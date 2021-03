Clínica El Ávila abrió otro piso para pacientes de covid por exceso de demanda

Héctor Marcano, vicepresidente de la junta directiva de La Clínica El Ávila, dijo este viernes que recientemente debieron habilitar otro piso para atender pacientes con coronavirus debido a la demanda y consideró que durante las últimas semanas la «presión» se ha incrementado.

En entrevista concedida a Román Lozinski, Marcano expresó que en este momento todas las clínicas de Caracas enfrentan «una enorme presión para la atención de pacientes covid» y que en algunos casos los servicios de emergencia se han visto saturados por varias horas.

Refirió que después de la primera ola de contagios, efectivamente hubo una disminución de casos y las clínicas vieron como bajo el ingreso de pacientes de hospitalización y terapia intensiva. Sin embargo, durante las últimas semanas, han tenido que aumentar la capacidad porque se ha tornado más intenso que la primera fase de la enfermedad.

«Hemos adquirido equipos de protección personal, es un tema álgido porque se trata de equipos desechables que son usados para ver a un paciente por tan solo unos minutos y debes desecharlo luego. La parte de pacientes covid debe ser un área cerrada, donde se entra y se sale por una sola puerta y con ascensor. Adentro, todo el personal debe estar equipado apropiadamente con cánulas de alto flujo de oxígeno. Así que no es tan sencillo como abrir cualquier cama, pero nos hemos preparado para esto», enfatizó.

Asimismo, indicó que pese a que no todos los pacientes que ingresan necesitan hospitalización, las clínicas han visto «copadas» las camas de UCI. «No te puedo decir el número de camas disponibles porque es un número impreciso. Pero, nosotros en la Clínica El Ávila, hemos tenido que aumentar nuestras capacidades. Abrimos un nuevo piso porque la presión en la emergencia ha sido muy importante».

Recomendó a los venezolanos que si detectan algún tipo de síntoma deben acudir al médico de inmediato y agregó «nosotros hemos tenido una avalancha de consultas telefónicas porque genera mucha angustia tener un paciente con covid-19 en la familia».

Sobre los costos de hospitalización, dijo que «lamentablemente son muy elevados por todo lo que esto implica».

A Marcano le preocupa que los venezolanos hayan cambiado de actitud frente a la pandemia y criticó que muchos no usen tapabocas ni respeten las medidas de distanciamiento social. «Si no cuidamos esto, tendremos problemas serios porque no existe ningún medicamento eficaz para prevenir el virus, solo las medidas».

La administración de Maduro, informó este jueves en la noche que hubo 481 nuevos casos de coronavirus en el país, siendo Caracas la entidad con más infecciones con 187, mientras que en Los Roques se reportaron 13 contagios que llevan la cifra total a 144.277. Además reportó 8 muertes para totalizar 1.415 fallecidos, sin hacer mención al personal de salud que ha perdido la vida en la batalla contra el Covid-19.

“Hoy 11 de marzo a 361 días de la pandemia en Venezuela, informamos que durante las últimas 24 horas el país registró 481 nuevos contagios por Covid-19, 479 de transmisión comunitaria y 2 importados. Los casos comunitarios están ubicados en los siguientes estados: Caracas 187, Miranda 90, La Guaira 58, Anzoátegui 45, Los Roques 13, entre otros”, indicó Freddy Ñáñez en su cuenta oficial Twitter.