Adriana Azzi: Horóscopo semanal del 14 al 20 de marzo de 2021

ARIES

Números de suerte: 8905

Palabra Clave: Sensibilidad.

Conectarás tus espacios interiores con mucha fuerza en la búsqueda de tu poder personal. Te enteras de un asunto aún no revelado. Iluminación interior que te ayuda a equilibrar el momento. Gran protección contra los difíciles eventos a tu alrededor. La gente busca tus consejos. Envuélvete en la protección de la Llama Oro Rubí y de la magna presencia del Yo Soy. Estás por decidir algo muy importante de consecuencias inolvidables. Sales de los problemas más apremiantes. Solucionas un pago. Tendencia a que los que te dieron la espalda retornen con otra actitud. Recibes algo que buscabas con afán. Mujer mayor, muy querida, reaparece. La intuición será la llave para abrirte una puerta. Toda labor que puedas crear desde tu casa dará resultados. El espíritu de un hombre protege tu hogar por éstos días. Usa tus reservas de alimentos moderadamente. Serenidad y paz. Paciencia con las personas mayores, cuida el trato que les das.

Trabajo: Que no subestimen tus habilidades. Recibes el apoyo o asesoría de una persona con gran conocimiento en algo que te interesa.

Salud: Defensas altas. Te ocupas de los dientes.

AMOR: Superas cualquier altibajo emocional. Recuperas tu autoconfianza y ganas de luchar. Amiga bajita de estatura, con buen cuerpo se acerca positivamente.

Parejas: Necesidad de ordenarse y colocar los pies sobre la tierra. Un alejamiento pasajero.

SOLTEROS: Tensión, decepción por una traicion de alguien que jugó con tu confianza. Ábrete a la sensibilidad y a la empatía.

Mujer: Agilidad para resolver cualquier obstáculo. Sales adelante con nuevas ideas para equilibrar la crisis. Limpiarás muy profundamente tu hogar. Muchas personas te buscan ésta semana. No abandones tu lucha.

Hombre: Tensión con familiares, te ocupas de buscar un dinero para cubrir la necesidad de una madre o mujer cercana. Dificultades y retrasos que debes enfrentar. Trata el tema de la sexualidad con mayor apertura y consenso.

Consejo: Involucrarte con alguien que armonice pasionalmente,

TAURO

Palabra clave: Reencuentros.

Números de suerte: 7512

Pendiente no se te vaya a perder algo muy querido por unos días en tu propia casa. Mudanza atrasada o cancelada. Lo oculto sale a la luz. Vencimiento de enemigos. Algo con una acción gubernamental que juega a tu favor. Te llega un dinero que necesitas para unos medicamentos. Hay maneras inteligentes de alardear lo que tienes. Ves realizados un par de deseos. Aprovecha para recibir y actualizarte con la información referente a temas de tu interés. Acciones alternativas para nuevos desarrollos y proyectos.

Trabajo: Concretas una fecha para firmar un documento. Las herramientas en tus manos para salirle al paso a la crisis. Ganancias extra.

Salud: Cuídate el sistema circulatorio.

Amor: Te sientes muy cansado del ritmo que llevan las cosas. Controla tus nervios. Verás la vida de otra manera después de un encuentro con unos amigos. Si no obtienes lo que quieres es el momento de enfocarte en un tipo de felicidad más simple y serena.

Parejas: Comportamientos obsesivos. Rechazando invitaciones a salir. Esforzarse por el éxito y decir, «si lo quiero bien hecho lo haré yo mismo». Maduración sentimental.

Solteros: Que tus ojos no sean más grandes que tu estómago o que no muerdas más de lo que puedas masticar. Cambio de dirección o de estrategia. A pesar de una carga muy pesada, tienes la fuerza para terminar la tarea.

Mujer: Vencerás una situación en el hogar conciliando posiciones opuestas. Un hijo te pide una ayuda económica a lo cual accederás con condiciones. El alivio del estrés y la presión sólo llegarán cuando liberes la carga. Dedícate a embellecer tu hogar y tu persona. Preocupación por un pariente. Sincerarte con ese hombre especial, no hay otra opción.

