Adriana Azzi: Horóscopo del 16 de marzo de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 16 de marzo de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Balance.

Número de suerte: 618

Los recuerdos te atormentan. Amigo que te pide ayuda en un problema de gastos para medicinas. Se aleja una persona negativa de tu entorno. Cambios celebraciones y alegrías por el triunfo de otros. Compras de artículo del hogar. Pareja estancada logra vencer y obtener éxito.

Trabajo: Seguridad económica. Equilibrio entre lo que tienes y lo que quieres. Algo con personas del extranjero en lo económico.

Salud: Equilibrio.

Amor: Alegrías por personas que demuestran lo que sienten por ti. Algo con horario que te preocupa.

Parejas: Metas que logran en común. Venta de muebles o compras. Tranquilidad en tu casa por hijo.

Solteros: Iras a una charla donde conoces a personas muy especiales. Luchas y alegrías más triunfos.

Mujer: Pierdes el miedo en lo que haces. Demuestras sinceridad y verdad en lo que dices. Sales adelante.

Hombre: Comunicación abierta en tu entorno familiar. Mejora el ambiente con una reunión de toda la familia.

Consejo: Ten serenidad ante momentos de crisis.

Tauro

Palabra clave: Estabilidad.

Número de suerte: 219

Cuidado en la calle. Caminos abiertos. Lo detenido toma de nuevo sus caminos. Viaje al exterior por negocio. Hecho curioso en reunión que estarás presente. Aceptas una invitación, aunque no te gusta la persona. Limpieza profunda en el hogar. Cuida tu dinero no gastes mucho.

Trabajo: Compra de mercancía. Asistirás a una entrevista. Tendrás una nueva actividad económica.

Salud: Malestar en el cuello

Amor: Llamada telefónica que no puedes escuchar y te preocupas. Cuidado con el consumo el alcohol.

Parejas: Diferentes caracteres que logras controlar. Hecho curioso con alimentos. Compra de materiales de oficina.

Solteros: No permitas que te saquen de tu sitio de confort. Mujer vecina que te engaña con algo.

Mujer: Mudanza. Viajes. Alegrías por cambios en tu vida y lo que esperas llega. Madre que te necesita.

Hombre: Llamada importante. Compra de un celular con muchas cosas. Recibes un anónimo

Consejo: Debes proyectar cosas positivas.

Géminis

Palabra clave: Capacidad.

Número de suerte: 845

Te reclaman por falta de colaboración. Compra de propiedades. Ayudaras amigos en evento. Algo con festejos que te tocara trabajar. Hecho curioso con una figura. Cambio de moneda extranjera. Algo con un sitio de muchas oficinas. Todo está seguro en lo que trabajas. Realización.

Trabajo: Queras descansar para repotenciar tus energías. Algo con un colegio que te llaman.

Salud: Cansancio.

Amor: Ve las fallas de tu vida. Recibes un mensaje espiritual que te hará reflexionar.

Parejas: Ve las fallas de tu vida. Recibes un mensaje espiritual que te hará reflexionar.

Solteros: Mujer materna o mujer mayor que te espera y debes cumplir. Comida especial.

Mujer: Aprovechas los días libre para arreglar la casa. Le darás la espalda a una amiga a que te decepcionará.

Hombre: Estarás en un grupo con disfrute. Problema que se soluciona satisfactoriamente.

Consejo: Dios te guía.

Cancer

Palabra clave: Descubrimiento.

Número de suerte: 124

Nuevas afirmaciones que debes hacer a diario. Orar mucho. Algo con moneda extranjera. Un evento importante. Estarás dando explicaciones. Debes ser más constante. Algo con una historia del pasado. Triunfos y logros en estudio. Comida especial. Trabajas mucho por otros.

Trabajo: Recibes una llamada importante. Nuevas aventuras en lo laboral. Te conectas con amigos.

Salud: Malestar de alergias.

Amor: Los cambios son importantes. Algo con paseos y disfrute con la familia. Reunión con padre.

Parejas: Unión familiar. Vas a un sitio muy frío y debes tener cuidado con el cambio de clima.

Solteros: Celebraciones. Hoy debes estar pendiente de dinero que te deben y te buscan para cancelarlo.

