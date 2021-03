Adriana Azzi: Horóscopo del 15 de marzo de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 15 de marzo de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Mente.

Número de suerte: 901

No permitas que esa situación que vives afecte toda tu vida. Separa las casas. Escucha música. Nuevas ideas muy positivas. Se activa el amor a tu lado. Nuevos inicios. Sucede algo que no esperabas. Amiga del pasado que te busca. Buenas noticias por un negocio. Vives momentos felices.

Trabajo: Desesperación por situación laboral. Busca ayuda en alguien adulto amigo. No te dejes manipular.

Salud: Hacer caminatas.

Amor: Sientes que debes proteger más a los tuyos. Unión de unas personas jóvenes que te da felicidad.

Parejas: Gente que vienen a pedirte algo. Demuestra lo que tus eres. Compra de teléfono.

Solteros: Te cancelan dinero. Todo lo estancado se mueve. Estarás muy creativo (a).

Mujer: Viajes y luchas que concentran en algo que quieres. Te encuentras una persona y te dirá que si te acuerdas de él.

Hombre: Nuevos conocimientos en tu vida. Debes ponerte en movimiento. y dejar los miedos.

Consejo: Pídele a tu Ángel de la guarda.

Tauro

Palabra clave: Éxito.

Número de suerte: 229

No te alejes tanto de tu familia. Algo con electricidad. Cuidado con personas que te engaña. Cambio de vehículo. Debes activar las comunicaciones. Cuidado con los viajes y luego no te puedas devolver. Cuidado con el despilfarro de lo que tienes. No habrá vuelta atrás. Un nuevo vehículo.

Trabajo: No engañes a los demás. Demuestra tus sentimientos. Inicias nuevos estudios para el mejoramiento profesional.

Salud: Pendiente con intoxicaciones.

Amor: El amor cambia y todo será mejor. Llega la pareja perfecta a tu vida. Debes cambiar tu aspecto físico.

Parejas: Alguien que te da consejos. Inicias estudios. Todo estará ordenado nada se escapa.

Solteros: No olvides a tus muertos. Todo lo detenido tiene movimientos. Recibes un dinero esperado.

Mujer: Deja la nostalgia y la tristeza a un lado adelante que nada te detenga. Cobras un dinero esperado.

Hombre: Tienes el poder en tus manos las buenas energías te acompañan. Malestar en la garganta y gripe.

Consejo: Continúa tu lucha.

Géminis

Palabra clave: Instinto.

Número de suerte: 780

Hay algo a la vista que no comprendes. Nuevas oportunidades. Lo que estas esperando llega o se da el inicio de un nuevo empleo. Malestar de gripe. Tu pareja estará contigo a pesar de lo que está pasando. Debes tener más fe. La pérdida que tuviste lo recuperas. Recuperas algo que habías perdido.

Trabajo: Sientes que alguien no te da el valor que te mereces en tu oficina. Inicias una nueva restructuración. Todo se resuelve.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Cuidado nada a la fuerza es bueno. Avances. Nacimientos. Matrimonio. Comunicación.

Parejas: Debes tomar una decisión no esperes tanto. No renuncies a nuevas oportunidades en la vida.

Solteros: Nuevas oportunidades y habrán muchas más no la hagas a un lado. Buscaras una razón por la vida que llevas.

Mujer: Te molestas en tu casa ya que te abre la puerta un extraño. Invitación a salidas nocturnas.

Hombre: Abundancia material éxito en los negocios. Deja el conflicto ya que quieres vivir con el amor de tu vida.

Consejo: No te quedes detenido (a).

Cancer

Palabra clave: Renacer.

Número de suerte: 505

Debes tener más comunicación de los sentimientos. Celebraciones inesperadas. No puedes estar peleando se más tolerante en lo que quieres. No seas irónico con otros. Disfruta el fin de semana. Debes tomar una decisión en tu relación. Reconciliación. Paseos. Disfrute y placer.

Trabajo: Cambio inesperado de un jefe. Empiezas a valorarte. Duras más tiempo en un puesto de trabajo del pensado.

Salud: Hemoglobina baja.

Amor: Sientes que tus sueños se hacen realidad. Avances. Ceremonia. Pasión. Potencia masculina.

Parejas: Debes buscar ayuda espiritual. Cuidado con las mentiras y los engaños.

Solteros: Evita las discusiones. Busca ayuda profesional para que puedas aclarar muchas cosas.

Mujer: No discutas no te conviene. Las ideas o ilusiones que quieras se dan. Triunfos.

