las regiones de Hong Kong y Macao.

09:43 El virus no frena a las ultrafeministas: las convocatorias del 8M son ya más que en 2020

La complicada situación sanitaria por la pandemia no disuade al feminismo radical de salir a la calle con motivo del 8 de marzo. Según ha podido saber OKDIARIO, la delegación del Gobierno en Madrid había recibido hasta este jueves alrededor de 45 peticiones de manifestación o concentración sobre el 8M. Las solicitudes serán ahora analizadas, una a una, para pronunciarse en los próximos días. Se trata, en cualquier caso, de un número que ya supera las 40 manifestaciones que se celebraron el año pasado.

La convocatoria del 8M ha abierto un nuevo enfrentamiento entre los socios de la coalición. En los últimos días, el Ministerio de Igualdad jalea las marchas ideológicas, pese al criterio en contra de Sanidad. El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, afirmó este miércoles que ya se habían autorizado «algunas» peticiones de organizaciones feministas, de menos de 500 personas. Según Franco, ese sería el límite establecido en la normativa regional.

09:26 La Reina Isabel II anima a los británicos a vacunarse contra el covid-19

La Reina Isabel II animó a sus compatriotas británicos a vacunarse contra el covid-19 y les explicó que el pinchazo no «le dolió en absoluto» y que hay que «pensar en los demás».

La monarca de 94 años dijo que se había sentido «protegida» tras haberse vacunado en enero, al igual que su esposo, el príncipe Felipe, de 99 años. Hizo estas declaraciones durante una videollamada el martes pasado con responsables sanitarios a cargo de la campaña de vacunación en las cuatro naciones constitutivas del país (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte).

09:09 Andalucía prorroga hasta el 5 de marzo sus restricciones de horarios y movilidad vigentes

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha prorrogado desde las 0,00 horas del próximo sábado, 27 de febrero, y hasta las 0,00 horas del día 5 de marzo de 2021 las medidas restrictivas sobre movilidad y horarios actualmente vigentes para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, que incluye, entre otras, la limitación de la movilidad entre provincias de la comunidad autónoma.

Así se recoge en el Decreto del Presidente 7/2021, de 25 de febrero, por el que se prorrogan las medidas establecidas en el Decreto 2/2021, de 8 de enero, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.

08:53 AstraZeneca se abre a utilizar plantas de fuera de la UE para recuperar las entregas atrasadas

AstraZeneca ha planteado este jueves el uso de plantas fuera de la UE para fabricar más dosis de la vacuna contra la Covid-19 con las que pueda recuperar el terreno perdido con respecto a los retrasos del primer trimestre.

Los problemas con las entregas de la farmacéutica británica, que suministrará un 60% menos de dosis que las pactadas con la Comisión Europea, ha centrado la intervención de los directores ejecutivos de AstraZeneca, CureVac, Moderna, Pfizer, Sanofi y Novavax en el Parlamento Europeo.

Ante las críticas mayoritarias de los eurodiputados, el responsable de AstraZeneca, Pascal Soriot, ha planteado que la empresa puede gestionar la fabricación «a nivel global» para hacer frente a los problemas de producción y, de esta forma, tratar de recuperar el terreno perdido a principios de año.

08:40 Simón dice que hay más riesgo debajo de un paso de Semana Santa que en el 8M

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este jueves que el riesgo que hay en una manifestación del 8M con 500 personas, como las que se plantean en Madrid, es menor que el que puede existir entre los costaleros que portan un paso de Semana Santa.

Simón, experto habitual en meterse en ‘charcos’, ha pisado este jueves uno muy delicado y que va a levantar polémica: las procesiones de la Semana Santa y su comparación con las masificaciones que puedan producirse el próximo 8M en las marchas del Día de la Mujer.

A Simón se le ha preguntado insistentemente por la proximidad de esas manifestaciones del 8M y la polémica que se ha generado después de que la Delegación del Gobierno de Madrid haya abierto la puerta a las marchas con un máximo de 500 personas. Y el experto de cabecera del Gobierno ha insistido en que, si se realizan cumpliendo todas las precauciones posibles, pueden llevarse a cabo. «Eso sí, que no vaya nadie con síntomas», ha asegurado, obviando que una parte muy importante de los contagios no desarrolla síntomas -pero aún así contagia-.

08:30 Los líderes pactan avanzar en un certificado de vacunación

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han acordado seguir trabajando en el desarrollo de un certificado de vacunación, cuyo desarrollo a nivel técnico necesitará al menos tres meses, pero siguen divididos sobre si debería ser usado para facilitar desplazamientos y viajes este verano.

«Hemos visto una convergencia cada vez mayor sobre este tema tan importante», ha expresado el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, en una rueda de prensa tras la videoconferencia en la que los líderes europeos han «debatido mucho» sobre este asunto.

La puesta en marcha de un certificado de vacunación con fines médicos es una iniciativa que comparten todas las capitales, pero difieren en el uso que se dará a la herramienta, y en especial si servirá para facilitar el turismo, como piden los países del Sur, cuyas economías dependen en gran medida de este sector.

08:15 Policía y Guardia Civil comienzan hoy a vacunarse masivamente contra la Covid en Madrid

La Policía Nacional y la Guardia Civil comenzarán este viernes a recibir masivamente la vacuna contra la Covid-19 en instalaciones de ambos cuerpos de la Comunidad de Madrid y luego irán ampliando a otras comunidades autónomas (CCAA), según han explicado a Europa Press desde ambas instituciones.

El plan de vacunación depende en cada comunidad autónoma de las consejerías de salud, que son las que aportan el personal encargado de administrar las dosis para prevenir el coronavirus. Según precisan fuentes de la Guardia Civil, desde este viernes están citados los agentes del Instituto Armado en sus instalaciones de la Dirección General en la capital, así como en Tres Cantos y Valdemoro.

El plan contempla que todos los guardias civiles de la Comunidad de Madrid hayan recibido la dosis en un plazo de diez días, para lo que se han fijado turnos de 12 horas para proceder a la vacunación, previa citación.

08:00 Sanidad notifica 9.568 nuevos casos y 345 muertes con COVID-19

Las comunidades autónomas han notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 9.568 nuevos casos de COVID-19, 3.350 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 14.515 positivos.

La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 206, frente a 218 del miércoles. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 96.897 positivos.

En el informe de este jueves se han añadido 345 nuevos fallecimientos, en comparación con 388 el jueves pasado. En la última semana han fallecido 875 personas con diagnóstico de COVID-19 positivo confirmado en España.

La vacunación avanza y los datos mejoran

Buenas noticias: los datos sobre la incidencia del coronavirus mejoran día tras día en España mientras avanza la vacunación. Eso sí, el ritmo de vacunación no es, ni de lejos, el esperado inicialmente para lograr una inmunidad de rebaño en verano.

19:35 Sanidad estudia administrar solo una dosis a las personas que ya han pasado el Covid

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha avanzado que la Comisión de Salud Pública, en el que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, están estudiando si administrar las dos dosis de las vacunas contra el coronavirus, o solo una, en aquellas personas que ya han superado el COVID-19.

«Se vuelve a debatir sobre cómo actuar en las personas que ya han pasado la enfermedad, si con una o dos dosis», ha señalado Calzón. De la misma forma, ha informado de que el grupo de vacunación se reunió el pasado miércoles y a lo largo de hoy y mañana con las CCAA para «prestar especial atención a la segunda etapa de vacunación, a partir de abril, cuando la disponibilidad de las vacunas va a ser mucho mayor», ha destacado.

19:20 Simón rechaza las «medidas comunes» en Semana Santa

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado que en el plan para controlar los contagios de COVID-19 en Semana Santa «no se pueden plantear medidas comunes porque la situación epidemiológica es muy diferente» en cada comunidad autónoma.

En rueda de prensa este jueves junto a la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, el epidemiólogo ha advertido de que resulta «complicado» predecir a largo plazo cómo será la situación de cada autonomía en las festividades.

19:00 Sanidad notifica 9.568 nuevos casos y 345 muertes en un día

Las comunidades autónomas han notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 9.568 nuevos casos de COVID-19, 3.350 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 14.515 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.180.212 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 206, frente a 218 ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 96.897 positivos.

De los 2.405 positivos diagnosticados ayer, 222 se han registrado en Andalucía, 183 en Aragón, 139 en Asturias, 39 en Baleares, 156 en Canarias, 58 en Cantabria, 43 en Castilla-La Mancha, 247 en Castilla y León, 150 en Cataluña, ocho en Ceuta, 198 en Comunidad Valenciana, 44 en Extremadura, 119 en Galicia, 1.238 en Madrid, 20 en Melilla, 42 en Murcia, 82 en Navarra, 350 en País Vasco y 12 en La Rioja.

18:30 Los nuevos casos bajan en Castilla-La Mancha hasta los 141 y fallecen ocho personas

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 141 nuevos casos por infección de coronavirus lo que supone un descenso respecto a la jornada de ayer cuando se registraron 217.

