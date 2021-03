Arturo Salazar ex dirigente VP en Municipio Díaz, anuncia en Facebook precandidatura como Alcalde (N-E)

ESPECIAL: Con una carta insertada en la red social Facebook, Arturo Salazar, un importante ex dirigente del partido Voluntad Popular en el municipio Díaz, anuncia su aceptación, a participar en «elecciones primarias» convocadas por el gobernador de Nueva Esparta. La comunicación acompañada con foto de Alfredo Díaz, tiene el siguiente texto:

HERMANOS DEL MUNICIPIO DÍAZ: Hoy he dado un paso importante en mi vida política. Desde hace mucho tiempo he observado la desidia y abandono que han sufrido nuestros pueblos, sin que las autoridades municipales hagan algo para resolver los más ingentes problemas de nuestras comunidades. Hasta ahora me he caracterizado como un ferviente defensor de la Democracia; que cree en el voto como la única arma que tenemos los demócratas para combatir el régimen que ha destruido a nuestra querida Venezuela, estado y municipio.

Por ello hoy, luego de 7 años participando en todos los procesos electorales hasta la fecha; y atendiendo al llamado a la Unidad Superior realizado el pasado 23 de enero en Pampatar, he decidido dedicar mi tiempo y experiencia a trabajar por mi gente, y por ello pondré mi nombre en la próxima contienda electoral como aspirante y próximo alcalde de este municipio, que conoce muy bien mi desempeño y labor social en pro de los más necesitados.

En este sentido, estoy dispuesto a participar en las elecciones primarias, donde escojamos al candidato o candidata que mejor represente los intereses de todos los habitantes de nuestro municipio. Hago un llamado a mis compañeros del municipio a atender a este llamado, y juntos trabajar por el bienestar de nuestro pueblo. A través del voto lograremos recuperar todos los espacios de poder; y, a través del voto, lograremos recuperar la Democracia y a nuestro país.

Arturo Salazar Velásquez