PNB se presenta en protesta de la UCV en Plaza Venezuela

Caracas.- En horas ele mediodía de este 15 de marzo funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se presentaron en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de la Universidad Central de Venezuela (UCV) donde un grupo de estudiantes y profesores se concentraron a protestar desde tempranas horas de la mañana.

De momento se desconoce si los funcionarios han hecho alguna exigencia a los manifestantes, quienes trancaron la principal arteria vial de la capital.

Los profesores y trabajadores de la casa de estudios protestan para exigir reivindicaciones salariales dado a que perciben menos de 4 dólares mensuales, y también para rechazar el pago de la nómina a través del sistema Patria, como pretende realizar el ministerio de Educación Universitaria.

Consideran que es un “secuestro” a su salario y una violación a la autonomía universitaria.

«Esto era lo que queríamos los estudiantes de la UCV, ver a profesores, personal administrativo y obrero juntos en la calle asumiendo la defensa de la educación en nuestro país», señalaba más temprano Marcos Velazco, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos-UCV.

Mientras, los estudiantes protestan para exigir respuesta ante la deficiencia educativa que han obtenido a través de las clases online –al cumplirse un año de haber suspendido las actividades académicas–, así como para pedir que sean reactivadas las becas universitarias.

“Sepan que los estudiantes no nos vamos a rendir, que entendemos la realidad que vive cada uno de los venezolanos en las calles, y que si nosotros representamos la esperanza de este país, no vamos a salir de las calles, no vamos a dejar de luchar, no vamos a dejar de insistir en una Venezuela libre, donde podamos vivir del trabajo honesto, de la transparencia del futuro que nos estamos labrando desde las aulas de clase”, dijo Velazco.