Mujer: Alegrías todo en perfecto orden. Llega lo esperado. Buenas noticias. Cuidado con las traiciones.

Hombre: Todo lo planeado avanza. Comienzas otro ciclo. La rueda de la fortuna está dando un nuevo camino.

Consejo: Demuestra tus sentimientos, no esperes más.

Leo

Palabra clave: Inicios.

Número de suerte: 216

Alguien que dice mentiras por ti. Hijos que te extrañan. No dejes a nadie de lado. Vecinos amigos que te piden ayuda en un problema. Debes compartir un poco más con tu familia. No digas cosas de más que te trae problemas. Les prestas más atención a las personas de la calle que a tu familia.

Trabajo: Viaje a otras tierras por negocio con éxitos logros. Compra y venta. Crédito que te aprueban.

Salud: Dietas y ejercicios

Amor: Llega a tu vida una persona especial con sentimientos muy lindos. Cambios necesarios que debes hacer.

Parejas: Llamadas importante. La suerte está de tu lado. Se activa el amor. Algo con el Ángel san Rafael.

Solteros: No te arrepientas de lo que haces ya está hecho. Hombre adinerado que te ayuda.

Mujer: Crecimientos estable. Siente que has perdido el tiempo en algo que haces. Nuevos amores.

Hombre: Mujer cercana que te da buenas noticias con algo de alimentos. Cambios o nuevos movimientos.

Consejo: La vida es una disfrútala, aunque haya obstáculo adelante.

Libra

Palabra clave: Prosperidad.

Número de suerte: 803

Una ayuda de hombre de poder para estabilizarte en lo económico. Llega el renacimiento. Te enteras de alguien que tiene doble vida. Demuestras afectos a niños. Ganas dinero en el azar. Tendencia a comer mucho dulce. La suerte te acompaña en estos días. Alegrías y triunfos.

Trabajo: Cambios de cargo para mejor. Muchas ideas en tu mente. Jefe que te pide que no te vayas.

Salud: Sin novedad.

Amor: Hombre que busca apoyo en ti. Iras a sitio de montaña para visitar aun ser muy querido.

Parejas: Tendrás buen humor frente a un grupo. Cuidado con tus ahorros. Gastos no necesarios.

Solteros: Paseo en grupo de la familia. Buscas aclarar una inversión. Pedirás permiso para arreglar un problema personal.

Mujer: No pierdas el control en una reunión. No inviertas si no estás seguro (a). Cambios favorables. Evolución.

Hombre: Escuchas murmuraciones detrás de una puerta. No permitas que tus suegros se metan en tu relación.

Consejo: Ayuda al que puedas sin pedir nada a cambio.

Escorpio

Palabra clave: Caridad.

Número de suerte: 815

La rueda de la fortuna esta de tu lado en esta semana. Nuevos proyectos. Paseos en grupo. Algo importante para tu carrera. Ayuda y colaboración de amiga. Nuevos romances con personas muy joven. Una persona amiga te pide que le ayudes alejar una persona de su casa.

Trabajo: Escucharas murmuraciones en cargo o trabaja nuevo. Dinero que gastas muy rápido.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Una mujer cercana que te complica la vida. Superas vacío interior. Cuídate de traiciones.

Parejas: Celebraciones y alegrías por alguien que obtiene un triunfo. Te encuentras con una persona en cafetería.

Solteros: Hablas con un familiar por mala conducta ante un grupo. Descifras un código que estabas buscando y te trae dinero.

Mujer: Algo con un hombre de poder y dinero y te trae muchas alegrías adelante no te lo niegues.

Hombre: Te invitaran a sitio para competencia de baile. Emociones y alegrías. Te alejas de tu casa.

Consejo: Los demás no tienen la culpa de tu mal humor.

Sagitario

Palabra clave: Generosidad.

Número de suerte: 159

Cambios en tus negocios. Viaje por diversión. Hecho curioso con cepillo de barrer o escoba. Se aleja familiar negativo. Cambios de actitud con tus amistades. Cuidado con las manipulaciones. Chisme entre amigo por algo de una pareja. Invitación a cocinar para un grupo. Inicias estudios.

