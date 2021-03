Columna Alfredo Millán #15M

Nota: Reporte Confidencial, ni es responsable ni comparte, lo que es la opinión exclusiva del autor de este artículo:

Me llama el Alcalde de Punta de Piedras, Rodolfo Vicent, elegido por el pueblo con un 53% de la votación, quizá el más votado de conformidad al índice poblacional en Venezuela por cada Municipio, pero sin embargo vive un estado de angustia, agonía y persecución, me dice “Dr. Alfredo, yo represento la fuerza de la Alianza Revolucionaria que votó por el Gobierno, no soy inscrito en el PSUV, pero soy aliado, y le pido este pequeño espacio en tan leída columna. Siendo lo antes dicho sin embargo la Alcaldía que represento Tubores en Nueva Esparta, me la fue intervenida por los representantes de la Cámara (Concejales) en los primeros meses de haber asumido el cargo de Alcalde, lo que puede ser configurado como un Golpe de estado, porque los argumentos , que están allí en el Acta, son, que yo, no les daba soluciones a sus planteamientos o mejor dicho no los atendía y que además con apenas dos meses de estar en el poder no atendía las necesidades del pueblo ¡abrase Visto mayor galimatías! Y sin embargo me aferré a mi posición apoyado por el pueblo que me eligió y no cedí mi posición, así permanecí dentro de la Alcaldía por seis meses, hasta el sueldo me lo quitaron, que hasta estas alturas no sé quien se lo cogió o a donde fue a parar, hasta que sin mediar juicio alguno, llegaron las voces a Caracas, quienes ordenaron de inmediato que me ENTREGARAN mi cargo, es decir, una Contraorden, Restituyan a ese hombre, PERO no me devolvieron mis corotos como dice el corrido o poema de Rosa Linda, no, entonces en vista de que tengo la Cámara en Contra, hice lo que hizo Chávez en una oportunidad cuando le dieron el golpe de estado, Gobernar por Decreto, o como hizo Rafael Salazar en Antolín del Campo cuando la Cámara se le reveló, Gobernar Por Decreto, o como hizo Bolívar el gran Liberador cuando las fuerzas neogranadinas mandadas por Santander lo comenzaron a desconocer, Gobernar por Decreto, así en este estado de Cosas han seguido marchando las funciones, esto para que los Abogados del patio o no, que puedan leer esta columna se den cuenta como estamos gobernado algunos, a pesar de ser Gobierno, hace tres días lancé un Decreto contra la Gandolas de Carga pesada que están llevando Chatarra fuera del estado a través del Puerto de Punta de Piedras, que dañan las vías por su carga pesada, para que pagasen UNA TASA, de conformidad al art 179,de la Constitución, que dice “Los Municipios tendrán los siguientes ingresos: Ord 2, “ Las tasas por el uso de sus bienes o servicios, las tasas administrativas por licencias o autorizaciones, los impuestos sobre actividades económicas de industrias, comercio, servicios de índole similar, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas..etc. Pregunto ¿Acaso la actividad que realizan los gandoleros que transportan Chatarra, no son una actividad económica?, ¿saben cuánto pagan esos señores que compran en la Isla La Chatarra?, 50 Dólares por Tonelada y ¿saben a como la venden en el exterior? a 800 Dólares. Y esa gente no le paga nada al Municipio y lo que hace es destruir el asfaltado y ¿Quién paga ese daño? Acaso no es el Municipio, ¿Entonces?, PERO lo más grave no es eso, sino que como primera autoridad Civil del Municipio lanzo mi Decreto, el cual es EJECUTIVO, como lo está haciendo la ciudad de Guanta en Puerto La Cruz, que cobra 5 Dólares por tonelada y yo sin embargo la establecí en Tres Dólares la tonelada y cuando le envié la Notificación al Comando de la Guardia Nacional en la persona del Capitán de ese puesto, nos dijo, que él no podía prestarnos la ayuda o colaboración, hasta que el PROTECTOR no se lo indicara, ¿Entonces? Señor Presidente, Usted dictamina que los Municipios debemos recabar Ingresos para atender las ingentes necesidades del Municipio y por otro lado no las impiden, realmente, no sé a ciencia cierta si el Protector dio esa orden, pero lo cierto es que ayer Sábado 12, pasaron Diez gandolas con más de 60 Toneladas de Chatarra cada una sin pagar la Tasa decretada por La Alcaldía que represento. Doy las gracias a este Columnista, por permitirme su espacio para hacer público y que llegue a Usted señor Presidente esta queja. **Por otro lado señor Presidente tuve que demandar ante un Tribunal, mediante un Amparo Constitucional al Concejal Presidente de la Cámara del Municipio Tubores, que no se por ordenes de quien es el encargado de repartir las cajas CLAP al pueblo, usurpando la función que le corresponde a cada Alcalde del País, todo porque ese señor aspira a ser Alcalde y eso le da notoriedad. Señor yo represento La Alianza Revolucionaria. Terminó diciendo Rodolfo Vicent el Alcalde del Municipio Tubores.El Sabado pasado el Más pequeño de los Chinos , el que es aspirante a la Alcaldía de Mariño cumplió años José Antonio (Toño) Gonzalez, y no se daba abasto para tanta felicitación, hasta el mismo se sorprendió y lo dijo en las redes, !claro! lo ven con posibilidades de montarse en la Alcadía de Mariño y sustituir a Francisco Gonzalez,el actual, pero éste no es tan fácil de vencer, creo que va a ir a la reelección aun cuando en el PSUV no se diga nada todavía.; pero es hueso duro de roer.