Periodista Rosibel González denuncia amenazas de funcionario de la morgue de Bello Monte

Caracas.- La periodista Rosibel González, quien cubre la fuente de sucesos para varios medios de comunicación, denunció este martes 16 de marzo que fue amenazada de muerte por el jefe de Seguridad de la morgue de Bello Monte, Richard La Rosa, mientras ejercía sus labores periodísticas en las adyacencias del organismo.

A través de su cuenta de Twitter, González aseguró que no es la primera vez que este funcionario amenaza con golpes a las reporteras que cubren la fuente de sucesos en la morgue de Bello Monte. “Hoy Fui amenazada y esto ha pasado en reiteradas ocasiones”, escribió en la red social.

González dijo que a diario acude a la sede del organismo a recabar hechos de sucesos, por lo que alertó sobre la amenaza de golpes por parte de La Rosa. “Como mujeres profesionales, no podemos permitir que funcionarios como Richard La Rosa, nos ofrezca ‘golpes’, solo por hacer nuestro trabajo, en la morgue de Bello Monte #informarnoesdelito. ‘La próxima vez, no lo vas a contar’”, agregó.

La periodista contó que había sido advertida por trabajadores del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) sobre la actitud del funcionario. “Trabajadores del @MijpSenamecf me indicaron ‘te cuidado con ese tipo Richard La Rosa porque te puede meter unos tiros’, así será ese señor quien hoy me dijo ‘la próxima vez, no lo vas a contar’”, apuntó.

Redacción El PitazoGran Caracas