Hombre: Peleas familiares que se resuelven con un abrazo y un beso pero también, asumiendo un compromiso. Renovadas esperanzas, no las pierdas. Algo relacionado con niños y sus actividades. Lo peor ya pasó. El retorno de viejas amistades e intereses. Temas que giran en torno a hijos, hermanos o amigos cercanos.

Consejo: Conéctate con el afecto, las alegrías simples y el bienestar, verás que puede ser una perspectiva óptima.

GÉMINIS

Palabra Clave: Seguridad.

Números de suerte: 7824

Conseguirás lo que quieras si te armonizas y das lo mejor de ti. Se te cumple un deseo. Cansancio visual. Hecho curioso con un pollo. Un hombre importante será el eje o movilizará algo muy positivo para tu persona. Momento para sembrar y recoger después. Pondrás a una persona en su lugar para que no se meta en tus asuntos.Te contactarás con una compañía o Banco y llegarás a un acuerdo por un dinero. Mujer rubia y un poco hipócrita se te acerca.

El hogar se siente armónico en la misma proporción en la que das amor. Hecho curioso con un instrumento de cuerdas musicales. Tendrás lo que necesites para enfrentar la coyuntura. Algo naranja te trae suerte.

Trabajo: organizas las ideas. Hombre canoso o calvo entra dentro de tus planes para desarrollar alguna idea. Aislado pero activo. Sabrás sacar provecho de las circunstancias actuales. Un dinero fluye por medio de tu ingenio o creatividad.

Salud: Evita los vicios y no abuses de tu cuerpo.

Amor: Tu obsesiva preocupación porque los demás hagan lo que tu quieres puede afectar tus relaciones personales. Un enemigo en la mira, lo verás pagar su daño.

Parejas: La compresión hace ajustar la relación. Placeres.

Solteros: Arreglas un móvil o computadora. Asunto pendiente de resolver en una red social. Fortaleza ante el dolor. Un deseo de contactar más con la naturaleza.

Mujer: Noticia de amores del pasado. Sientes que tu cama o almohada no está cómoda. Un amigo te pide disculpas. Un conflicto de intereses. Resulta que se trastornó una situación sentimental.

Hombre: Un trabajo bien hecho. Consigues lo que buscas o quieres. Tiendes a dar lo mejor de ti. Pones tu atención en tu cabello. Varias alternativas para poder desarrollarte en el área de tu interés. Pericia, fortaleza y dedicación.

Consejo: Es el momento para disciplinarte concientemente y con un propósito definido.

CÁNCER

Palabra clave: Recuperación.

Números de suerte: 8940

Lo que digas, lo que escribas y lo que pienses, serán tus primeras herramientas creadoras durante éste período, que se armonicen en una unidad provechosa tus manos, boca y pensamiento. Unión. Debes equilibrar lo emocional. Cuidado con el mal humor. Comunicación con personas del pasado.

Diriges tus atención haci

a Netflix, el cine, la música, invitación a la literatura en algunos casos. Relájate un poco más cuando salgas a la calle. Medita. Practica ayunos.

Trabajo: Es momento para trabajar por tu paz interior. Tu creatividad e ingenio te mantendrán activo. Dinero: Colaboración y repartición justa de gastos, será para tu beneficio y equilibrio.

Salud: Dolores en los pies, piernas o espalda.

Amor: Te diriges más hacia el amor propio. Disfrutas lo de lo que haces en soledad. Te preocupan dos o tres personas que están lejos. Alguien que te pide perdón con sinceridad en tu zona laboral. Hecho curioso con fotos en tu celular que muestras a alguien en tu casa.

Parejas: Evalúan como rehacer planes, un hombre trata de animar y fortalecer a su mujer.

Solteros: Préstamo que se da a tu favor o ayuda gubernamental. Estabilidad precaria, caminando en la cuerda floja. Cierre de ciclo. Empresa que te llama para trabajo, señales de un próximo trabajo y diligencias. Tu atractivo aumentará. Tentado por una video llamada.

Mujer: Asumes dar órdenes, serás la líder y la responsable de tu entorno. Algo extra de dinero que te llega. Alguien que te da felicidad y alegrías tiene un valor inmenso por éstos días. Interés por un pastel o torta. Recetas de cocina.

