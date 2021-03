Saime asegura que citas de pasaporte son reprogramadas y no eliminadas

Caracas.- El director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), Gustavo Vizcaíno, explicó que las citas de las personas que ya tenían una fecha estipulada, en Venezuela o en el extranjero, para hacer su trámite de pasaporte no están siendo eliminadas sino reprogramadas. Esto debido a las restricciones implementadas en el país por el aumento de casos de COVID-19.

«No hay cita eliminada, no existe, al contrario, es cita reprogramada. Si tú tenías una cita en Venezuela o en el extranjero para un determinado día debo aclararte que las mismas fueron reprogramadas en el extranjero a partir del 1° de abril (…) Están haciendo la posibilidad de que puedan empezar a hacer reseñas de citas de pasaportes, así que no las llames citas eliminadas, son citas reprogramadas», aclaró Vizcaíno en un video publicado en el Instagram oficial, @redsocialsaime, este lunes, 15 de marzo.

El funcionario invitó a los usuarios a ingresar al portal del Saime y revisar el estatus de su trámite descargando la planilla en PDF, pues ahí les debería aparecer la fecha para la que fue reprogramada su cita. «Esa última planilla que tú tienes ahí, en tu estado del trámite, es la que te garantiza a ti acudir a tu cita. Así que no te estés preocupando que si la cita se te eliminó. No, no hay citas eliminadas, son citas reprogramadas nacionales e internacionales», reiteró.

Reseñó que en Venezuela han reprogramado las citas mensualmente, es decir que si tu cita era para el mes de marzo, ahora será en abril y así sucesivamente. Aseguró que si en el mes de abril cuentan con una flexibilización amplia y segura sus oficinas comenzarán a realizar los trámites, pero que mientras no sea así se debían ajustar a lo que dictara el Gobierno nacional.

«Si el nuevo COVID-19 brasilero empieza a ser estragos y el presidente de la República hace lo que es garantizarte tu vida y tu salud, el Saime está obligado a acatar y te reprogramaremos la cita. Pero usted debe de estar pendiente de su estatus del trámite», expresó el director de este ente.

Agregó que el equipo de tecnología del Saime te debería enviar una especie de alerta para que al ingresar a la página del organismo aparezca que tu cita ha sido reprogramada y así sepas para cuándo fue pautada.

