España | Horario y dónde ver el capítulo de hoy Sen Cal Kapimi

‘Love is in the air’ se ha convertido, indudablemente, en una de las ficciones turcas que más está dando que hablar en los últimos tiempos. Siendo honestos, no es para menos. Muchos son los que se han enganchado, y mucho, a la historia de amor que protagonizan Serkan Bolat y Eda Yildiz. ¡Son una monada!

Recientemente, hemos sido partícipes de momentos absolutamente increíbles. Desde el instante en el que el arquitecto se declaró a Eda, hasta cuando éste descubrió una verdad que destrozó todos sus planes. Su padre, Alptekin Bolat, estaba involucrado en la muerte de los padres de la florista.

La casualidad hizo acto de presencia, rompiendo esa vida soñada que tenía imaginada. En un par de meses, Serkan Bolat y Eda Yildiz viajarían a Italia. Ella para continuar con sus estudios, mientras que él continuaría su trabajo en ‘Art Life’ desde la distancia. Estaba todo más que preparado… Pero este sueño quedó en un segundo plano.

Serkan no soporta la idea de que Eda pueda enamorarse de otro hombre y se plantea contarle la verdad de lo que ocurrió en el pasado 🔙 Disfruta de dos nuevos capítulos de #LoveIsInTheAir a través de 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦📺▶️➕ https://t.co/tXyoQo3z28 pic.twitter.com/uN36cYb7Ph — mitele plus (@miteleplus) March 10, 2021

Serkan decidió romper su relación con la joven, ya que era incapaz de soportar que ella le mirara a los ojos y recordara la muerte de sus padres. Es consciente de que él no tiene absolutamente nada que ver con lo sucedido pero, inevitablemente, se siente culpable. En un principio pensó en decírselo, pero tomó la decisión de mantener todo en secreto.

¿Qué ocurrirá en el capítulo de hoy de ‘Love is in the air’?

El tiempo ha pasado y Serkan se da cuenta de algo: No soporta la idea de que Eda pueda llegar a enamorarse de otro hombre. Por ese mismo motivo, comienza a plantearse seriamente la posibilidad de afrontar su realidad y contar todo lo ocurrido a la joven. Tal es la presión que siente el arquitecto que termina ebrio en su casa. Llamará a Eda para sincerarse, en un golpe de valentía.

La joven pasa la noche allí pero al día siguiente pierde los nervios, puesto que no entiende la actitud que está teniendo con ella. Selin, sin previo aviso, se presentará en casa de Serkan al descubrir su gran secreto. Ceren y Ferit, dos de los protagonistas, comienzan a tener sentimientos el uno por el otro. ¡Nos regalarán un momento inolvidable!

Horario y dónde ver ‘Love is in the air’

El episodio de este martes se emitirá a partir de las 22:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias) en Telecinco. La nueva entrega de la serie turca llega justo después de la sección de Deportes. Por si fuera poco, sucederá a ‘La isla de las tentaciones’, cuya emisión comenzará a la 1 de la madrugada. Así pues, esta entrega contará con nada más y nada menos que tres horas de ‘Love is in the air’.

Es un auténtico regalo para los seguidores de la serie que, semana tras semana, no se pierden un solo capítulo en la pequeña pantalla. Recordemos que este miércoles 17 de marzo no habrá entrega de la serie, ya que se emitirá un programa nuevo de ‘La isla de las tentaciones’. Por ese mismo motivo, ¡hoy habrá tanto contenido de la ficción turca!