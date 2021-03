El gran problema actual del país es el gasoil y no el coronavirus, dice Adán Celis

El presidente de Conindustria, Adán Celis, condenó este lunes la grave crisis de combustible que existe en el país, especialmente de gasoil y precisó que en promedio, las industrias solo tienen gasoil para una semana. Exigió al Ejecutivo tomar decisiones al respecto y aseveró que pese a los casos de covid-19 que se registran diariamente, el verdadero problema es la falta de combustible.

En entrevista concedida a Román Lozinski, Celis reconoció que pese a que hay un rebrote importante de casos de coronavirus, «el principal problema del país es en otras áreas y es por lo que sufrimos los venezolanos, es el gasoil». Además, aseveró que estos casos no ocurren en las industrias porque cada una de ellas cumple con los protocolos de bioseguridad y dijo «lo que pasa en otras áreas es lo que lleva a estos casos».

Explicó que todas las industrias tienen tanques de gasoil de reserva porque el activo principal de las empresas que es el montacargas trabaja con gasoil. «Todas las industrias tienen tanques de gasoil de reserva porque necesitas el montacargas para movilizar las cosas pesadas y el montacargas no lo puedes llevar a la E/S. Una encuesta que realizó Conindustria, reflejó que las industrias tienen en promedio, gasoil para una semana; otras tienen gasoil para 2 o 3 días».

Agregó que las industrias, también usan el combustible para generar calor en las calderas, llevar productos a centros de consumo y transportar materias primas. Celis advirtió que hay azucareras que están parando por la falta de gasoil y denunció que no han sido atendidos por la Administración de Maduro.

«Ciertos empresarios del campo han pedido permiso al Ejecutivo para traer gasoil de Colombia y no han tenido ninguna respuesta. Ni siquiera le dan el permiso a su exigencia. Los empresarios dicen: ya que no tiene (Estado) capacidad por su ineficiencia, déjeme importarlo y ni siquiera les han dado el permiso para traer el gasoil», expresó.

«No deberíamos estar pasando por esto, en el país puede faltar huevos, tomate y lo que sea, pero no combustible, porque desde hace 100 años somos un país energético y todo esto que está pasando es el mayor ejemplo del fracaso de un modelo que no sirve. Destruyeron lo indestructible y por eso debe haber un cambio de modelo donde cada individuo que quiera avanzar y montar su negocio, tenga las condiciones necesarias, para así generar empleos y dinamizar la economía», estimó.

AN/6D debe responder a solicitudes de Fedecámaras



El 29 de enero, Carlos Fernández, primer vicepresidente de Fedecámaras, señaló que en la reunión que sostuvieron con la comisión de diálogo de la AN/6D que preside Jorge Rodríguez, pidieron la devolución e indemnización de activos confiscados por el chavismo desde el mandato de Hugo Chávez y la recuperación de activos públicos.

«Planteamos la necesidad de hacer respetar todo el entramado económico que la Constitución contempla que es las garantías económicas. Que se reafirmara con hechos o acciones el respeto a la propiedad privada, que se contemplara la devolución e indemnización de activos que fueron confiscados o tomados de alguna manera, se habló de la necesidad de reactivar los activos públicos, no me refiero a los que fueron los expropiados o confiscados, sino aquellos que el país ha construido a través de los últimos años que están siendo desvalijados. La necesidad que esos activos fueran reincorporados prontamente a su producción y generar empleos», explicó Fernández a Unión Radio.

Pese a esto, Oscar Ronderos, integrante de la Comisión Especial de Diálogo de la AN/6D, indicó que se pretende invitar a Conindustria y Fedenaga a conversar y hacer propuestas económicas, como se hizo anteriormente con Fedecámaras y subrayó que las propuestas de esta última no fueron incluidas en el plan legislativo 2021. Ronderos, argumentó que los planteamientos de Fedecámaras “no estuvieron a tiempo”.

Al respecto, Celis, expresó que las declaraciones de Ronderos «fueron desafortunadas» y que hubo una rectificación de parte de la AN/6D. «Dijeron que no es que llegaron tarde y que las iban a considerar».

«Nosotros pedimos es agilidad porque se entregaron hace 2 semanas y no se ve movimiento de nada. Era mucho apuro para reunirse, pero poco para ejecutarlas. Sabemos que cuando ellos quieren son más rápidos de lo que se imaginan. Así que pedimos que se tomen en cuenta estas peticiones que no son nuevas, tenemos años mandando las mismas solicitudes al BCV, al ministerio de Finanzas y a cualquiera. Pero ahora, estamos a través de esta comisión de diálogo y pedimos que así como se montó rápido y solicitó reuniones de un día para otro, que actúen de la misma forma porque el país lo requiere. Todos lo días se cierran negocios, se pierden empresas y va gente a la calle. Se le pide que respondan de una vez», sentenció.

Una nueva expansión



El máximo representante de Conindustrias, precisó que las industrias en Venezuela, trabajan alrededor de 20% y están en una capacidad de «sobrevivencia».

«Las empresas no pueden invertir en crecimiento, sino en mantenimiento, lo mínimo de las operaciones, invertir en materias primas para seguir operando, pero la idea es que el industrial esté todo el tiempo innovando, aumentando capacidad, bajando los costos y lo que vivimos es una economía de sobrevivencia. No ha habido inversión en las plantas porque el ingreso no te da, porque la capacidad de consumo se ha pulverizado y hace que te achiques como empresa», fustigó.

Para Celis, es necesaria una expansión como ocurrió en 1998. «Los sueldos iban disparados y eso mismo hay que lograrlo. Pero esto no pasa con pañitos calientes; nosotros los industriales no somos conformistas, no nos conformamos con 3 restaurantes que den un aire de media prosperidad en Caracas».

«La verdad es que no se puede ir al interior del país porque las vías están destruidas. Hay sitios que no puedes andar porque están tomados por grupos irregulares. Hay más de 20 puntos de control que no están donde están los problemas. El país real es el grado de destrucción que hay en el interior. Eso no se resuelve con 4 cosas que se vean en Caracas, hay que hacer una inversión real en el país».