Hombre: No maltrates a personas que te quieren mucho. Las personas que están en tu entorno de lo laboral no te entienden.

Consejo: Vive cada momento hermoso que te da la vida.

Leo

Palabra clave: Confianza.

Número de suerte: 110

Cambios en tu vida inevitable. Dinero que recibes y puedes solucionar un problema. Cuidado con los malos pensamientos o con venganza no llegas a ningún lado. Embarazo en la puerta que te cambiará la vida. Cambio en lo económico. También vienen cosas nuevas. Celebraciones. Prosperidad.

Trabajo: Es el momento de los grandes cambios en todo lo laboral. Aléjate de compañeros negativos.

Salud: Resfriado.

Amor: Te buscan por algo espiritual. Se activan las energías. Logras lo luchado. Nuevas emociones.

Parejas: Caminos abiertos. Cuidado con un vehículo. Culminas unos estudios e inicias otros.

Solteros: Equilibrio y fertilidad. No puedes intervenir por los demás cuidado con lo que dices.

Mujer: Debes soltar un poco lo material así no vas a ningún sitio. Te sientes estancado pero estas recuperando fuerzas.

Hombre: Buenas noticias. Personas extranjera que te ayuda en algo que quieres. Estabilidad laboral.

Consejo: Controla las actividades.

Virgo

Palabra clave: Aventura.

Número de suerte: 867

Hecho curioso en un cajero de banco. Fertilidad que llega inesperado. Debes respetar a los demás y escuchar. Todos los que están contigo te apoyan no sientas tanta desconfianza. Te cancelan un dinero. Estarás en algo religioso. Fiestas celebraciones. Hijo que habla contigo escúchalo.

Trabajo: Recibes mensaje para un empleo. Buenas energías. No descuides los intereses.

Salud: Calambres.

Amor: Pierdes el amor por desinterés. Dificultades en una relación. Noticia triste que recibes. Vencerás todo lo negativo.

Parejas: Una persona leal y sincera que te defiende ante una situación. Cambio de vehículo.

Solteros: Alguien te reclama algo que no entregaste. Aprende de lo vivido. Problemas con compañeros de trabajo.

Mujer: Debes estar más en tu casa. No olvides a los que viven contigo. Cuidado con lo que dices o haces.

Hombre: Triunfos y logros en la parte económica o cambios laborales que te favorece. Deja el rencor.

Consejo: Disculpar es un acto de amor.

Libra

Palabra clave: Abundancia.

Número de suerte: 113

Compras de vehículos. Mujer que conversa contigo referente a un documento que necesitas. Compra de ropa de color blanco por algo especial que debes hacer. Debes tener reposo o más descanso. Te enteras de una buena noticia. Nuevos proyectos. Cumpleaños o bautizos.

Trabajo: Nuevas oportunidades en sitio de agua. Cuídate de gastos innecesarios. Hombre amigo te ofrece trabajo.

Salud: Alergias.

Amor: Reconciliación con amigo. Aventuras platónicas. Si algo no es tuyo lucha o aléjate. Sueños que se hace realidad.

Parejas: Cuida tu negocio. Cuidado con salidas nocturnos. Inicios de una carrera profesional.

Solteros: Recibes personas en tu casa vestida de blanco. Viajes de ida y vuelta. Cierras una empresa.

Mujer: Amigo que necesita de una ayuda económica. Debes creer en tu intuición. Dinero que llega.

Hombre: Hombre o padre que te pide que te calme. Escucha lo que te están explicando por algo mejor. .

Consejo: Escucha tu yo interno.

Escorpio

Palabra clave: Madurez.

Número de suerte: 917

Serás reservado con tus problemas para no sentir nostalgia por las cosas. Compañeros que te dan su apoyo incondicional. Te sientes culpable de una situación en tu vida. Has terapia para que te ayudes. Una persona que está embarazada cercana. Compra de máquina para un trabajo. Bendiciones.

Trabajo: Tendrás más energía por el trabajo que viene. Buenos ingresos. Algo con llave perdida.

Salud: Caída del cabello.

Amor: Nuevas emociones. Cambios en tu vida. Te buscan para una invitación a una iglesia.

Parejas: Debes disfrutar tu familia. Viaje de ida y vuelta. Algo que estaba detenido toma inicio.

Solteros: Reconoces que una persona es especial en tu vida. Cuidado con las pérdidas económicas.

Mujer: Te sentirás muy sola. Amigas que se alejan de ti por tu mal carácter. Momentos de despertar.

Hombre: Deja las preocupaciones todo se da. Nuevas oportunidades. Te sentirás muy solo.

