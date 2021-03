México | No se pedirá investigar a otro juez

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no solicitará investigar al segundo juez que otorgó suspensiones provisionales en contra de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.

Sin embargo, se pronunció por transparentar todas las resoluciones porque no hay jueces intocables y la transparencia es la regla de oro de la democracia.

Ayer, Rodrigo de la Peza López Figueroa, juez Primero de Distrito Especializado en Competencia Económica, otorgó otras suspensiones provisionales contra dicha ley.

Con las suspensiones otorgadas inicialmente por el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro ya suman 27.

El lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Consejo de la Judicatura Federal investigar la actuación del juez federal Juan Pablo Gómez Fierro.

-Son entre 25 y 27 suspensiones provisionales que han otorgado, se sumó otro juez también que otorgó otras tantas, ¿pediría usted que se investigue también a este otro juez o solo al primero?, se le cuestionó.

-Sólo la queja que presentamos, pero también hay que transparentar todo, la vida pública tiene que ser más pública, la transparencia es una regla de oro de la democracia y no deben tenerse intocables, respondió.

Aseveró que si ahora el presidente de México no tiene fuero y puede ser juzgado por cualquier delito como cualquier otro ciudadano, “eso no sucedía, y si es así con el presidente por qué no será así con otros servidores públicos”.

Recordó que enviará una iniciativa de reforma en la que se establezca que en investigaciones en donde esté involucrado un servidor público no exista la secrecía y sea público el expediente.

“Para que no se guarden Los expedientes cuando se trata de servidores públicos que cometen actos de corrupción, porque de acuerdo al llamado debido proceso se tienen que mantener estos expedientes en secreto. Puede ser que en el caso de particulares para no violar sus derechos humanos se reserven los nombres en los juicios, pero en el caso de un servidor público, el que roba viola derechos humanos, entonces hay que transparentar la vida pública”, expresó.