Crepes de espinacas y huevos para el desayuno

Pensar en comer saludable a la hora del desayuno a veces parece una tarea imposible, pero hoy te traemos la receta de crepes de espinacas y huevos, para que puedas preparar algo rico y rápido.

Ingredientes para seis crepres, según Crepes.com

1 huevo

5 cucharadas de espinacas congeladas, picadas

1/2 taza de harina de trigo integral

1 cucharadita de aceite de oliva

Una pizca nuez moscada

Leche, calcular la cantidad a ojo

Una pizca de sal

Para el relleno:

1 cebolla grande o 2 pequeñas

1 huevo

Dos cucharadas de aceite de oliva

200 gr de queso rallado

6 tomates cherry

12 espárragos

Sal y pimienta negra molida

Preparación:

En un bol, añade la harina, las espinacas congeladas, el huevo, el aceite de oliva, la nuez moscada, una pizca de sal y la leche. No he puesto una cantidad específica de leche, pues hay que añadirla a ojo. Agrega suficiente cantidad como para tener una masa fina, pero no demasiado líquida, que tenga la consistencia de la nata líquida.

Bate todos los ingredientes hasta que esté lisa y homogénea. Deja reposar la masa tapada aproximadamente una hora.

Engrasa una sartén o crepera con un poco de mantequilla y caliéntalo a fuego medio-alto. Añade un poco de masa en el centro del sartén y espárcelo por toda la superficie. Cocínalo durante aproximadamente 1 minuto, hasta que veas que se ha cuajado y los bordes empiezan a dorarse.

Dale la vuelta con cuidado de que no se rompa, y deja que se cocine por el otro lado durante 30 segundos. Saca el crepe a un plato y continúa con la cocción de los demás crepes.

Para hacer el relleno, saltea la cebolla finamente picada en el aceite caliente durante 5 minutos. Incorpora el huevo y deja cocinar.

Mientras tanto, parte los tomates cherry por la mitad y ponlos en una bandeja, haz lo mismo con los espárragos trigueros, rocíalos con aceite de oliva, salpiméntalos y ásalos en el horno a máxima temperatura, hasta que estén bien dorados.

Rellena el crepe con la mezcla de cebolla y huevo, espolvorea un poco de queso por encima y coloca también los tomates cherry y los espárragos.

Cierra los crepes y colócalos en una fuente o bandeja para horno.

Introdúcelos en el horno durante 10 minutos, hasta que el queso se haya derretido.