Por provincias, Toledo ha registrado 62 casos, Guadalajara 34, Ciudad Real 29, Albacete 8 y Cuenca 8, ha informado la Junta en un comunicado.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 170.266. Por provincias, Toledo registra 61.745 casos, Ciudad Real 42.472, Albacete 27.593, Guadalajara 20.540 y Cuenca 17.916. El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 301.

17:50 Madrid notifica 1.242 de las últimas 24 horas y 26 fallecidos más

La Comunidad de Madrid ha notificado 1.710 nuevos casos de coronavirus, de los que 1.242 corresponden a las últimas 24 horas, y 26 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este jueves con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente, se notificaron 1.866 nuevos casos de coronavirus, de los que 1.466 correspondían a las últimas 24 horas, y 33 fallecidos más en los hospitales.

El número de pacientes hospitalizados sigue en descenso tanto en planta como en UCI, con 2.017 (107 menos) y 580 (14 menos) pacientes respectivamente, mientras que 232 han sido dados de alta. El número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria se sitúa en 4.895 (790 más).

17:40 Feijóo ve procedente abrir debate sobre la vacunación obligatoria

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha remarcado que la ley gallega de salud no establece «por sí sola» la obligatoriedad de vacunarse frente a la covid-19 sino que faculta a obligar si, llegado el caso, las autoridades competentes consideran que debe hacerse. Eso sí, él vería «muy procedente» que se abra el debate acerca de si vacunarse debe ser obligatorio, como «lo es en algunos países».

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, en la que ha defendido la ley de salud que vio la luz esta semana en el Parlamento y ha subrayado que lo que hace la norma es facultar a que se pueda a obligar a vacunar si llegado el caso las autoridades competentes consideran que debe hacerse por motivos de salud pública –además, estipula sanciones ante posibles negativas–.

17:25 Puig duda de que se puedan celebrar las Fallas o la Magdalena hasta que haya una inmunización masiva

El ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado este jueves que, hasta que no haya una vacunación o inmunización «masiva» contra el coronavirus, es «muy difícil que puedan plantear fiestas» como las Fallas y la Magdalena y, de hecho, ha anunciado que pedirá a los Ayuntamientos que los días festivos en el ámbito municipal sean considerados lectivos para no favorecer ningún tipo de celebración.

Así lo ha indicado en rueda de prensa conjunta con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, tras la reunión de la comisión interdepartamental Covid-19, en la que se ha analizado la evolución de la pandemia, el alzamiento de algunas de las limitaciones impuestas y el mantenimiento de otras, como el cierre perimetral del conjunto de la Comunitat o el toque de queda nocturno.

16:55 Canarias: 166 nuevos casos y dos fallecidos

Canarias ha registrado 166 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de acumulados en las islas es ya de 40.225, mientras que los fallecidos alcanzan los 584 tras la muerte de dos personas –una en Gran Canaria y una en Lanzarote–, según los datos que la Consejería regional de Sanidad publica diariamente pasadas las 14.00 horas.

De este modo, del total de casos acumulados, 5.740 se encuentran activos (-207), de los que 82 están ingresados en UCI (-2), 260 permanecen hospitalizados (-9), mientras que 5.398 se encuentran aislados en sus domicilios (-196). Además 33.901 personas han superado la enfermedad en el archipiélago, tras recibir el alta 371 en las últimas horas.

16:43 Las terrazas de Valencia abrirán hasta las 18.00 y con 4 comensales

Las terrazas de la hostelería podrán abrir en la Comunitat Valenciana hasta las 18.00 horas, con un máximo de cuatro comensales por mesa y el 75% del aforo (siempre con mascarilla mientras no se esté consumiendo) y se amplía a las 20.00 horas la apertura de los comercios, con un aumento del aforo al 50 por ciento.

Así, será el inicio de la desescalada en la Comunitat Valenciana que se ha aprobado este jueves en la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la covid-19, y cuyas líneas principales, seis, ha anunciado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha ofrecido una rueda de prensa junto a la consellera de Sanidad, Ana Barceló.

Asimismo, se levantará, a partir del primer fin de semana de marzo, el cierre perimetral de las grandes ciudades de más de 50.000 habitantes, si bien se mantiene el del conjunto de la Comunitat mientras que los contactos sociales se elevan a cuatro en los espacios públicos y las reuniones familiares se siguen reduciendo a un solo núcleo familiar. No obstante, el toque de queda seguirá vigente entre las 22.00 y las 6.00 horas y se flexibilizará la actividad física y del deporte.

16:35 Castilla y León: 284 nuevos casos y 19 fallecidos

Castilla y León suma 284 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 210.514, al tiempo que registra 19 nuevas víctimas mortales, todas ellas en hospitales, así como un total de 26.512 altas médicas, de ellas 109 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas publicadas este jueves registran 19 fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 5.333 la cifra total de defunciones en estos centros.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 407 y los casos positivos a ellos vinculados descienden a 2.562. De ellos, Ávila contabiliza 22 –uno menos–; Burgos, 64 –uno más–; León, 47 –cinco menos–; Palencia, 22 –uno menos–; Salamanca contabiliza 80, nueve menos; Segovia 40, tres más; Soria 46, siete menos; Valladolid 68 –tres menos– y Zamora 17, uno menos que este miércoles.

15:50 La OMS advierte de que el coronavirus «sigue propagándose a ritmos muy elevados»

El director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Henri P. Kluge, ha advertido de que el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, «sigue propagándose a ritmos muy elevados en toda Europa», pese a la reducción de positivos en las últimas semanas.

En rueda de prensa este jueves desde Copenhague (Dinamarca), Kluge ha recordado que, desde el inicio de la pandemia, se han notificado cerca de 38 millones de casos de COVID-19 en Europa, así como 850.000 muertes. Sin embargo, y por segunda semana consecutiva, se han notificado menos de un millón de nuevos casos, debido a que «en el último mes los países han aplicado nuevas medidas para frenar la transmisión».

15:40 Andalucía suma 1.256 casos y 58 muertes y rebaja su tasa Covid hasta 215,2

Andalucía suma este jueves 25 de febrero 1.256 casos de coronavirus Covid-19, cifra ligeramente inferior a los 1.311 de la víspera y más distanciada de los 1.803 de hace siete días, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 58 muertes, lejos de las 93 registradas este miércoles y de las 83 del jueves de la semana pasada.

Por su parte, la tasa de incidencia acumulada de Andalucía vuelve a bajar este jueves hasta 215,2 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que es 19,9 puntos inferior a la tasa del miércoles (235,1) y 157 puntos inferior a la de hace siete días (372,2).

15:32 Cantabria suma dos muertes y 67 casos mientras baja la incidencia

Cantabria ha sumado este jueves dos víctimas por coronavirus: un hombre de 92 años que murió ayer y otro de 91 que falleció el pasado 16 de febrero pero que no se ha registrado hasta ahora al ser una muerte extrahospitalaria, y que elevan a 517 el total de decesos.

Además, la región ha contabilizado en las últimas horas 67 casos, 58 detectados el miércoles -dos más que la víspera- y nueve hasta primera hora de esta jornada, en la que se ha anotado un descenso de la incidencia acumulada de positivos a 14 días, al pasar de 162 a 154 por cada cien mil habitantes.

15:18 Aragón notifica 185 positivos y un fallecido por la COVID-19 en las últimas 24 horas

El Gobierno de Aragón ha notificado 185 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2 y un fallecido en la comunidad autónoma por la COVID-19 este miércoles, 24 de febrero, según los datos provisionales.

Por provincias, en Zaragoza, se han comunicado 174 contagios y 524 recuperados; en Huesca, 27 positivos y 42 altas; y en Teruel 11 contagios, un deceso y 136 personas recuperadas.

15:11 El bulo del Gobierno: los contagiados aún superan en 2,7 millones las dosis inyectadas

En los últimos días, el Gobierno intenta esconder su cuestionada gestión de la crisis del Covid exhibiendo eufórico la marcha de las vacunas. «Más vacunados que contagiados», celebró el Ministerio de Sanidad. Un ‘éxito’ que Pedro Sánchez lleva días avanzando. Sin embargo, la afirmación no es correcta, ya que los infectados reales superan con creces a los que el Ministerio de Sanidad contabiliza en sus balances.

14:55 Amnistía Internacional denuncia deficiente gestión sanitaria en la pandemia

El sistema de Atención Primaria en España ha sufrido la pandemia de la COVID-19, y la pandemia de la gestión sanitaria, que ha adolecido de una falta de planificación e inversión suficiente para afrontar la primera, situando este servicio entre el abandono y el desmantelamiento, señala Amnistía Internacional en un nuevo informe en el que, aunque se centra en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha, advierte de que las graves consecuencias de esta situación se están empezando a ver en toda España.

