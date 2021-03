Nueva serie turca para Telecinco (y la propia se va a Cuatro)

La ficción propia para el segundo canal y la turca para el principal. En Mediaset no quieren darse por vencidos tras la emisión incesante de Love is in the air en Telecinco, que se ha hecho un hueco en los hábitos de los espectadores pero no se ha convertido en el fenómeno que son Mujer y Mi hija, y en breve estrenarán una nueva apuesta turca en el primetime: se llama Mi hogar, mi destino y es una serie dramática como las series turcas de la competencia.

En un principio, Mi hogar, mi destino tenía que estrenarse en Divinity como también tenía que hacerlo la comedia romántica de Love is in the air. Lo anunciaron en una nota de prensa en diciembre. Pero ha habido cambio de planes, según informa FórmulaTV, y la adaptación del best-seller Camdaki Kiz de la psicóloga Gülseren Budayıcıoğlu finalmente buscará la máxima audiencia posible en Telecinco..

La historia se basa en hechos reales. Se centra en Zeynep, la hija de una familia humilde que sufre un importante cambio en su vida durante su infancia: la familia rica para la que trabajan sus padres se ofrece a adoptarla y ellos aceptan. No le falta amor en su nuevo hogar, donde están entusiasmados con su interés por aprender, pero siente que no acaba de encajar del todo en su nueva clase social.

Ya mayor se enfrenta a la realidad de sus orígenes. Es inteligente, culta, atractiva y está a punto de casarse con un hombre de la alta sociedad cuando aparece su madre biológica, arrepentida de haber tenido que renunciar a su hija. La lleva al sitio en el que nació y allí Zeynep descubrirá lecciones de vida, sorpresas y hasta el amor. Cuenta con Demet Özdemir (Pájaro soñador) y Íbrahim Çelikkol (Amor en blanco y negro) como actores protagonistas.

Mi hogar, mi destino se encuentra en emisión en Turquía: la primera temporada consta de 12 episodios y, de momento, se han emitido 20 episodios de la segunda. Teniendo en cuenta que los episodios tienen una duración aproximada de 120 minutos, implica que hay muchas horas por delante si optan por partir los episodios por la mitad como Mediaset ya ha hecho con Love is in the air o practica habitualmente Atresmedia con Mujer y Mi hija.

Lo curioso de la decisión de emitir esta serie turca en el primetime de Telecinco es que, en cambio, una producción propia de Mediaset se acabará emitiendo en Cuatro. Nos referimos a Caronte, la serie creada por Verónica Fernández (Hache) y con Roberto Álamo en la piel de un policía injustamente encarcelado, que se saca la carrera de derecho entre rejas y decide defender a personas inocentes como él tras salir de prisión.

Esta producción de Mediaset y Big Bang Media, que conste, ya se ha emitido. Para amortizar su emisión antes de su estreno en Telecinco, desde Mediaset vendieron la primicia de los episodios a Amazon Prime Video siguiendo los pasos de El pueblo y en una maniobra que han seguido otras apuestas de ficción como Madres, Desaparecidos, La que se avecina o Señoras del (h)AMPA.

Y, mientras se espera que se estrene Caronte próximamente en Cuatro, se pone en evidencia una paradoja: Mediaset hace todo lo posible para encontrar un hueco para ficción comprada a terceros en su primetime, en este caso las series turcas que están de moda, mientras deja que sus apuestas propias como Caronte se estrenen primero en una plataforma de contenidos que no es propiedad del grupo y emitirla con un año de retraso en Cuatro, el segundo canal.

La Vanguardia