España | Ciudadanos se queda sin grupo en el Senado tras la marcha de Goñi y Argüeso al Grupo Mixto

Ciudadanos está en descomposición. Este miércoles, los senadores Emilio Argüeso y Ruth Goñi han dejado al partido de Inés Arrimadas sin grupo en el Senado. Tanto Argüeso como Goñi abandonan Cs pero mantienen su acta y se pasan al Grupo Mixto por distintos motivos.

Las dos nuevas bajas en Cs se unen a la del diputado Pablo Cambronero, que también se ha marchado del partido este mismo miércoles. Sin embargo, el daño causado por las bajas de Argüeso y Goñi tienen mayor importancia, ya que dejan a Ciudadanos sin grupo en el Senado.

Este miércoles por la tarde se conocía que Inés Arrimadas había aplicado manu militari un expediente sancionador al senador Emilio Argüeso por dañar la imagen del partido y alentar que hubiera «tránsfugas» a otra formación. A última hora de la noche, el propio Argüeso anunciaba a través de su cuenta de Twitter que dejaba Cs. «Han sido días muy duros. Tanto trabajo realizado para acabar abrazados a aquellos que teníamos que combatir desde las ideas». Se refiere, evidentemente, al giro dado por la formación para aliarse con el PSOE en las mociones de censura de Murcia.

«Hoy dejo Cs, pero seguiré trabajando por la Comunidad Valenciana y por España», asegura en el mensaje en el que, además, ha incluido un breve comunicado en el que explica detalladamente los motivos que le han llevado a abandonar el partido naranja. «Con el cambio ideológico que ha experimentado Ciudadanos he decidido solicitar mi paso al Grupo Mixto y salir del partido», explicaba Argüeso. El senador valenciano añadía que «ha sido una decisión obligada tras los apoyos y guiños constantes al Gobierno de Sánchez e Iglesias que lo hacen incompatible con los valores y principios que yo siempre he defendido» y termina con un duro mensaje para la cúpula naranja: «Quien ha cambiado ha sido el partido, no yo».

Han sido días muy duros. Tanto trabajo realizado para acabar abrazados a aquellos que teníamos que combatir desde las ideas. Hoy dejo Cs pero seguiré trabajando por la Comunidad Valenciana y por España. pic.twitter.com/UPoY91HkJn — Emilio Argüeso (@emilio_argueso) March 17, 2021

El mismo camino ha seguido la senadora Ruth Goñi que, de manera prácticamente simultánea, ha anunciado también en Twitter su paso al Grupo Mixto. «Gracias a Ciudadanos por la oportunidad de defender durante estos años un proyecto político maravilloso», decía en tono conciliador. Sin embargo, Goñi explica que, al igual que Argüeso, el giro dado por Arrimadas al partido y el acercamiento al PSOE de Sánchez ha propiciado su salida de la formación.

«Ciudadanos ha cambiado de ideología» reprochaba Goñi que aseguraba que seguiría trabajando desde su escaño para los navarros «defendiendo exactamente las ideas por las que me votaron».

Gracias a Ciudadanos por la oportunidad de defender durante estos años un proyecto político maravilloso. Ciudadanos ha cambiado de ideología. Causo baja en el partido. Seguiré en el Senado, como hasta ahora, defendiendo exactamente las ideas por las que me votaron los navarros. — Ruth Goñi (@RuthGoni) March 17, 2021

De esta manera, el Grupo de Ciudadanos en el Senado pasa de 6 a 4 senadores, lo que le impide continuar como grupo parlamentario al no contar con el mínimo necesario. La consecuencia más inmediata y que, a buen seguro, causará estragos en Ciudadanos es que al perder el grupo también pierde el dinero asignado a las formaciones presentes en el Senado.