«Las Comunidades Autónomas deben, de manera urgente, incrementar las plantillas de la atención primaria con el fin de alcanzar ratios de profesionales de otros países de la Unión Europea, para hacer frente al aumento del volumen de trabajo y a la campaña de vacunación», advierten en su informe, donde desgrana quiénes están sufriendo más la falta de acceso al derecho a la salud en España.

14:39 La OMS señala que la variante británica «se está transmitiendo» en la mitad de los países europeos

La responsable de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa, Catherine Smallwood, ha advertido de que la variante ‘B.1.1.7’ del coronavirus, identificada por primera vez en Reino Unido, «se está propagando» en la mitad de los países europeos.

«Esta variante en particular se está transmitiendo en aproximadamente la mitad de los estados europeos miembros de la OMS, pero, además, más de la mitad de los países nos han informado de casos y eso sigue aumentando. Así que sí, son preocupantes. Nos obligarán a replantear nuestras estrategias responder un poco mejor y poder controlarlas», ha resaltado en rueda de prensa este jueves desde Copenhague (Dinamarca).

La experta ha recordado que los virus «evolucionan de forma natural», por lo que «era de esperar que surgieran mutaciones». En este sentido, ha alertado de que «cuanto mayor sea la población humana infectada, más variantes nuevas surgirán con el tiempo».

14:30 Sanidad identifica una fiesta en una discoteca como origen de un brote en un colegio mayor de Madrid

La Consejería de Sanidad ha identificado una fiesta en una discoteca como origen de un brote de Covid-19 en el Colegio Mayor Guadalupe, a la que asistieron también estudiantes de otros colegios mayores, con varios casos sospechosos de la cepa británica.

Según datos de la Consejería de Sanidad, en la última semana se han notificado 6 nuevos brotes en colegios mayores o residencias de estudiantes, y al menos hay 11 brotes «activos».

14:16 Madrid desmiente al Gobierno: «No hemos aconsejado un límite de 500 personas para el 8M»

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha negado hoy haber recomendado manifestaciones como máximo de 500 personas por el 8M como aseguró ayer la Delegación del Gobierno.

Según han confirmado a OKDIARIO fuentes de la Consejería, el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, se ha inventado ese criterio porque, en ningún momento, la Sanidad madrileña ha fijado ese límite máximo y, de hecho, ha informado desfavorablemente de la celebración de las tres marchas sobre las que le han pedido pronunciarse.

13:52 La pandemia deja más de 440.000 casos y cerca de 12.000 muertos en el mundo durante el último día

La pandemia de coronavirus ha dejado más de 440.000 casos y cerca de 12.000 muertos en todo el mundo durante el último día, después de dejar atrás el umbral de los 112 millones de contagios, según los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins.

El centro ha apuntado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han detectado 443.427 casos y 11.971 fallecidos a nivel mundial, lo que sitúa los totales en 112.554.307 y 2.497.814, respectivamente, mientras que 63.518.609 personas se han recuperado hasta la fecha de la COVID-19.

13:26 Siguen en descenso los hospitalizados con Covid en Galicia

Los pacientes con Covid-19 hospitalizados en Galicia siguen en descenso, con 48 menos, hasta los 586, de ellos 121 en UCI –doce menos–. También se mantiene la tendencia descendente en los casos activos de coronavirus, que se sitúan en 6.772 una jornada antes de que se inicie la desescalada progresiva con el alivio de medidas en la Comunidad gallega.

Así se desprende de los datos actualizados en la mañana de este jueves por la Consellería de Sanidade con registros hasta las 18:00 horas de este miércoles, en los que se indica que, además de los 121 hospitalizados con UCI, hay 465 ingresados en otras unidades, lo que supone 36 menos que la jornada anterior.

13:18 Baleares prefiere no arriesgar en Semana Santa para alcanzar una «fuerte recuperación»

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha asegurado este jueves que prefiere no poner en riesgo la recuperación acelerando la desescalada pensando en la Semana Santa con el objetivo de alcanzar una «fuerte recuperación» en verano gracias al turismo internacional, especialmente el británico y el alemán.

Negueruela ha resaltado en declaraciones a la Cadena SER recogidas por Europa Press que el anuncio de la desescalada por parte de Reino Unido y su efecto en las reservas demuestra «las ganas de viajar» así como la necesidad de que en los meses centrales de la temporada turística pueda estar en marcha el pasaporte sanitario que, junto al mantenimiento de los controles y el avance del proceso de vacunación, permitirá la recuperación.

13:09 Los 11.000 millones no serán sólo ayudas directas: incluyen las quitas de los créditos ICO

Como era de esperar, el anuncio de Pedro Sánchez de ayudas para pymes y autónomos por 11.000 millones tiene truco. No todo ese dinero se destinará a ayudas directas (subvenciones), e incluso es posible que ni siquiera las haya, sino que esta cantidad incluye las quitas de los créditos ICO que está empeñado en conceder el Gobierno, según se infiere de las conversaciones que está manteniendo con la banca. Por otro lado, en la solicitud de autorización a la UE, el Gobierno solo habla de 100.000 beneficiarios, a años luz de los millones de pymes y autónomos en situación desesperada.

Fuentes del sector financiero aseguran que el Ejecutivo mantiene como medida principal para ayudar a las empresas en apuros las quitas de los créditos ICO, a pesar del riesgo moral que implica esta medida por el agravio comparativo que crea. De hecho, como adelantó OKDIARIO, una de las propuestas que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Economía de Nadia Calviño es compensar a los bancos con bonos a largo plazo por las pérdidas que tendrán que asumir en la parte no avalada de los préstamos a los que se aplique la quita.

12:58 Los bares podrán abrir las terrazas al 50% en Mallorca

Las nuevas medidas sanitarias del Govern balear permitirán la apertura de terrazas de bares y restaurantes en Mallorca al 50% de aforo, con un máximo de cuatro personas por mesa y hasta las 17:00 horas.

Así lo ha anunciado la presidenta del Govern, Francina Armengol, durante la rueda de prensa posterior a la Mesa de Diálogo en la que se han tratado estas medidas, que estarán en vigor las próximas dos semanas.

La presidenta ha puntualizado que la última consumición en los bares deberá ser a las 17:00 horas aunque «se dará un margen para que la gente pueda salir».

12:47 Cataluña pospone a mañana la reunión para decidir si relaja restricciones

El gobierno catalán ha pospuesto a mañana la reunión del Procicat prevista para hoy para decidir qué medidas restrictivas puede relajar a partir del lunes ya que los datos epidemiológicos no mejoran y los grupos de trabajo tienen que seguir analizando la situación.

Fuentes próximas al Procicat han asegurado a Efe que necesitan «seguir trabajando» las medidas y no han negado que haya discrepancias y desacuerdo entre los responsables de Economía y los de Salud con respecto a las medidas para «dar aire» a los sectores más castigados por las restricciones.

Los grupos de trabajo del Plan de Emergencias de Protección Civil de Cataluña (Procicat) comenzaron ayer a analizar los datos y las propuestas para flexibilizar algunas restricciones anticovid a partir del próximo lunes, con las reticencias de los epidemiólogos y médicos.

12:13 La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha pide no celebrar el 8M en la calle

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha pedido a la ciudadanía de la región a celebrar saliendo a la calle en movilizaciones el próximo Día Internacional de la Mujer del próximo 8 de marzo, que si bien es «un instrumento muy potente para visibilizar retos y conseguir adhesiones», en esta ocasión y debido a la crisis sanitaria la movilización «ha de ser en las redes sociales».

En un mensaje en su cuenta personal de Facebook, Fernández ha apuntado que se vive una pandemia que aún no se ha vencido, por lo que ruega «que no se nuble la vista» ante la mejoría de los datos, ya que de la conducta individual de cada uno depende que esta estadística se mantenga, mejore o empeore.

11:59 Cataluña registra 1.978 casos y 22 muertes más en las últimas 24 horas

Cataluña ha registrado hasta este jueves 552.263 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia –512.424 con una prueba PCR o test de antígenos–, 1.978 más que en el recuento del miércoles, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 20.587, que son 22 más que los registrados el miércoles: 12.926 en hospital o centro sociosanitario, 4.546 en residencia, 1.128 en domicilio y 1.987 que no son clasificables por falta de información.

11:19 Igualdad impulsa las marchas del 8M pese a que los informes que las califican de «alto riesgo»

Irene Montero lanzó esta semana un mensaje para agitar las calles de cara al 8 de marzo, Día de la Mujer: «Este 8M más feminismo que nunca», exclamó en su perfil de Twitter, acompañándolo de la imagen de una manifestación. Pese a las críticas por las marchas ideológicas celebradas el año pasado, en plena explosión pandémica, Podemos alienta un nuevo 8M, aún en plena crisis sanitaria. Este miércoles, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, avanzó también que autorizará las manifestaciones, si participan menos de 500 personas. Un hecho que choca con las propias normas anti-Covid aprobadas por el Ministerio de Sanidad, que exigen que la situación epidemiológica esté controlada para que eventos de estas características se puedan celebrar, algo que no sucede en la actualidad. El informe ‘Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por Covid-19 en España’ califica actos masivos de estas características como «de alto riesgo».