Hombre: Sientes una paz interior muy positiva. Pones tu interés en estudiar un tema que te apasiona. Te compras ropa por Internet.

Consejo: Las palabras proferidas pueden edificar el sueño más bello o destruir el palacio más opulento.

LEO

Palabra clave: Serenidad.

Números de suerte: 8561

Un cambio forzado y necesario que debes hacer en tu vida te pondrá ante tu propio futuro probable, de un día para otro, no temas a lo que ves, lo que sientes, tu corazón sabrá guiarte. El esfuerzo por mantener el estatus. Sientes que tu vida no es igual a la de antes, no te apegues a nada. Si por alguna razón sientes que necesitas reponer fuerzas, debes hacer lo conveniente. Vences obstáculos. Lo negativo sale. De un modo u otro te saldrás con la tuya en asuntos que tienen que ver con algo que te incomodaba y que luego, de un momento a otro, ya no. Una serie de rituales diarios, simples pero constantes, hacen más que uno grande una vez a la cuaresma. Inventario.

Trabajo: Un nuevo ciclo en lo laboral te exigirá una reevaluación. Verás nuevas oportunidades en otro lugar o desde una nueva perspectiva. Reinvéntate. Posible traslado o ascenso.

Salud: El amor sana.

Amor: Deberías darte un descanso bien merecido. Ve un poco más allá en el amor y di todo lo que sientes a la persona amada desde incluso, tu vulnerabilidad.

Parejas: Una estrella brilla en tu camino para iluminar el destino de ambos, confía en eso. Limpieza en tu casa con aguas perfumadas de hierbas dulces y aromáticas, enciende inciensos, canta una canción espiritual o religiosa mientras lo haces.

Solteros: Expectativas no resueltas. Recibirás unos beneficios inesperados.

Mujer: Los eventos exigen que te crezcas en capacidad de resiliencia y sabiduría. Dinero que recibes te ayuda con los gastos. Preocupación por un niño.

Hombre: Estas con la mente abierta a recibir esos datos que te hacen falta para enfrentar la realidad con las herramientas convenientes. Recoges el fruto de ser prevenido y mandar lejos de tí a los que sólo critican. Descubres nuevas formas de manipular la naturaleza en un sentido mágico.

Consejo: Deberás usar tus habilidades y pericias con mucha inteligencia.

VIRGO

Palabra clave: Alquimia.

Números de suerte: 9846

Fortaleza en medio de la adversidad. Energía mental. Obstáculos superados. Tu mente se enfoca en un asunto importante y logra detener el desarrollo de una situación negativa con un hombre de cuidado. Tendrás un día de mucho movimiento y hasta de enfrentamientos, ten cuidado, cálmate. Pasas las noches sin dormir bien. Hombre de poder que te preocupa, da señales de vida. Se hace justicia. Firma de documentos. Usa la visualización y la música para elevarte a estados más relajados. Sabes que tienes que hablar con alguien para rectificar una posición o retroceder ante unas palabras.

Pondrás tu atención en los detalles. El incienso de lavanda favorece el ambiente.

Algo con un estacionamiento.

Trabajo: Demasiado estrés si tienes mucho trabajo, demasiada calma si no tienes tanto. Vences una situación. Logras acuerdos. Cambios definitivos. Estarás dispuesto a ayudar a otros.

Salud: Más vegetales y menos grasas.

Amor: Cuidado, no permitas que otros te maltraten o te ofendan. Preocupación por familiar. Definiendo límites.

Parejas: No culpes a los demás de tus propios errores. Te vas de una casa a un apartamento o viceversa. Recuperas algo perdido.

Solteros: No escuches más chismes y saca tus propias conclusiones. Cuídate de saboteadores en tu entorno. Un adulto amonesta a un joven pero éste se defiende por sí solo. Asumes un compromiso con buenos resultados.

Mujer: Recibes consejo de un hombre maduro que te brinda una ayuda incondicional. Deberás derrotar la vacilación y los sentimientos de impotencia. Harás las cosas bien y obtendrás buenos resultados.

Hombre: Tienes la oportunidad de negociar y mostrar el trabajo que tu haces mejor. Nuevas aventuras. No cometas los errores del pasado.

