Cada vez hay más enfermos en la salud y “enchufados se vacunan antes” que sectores prioritarios: Dip.Valero

El diputado electo en 2015, Carlos Valero (UNT-Táchira), repudió este martes que se haya vacunado a la ex primera dama de Venezuela, Marisabel Rodríguez, mientras hay más de 300 médicos fallecidos por el Covid-19.

“Una muestra de cómo en Venezuela irrespetan los protocolos de vacunación sugeridos por la OPS/OMS, mientras hay más de 300 médicos fallecidos de Covid-19 y cada vez más enfermos en el sector salud, los enchufados se vacunan antes que los sectores prioritarios”, expresó Valero en su cuenta oficial Twitter.

360 fallecidos en la salud



Otros 6 trabajadores de la salud murieron por Covid-19 en la nación, lo que lleva la cifra total a 360 fallecidos, informó este martes la ONG Médicos Unidos por Venezuela.

“Reporte 15 de marzo se recibe información de 6 nuevos fallecimientos de personal de la salud con criterios para Covid-19 para llegar a 360 mientras que los voceros oficiales reportan 1.444 fallecidos totales en el país”, detallaron en su cuenta oficial Twitter.

Desde Médicos Unidos insisten en que el problema “no es la nueva cepa, el problema es que no se vacuna”.

En una foto adjunta a la publicación, señalan que del 9 al 15 de marzo murieron en Caracas un médico cirujano, una auxiliar de laboratorio y una enfermera, en Bolívar un médico cirujano, en Guárico una doctora, y en Carabobo otro médico cirujano.

Médicos Unidos indica que el estado Zulia es donde más han muerto trabajadores de la salud con 80 en total, seguido por Distrito Capital con 35 decesos, Carabobo con 30, Bolívar con 25, y Táchira y Anzoátegui con 21 muertes.

Marisabel de Chávez recibió la Sputnik V



Minutos antes se conoció que la ex primera dama de Venezuela, Marisabel Rodríguez, informó este martes que recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19, informó Monitoreamos.

El portal destaca que sin embargo, la ex pareja del ex mandatario Hugo Chávez no es considerada personal esencial, pues no es trabajadora de la salud ni docente y tiene 56 años de edad.

Los grupos prioritarios a vacunar deberían ser los trabajadores de la salud, y posteriormente los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas, según recomendaciones de la OPS.

Tras críticas en redes sociales, Rodríguez explicó que se aplicó la dosis por ser paciente oncológica que tuvo cáncer grado 4. Sin embargo, aún no se han inmunizado a todos los trabajadores sanitarios que combaten en primera línea la Covid-19, y quienes deben ser los primeros en recibir la vacuna tras la muerte de más de 350 empleados de la salud.

Falta de vacunas a personal médico en Táchira



Este lunes el personal médico del Hospital Doctor Ernesto Segundo Paolini de Colón, denunció que ni un solo médico o enfermera de ese centro ha sido vacunado contra el coronavirus, pese a que entienden a pacientes con Covid y se reporta actualmente un incremento de casos.

“Queremos hacer un llamado porque aquí contamos con unidad de Covid, trajes respiratorios, atendemos pacientes con Covid, tenemos hospitalizados, y no se nos ha hecho la vacunación, a ninguna enfermera ni a ningún médico”, dijo una trabajadora del hospital.

Mencionó que el domingo vacunaron a 70 personas del CDI “y a nosotros no nos han dado respuesta. Exigimos un derecho necesario para seguir laborando”.

“No nos han hecho ningún llamado ni nos han dado respuesta”, reiteró.

Vacunas para el 38% de la población



Al respecto, la Academia Nacional de Medicina recomendó “acelerar con urgencia” la vacunación y advirtió sobre la poca disponibilidad de vacunas.

En la misiva, el organismo destacó que, de acuerdo con las últimas cifras, el país solo tiene disponibilidad de inmunización para el 38% de la población.