En el documento, aprobado el pasado septiembre, Sanidad obliga a realizar una «valoración global del riesgo» de propagación del virus ante la celebración de un evento multitudinario. Esa valoración, explica, dependerá «entre otros, de la situación epidemiológica, de las características del evento y de la capacidad para la adopción de medidas de prevención y control».

11:02 La vacuna de Moderna contra la cepa sudafricana de covid está lista para las pruebas

La empresa estadounidense de biotecnología Moderna ha anunciado que está lista para someter a pruebas en humanos una vacuna contra el covid-19 específicamente desarrollada para la cepa del virus detectada en Sudáfrica.

«Esperamos con ansias el inicio del ensayo clínico», dijo el director ejecutivo de Moderna, Stephane Bancel.

La cepa sudafricana es considerada como una de las variantes más peligrosas de covid-19 porque logra evadir algunos de los bloqueos que establecen los anticuerpos contra las versiones antiguas del virus.

10:50 Confirman la eficacia de vacuna de Pzifer

Un estudio a gran escala realizado en Israel confirmó el miércoles la efectividad de la vacuna de Pfizer en condiciones reales, una prueba más del papel clave de las campañas de vacunación para poner fin a la pandemia.

Hasta ahora, la eficacia de la vacuna de Pfizer había sido probada mediante ensayos clínicos: su validez se confirmó mediante el análisis de datos de unos 1,2 millones de personas en Israel, un país que se halla a la vanguardia de la vacunación y donde circula ampliamente la variante británica.

Los autores del estudio, publicado en el prestigioso New England Journal of Medicine, señalan que la vacunación redujo los casos sintomáticos de Covid-19 en un 94%, los casos graves de la enfermedad en un 92% y las hospitalizaciones en un 87%.

10:39 Identificados los participantes en una fiesta ilegal en La Coruña tras subir un video a las redes

Un total de 12 jóvenes, tres de ellos menores de edad, han sido identificados por participar en una fiesta ilegal organizada en la noche del pasado viernes en una vivienda de la zona de Santa Ana, en Fene (La Coruña), tras la difusión de un video colgado en una red social que desencadenó una investigación policial.

Las pesquisas finalizaron en la mañana de este miércoles tras completar la localización y filiación de todos los participantes que, según informó la Policía Local de Fene, serán denunciados por vulnerar la prohibición de reunirse personas no convivientes, por sobrepasar el horario de inicio del toque de queda y, en la mayoría de los casos, por saltar el cierre perimetral de sus respectivos ayuntamientos de residencia.

Los hechos también se pondrán en conocimiento de las autoridades sanitarias de cara a detectar posibles positivos en la covid-19. De darse esa circunstancia, a la denuncia por una infracción administrativa podría añadírsele otra por la comisión de un delito contra la salud Pública.

10:23 Las ayudas de Sánchez no cubren ni el 17% de las pérdidas que han sufrido los autónomos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados, lo siguiente: dará ayudas de 11.000 millones a pymes y autónomos. Anuncia esta medida -pensada para la hostelería y el turismo- casi un año después de que estallara una crisis que ha provocado en España el mayor destrozo económico del mundo desarrollado.

Aunque las organizaciones empresariales han acogido expectantes la noticia, lo cierto es que, a la espera de que se conozca la letra pequeña, estas subvenciones no servirán ni para cubrir el 17% de las pérdidas que ha sufrido, por ejemplo, los autónomos en 2020.

Según cálculos de ATA de comienzos de año, la factura del Covid-19 para los autónomos asciende a 65.000 millones en un sólo año, unas pérdidas que apenas podrán compensarse por tanto con las ayudas de 11.000 que quiere movilizar Sánchez, y que no únicamente contemplarán ayudas directas como avanza este jueves OKDIARIO.

09:50 La UE trata hoy los retrasos en las vacunas entre debates sobre si reactivar el turismo

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnen este jueves por videoconferencia para abordar de nuevo los problemas surgidos con las vacunas contra la Covid-19, por los retrasos en las entregas anunciados por algunas farmacéuticas, mientras algunas capitales piden avanzar en el desarrollo de medidas para reactivar el turismo en los próximos meses a través de certificados de vacunación.

Aunque el encuentro telemático continuará también el viernes, con una sesión dedicada a seguridad y defensa y a la relación de la UE con sus vecinos del sur, la primera jornada servirá para que los líderes europeos abordar varios aspectos de la gestión de la pandemia.

09:29 Asturias sale del ‘riesgo extremo’ al bajar la incidencia de 250 casos por cien mil habitantes

La incidencia acumulada en Asturias de COVID-19 se sitúa en 239,73 casos por 100.000 habitantes en las dos últimas semanas, según el último informe del Ministerio de Sanidad consultado por Europa Press. De esta forma, Asturias sale del ‘riesgo extremo’, al bajar por fin de los 250 casos. La incidencia media nacional es de 218,67 casos diagnosticados por 100.000 habitantes.

El total acumulado de casos de personas afectadas por el SaRS-CoV-2 en Asturias desde el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus se sitúa en 42.889.

La estadística refleja que 2.452 casos han sido diagnosticados en Asturias en los últimos 14 días y 1.078 en la última semana, de forma que la incidencia acumulada en Asturias en la última semana es de 105,40 casos por cien mil habitantes.

09:18 Comienza la vacunación contra la covid de los mayores de 80 años en Madrid

La Comunidad de Madrid comenzará este jueves a vacunar contra la covid-19 a mayores de 80 años en los centros de salud y se suma así a la mayoría de las comunidades autónomas, que ya han iniciado el operativo con este colectivo.

Así mismo, hoy empieza la inoculación de la vacuna, previa cita, a profesores, policías municipales, bomberos y personal de protección civil en el estadio Wanda Metropolitano.

La Comunidad de Madrid inició ayer las citaciones por vía telefónica a los ciudadanos mayores de 80 años que no vivan en residencias para que a partir de este jueves acudan a recibir las dosis nuevas de tipo ARMn de Pfizer en los centros de atención primaria.

09:07 La ministra de Sanidad rechaza las manifestaciones del 8M alentadas por Podemos

Nuevo choque de trenes en los dos bloques del Gobierno, esta vez a cuenta de las manifestaciones del 8M: la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha rechazado que se celebran las marchas en plena pandemia. Darias ha asegurado este miércoles que «no ha lugar» a las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, en una situación de pandemia y hace un llamamiento a la «responsabilidad». Choca así frontalmente con los llamamientos podemitas de salir nuevamente a las calles para reivindicar la jornada feminista pese a la grave situación de pandemia que vivimos.

No sólo eso, desde el propio Gobierno a través de la Delegación del Gobierno de Madrid el socialista José Manuel Franco ha hecho público que permitirá todas aquellas manifestaciones el próximo 8M que no superen las 500 personas. Ello ha motivado que grupos de feministas afines a PSOE y Podemos ya estén convocando a través de sus redes una manifestación principal en la Plaza del Callao para ese día.

08:50 El Gobierno y las comunidades acuerdan elaborar un documento para Semana Santa

El Ministerio de Sanidad y los Gobiernos autonómicos han acordado mandatar a la Comisión de Salud Pública a trabajar en la elaboración de un documento que incluya las medidas restrictivas para contener el coronavirus de cara a la Semana Santa, según ha informado la titular de Sanidad, Carolina Darias.

«Estamos trabajando de manera coordinada a través de la Comisión de Salud Pública en un documento que esperamos poder llevar en las próximas semanas al Consejo para acordar de común acuerdo y que pueda servir para saber qué hacer y qué no en Semana Santa», ha explicado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Según ha dicho la propia Darias, ha constatado «una gran sensibilidad» por parte del conjunto del Consejo Interterritorial para acotar las medidas de cara a estas fechas y mantener los datos de descenso del Covid-19.

08:30 Las comunidades administran 119.487 dosis en las últimas 24 horas

Las comunidades autónomas han administrado hasta este miércoles un total de 3.284.678 dosis de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca (119.487 de ellas en las últimas 24 horas). Esto representa el 72,8 por ciento de las distribuidas, que ascienden a 4.508.845 unidades, 886.680 más que ayer.

Además, un total de 1.221.183 personas han recibido ya la segunda dosis a partir de la cual se empieza a generar inmunidad, 12.878 más que este lunes. Esto supone el 37,2 por ciento del total de las dosis administradas.

08:15 Sanidad notifica 9.212 nuevos casos y 389 muertes, con la incidencia bajando hasta 218

Las comunidades autónomas han notificado este miércoles al Ministerio de Sanidad 9.212 nuevos casos de COVID-19, 3.809 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras indican que sigue la tendencia a la baja, ya que son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 10.829 positivos.