Consejo: No permitas que te manipulen.

Sagitario

Palabra clave: Viaje.

Número de suerte: 105

Vences circunstancias que te molestaban. Veras los resultados de algo que hiciste. No hagas alarde de tus virtudes. Estarás en sitio por una razón. Proyectos favorables. Tendrás la carta del éxito en tus manos. Tú controlas las emociones. Algo perdido que recuperas. Ten fe en lo que haces.

Trabajo: Estás en la búsqueda de la armonía laboral. Gastos fuera del presupuesto.

Salud: Nervios.

Amor: Deja la tristeza. Llegas acuerdo con alguien querido por viaje que planeas. Das mucho amor.

Parejas: No te metas en cosas que no puedes pagar. Cuidado con una mercancía. Recuperas un dinero que creías perdido.

Solteros: Debes darle el reconocimiento a las personas que están a tu lado. Este será un mes de cambios.

Mujer: Una persona que se va de tu lado. Lo que te ha dado dolor sale de tu vida. Despides a un personal.

Hombre: No puedes tener nada en contra a su voluntad. Te cancelan un dinero pendiente.

Consejo: El amar no tiene límite.

Capricornio

Palabra clave: Momentos.

Número de suerte: 276

Nuevos interese. Busca tu libertad. Logras la victoria en algo que haces. No te compliques la vida. Ordenas tus cosas y escucha a la gente. Alguien del pasado que llega. Dolores de cabeza. Estás pensando en alejarte de tu casa. Cambio en tu casa necesaria. Llegará algo que genera equilibrio en tu vida.

Trabajo: Lee bien un contrato antes de firmarlo. Dinero pendiente que te cancelan.

Salud: Dolores musculares.

Amor: Te enfrentas con alguien del pasado. Si no mejoras se alejan de ti. Preocúpate por tus hijos.

Parejas: Estudios que reinicias. Situaciones especiales. Algo oculto que sale a la luz. Algo con computadora.

Solteros: Un nuevo empleo. Compra de una propiedad o casa. Cuidado con los extraños que se te acercan.

Mujer: Te abrirás a una nueva restructuración asume tú responsabilidad. Harás un viaje para cambiar tu vida.

Hombre: Cuidado con tus cambios de carácter. Te encuentras con personas del pasado.

Consejo: Solo dios busca su ayuda.

Acuario

Palabra clave: Represión.

Número de suerte: 610

Deja los caprichos. Sueño que se hace realidad. Viajes en familia a sitio de mar. Amiga que te busca por problemas. Se abre una nueva oportunidad por negocio. Hecho curioso con un teléfono. Iras en el camino correcto. Estarás en un evento o algo con grupos. Buenas noticias. Compra de juguete.

Trabajo: Sales de viaje por tu empleo. Cobras deudas pendientes. Debes hacer cambios en la rutina.

Salud: Cuidar más las uñas de los pies.

Amor: si eres feliz cuidado no la pierdas. Recibes un mensaje importante de alguien querido.

Parejas: Te vas de un sitio con mucha tristeza. Te vas para algo mejor. Estás en busca de un cambio de vida.

Solteros: Le dedicas tu vida a alguien que luego no lo reconoce. Quieres demasiado pero no eres respondido (a).

Mujer: Matrimonio o celebraciones. Llamada importante de un nuevo empleo. Tomas una decisión de viaje.

Hombre: Cambios en tu casa que necesitas hacer de pintura. Inicias rutina de ejercicios. Caminatas.

Consejo: Planifica y ordena lo que quieres.

Piscis

Palabra clave: Creador.

Número de suerte: 280

Triunfos logros y celebraciones por planes que realizaste. Algo que organizaste da los resultados esperados. Esta semana serás reconocido (a) por lo que haces. Momentos difíciles que superas. Se aleja alguien de tu hogar con mucha alegría por lo que haces. Te comunicas con amigo.

Trabajo: Nuevas amistades. Debes cuidarte más en tu sitio de trabajo con personas mal intencionada.

Salud: Virosis.

Amor: Reconocerás hasta dónde puedes llegar en una relación. Una nueva aventura en tu vida.

Parejas: Separaciones. Se abre un nuevo ciclo en tu vida después de haber invertido en algo.

Solteros: Tienes la mayor felicidad en tus manos. Cuidado con lo que haces en la calle con otras personas.

Mujer: Te regalan una ropa. Asistes a una reunión especial. Nuevas oportunidades económicas.

Hombre: No se te puede olvidar hacer las cosas de la familia es lo más importante que tienes.

Consejo: Disfruta tus éxitos.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial