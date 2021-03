Verónica Weffer dio un salto al vacío pero ganó la fama

La venezolana que viaja por el mundo en medio de la pandemia

Saltar al vacío y salir de su zona de confort para emprender el proyecto Viajando con Vero ha representado para la comunicadora social, influencer y youtuber venezolana Verónica Weffer la posibilidad de ser feliz conociendo países, personas y culturas de todo el mundo. Una experiencia de vida que comparte con sus seguidores.

Aún en tiempos de pandemia, esta valiente joven de espíritu aventurero no ha cesado. Ha recorrido lugares como Kenia, en África, donde aprendió sobre la forma de vida y las tradiciones de la tribu Masai. En lo que va de año, Weffer ha visitado cinco países. Y es que el miedo producido por el Covid-19 no la ha paralizado. México, Bahamas y Jamaica marcaron su paso en enero de este año, luego de que el coronavirus la obligó a hacer una pausa en Venezuela.

Viajando con Vero es su proyecto de vida, una experiencia que le ha permitido darse cuenta que lo material no tiene mayor relevancia. «Cada viaje me ha hecho más sensible y al mismo tiempo más fuerte», afirma.

La realizadora ha emprendido el proyecto con la valentía de una mujer que corre sus riesgos pero al mismo tiempo emprende sus sueños.

«Viajar es vivir, enamorada de la vida», dice en el video de presentación de su canal en YouTube.

Además, en su cuenta de Instagram (@veronicaweffer), esta viajera a la que permanentemente sorprenden la naturaleza y la humanidad que descubre en sus caminos de destino, confirma que su trabajo trasciende lo meramente turístico para convertirse en una vía de conocimiento y autorreconocimiento; también en un canal para compartir informaciones, detalles y consejos con sus futuros viajeros, como ella suele llamar a sus seguidores.

El show cuenta con casi 300 mil suscriptores y varios de sus videos, producidos y dirigidos por Roberto Pinto, superan los dos millones de reproducciones.

«A veces me pregunto ¿qué sería de mí si no hubiese tomado la decisión de saltar al vacío?», se pregunta.