La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 218, frente a 235 ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 102.832 positivos.

En el informe de este miércoles se han añadido 389 nuevos fallecimientos, en comparación con 337 el miércoles pasado.

Baja la incidencia acumulada

La incidencia acumulada en España ha bajado hasta los 218 por 100.000 habitantes. Datos muy positivos que hacen que el país salga del riesgo extremo. Las restricciones y medidas deberán seguir para mantener las cifras y que no se produzca una cuarta ola.

20:00 Asturias sale del ‘riesgo extremo’ al bajar la incidencia de 250 casos por cien mil habitantes

La incidencia acumulada en Asturias de COVID-19 se sitúa en 239,73 casos por 100.000 habitantes en las dos últimas semanas, según el último informe del Ministerio de Sanidad consultado por Europa Press. De esta forma, Asturias sale del ‘riesgo extremo’, al bajar por fin de los 250 casos. La incidencia media nacional es de 218,67 casos diagnosticados por 100.000 habitantes.

El total acumulado de casos de personas afectadas por el SaRS-CoV-2 en Asturias desde el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus se sitúa en 42.889.

La estadística refleja que 2.452 casos han sido diagnosticados en Asturias en los últimos 14 días y 1.078 en la última semana, de forma que la incidencia acumulada en Asturias en la última semana es de 105,40 casos por cien mil habitantes.

19:30 Bruselas mantien las restricciones en los viajes ante la lentitud en la vacunación

La cumbre sobre la la pandemia de Covid que se esta desarrollando en Bruselas ha decidido este miercoles que los países de la UE mantentan las restricciones anti-Covid dada la lentitud cn la que se está desarrollando el proceso de vacunación de los ciudadanos.

19:00 El País Vasco comienza a vacunar a los 1.800 mayores de 100 años en tres ‘vacunautos’ y otros 22 puntos

El Servicio Vasco de Salud vasco -Osakidetza ha comenzado este miércoles a vacunar anticovid de 1.800 personas mayores de 100 años a través de tres ‘vacunautos’ -donde se inocula el antídoto sin bajar del coche- y otros 22 puntos de vacunación.

Osakidetza ha establecido un punto por cada territorio al que las personas mayores podrán acudir en su vehículo y se les administrará la vacuna sin salir de él. Se encuentran en el hospital Donostia, en el hospital de Santiago de Vitoria y en el centro de salud de Mungia (Vizcaya – .

Los coches se paran junto a las enfermeras de estos centros sanitarios para que a las personas mayores se les administre las vacunas y, posteriormente, esperan quince minutos en un parking ubicado al lado para comprobar que no hay ningún tipo de reacción al antídoto.

19:00 Italia mantendrá las restricciones hasta después de Semana Santa

l Senado de Italia ha aprobado este miércoles con 235 votos a favor y 23 en contra una resolución que apoya el nuevo Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros, que extenderá las restricciones para controlar la pandemia hasta después de Semana Santa.

El ministro de Salud de Italia, Roberto Speranza, ha asegurado este miércoles ante la Cámara Alta que «no hay otro camino que el de la unidad» en una intervención recogida por el diario local ‘La Repubblica’.

El nuevo decreto entrará en vigor el próximo 6 de marzo y estará en vigor hasta el 6 de abril.

Durante este periodo, Speranza ha señalado que la prioridad será la vacunación y que el Ejecutivo italiano está presionando junto a otros países a las empresas para recibir más dosis.

18:55 Madrid ha puesto el 63,7 % de sus vacunas

La Comunidad de Madrid ha inoculado hasta este miércoles 385.692 dosis de las vacunas contra la covid-19, el 63,7 % de las recibidas, y ha sumado en las últimas 24 horas otros 824 ciudadanos inmunizados ante la enfermedad, para un total de 170.589.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, el 2,5 % de la población madrileña ha sido vacunada con la pauta completa, es decir, con dos dosis.

Respecto al día anterior, Madrid ha recibido 121.320 dosis y ha administrado 3.510.

18:51 Sanidad diseña rutas para optimizar la vacunación en casas en Valencia

Los centros de Atención Primaria de la Comunitat Valenciana están definiendo rutas óptimas para proceder a la vacunación domiciliaria tanto de personas con gran dependencia que no están institucionalizadas como de mayores de 80 años que no pueden desplazarse hasta el centro de salud.

Hasta la fecha, más de 30.000 personas mayores de 80 años que viven en sus casas han iniciado el proceso de inmunización, bien en el centro de salud o bien en su domicilio, y, de ellas, unas 4.000 son personas dependientes no institucionalizadas.

18:30 Aragón confirma 211 nuevos contagios y cuenta con 423 camas ocupadas por pacientes Covid

El Gobierno de Aragón ha confirmado 211 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2 en la comunidad autónoma, correspondientes a los resultados de 2.835 pruebas diagnósticas, conocidos este martes, 23 de febrero, y cuenta con 423 camas ocupadas por personas con la COVID-19, 77 en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 346 en planta.

Según los datos definitivos publicados en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, en Zaragoza, se han comunicado 149 positivos, en Huesca, 30, en Teruel, 31, a los que hay que sumar un caso más en el que no ha sido posible identificar la provincia de referencia.

18:12 Sanidad notifica 9.212 nuevos casos con una nueva bajada de la incidencia: 218

Las comunidades autónomas han notificado este miércoles al Ministerio de Sanidad 9.212 nuevos casos de COVID-19, 3.809 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras indican que sigue la tendencia a la baja, ya que son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 10.829 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.170.644 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 218, frente a 235 ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 102.832 positivos.

18:09 La Rioja suma 2 fallecidos y 20 nuevos positivos

La Rioja ha notificado este miércoles dos fallecidos por coronavirus en una jornada en la que, por otro lado, ha aumentado ligeramente la presión asistencial, con tres ingresos más, hasta los 55. Por su parte, los casos activos bajan de los 295 a 277 (18 menos que ayer), con las residencias de mayores libres de positivos por primera vez en semanas.

Además, se han notificado 20 nuevos positivos, por lo que desde el inicio de la pandemia se han registrado 27.392.

17:25 La Comunidad Valenciana registra 63 fallecidos, pero los nuevos contagios bajan a 530

La Comunidad Valenciana ha notificado 63 fallecidos por coronavirus desde la última actualización, 12 de ellos residentes, mientras que la curva sigue en descenso y los nuevos contagios han bajado a 530 frente a los 829 de ayer. Por su parte, los hospitales tienen 121 personas ingresadas y 26 camas UCI ocupadas menos, según datos de la Conselleria de Sanidad.

Así, con estos 63 decesos el total de defunciones desde el inicio de la pandemia es de 6.553 personas: 749 en la provincia de Castellón, 2.462 en la de Alicante y 3.342 en la de Valencia.

Por su parte, la cifra total de positivos desde el inicio de la pandemia asciende a en 376.582 personas. Por provincias, 37 de los positivos se han registrado en Castellón (38.551 en total), 228 en Alicante (141.636 en total) y 265 en la provincia de Valencia (196.393). Además, el total de casos sin asignar en toda la Comunitat Valenciana se mantiene en dos.

17:10 El TSJ no admite una querella contra Mañueco por adelantar el toque de queda a las 20.00 horas

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL ha inadmitido una querella contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa al acordar el adelanto del toque de queda a las 20.00 horas.

«La decisión adoptada en el acuerdo puede ser contraria al ordenamiento jurídico, pero en modo alguno tiene relevancia penal, pudiendo tenerla en el ámbito contencioso administrativo, donde ya se está solventando su legalidad y validez, y que es el campo propio donde se ejerce el control del sometimiento de la actuación administrativa a la Ley y al Derecho», señala el auto al que ha tenido acceso Europa Press.

16:58 Canarias: 219 nuevos casos y cuatro muertos

Canarias ha registrado 219 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de acumulados en las islas es ya de 40.059, mientras que los fallecidos alcanzan los 582 tras la muerte de cuatro personas –dos en Gran Canaria y dos en Tenerife–, según los datos de la Consejería regional de Sanidad.

De este modo, del total de casos acumulados, 5.947 se encuentran activos (-116), de los que 84 están ingresados en UCI (-2), 269 permanecen hospitalizados (-12), mientras que 5.594 se encuentran aislados en sus domicilios (-102). Además 33.530 personas han superado la enfermedad en el archipiélago, tras recibir el alta 331 en las últimas horas.

16:48 Comunidad de Madrid: 1.464 casos y 33 muertos en 24 horas

La Comunidad de Madrid ha notificado 1.866 nuevos casos de coronavirus, de los que 1.464 corresponden a las últimas 24 horas, y 33 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este miércoles con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente, se notificaron 1.503 nuevos casos de coronavirus, de los que 1.253 correspondían a las últimas 24 horas, y 33 fallecidos más en los hospitales.

