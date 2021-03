Por qué llaman «la firma» a la familia real británica

Uno de ellos fue la repetida alusión de Meghan Markler a The Firm (la firma o la empresa) al hablar de su vida y sus problemas de convivencia en la Casa de los Windsor.

Pero ¿de dónde viene este apelativo?

Se dice que el apodo lo ideó en 1947 el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, al casarse con la entonces princesa y actual reina de Inglaterra, Isabel II.

«Comparó ese matrimonio con casarse con un negocio familiar o una firma», explica la escritora Marlene Koenig.

El historiador Ed Owens, que en 2019 publicó The Family Firm: monarch, mass media and the British public, 1932-53 («La firma familiar: monarca, medios y el público británico»), también se remonta al reinado de Jorge VI para explicar cómo se acuñó este término.

Quién forma parte de «La firma»

La familia real británica es una empresa que va más allá de sus propios miembros, con todo un ejército de secretarios privados, consejeros de comunicación, jefes de departamento, chóferes, asistentes, jardineros y todos aquellos que dirigen los palacios y las vidas de quienes viven en ellos.

La familia real tiene un enorme poder financiero. En 2019, la revista Forbes estimó que el valor neto del patrimonio de la reina ascendía a US$500 millones.

«La Casa de Windsor es un gran negocio, aunque con más subidas y bajadas que la bolsa de valores. Se espera que todos los ejecutivos reales y sus poderosos asociados hagan todos los esfuerzos para evitar cualquier indicio de escándalo que pueda hacer caer la reputación del negocio familiar», se lee en la solapa del libro de Penny Junor.

El Palacio de Buckingham por sí solo tiene más de 400 empleados que lo manejan todo, desde un enorme negocio de catering para las docenas de banquetes, fiestas y cenas de estado albergadas por la reina, hasta un complejo aparato de relaciones públicas al estilo empresarial formado por personas del mundo del periodismo o la política

BBC

Por: Reporte Confidencial