Alberto Fernández reiteró respaldo a informe de la ONU sobre Venezuela

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reiteró la noche del lunes su respaldo al informe de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Durante una entrevista concedida a Canal Nueve, Fernández recordó que las violaciones a los derechos humanos deben ser rechazadas vengan de donde vengan y recordó que fue criticado por avalar los informes presentados sobre Venezuela por la Alta Comisionada de la ONU, Michele Bachellet.

«Los abusos judiciales no son de derecha ni son de izquierda, son abusos judiciales, no lo deben hacer ni los gobiernos de derecha ni los gobiernos de izquierda, es así de simple, muchos se han enojado conmigo cuando yo avalé el informe Bachellet en Venezuela, pero los derechos humanos son unos y no hay diferentes varas para medir los derechos humanos», expresó el mandatario.

📢 Alberto Fernández, presidente de #Argentina, reiteró su respaldo al llamamiento a detener la violación a los DDHH en #Venezuela, que hizo recientemente la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.



800noticias

Reporte Confidencial