El número de pacientes hospitalizados sigue en descenso tanto en planta como en UCI, con 2.124 (128 menos) y 594 (15 menos) pacientes respectivamente, mientras que 276 han sido dados de alta. El número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria se sitúa en 4.105 (4.141 menos).

16:43 Aragón apela a la cautela sobre las medidas a tomar con quien no quiera vacunarse

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha manifestado que no se ha arbitrado «ninguna medida específica» en la comunidad autónoma para legislar la obligatoriedad de vacunarse contra la COVID-19 y ha considerado que desde el punto de vista legal hay que ser «cautos» y «muy estrictos» y «ver qué se puede hacer o no».

Así lo ha indicado en rueda de prensa, al ser preguntada por la aprobación este martes en el Parlamento gallego de la reforma de su Ley de Salud para incluir multas a las personas que se nieguen a vacunarse sin justificación.

16:30 Israel dona a gobiernos aliados decenas de miles de vacunas

El Gobierno de Israel ha accedido a donar decenas de miles de vacunas contra la COVID-19 a países aliados, en un gesto «simbólico» que alcanza también a la Unión Europea, ya que República Checa figura en dicho listado tras su decisión de abrir una oficina de su Embajada en Jerusalén. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha confirmado que una «cantidad simbólica» irá destinada a la Autoridad Palestina y a «algunos países que lo han pedido», según el diario ‘The Jerusalem Post’. La televisión pública estima que, en total, serán unas 100.000 dosis.

La lista de países la compondrían 19 estados, entre los que se incluyen República Checa, Honduras y Guatemala, países que ya tienen Embajada en Jerusalén o han accedido a ampliar próximamente su presencia diplomática en la Ciudad Santa, según fuentes de la emisora Kan News.

16:15 Andalucía sitúa su tasa por debajo de 250 calificada como riesgo extremo

Andalucía ha situado este miércoles 24 de febrero su tasa de incidencia acumulada de coronavirus en 235,11 casos por 100.000 habitantes, por debajo de 250 que se califica como riesgo extremo, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabiliza 93 muertes y 1.311 casos de Covid-19, que duplican a los 634 del martes y a los 650 del lunes pero son inferiores a los 1.788 del miércoles pasado.

En concreto, la tasa de incidencia acumulada de Andalucía ha bajado este miércoles a 235,1 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que es 23,9 puntos inferior a la tasa del martes (259) y 176,1 puntos inferior a la de hace siete días (411,2).

15:58 Hungría comienza a administrar la vacuna china

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, ha anunciado este miércoles la incorporación de la vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm a la lista de fármacos que ya se están suministrando en el país europeo, que cuenta también entre su abanico de opciones con la rusa Sputnik V.

Orban ha confirmado en un mensaje publicado en Facebook que este miércoles se suministrarán las primeras dosis de la vacuna china, un hito inédito dentro de la UE y que llega después de que el regulador sanitario húngaro aprobase su uso de emergencia a finales de enero.

15:45 Aragón flexibiliza restricciones y levanta el confinamiento en Alcañiz

El municipio turolense de Alcañiz dejará de estar confinado perimetralmente este viernes, 26 de febrero, desde las 00.00 horas, según ha anunciado la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, que ha dado a conocer la flexibilización de otras medidas en horarios, agrupaciones y ocupación de interiores, la mayoría adaptadas a la evolución epidemiológica de las provincias, que seguirán confinadas, igual que la comunidad autónoma.

En rueda de prensa, Repollés ha indicado que se amplía el toque de queda en todo Aragón de las 22.00 a las 23.00 horas y el límite del número de personas en las agrupaciones sociales pasa de cuatro a seis.

15:30 Navarra: 63 casos y un fallecido

Navarra detectó este martes 63 nuevos casos positivos de infección por Covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 2.373 pruebas (1.551 pruebas PCR y 822 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 2,65%.

Un total de 117 pacientes permanecían ingresados ayer por Covid-19 en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad foral, dos menos que el día anterior. Así, se produjeron cinco nuevos ingresos relacionados con el coronavirus, dos de ellos en la UCI. En la jornada de ayer no se registraron fallecimientos, aunque se notificó el fallecimiento de una mujer de 97 años, correspondiente a días previos. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra asciende a 1.095.

15:15 Aragón retrasa una hora el toque queda

El Gobierno de Aragón retrasará desde este viernes una hora el inicio del toque de queda, que quedará fijado a las once de la noche, y aumentará a seis personas el número máximo en reuniones sociales, aunque mantendrá el confinamiento perimetral de la ciudad de Teruel, de las tres provincias aragonesas y de toda la comunidad.

Así lo ha anunciado la consejera de Sanidad, Sira Repollés, en una rueda de prensa junto al director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, para informar sobre la situación de la pandemia de la covid-19 en Aragón, que presenta un progresivo descenso de los contagios, aunque ralentizado. Según los último datos, la tasa de contagios se sitúa en 104 casos por 100.000 habitantes a 7 días y en 251 contagios a 14 días.

14:57 Hungría comienza a administrar la vacuna china contra la COVID-19

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, ha anunciado este miércoles la incorporación de la vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm a la lista de fármacos que ya se están suministrando en el país europeo, que cuenta también entre su abanico de opciones con la rusa Sputnik V.

Orban ha confirmado en un mensaje publicado en Facebook que este miércoles se suministrarán las primeras dosis de la vacuna china, un hito inédito dentro de la UE y que llega después de que el regulador sanitario húngaro aprobase su uso de emergencia a finales de enero.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) no ha avalado aún el uso de la vacuna a nivel continental, pero Hungría se agarra al margen de maniobra que le concede la UE para negociar sus propios contratos al margen de la Comisión Europea. En el caso del fármaco chino, ya ha adquirido cinco millones de dosis, suficientes para inmunizar a una cuarta parte de la población.

14:47 La Rioja confirma 5 positivos de la variante británica

La portavoz del Gobierno de La Rioja, Sara Alba, ha anunciado que Salud ha confirmado en las últimas horas 5 casos positivos de la variante británica de los 39 sospechosos en nuestra comunidad autónoma y «puede que no sean los únicos» por lo que ha pedido a la ciudadanía que «aunque los datos van mejorando, seamos conscientes de dónde venimos y a qué nos enfrentamos».

Por ello la consejera de Salud ha realizado un nuevo llamamiento «a la responsabilidad» de la ciudadanía ante el primer fin de semana con el nivel ‘4’ del conocido como ‘Semáforo’ en nuestra comunidad autónoma y pide «compromiso» a los riojanos para seguir afianzando datos descendentes del virus en la región.

14:34 Cataluña pide contención con las restricciones ante unas «semanas complicadas»

La consellera de Salud de la Generalitat en funciones, Alba Vergés, ha pedido contención y prudencia con las restricciones por el coronavirus que está evaluando el comité técnico del Plan de Protección Civil de Cataluña (Procicat) ante unas «semanas complicadas».

«No estamos en una situación de plantear una apertura como a muchos nos gustaría», ha lamentado Vergés en rueda de prensa desde el Hospital Clínic de Barcelona junto al vicepresidente del Govern en funciones, Pere Aragonès.

14:25 El País Vasco suma 68 fallecidos en una semana y reduce a 405 los nuevos contagios

El País Vasco ha contabilizado 68 fallecidos por Covid-19 durante la semana comprendida entre el 15 y el 21 de febrero, lo que supone tres víctimas mortales menos por la pandemia que la semana precedente. Además, este pasado martes se han registrado 405 nuevos contagios de coronavirus, 18 menos que un día antes, y se ha reducido también la tasa de positivos en relación a las pruebas realizadas hasta el 4,2%, así como los nuevos ingresos y los pacientes en UCI.

Según el último boletín epidemiológico del Departamento vasco de Salud, a lo largo de este pasado martes se han efectuado 9.543 pruebas diagnósticas (6.193 PCR y 3.350 test de antígenos), por encima de los 9.035 del día anterior. De esta forma, la tasa de positividad se ha reducido en cinco décimas, del 4,7% al 4,2%.

14:15 Andalucía sitúa su tasa por debajo de 250 calificada como riesgo extremo

Andalucía ha situado su tasa de incidencia acumulada de coronavirus en 235,11 casos por 100.000 habitantes, por debajo de 250 que se califica como riesgo extremo, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabiliza 93 muertes y 1.311 casos de Covid-19, que duplican a los 634 del martes y a los 650 del lunes pero son inferiores a los 1.788 del miércoles pasado.

En concreto, la tasa de incidencia acumulada de Andalucía ha bajado este miércoles a 235,1 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que es 23,9 puntos inferior a la tasa del martes (259) y 176,1 puntos inferior a la de hace siete días (411,2).

14:04 AstraZeneca asegura que «aspira a cumplir» el contrato de vacunas con Bruselas

AstraZeneca ha asegurado que «aspira a cumplir» el contrato firmado con la Comisión Europea para la entrega de su vacuna contra la COVID-19 en el segundo trimestre del año, tras publicarse este martes que la compañía preveía recortar a la mitad el número de dosis comprometidas a Bruselas en este período.