Consejo: Organiza tu mundo interior, desecha todo lo que te perturba y conecta con un nuevo orden de ideas que te permita diseñar estrategias que reporten resultados tangibles.

LIBRA

Palabra clave: Unión.

Números de suerte: 8462

Mientras te vas alejando del pasado, entras a una nueva etapa en la cual podrás experimentar muchas cosas nuevas. Lo viejos esquemas definitivamente no funcionarán. Necesitas poner en claro una situación con una amiga. Te vas a otro sitio pero no por ahora. Alguien cercano te hace presión para que saques algo de un lugar. Competencia laboral. No te detengas, avanza cuanto puedas y como puedas. Episodio con una trompeta, música o jazz. Una labor o trabajo que vas a realizar desde tu hogar será productiva y te apoyará una mujer. No dejes que el agua se rebose, toma previsiones a tiempo. En la unión está la fuerza.

Trabajo: Tú tienes el potencial para lograr lo que quieres entonces, ten fe y ve hacia adelante. Hombre de mediana estatura, ojos marrones, facciones fuertes, te trae un dinero o te muestra el camino para su obtención. Un postgrado o curso con victoria.

Salud: Estrés. Cautela con la presión arterial

Amor: El equilibrio lo logras no dejando que tus traumas o un dolor del pasado afecten tu relaciones presentes. Busca la felicidad y, sobre todo, la sanación de las viejas heridas sentimentales.

Parejas: Nuevos inicios. Están frente a una buena oportunidad para convivir y crear buenos momentos juntos, abran ese espacio para ustedes. Visualizan un lugar futuro para hacer otra vida o abrirse a un nuevo camino.

Solteros: El aburrimiento no es una buena opción. Amistad y asociaciones. A la espera de un mejor momento para decir lo que sientes.

Mujer: Un nuevo reto. Si tienes pareja, todo lo detenido se activa. Vivirás momentos felices con un grupo de personas. Trabajarás para ordenar tus emociones.

Hombre: Usas todo tu ingenio y talento para equilibrarte y dar los pasos convenientes. Hay cambios, pruebas y retos pero también hay disposición. Hecho curioso con una ciudad satélite.

CONSEJO: Reflexionar te ayudará a encontrar la claridad y el equilibrio que necesitas.

ESCORPIO

Palabra clave: Disolución.

Número de suerte: 9759

Comprender que hay circunstancias que conducen al fin de un ciclo para comenzar otro, no tiene que ser traumático, aunque nada nace sin dolor. Hecho curioso con los colores azul y amarillo. Sacarás algún tipo de beneficio, propóntelo. «Los primeros serán los últimos y los últimos los primeros». Asuntos vinculados con la familia, decisiones que se toman de un momento a otro, ir o no ir, dejar o no dejar, soltar o no soltar. Un suceso vinculado a consumo de alcohol. Uso de herramientas como las de llamada simultánea, video on demand o video llamada grupal.

Trabajo: Entrevista importante vía Internet. Vínculo con una mujer allegada o familiar, muy positivo. Una oportunidad. Fluye positivamente si te atreves a llegar más lejos a pesar de los obstáculos presentes. Reactivaciones.

Salud: Es el momento de probar medicamentos naturales como parte de una estrategia para subir las defensas.

Amor: Revisas tus motivaciones. Una llamada o mensaje te deja pensativo respecto a si te gusta esa persona o si aún quedan cenizas donde hubo fuego. Te interesas amorosamente en saber cómo están esas personas que quieres tanto.

Parejas: Estrategia conjunta. El problema de tener seres queridos en distintas partes del mundo. Una verdad sale a relucir en una discusión. Hecho curioso con protocolos a cumplir cuando se llega de la calle y de cómo cada persona los asume.

Solteros: Una maleta o bolso que deberás llenar de ropa. Más likes de lo normal en una red social. Incógnitas que no te permiten definir.

Ayudas a un miembro de la familia que te agradece efusivamente. Planes truncados. Una película que genera una conversación interesante. Recuerdos de momentos agradables.

Mujer: Vegetales y verduras, ahora a darles uso. Unas recetas interesantes. Algo pendiente con tu arreglo personal. Un hombre, amigo cercano, afecto o familiar que desaparece del radar y te preocupa. Llamadas nerviosas. Hecho curioso con unas ondas en el cabello.