Trabajo: Nuevos proyectos que se dan. Recoges lo que sembraste y te trae muy buena carga.

Salud: Malestar de muela.

Amor: Tranquilidad interior. Logras vencer a rival sentimental. Mostraras sinceridad al hablar.

Parejas: Tradiciones familiares te harán tomar decisiones. Viajes por disfrute en grupo con amigos del pasado.

Solteros: Llega alguien del pasado que nunca has podido olvidar. Te verás radiante en una comida.

Mujer: Hecho curioso con una llave. Pareja estancada logra vencer y obtener éxito.

Hombre: Te pondrás en el lugar de otros y veras el problema de otra manera. Capacidad para oír y sentir.

Consejo: Días de empuje no te detengas.

Capricornio

Palabra clave: Aprendizaje.

Número de suerte: 312

Sueños que se hacen realidad. Tendrás tu forma de pensar o de ver las cosas. No hagas reclamos con gritos. Tendrás el poder de cambiar las cosas. El mal humor debes tratar de cambiarlo. Piensa antes de hablar para evitar conflictos. Negocio con familiar. Celebraciones por logros.

Trabajo: No se da lo que esperas en cambios del empleo. Algo interno que detiene lo que quieres.

Salud: Fiebre malestar general.

Amor: Harás algo por tu cuenta. La rueda de la fortuna está contigo. Decisiones que debes tomar.

Parejas: Piensa antes de hablar o pide disculpa. Debes involucrarte más en los problemas de la familia.

Solteros: Debes trabajar en tu casa un poco más. Hecho curioso con un amigo o jefe.

Mujer: Controla los nervios un poco más. Molestia ya que no cancelas algo. Te invitaran hacer ejercicios.

Hombre: Salidas nocturnas en grupo. Nuevos amigos que no te conviene su amistad.

Consejo: Quiérete a ti mismo (a).

Acuario

Palabra clave: Libre.

Número de suerte: 413

Cuidado hay alguien que es muy negativo (a) en tu vida. Viajes con disfrute. Algo con una religión que decides atender. Muchas celebraciones alegrías. Asistes a un matrimonio. Perdonas, pero te alejas. Aceptas el cambio. Percibes a una persona falsa. Arreglos importantes que debes hacer.

Trabajo: Pon orden en tu oficina. Ten calma y tranquilidad en tu sitio de trabajo deja la envidia ya llega lo tuyo.

Salud: Cansancio físico.

Amor: Logras hablar con alguien que te gusta. Reuniones con muchas personas con disfrute.

Parejas: Cuidado con relaciones fuera de tu familia ya que te trae problema esa persona.

Solteros: Inicias nuevos cursos. Salidas de madrugada de tu casa. No te quedas en un sitio. Cambio de ideas.

Mujer: Nuevos movimientos. Lo detenido se activa te llaman para poner en marcha muchas ideas.

Hombre: Días de mucho movimiento económico. Consigues ayuda espiritual. Cambio de cerradura en el hogar.

Consejo: Ríe la vida es una.

Piscis

Palabra clave: Energía.

Número de suerte: 701

Una gran inversión con personas que al final vives un romance. Nuevos proyectos. Cobro de dinero. Cambios en tu entorno. Discusiones por cambios que quieres hacer. Personas que te envidian. No entiendes algo que te dicen. Asume tu responsabilidad. Sabiduría. Nuevos inicios.

Trabajo: Toma de decisiones para que te ayuden en algo. Cuida lo que tienes. Viaje por negocios.

Salud: Alergia de nariz

Amor: Debes asistir a la iglesia y ayudar en algo. Viaje a sitio de playa o paseos. Madre que te necesita.

Parejas: Llamadas importantes que dejas de atender. Cuídate la salud en sitio muy frío.

Solteros: Estas a la defensiva y te le paras a una persona que te maltrata. Te recuperas de una enfermedad.

Mujer: Algo con un libro que te regalan. Hijos con dinero que se gana y solucionas una situación económica.

Hombre: Alguien del pasado que llega para ofrecerte algo de un negocio, cuidado ve bien lo que haces.

Consejo: No seas caprichoso (a), con eso ganamos distancia.