«Desde AstraZeneca confirmamos hoy que nuestra previsión más reciente para el segundo trimestre, sobre la entrega de nuestra vacuna COVID-19, aspira a cumplirse en línea con el contrato firmado con la Comisión Europea», señalan en un comunicado.

12:53 Los trasplantes de pulmón se redujeron en un 20% en 2020 por la pandemia

Los programas de trasplante pulmonar redujeron su actividad en un 20% con respecto a 2019, debido a los efectos de SARS-CoV-2 sobre las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) durante la primera ola de la pandemia, según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

En concreto, en 2020, 336 pacientes tuvieron la oportunidad de recibir un trasplante pulmonar en uno de los siete centros españoles que realizan esta avanzada práctica quirúrgica, lo que representa un 20 por ciento menos con respecto a 2019, en el que se consiguieron realizar 419 trasplantes pulmonares.

Así, a pesar de las múltiples dificultades, a lo largo del pasado año se realizaron en España 4.225 trasplantes de órganos, lo que corresponde a una tasa de 93,3 por millón de población (p.m.p). Esto fue posible gracias a que 1.777 personas donaron sus órganos, lo que sitúa a España en una tasa de donación de 37,4 p.m.p. En este sentido, SEPAR resalta que, aún en plena crisis sanitaria, la tasa de donación de España es muy superior a la del resto de países en época anterior al coronavirus.

13:35 Odontólogos de Madrid comienzan a vacunar a dentistas y personal auxiliar de clínica

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM) comienza su campaña de vacunación en la que más de 12.000 profesionales sanitarios serán vacunados contra el Covid-19 en la sede colegial.

En un comunicado, la institución colegial ha destacado el «gran esfuerzo» realizado para poder vacunar «en un tiempo récord» a todos los dentistas de Madrid, así como al personal auxiliar de clínica (higienistas y auxiliares dentales).

En total serán más de 12.000 personas las que recibirán, antes de que termine el mes de marzo, las dos dosis de la vacuna de Pfizer, ha precisado el COEM, al tiempo que ha señalado que los primeros profesionales vacunados califican la gestión de «excelente» y han mostrado un «alto grado de satisfacción».

13:21 El Sindicato de Enfermería pide que la vacunación en grandes recintos sea «excepcional»

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha reclamado el reforzamiento de las plantillas de enfermeros en los centros de salud y hospitales para poder realizar la vacunación masiva de la COVID-19 a la población en próximas fechas y que solo «de manera excepcional» se recurra a habilitar grandes recintos, como ya contempla alguna comunidad autónoma.

A través de un comunicado, Satse considera que, una vez se inicie la vacunación a mayor escala de la población, ha de plantearse solo con carácter «extraordinario» el hacerla en espacios, como recintos feriales o polideportivos, y «siempre que no suponga un desmantelamiento de los centros de salud que deben seguir realizando su labor ordinaria, no solo en lo que respecta a los pacientes con COVID-19 sino a todas las personas con cualquier otro problema de salud».

13:05 La incidencia en Cantabria se sitúa 162 y baja la presión hospitalaria

La incidencia de la covid en Cantabria sigue bajando hasta situarse en los 162 casos por 100.000 habitantes en 14 días y 71 en siete, y también se reduce la presión hospitalaria con una caída de los ingresados, 129 según los últimos datos, y de los que permanecen en UCI, 26.

Sin embargo, han fallecido otras dos personas, con lo que son ya 515 los muertos por el coronavirus en la región desde que se inició la pandemia.

12:51 AstraZeneca reconoce nuevos problemas de suministro de vacunas anticovid-19 en la UE

El gigante farmacéutico AstraZeneca reconoció nuevas dificultades de producción de vacunas en Europa e indicó que tendrá que recurrir a fábricas en el extranjero para cumplir con las entregas de dosis a la Unión Europea en el segundo semestre.

AstraZeneca «está trabajando para aumentar la productividad de su cadena de suministro en la UE», y utilizará «su capacidad global para garantizar la entrega de 180 millones de dosis a la UE en la segunda mitad del año», dijo el martes por la noche a la AFP un portavoz del grupo británico-sueco.

12:41 Aragón notifica 213 positivos de la COVID-19 y tres fallecidos en las últimas 24 horas

El Gobierno de Aragón ha notificado 213 nuevos casos de la COVID-19 y tres fallecidos en la comunidad autónoma este martes. El número de personas recuperadas ha sido de 658.

Por provincias, en Zaragoza, se han comunicado 151 contagios, tres decesos y 445 recuperados; en Huesca, 30 positivos y 49 altas; y en Teruel 31 contagios y 162 personas recuperadas.

12:33 El Gobierno tiene ya cerrada la compra de 136 millones de dosis de la vacuna

El Gobierno ha ejecutado ya la compra de 136 millones de dosis de la vacuna contra la covid-19 procedentes de cinco farmacéuticas (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen y Curevac).

El presidente del Gobierno ha actualizado las cifras sobre adquisición de dosis contra el coronavirus durante su comparecencia este miércoles en el Pleno del Congreso para informar de la actual situación de la pandemia y la aplicación del estado de alarma.

Sánchez ha informado además de que se han movilizado 9,98 millones de euros para apoyar a más de una decena de proyectos de investigación en España sobre la vacuna, de los que 4,77 millones los aporta el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CeDETI).

12:10 Sánchez destaca que hay «solo un 0,7%» de incidencia del virus en las aulas españolas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que «solo» hay «un 0,7%» de incidencia de la Covid-19 en las aulas de los colegios de España y ha destacado el trabajo de los docentes durante la pandemia.

«Me comentaba la ministra de Educación (Isabel Celaá) que, en comparación con lo que está ocurriendo en otros países del mundo y de Europa, (en España) solamente el 0,7% de incidencia en las aulas, eso dice mucho de la labor de la comunidad educativa en todos los frentes», ha indicado Sánchez este miércoles 24 de febrero durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

11:59 Las colas del hambre llegan a Galapagar: «Iglesias y Montero podrían hacer algo más»

La crisis económica por la pandemia del coronavirus llega a todos los rincones de España. La pobreza se deja notar también en el adinerado Galapagar, el vigésimo cuarto municipio más rico de la Comunidad de Madrid de un total 179. Es la localidad donde viven Pablo Iglesias e Irene Montero. Allí, dos veces a la semana cientos de vecinos se ven obligados a recoger comida, productos de higiene, material escolar, juguetes o ropa de abrigo en un banco solidario de alimentos. Estos afectados muestran su desilusión con los dirigentes morados: «Podían hacer algo más».

Hablamos con Carmen Casahorrán, la máxima responsable de ‘En Galapagar No Estás Solo’, una asociación creada tras el estallido de la pandemia. Explica que ya han atendido a 500 familias a lo largo de estos 12 meses. Esta galapageña de mediana edad indica que estaba en paro cuando se decretó el confinamiento en marzo de 2020. Fue entonces cuando decidió ponerse manos a la obra para tratar de poner freno a las estrecheces económicas que provocó el Covid-19 en sus vecinos.

11:47 Cataluña suma de nuevo más de 3.000 contagios en un día con el virus al alza

La epidemia sigue al alza en Cataluña, con una velocidad de propagación del virus (Rt) que ya es de 1,01, dos centésimas más que el martes, lo que ha propiciado que los contagios vuelvan a aumentar y se hayan diagnosticado en las últimas 24 horas más de 3.000 nuevos positivos en todo tipo de pruebas.

Pese a este repunte de la epidemia, según los datos epidemiológicos actualizados por el Departamento de Salud, la presión hospitalaria sigue reduciéndose ligeramente y este miércoles hay un total de 1.918 pacientes con covid hospitalizados, 55 menos que la víspera, de los que 587 están graves en la UCI, seis menos que ayer.

11:34 Suben a 65 los nuevos casos de COVID-19 en Navarra

Navarra registró este martes 65 casos de COVID-19, una cifra ligeramente superior a la de los últimos días, sin embargo la positividad desciende al 2,7%.

Ayer se realizaron en la Comunidad foral 2.373 pruebas, entre PCR y antígenos, de las que 65 dieron positivas, según los datos provisionales facilitados por el Gobierno de Navarra.

11:13 Sánchez admite que hubo una primera desescalada de medidas demasiado rápida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido que la desescalada de la primera ola del coronavirus fue demasiado rápida y ha considerado que eso es una lección para que todo el mundo asuma como propio el reto de evitar una cuarta ola.

Sánchez ha asumido ese error en su comparecencia ante el pleno del Congreso para informar de la evolución de la pandemia de coronavirus en medio del estado de alarma.

