España | Vox denuncia «cambio de cromos»

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha incorporado a su equipo de gobierno a la exgerente de Ciudadanos (Cs), Maria Luisa Gómez Calero, que ocupaba hasta ahora el acta de diputada no adscrita.

Bellido le entrega así la delegación de Casco Histórico, hasta ahora perteneciente a la popular Marian Aguilar. Gómez Calero ha aceptado su acta de edil en Cs aunque, en declaraciones a la Cadena Ser, asegura que entra como «independiente».

Desde Vox Córdoba denuncian en redes sociales que «puede que sea legal, pero es del todo inmoral. El alcalde ha incorporado a su equipo, cediéndole una delegación del PP, a la concejal expulsada de Cs, pero se adscribe a Cs en un claro regate a la ley antitransfuguismo».

Fuentes de Vox aseguran a OKDIARIO Andalucía que Gómez Calero «no se habla» con ninguno de sus compañeros de partido, pero ocupará en el equipo de gobierno el puesto de Eva Timoteo (Cs), dimitida recientemente tras descubrirse que compaginaba su cargo público con actividad privada.

Gómez Calero, exgerente del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) y número 6 de la lista electoral de Cs en las elecciones municipales, fue expulsada del partido naranja después de denunciar a su compañero de partido y presidente de Imdeco, Manuel Torres Jimeno, al que acusaba de instarle a cometer un delito de prevaricación.

Torrejimeno denunció a su compañera por revelación de secreto profesional, aunque el juez desestimó la acusación. La pasada semana, el Pleno de Ayuntamiento aprobó una comisión de investigación, presidida por Vox, con el fin de esclarecer los hechos.

Vox denuncia «cambio de cromos»

La concejal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha señalado este lunes a Bellido por pasarse «la ley por el forro de sus caprichos. Esto es un auténtico escándalo. Ha buscado las argucias para no cumplir la ley. No todo vale, así que no cuenten con Vox».

«No podemos tolerar este tipo de actitudes antidemocráticas. Esta señora tiene que estar en (diputados) no adscritos, porque ha sido expulsada de Cs. Como no adscrita, no puede ostentar ningún cargo público, eso es lo que dice la ley. Y ahora, el PP le da una delegación pero se adscriba a Cs para poder tener esta responsabilidad y cobrar 45.000 euros de dinero público de una delegación sin presupuesto y sin contenido. Pensábamos que Córdoba estaba al margen de esta situación, pero al final es el mismo PP en toda España. Los mismos incumplimientos y los mismos engaños a los votantes», ha criticado.

Asimismo, denuncia que el alcalde «utiliza las delegaciones y los cargos públicos como cromos. Para nosotros no todo vale en política. La incorporación de esta nueva concejal, de la forma en que se ha hecho, nos demuestra que estamos exactamente en la misa situación que en Murcia. El PP se comporta igual en todos lados. Se están comprando voluntades a cambio de cargos públicos pagados con el dinero de todos».

«No nos olvidemos que esta delegación la ostentaba una concejal popular, y se adscribe a su propio grupo para eludir el cumplimiento de una ley antitransfuguismo. Además, estamos hablando de la delegación de Casco Histórico en Córdoba, ciudad Patrimonio de la Humanidad», ha recalcado.

Badanelli reconoce que «sentimos vergüenza ajena y pedimos perdón a los cordobeses por tener que estar viendo esto en el peor momento histórico de esta ciudad. Insisto, que no cuenten con Vox».

«Este ayuntamiento es un auténtico polvorín, aquí todo el mundo desea el mal del de al lado. La mitad de los concejales se odian, se nos está yendo la cabeza, tenemos el peor gobierno en la peor situación. Basta ya señor Bellido, ni el ayuntamiento ni las delegaciones ni el dinero público le pertenecen. Cumpla lo que prometió y haga algo por esta ciudad», ha concluido la concejal de Vox en declaraciones a los periodistas.