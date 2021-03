Perú | Carnecitas (15/03/2021)

Encuesta encargada por el diario decano baja a López Aliaga del segundo a tercer lugar de sondeo / El diario decano de la prensa nacional no quiere ver a Rafael López Aliaga en el segundo lugar de las consultas sobre intención del voto, como sí aparece en la mayoría de los sondeos, con excepción de Ipsos, contratada por el decano, que presentó ayer a López en el tercer lugar (9.3%), detrás del puntero Lescano (16.8%) y del segundo, Forsyth (11.2%).

Odio jurado contra “Porky”

Para los que conocen la historia del decano, este no perdonará nunca a “Porky” por haber anunciado de que si sale elegido presidente encarcelará a los miembros de los grupos “El Comercio” y “La República”, por su supuesta condición de socios cómplices de la corrupta Odebrecht. Demás está decir que promoverá más encuestas que borren del mapa a López.

Tampoco le simpatiza Forsyth

Leyendo entre líneas su encuesta de IPSOS, el decano tampoco parece que acepta a Forsyth en el segundo lugar de la intención de voto, porque a pesar de que el victoriano está en ese puesto con el 11.2%, en una curiosa interpretación forzada dice que el segundo lugar lo disputan Forzyth, López (9.3%), Keiko Fujimori (8.6%), y Verónika Mendoza (8.4%).

Pánico por imprescriptibilidad

Parecen que ciertos sectores involucrados en investigaciones por su presunta complicidad con Odebrecht, no ven con agrado la propuesta de Forzyth de aprobar la “imprescriptibilidad” de los delitos de corrupción. Forzyth ha ido más allá y ha manifestado su desacuerdo también con Lopez Aliaga que querría prescriban sus deudas por impuestos a la Sunat.

“Cancheros” de malas

Siguiendo el hilo de esta encuesta, Daniel Urresti (5.1%) y Hernando de Soto (4.8%) disputarían el tercer puesto, mientras que el cuarto puesto tendría como contendores a Pedro Castillo (Perú Libre), a la cabeza de este grupo con 3.0%, seguido de los “cancheros” César Acuña (2.6%), Ollanta Humala (2.2%), Daniel Salaverry (1.9%) y Alberto Beingolea (1.2%).

Lescano preocupado

El puntero Yonhy Lescano (16.8%), no oculta su preocupación por la notificación que le ha hecho su rival López Aliaga, de que habría sido uno de los políticos favorecidos por Odebrecht durante su gestión de congresista en el gobierno anterior, ante lo cual el aludido dice que le presentará una querella por difamación ante el Poder Judicial.

Carta bajo la manga

En el hipotético caso de que sea cierto y López tenga las pruebas de ese favorecimiento otorgado por Odebrecht a Lescano, es previsible que el político tendrá la carta bajo la manga como una “bomba de tiempo” para tumbarse a su rival en el clímax de la campaña electoral. Pero si no es así, “Porky” se expone a una prisión preventiva por “difamación agravada”.

Keiko vs. López

La candidata presidencial Keiko Fujimori (FP) rompió ayer lanzas contra López Aliaga, luego de que este en declaraciones rechazó que la comparen con una persona que no sabe cómo ha estudiado en Estados Unidos, que no sabe de dónde salió la plata con la que ha estudiado. Keiko llamó a sus seguidores no hacerle caso. “Ese señor está rayadazo y solito va a caer”.

“Quieren hacerme puré”

Fujimori está convencida de que sus rivales tratarán de hacerla “puré” en las próximas semanas, pero dijo “no van a poder, ya hemos pasado la parte más difícil entre 18 candidatos, miren estoy peleando por el segundo lugar (Encuesta Ipsos del decano)”. Aunque no lo comentó, Keiko registra un antivoto de 72% y solo Humala la supera con el 73%.

“Carta de Madrid”

El candidato Rafael López Aliaga, es uno de los firmantes de la “Carta de Madrid”, por la que 50 políticos ultraderechistas hispano hablantes denuncian que “una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista apoyados por el narcotráfico” y es previsible que López será confrontado a sustentar este punto de vista.

Peruanos firmantes

Entre los firmantes peruanos aparecen el exvicepresidente y excanciller del gobierno de Alberto Fujimori, Francisco Tudela Von Breugel-Douglas; el periodista Aldo Mariátegui Bosse y el exviceministro del Interior, Dardo López- D’Olz, en el cargo cuando la titular de este ministerio, era Pilar Mazzetti, durante el segundo gobierno de Alan García.

Recuerdo nada grato

Cabe recordar que el exviceministro Dardo López fue involucrado en el escándalo por la compra sobrevalorada de 50 vehículos porta-tropas para la PNP, puesto al descubierto por el periodismo de investigación, por el cual el Sector Interior se iba a pagar un sobreprecio de US$ 10 mil por cada vehículo. Mazzeti lo despidió del cargo y luego ella renunció.