10:54 Sánchez anuncia un ayudas de 11.000 millones para los autónomos pero sube la cuota

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados que «en las próximas semanas», el Gobierno va a aprobar un paquete de 11.000 millones de euros para pequeñas y medianas empresas (pymes), empresas y trabajadores autónomos. El presidente del Gobierno ha hecho este anuncio en su comparecencia para informar de la actual situación de la pandemia de coronavirus y la aplicación del estado de alarma decretado en noviembre.

Sánchez ha defendido que después de «un año largo de parón económico de consecuencias sociales y enormes estragos en el tejido productivo y también en el empleo, la sociedad española está exhausta y espera de la política humanidad, responsabilidad y generosidad». El socialista ha explicado que este paquete de ayudas estará destinado a las empresas y autónomos de sectores especialmente afectados por la crisis económica derivada del impacto del Covid-19. Sectores como el turismo, la hostelería, la restauración y el pequeño comercio.

10:44 Nueva York pide a la población usar dos mascarillas al menos hasta junio

El alcalde de la ciudad estadounidense de Nueva York, Bill de Blasio, ha pedido este martes a la población el uso de dos mascarillas al menos hasta el mes de junio, mientras las autoridades continúan su campaña de vacunación frente al coronavirus.

«Hasta junio, seguid haciendo exactamente lo que estáis haciendo», ha dicho, antes de pedir que «no sólo se lleve una mascarilla». «Llevad dos. Podría ser que sigamos esta recomendación durante un tiempo, dependiendo de lo que pase», ha señalado.

Así, De Blasio ha resaltado que la recomendación de este uso hasta junio se debe a que las autoridades consideran que será entonces cuando logren haber vacunado a cinco millones de personas contra el nuevo coronavirus, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense ABC.

10:29 El PP exige a Sánchez ayudas directas, compensaciones y exoneraciones de impuestos para el sector hostelero

La vicesecretaria de Sectorial del Partido Popular, Elvira Rodríguez, ha exigido este martes al Gobierno que lidera Pedro Sánchez ayudas directas, compensaciones y exoneraciones de impuestos para el sector hostelero tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

Rodríguez ha criticado la falta de compromiso político con el sector. «Si no salvamos las empresas perderemos los empleos, y éstos tienen nombre y apellidos», manifestado. Dicho esto, ha reclamado «un impulso fiscal coyuntural que permita afrontar el 2021 a un sector con un modelo de negocio que sigue vigente» y que, a su juicio, resulta «especialmente relevante» en la España rural, «donde tener un bar o restaurante sigue siendo un punto de reunión, que da empleo a muchas familias».

10:04 AstraZeneca producirá parte de las vacunas anticovid para la UE fuera del bloque

El gigante farmacéutico AstraZeneca anunció el martes que solo podrá fabricar en la Unión Europea la mitad de las dosis que debe suministrar a la UE en el segundo semestre y que el resto lo producirá en otros lugares.

AstraZeneca «está trabajando para aumentar la productividad en su cadena logística en la UE» y usará «su capacidad mundial para garantizar la entrega de 180 millones de dosis a la UE en el segundo semestre», declaró a la AFP un portavoz del grupo británico-sueco.

09:48 Meliá, NH y Barceló detectan un repunte de las reservas por la desescalada británica

Este lunes el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció el comienzo del proceso de desescalada en el país tras varios meses de confinamiento para contener la pandemia de coronavirus. Esta noticia ha supuesto un balón de oxígeno para las compañías del sector turístico español, especialmente para las empresas hoteleras como Meliá Hotels, NH Hoteles y Barceló, que han visto como las reservas han aumentado en las últimas 24 horas.

El proceso de desescalada del país británico constará de cuatro fases y finalizará el 21 de junio, por lo que la mayor parte de las reservas se están produciendo para los meses de junio, julio y agosto. Hay que tener en cuenta que Reino Unido supone uno de los principales mercados de emisión de turismo para nuestro país, por lo que resulta de vital importancia la recuperación de la movilidad entre países.

09:36 El sistema inmunitario innato empeora la situación de pacientes con COVID-19 grave

El sistema inmunitario innato reacciona de forma exagerada en pacientes con COVID-19 grave. Esta reacción exagerada puede ser la causa de la formación de coágulos de sangre (trombos) y del deterioro de la saturación de oxígeno que afecta a estos pacientes, según un estudio de la Universidad de Uppsala (Suecia) publicado en la revista científica ‘Frontiers in Immunology’.

La sangre contiene numerosas proteínas que constituyen la principal barrera del organismo, ya que reconocen y destruyen los microorganismos, incluido el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19. Estas proteínas forman parte del sistema inmunitario innato intravascular (IIIS, por sus siglas en inglés), que consiste en ciertos glóbulos blancos, plaquetas y lo que se conoce como los sistemas de cascada de la sangre.

09:14 Las comunidades administran 74.840 dosis en las últimas 24 horas

Las comunidades autónomas han administrado un total de 3.165.191 dosis de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca, el 87,4% de las recibidas, que ascienden a 3.622.165 unidades.

Además, un total de 1.208.305 personas han recibido ya la segunda dosis a partir de la cual se empieza a generar inmunidad, 11.244 más que este lunes. Esto supone el 38,2 por ciento del total de las dosis administradas.

09:00 EEUU aboga por «transparencia» de los gobiernos en la vacunación anticovid

Estados Unidos aboga por la «transparencia» de los gobiernos al implementar la vacunación contra la covid-19, y considera «malas» las acciones en beneficio de unos pocos en detrimento de toda la población, dijeron altos funcionarios el martes tras los escándalos en Argentina, Brasil y Perú.

Autoridades de la administración de Joe Biden fueron enfáticas sobre la necesidad de prevenir y detectar eficazmente «irregularidades» relacionadas con la atención pública durante una emergencia sanitaria, y sobre la «importancia» de una gestión que dé confianza a los ciudadanos.

08:48 Los hosteleros premian a Ayuso: Madrid es la comunidad que menos demandas recibe

El sector de la hostelería ha decidido recurrir a los tribunales ante la pasividad del Gobierno a la hora de prestar atención a sus reivindicaciones. Miles de afectados, a través de las patronales, han optado por presentar diversas demandas antes las comunidades autónomas con el objetivo de dejar claro su desacuerdo ante las medidas adoptadas y la falta de ayudas. Sin embargo, tal y como ha podido saber OKDIARIO, la Comunidad de Madrid es la que menos recursos ha recibido hasta la fecha.

Tal y como explica a este diario Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, «las demandas han ido evolucionando dependiendo de la situación que ha habido durante los últimos meses en cada comunidad autónoma». «La Comunidad de Madrid es la que menos recursos presenta ya que ha sufrido menos restricciones y el apoyo por parte de las autoridades ha sido mayor. Le siguen también las regiones de Murcia o Navarra, donde las circunstancias han hecho que la hostelería se vea más apoyada».

08:30 El Gobierno prorroga las restricciones de entrada desde Reino Unido, Brasil y Sudáfrica

El Consejo de Ministros ha renovado los plazos de vigencia de las restricciones de entrada a España desde Reino Unido, Brasil y Sudáfrica hasta las 18:00 horas del día 16 de marzo.

De esta manera se continúan limitando los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles desde las 18.00 horas del día 2 de marzo hasta las 18:00 horas del día 16 de marzo, ambas según hora peninsular, así como los vuelos con la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica durante la misma fecha.

08:15 Sanidad notifica 7.461 nuevos casos y 443 muertes y la incidencia desciende a 235

Las comunidades autónomas han notificado este martes al Ministerio de Sanidad 7.461 nuevos casos de COVID-19, 3.184 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 10.057 positivos.

La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 235, frente a 252 del lunes. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 110.906 positivos.

En el informe de este martes se han añadido 443 nuevos fallecimientos, en comparación con 530 el martes pasado.

08:00 Sánchez dará cuenta hoy en el Congreso del estado de alarma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Pleno del Congreso este miércoles para dar cuenta del estado de alarma vigente hasta mayo y de las medidas que está llevando a cabo el Gobierno para combatir la pandemia del coronavirus y paliar sus consecuencias.

Eso sí, el Gobierno ya ha dejado claro este martes que no se plantea acogerse a la posibilidad de levantarlo dos meses antes, el próximo 9 de marzo, porque considera que las circunstancias no lo aconsejan. Se trata de una opción que se incluyó a última hora en el decreto de prórroga del estado de alarma, incluida a petición de varios grupos de la oposición a cambio de su apoyo.

Mejores datos pero con precaución

A pesar de los dramáticos datos que se registran día tras día, lo cierto es que son mejores que en las pasadas semanas y parece que esta tercera ola de la pandemia se va estabilizando. Los últimos datos que conocemos desvelan que la incidencia acumulada ha bajado a 235 en España, lo que hace que salgamos del nivel rojo extremo de alerta. Por otro lado, siguen las restricciones y el Gobierno ha prorrogado las limitaciones de entrada desde Reino Unido, Brasil y Sudáfrica hasta el 16 de marzo por las variantes supercontagiosas de covid.