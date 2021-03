España | Esmeralda desvela la curiosa razón por la que ha participado

«Este no es un restaurante normal, es un lugar para que los que necesitan encontrar el amor, puedan encontrarlo», así comenzaba Carlos Sobera un programa más una nueva entrega de ‘First Dates’. Sin embargo, hubo una comensal que no acudió a encontrar el amor, tal y como suele decir el presentador.

Esmeralda se presentaba a Sobera como «una persona con muchísimo carácter, si me levanto pensando mal, olvídate. Soy introvertida porque no me fio mucho, todo el mundo me genera desconfianza». «Quiero conocer a alguien especial y si se parece a Melendi, mejor», indicaba la madrileña al presentador antes de conocer a su cita de la noche, Adrián. Por su parte, el entrenador de fútbol comentó que tenía ganas de ilusionarse porque «una de las cosas más bonitas de la vida es compartirla y la persona que esté conmigo tiene que ser, sobre todo, sincera».

Cuando alguien que no te gusta nada te pregunta por tus virtudes 😏 #FirstDates15M https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/3NVuHnEZpM — First dates (@firstdates_tv) March 15, 2021

Durante la cena ambos compartieron sus aficiones y fobias, coincidiendo en que eran dos grandes apasionados de la saga de Harry Potter. Sin embargo, la información que más dejó estupefacto a Adrián fue cuando la joven le comentó el motivo por el que había acudido a ‘First Dates’. «Llegué un día a casa y estaban mis padres viendo el programa. Les dije que quería ir al restaurante a probar la comida, pero no pensé en ningún momento en venir, solo quería probar los platos que sirven», confesaba Esmeralda.

Palabras que no le gustaron para nada a Adrián. «Eso me ha parado porque yo no he venido por la comida, sino para conocer a otra persona, buscar algo y ver qué sucede. Hay otras muchas cosas, pero: ¿Por la comida?», respondía el entrenador de fútbol. En la decisión final, el madrileño le preguntó a Esmeralda: «¿Solo has venido a comer o a conocer a alguien?». A lo que ella contestó: «me apetece encontrar a alguien con quien compartir. Como me cuesta reconocerlo, digo que vengo a comer».

Al final, la joven sí que quiso tener una segunda cita con Adrián porque «me has caído bien, eres una persona sincera y, además, te gusta Harry Potter». Por su parte, Adrián también quiso volver a quedar aunque reconoció que «pensaba que me ibas a decir que no porque habías dicho que venías a comer, pero he visto el trasfondo».