Hombre: Piensa en aquello que te fortalece y no en lo que te quita fuerza y poder. Una mujer curvilínea o muy atractiva te dá señales de atracción.

Consejos y orientación.

SAGITARIO

Palabra clave: Armonía.

Números de suerte: 0878

Sientes intuitivamente que te estás preparando para algo. Querrás tener todo bien organizado para confrontar cualquier evento imprevisto. Conflicto interno. Hecho curioso con tu móvil. Nueva oficina. Mudanza. Relaciones.

Cuida más tu salud. No hagas salidas nocturnas. Alguien del pasado reaparece. Tendrás que madrugar para hacer todo lo que necesitas, pero eso te quita energía. Sé feliz no te distraigas en el camino. Compras necesarias. Salvado por la campana. Cambio de sitio. Nostalgia porque sientes que todo es diferente. Necesidad de readaptación. Nuevos horizontes.

Trabajo: Oportunidades si logras traspasar el velo. Estarás activo si le pones creatividad. Haces una nueva labor en equipo. Nuevas ideas.

Salud: Un dolor inesperado.

Amor: Atraes sentimientos nobles, las personas tienden a ayudarte. Recibes favores y regalos.Te sentirás apoyado por tu familia. Tu hermano o una súper amistad será muy importante por éste tiempo. Deja la tristeza. Algo con una iglesia, templo o contacto espiritual vía internet. Hecho curioso con alguien que toca a tu puerta.

Parejas: Ilusiones que no se concretan. Ten calma todo llega. Lo tuyo nadie te lo quita.

Casados: Soluciones inesperadas .

Solteros: Encrucijada. Te preguntas qué haré, qué camino tomaré. Mujer amorosa te apoya.

Mujer: Calma después de una tormenta. Oración, reflexiones o una revaluación importante. Ideas que te vienen como desde los cielos. Una intuición. Un retraso o cancelación juega a tu favor.

Hombre: Te esmeras en hacer las cosas bien. Cambios de ambiente. Asunto con un carnet o tarjeta de crédito. Necesidad de defenderte por tí mismo. Se activan tus defensas. Autoprotección. En éstos momentos debes permanecer atento y muy firme en lo que crees.

Consejo: Aprende a leer las señales. Muchas veces el Universo te quiere decir cosas a través de otras personas para que puedas tomar correctamente las decisiones correctas.

CAPRICORNIO

Palabra clave: Atmósfera

Número de suerte: 1970

Mantén la determinación en una situación apremiante. Nuevas posturas frente a otras personas. Debes reiniciar estudios que lucen detenidos pero que te reportarían beneficios. Cuidado con lo que dices sin pensar a seres queridos. Debes buscar aprender, incrementar tus conocimientos en un área muy específica, una formación práctica que se traduzca en dinero o empleo. Circunstancias mejoradas. Pretendientes y vida social.

Trabajo: Compra de uniforme. Nuevas experiencias en lo laboral. Solicitas los servicios de un técnico para tu oficina o negocio.

Salud: Malestar en la espalda.

Amor: Debes estar seguro de lo que te dicen acerca de alguien querido antes de tomar postura. Compra de flores y bombones o algún detalle para alguien especial.

Parejas: Logras un empleo. Te reúnes con persona de poder económico que te ayuda en lo que quieres o al.menos, con un facilitador.

Solteros: Indecisiones. Ilusiones agradables. No estás seguro de las acciones de algunas personas cercanas, te confunden. Viajes. Busca tu paz interior. Enamorado(a) te pone a vibrar.

Mujer: Cuidado con los celos por mentiras de otros o miedos infundados. Debes aclarar las cosas. Debes entender o ser más empática con tu pareja. Tal vez aún estás sufriendo las consecuencias de una situación difícil pero tienes toda la capacidad de superarla. Optimismo. Nuevas conquistas.

Hombre: Celebración y alegrías con amigos. Inestabilidad por algo que haces sin concretarlo del todo. Utiliza tu intuición al máximo. Si estás demasiado alterado por situaciones amorosas enfermizas, corta y libera, refúgiate en tu mundo interior para recuperarte, es tu mejor opción. Intuición y sensibilidad por éstos días.

