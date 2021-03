Antes de la pandemia y de las sanciones Venezuela tenía déficit del 50% en vacunas para niños

El doctor Huniades Urbina, condenó que desde hace varios años y antes de las sanciones impuestas al gobierno de Maduro, el Estado no garantice el 100 % de las vacunas de los niños venezolanos.

«La inmunización es fundamental y en el país, va muy mal la vacunación de los niños. Mucho antes de la pandemia, uno de los procesos más importantes de salud pública siempre han sido las vacunas y el agua potable. Las vacunas desde antes de la famosas sanciones que todos usan como almohada, Venezuela viene enfrentando un déficit. Para que un programa de vacunación sea bueno, debe vacunarse al 90% de la población. En 2016 con la reaparición de la difteria y sarampión, Venezuela llegaba al 48% y 50% de déficit en esta materia», expresó a Román Lozinski este viernes.

«Hay vacunas que no se compran como el neumococo, que tiene 4 años que no la compran y la rotavirus; porque no hay dinero y como consecuencia, hemos visto el aumento de la diarrea por rotavirus y la incidencia de otitis, neumonia y meningitis», fustigó. En este orden de ideas, subrayó que todo esto pasa pero no hay manera de diagnosticarlo por falta de insumos.

Asimismo, criticó que la vacunación siga dependiendo de donaciones: no puedes poner la salud pública en manos de donantes, reprochó.

Urbina explicó que la falta de vacunas junto a la desnutrición, causan que los niños no tengan defensas para soportar enfermedades comunes de la niñez. «Cuando un paciente tiene alguna comorbilidad como esta (desnutrición) está inmunosuprimido, porque la nutrición completa -cantidad, calidad y disponibilidad- no la tiene. Este niño no tiene defensas completas para defenderse de un cuadro viral, un sarampión o una mínima gripe. Todo esto se puede complicar y llegar a la muerte. Un niño con desnutrición es igual a tener una leucemia», lamentó.

Según dijo, el niño venezolano ha perdido hasta 8 cm de talla por la desnutrición crónica y advirtió «esta talla no se recupera, esta generación está perdida: tenemos venezolanos más bajitos, más delgados y que no tendrán capacidad cognitiva adecuada porque van a estirar la mano para que le den limosnas. Tenemos casi 40 años perdidos».

Hasta 120 dólares por vacuna



Urbina, pediatra y secretario de la Academia Nacional de Medicina, destacó que las vacunas son muy costosas y que es el Estado quien debe garantizarlas de forma gratuita.

«Estas vacunas que no llegan al país de forma gratuita, las ponen en clínicas privadas por un costo de 80 a 120 dólares cada una. En un niño de 2 meses son tres vacunas de un solo golpe. ¿Cuánto gana el venezolano? Esto debe ser un programa nacional que sea gratuito, oportuno y universal. Estamos muy mal porque el 70% de lo que cuesta enfermarse sale del bolsillo del enfermo, y eso no es salud gratuita», sentenció.