Costos de hortalizas comienzan a aumentar por escasez de gasoil

Los efectos de la escasez de gasoil ya comienzan a sentirse. En Táchira, aun con los pocos remedios que han dado las autoridades, los alimentos ya aumentaron en más de un 15% por cada traslado dentro y fuera de esa entidad, según transportistas que declararon a La Prensa del Táchira.



El transportista Darwin Molina, que cubre los estados Táchira y Lara, denuncia las colas para llenar los tanques y que todo se agrava con el aumento de 15% que deben hacerle a los alimentos no perecederos que lleva, pues tiene que comprar combustible a los bachaqueros de la zona.

Molina precisa que 200 litros de gasoil cuestan unos 70 dólares, o 132 millones de bolívares, solo para movilizarse ida y vuelta hasta Lara; pues en el centro occidente venezolano, los costos pueden ser aún más elevados.

“Los gastos que me genera comprar gasoil, ya sea en dólares o pesos, es un recargo que debo hacerle a los productos que traslado (…) en mi caso es el 15 por ciento que en la mayoría de las ocasiones solo me da para no perder”, declaró el chofer a LPT.

Otro transportista, Tito Escalante, comenta que lleva alimentos a los municipios más lejanos de Táchira. Dice que su situación ha casi paralizado los viajes, por lo que debe cobrar fletes.

Escalante recompra el gasoil como sus compañeros, dice que paga 122.500 pesos colombianos, unos 72 millones de bolívares, por apenas 80 litros. Ese dinero solo lo recupera cuando viaja, pues tiene que subir el precio del servicio de entrega, pues el gasoil varía en sus costos.

El gasoil comenzó a escasear desde hace algunas semanas, como consecuencia de las pocas reservas y las sanciones que impiden a Pdvsa intercambiar el combustible por crudo.

Ya la Cámara de Transportistas del Centro advirtió de una paralización de hasta el 95% de las gandolas, precisamente por escasez de gasoil, y esta semana trancaron la Autopista Regional del Centro protestando.

Con información de La Prensa del Táchira.