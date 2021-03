España | Carlos Sainz y Fernando Alonso ilusionan en Baréin

La pretemporada ha sido muy positiva para los pilotos españoles. Si Leclerc era segundo en la sesión de la mañana de este domingo, Carlos Sainz ha conseguido el tercer mejor crono del día. En lo que respecta a Fernando Alonso, regresaba a la Fórmula 1 tras dos años de ausencia siendo segundo en la mañana del sábado con unos neumáticos C2. Sin duda, una gran noticia si se tiene en cuenta que el asturiano era operado hace un mes de la mandíbula después de ser atropellado por un coche mientras entrenaba en bicicleta en Suiza. Aunque Alonso ha terminado noveno el domingo, lo ha hecho con unos neumáticos C4, un compuesto más duro que el que han tenido que emplear cuatro de sus rivales para batirle, entre ellos Lewis Hamilton, al que el español ha adelantado en pista protagonizando una de las imágenes de esta pretemporada.

Al igual que el pasado viernes, Max Verstappen ha sido el más rápido este domingo. El buen hacer de Red Bull en la pretemporada contrasta con los decepcionantes resultados cosechados por Mercedes. Pese a ello, Verstappen ha querido quitarse la etiqueta de favorito: “Es demasiado pronto para decir si somos favoritos este año, pero tengo buenas sensaciones en el coche. Lo descubriremos en la primera Q3. Ahí podremos juzgar nuestro rendimiento, pero por ahora han sido unos días positivos”.

Para conseguir el mejor crono de la jornada, Max Verstappen montó neumáticos C4. Los mismos con los que Carlos Sainz ha sido tercero, mientras que Tsunoda, que ha sido segundo con el AlphaTauri, lo ha hecho con C5, el compuesto más blando.

Precisamente ha sido este compuesto el que ha tenido que montar Hamilton para batir a Fernando Alonso. El heptacampeón se ha mostrado muy nervioso durante toda la pretemporada. El viernes se salió hasta tres veces de la pista, el sábado volvió a hacerlo originando la única bandera roja del día y este domingo, además de ver como Fernando Alonso le adelantaba con unos neumáticos más duros, trompeaba en la primera vuelta en la que montó C5. Si bien Lewis Hamilton ha terminado quinto, con C5 y por delante de él ha finalizado Kimi Raikkonen con el Alfa Romeo.

Resultados de la jornada del domingo

The @Aramco Pre-Season Test in Bahrain has officially come to an end 🇧🇭@Max33Verstappen was the fastest overall, with a lap time of 1:28.960 🚀#F1 #F1Testing @redbullracing pic.twitter.com/wwcDMCYYoZ

— Formula 1 (@F1) March 14, 2021