Consejo: Confía, que todo saldrá a tu favor.

ACUARIO

Palabra clave: Provecho.

Número de suerte: 3212

Buscas un cambio en lo que quieres hacer, nuevas estrategias. Mudanza. Dificultad para quedar embarazada y eso te trae mucha inquietud. Deja los resentimientos. Se hace justicia en una situación familiar. Debes tomar conciencia de lo que quieres cambiar. Hombre que te trae noticias posiblemente no te diga toda la verdad. La felicidad a tu lado a partir de noticias estimulantes.

Trabajo: Debes atender tus compromisos a tiempo. Alguien cercano que te pide ayuda por empleo o contactos te hace una jugada.

Salud: Dolores musculares por mala postura.

Amor: Regalo de un libro o de un detalle que involucra lo espiritual. Llega alguien a tu vida que te ofrece seguridad.

Parejas: No juegues con las personas que te aman. Aprovecha el tiempo haciendo actividades que redunden positivamente en lo económico. Lealtad, amor y sentimientos.

Solteros: Alguien se compromete contigo por lo que eres y quieres hacer. Nuevos proyectos en tu familia. Ideas nuevas. Rompe la rutina, sal del círculo.

Mujer: Una nueva persona te busca en medio de un despertar sexual. Organiza todo muy bien a la hora de entregar un trabajo, reporte o cuentas, para no equivocarte. Nuevos trámites por registro o consolidación de una empresa. Una carta vía WhatsApp o un voice message muy largo. Entregar el corazón es muy diferente a entregar otra cosa, y lo sabes muy bien.

Hombre: Reunión con un grupo de personas por estudios o talleres. Cuidado con los gastos fuera de presupuesto. Competencia. Aportar, apoyar, proteger, promover y dirigir los cambios, tener una meta, identifica éstos puntos en tu vida y sé divinamente hombre. Autopromociónate. Oportunidad para un nuevo desarrollo. Un nuevo trabajo que realizar, dinero extra.

Consejo: Busca desarrollar nuevas ideas.

PISCIS

Palabra clave: Renovación.

Número de suerte: 8235

Activos asuntos que tienen que ver con negocios y prosperidad. Pendiente de una posible mudanza a un sitio más tranquilo. Debes saber que trabajar en equipo te beneficiará grandemente. Estarás ahorrando para un viaje. Invitación a salir de noche. Conoces a una persona que te ayuda en un asunto inmobiliario. Persona madura que te ayuda en algo que quieres te da signos de que le gustas. Podrías estar rodeado de un momento a otro de muchas personas. Satisfacciones por una nueva perspectiva que está en más sintonía con quien tú eres.

Trabajo: Insatisfacción en un empleo ya que no le ves los frutos y por eso cambias las estrategias. Te dicen que hagas las cosas con calma, piensa bien tus decisiones.

Salud: Cuidar las vías respiratorias.

Amor: Semana energética, desenvolvimiento, vivacidad, exudas seguridad en tí mismo cuando te lo propones. Buscas una nueva vida en lo personal. Celebraciones por triunfo. Una playa, costa o palmeras.

Parejas: Buscas tener contacto con antiguos compañeros o personas que te dan seguridad o que te puedan apoyar. Estás en la lucha por lo que es tuyo o por defender tu reputación o deseos de superación.

Solteros: Quieres dejar un lugar por algo que te incomoda o que ya no te gusta. Algo con un título de estudios o de propiedad que debes corregir.

Mujer: Debes cuidar más tu salud, peso y alimentación. Das mucho por una persona que no te retribuye el esfuerzo o todo lo contrario, no das nada y sientes que hay que hacer tu voluntad, los extremos. Logras un beneficio económico después de una pérdida. Excitantes retos. Excentricidades. Amistad y complicidad.

Hombre: Llega el empleo esperado. Te separas de una gran amiga o pariente por chisme o comentarios falsos. Conéctate con tu vigor. No te dejes apabullar por personas que no te quieren. Sé firme en tus convicciones. Ser moral es hoy día una forma de rebeldía. Interés en asuntos que tienen que ver con la genética, la herencia o el árbol genealógico. El que te conoce sabe quién eres, no te ocupes de aquellos que no te conocen.

Consejo: Supera los límites.

