Comercios que den vuelto en vales o mercancías serán sancionados: Ministra Eneida Laya

La ministra oficialista de Comercio, Eneida Laya, aseveró este lunes que los comercios que den vuelto en vales o mercancías “serán sancionados”, informó la periodista Ginette González.

La comunicadora reseñó en la red social Twitter que Sudeban mantuvo una reunión con la banca pública, privada y las empresas más grandes de consumo como Excelsior Gama, Tiendas Beco, Locatel y Farmatodo.

“Los comercios no son bancos. Comercios que de vuelto en vales o mercancías serán sancionados”, afirmó Laya.

La vocera de la administración de Nicolás Maduro agregó que “no podemos permitir que las tarjetas no pasen, hay que arreglar eso, no podemos hacernos los vivos, exijo que sean serios y responsables. Y a los supermercados que no obstaculicen el avance hacia la economía digital”.

Por su parte, el superintendente de bancos, Antonio Morales, aseguró que “aquí ningún supermercado o establecimiento comercial está autorizado para manejar dinero del público, es el cliente quien decide”.

“Ya hay 12 bancos que entran en producción del C2P, el plazo es hasta el 15 de abril, para ese cobro de comercios a personas”, ratificó Antonio Morales, quien también exhortó a los comercios a cambiar sus puntos de venta 2G por los más modernos para “no obstaculizar aún más los pagos”.

Ginette González compartió un video del mecanismo C2P que lanzó Sudeban donde destacan lo siguiente: Paso 1 – Número de cédula, número móvil celular, nombre del banco. Paso 2 – El cliente recibe un sms con el código para suministrarlo al comercio. Paso 3 – El comercio registra el código y confirma la transacción del cobro en tiempo real.

Sundde prohíbe el “bono de vuelto” de Beco



La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) prohibió este lunes el “bono de vuelto” presentado la semana pasada por Beco, su opción para dar cambio en divisas en montos bajos.

A través de Twitter, la superintendencia informó que se apersonaron a uno de los Beco para iniciar la prohibición de ello.

“Luego de recibidas denuncias por medio de nuestros canales, el viceministro Daniel Gómez encabeza fiscalización de Fuerza Sundde junto a los intendentes Juan Iriarte y Elio Cordova. En Beco, en el operativo se prohibió el uso del ‘vale’ como forma de vuelto en divisas”, señalaron.

Dicho bono constaba de tickets de $1, $2, $5 y $10, para de esta manera dar cambio a sus clientes que utilicen moneda extranjera para sus compras debido a la falta de divisas de baja denominación.

Beco había indicado los vales eran canjeables “en todas nuestras tiendas a nivel nacional. Puedes usarlos cuando desees ya que no tienen fecha de caducidad”.

Comercios que de vuelto en vales o mercancías serán sancionados, ratifica @EneidaLayaPsuv en reunión @SudebanInforma pic.twitter.com/4RviVBdpzt — Ginette Gonzalez (@ginettegm) March 15, 2021