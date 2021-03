Perú | Acuña: No soy de izquierda ni de derecha

César Acuña aseveró que a solo 27 días de las Elecciones Generales 2021 “todo no está dicho”, por ese motivo animó a los peruanos a elegir a un candidato de centro.

En reunión con un grupo de taxistas y mototaxistas, este 15 de marzo, el candidato a la presidencia por Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, prometió otorgar un seguro y jubilación a estos trabajadores de transporte urbano. “Nosotros no damos ofertas, nos comprometemos a dar seguro y jubilación para mis hermanos taxistas y mototaxistas en todo el Perú. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un porcentaje del PBI que pagan los mototaxistas y taxistas irá a cuenta privada, un porcentaje del IGV va a una cuenta indemnizada que con el tiempo se va a convertir en una pensión digna”, declaró a la prensa.

En el mismo lugar, el candidato aseveró que a solo 27 días de las Elecciones Generales 2021 “todo no está dicho”, por ese motivo animó a los peruanos a elegir a un candidato de centro “que va promover la inversión privada para darle calidad de vida a todos los peruanos” y no a uno de la “izquierda o derecha radical”. “César Acuña ofrece porque es un candidato de centro, no soy un candidato de la izquierda radical, ni soy un candidato de la derecha radical, soy un candidato de centro que defiende al pueblo. Soy un candidato que cuida al pueblo”, acotó.

Además, aseguró que no es un candidato de derecha. “Somos de centro, que quede claro, somos de centro. Defendemos y trabajamos por la gente que lo necesita. Por eso invoco a los peruanos a no jugar con el destino de nuestro país, a no jugar porque nos estamos jugando el destino de los niños de ahora, de los jóvenes de ahora”, exclamó.