España | Zahara dedica a Taylor Swift su nuevo adelanto del álbum

Hace aproximadamente un mes, Zahara volvía al panorama musical con ‘Merichane’, el primer adelanto de su nuevo disco de estudio. Pero tan solo unas semanas después, sorprendía a todos sus fans con la llegada de ‘canción de muerte y salvación’; un tema en la que la artista hace una reflexión sobre el equilibrio entre la luz y la oscuridad que hay dentro de todos nosotros.

Ahora llega a nuestras vidas con ‘Taylor’ otra de las canciones que van a componer de su próximo disco. Pero en esta ocasión estamos ante un tema dedicado a alguien muy especial para ella; Taylor Swift.

Y es que según a contado la propia cantante, los primeros meses de confinamiento causa de COVID-19 fueron muy duros para ella, pero gracias a las canciones de su compañera de profesión, consiguió salir adelante con mucha más fuerza que antes.

“Mi descenso fue a tal velocidad que desde aquella tristeza empantanada no veía la manera de salir. Si lo hice fue gracias a Taylor Swift, a su música, a su documental Miss Americana, a sus historias. Vi en ella la respuesta a las preguntas que me hacía y el sentirme identificada con su manera de expresarse y lidiar con los prejuicios, el machismo o sus propias inseguridades, fue la mano tendida que me sacó del fango”, confesó Zahara.

“Esta canción parte de ahí; de sus reflexiones que también son las mías, de la dificultad para saber qué queremos cuando nuestra felicidad consiste en que nos quiera gente que no conocemos”, continúa.

Esta canción, compuesta por la propia artista, y producida por Martí Perarnau IV, habla de amor ajeno; de la necesidad que tenemos todos los seres humanos de ser correspondidos.

“Cuando me faltó el amor de aquellos que siempre estaban pensé que el amor no existía. […] Como si, por amar, nos mereciéramos la respuesta que hemos diseñado […] Y cuando no lo tenemos, cuando, por más que le gritemos al amor que nos quiera, este no responde de la manera que esperamos, entonces, odiamos. Odiamos al que no ha sabido amarnos, aunque seamos nosotros mismos. Sobre todo, a nosotros mismos”, reflexiona la cantante.