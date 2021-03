Perú | Comisión de Economía aprobó el retiro de 4 UIT de las AFP y 50% de la CTS

El proyecto de ley aprobado por la Comisión de Economía del Congreso señala que la fecha límite del nuevo retiro de la CTS será hasta el 31 de diciembre del 2021

Este miércoles, la Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó el dictamen del proyecto de ley que autoriza el retiro del 50% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Asimismo, aprobó el proyecto de ley que permite a los afiliados de las AFP hacer un nuevo retiro de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT).

El dictamen que permite el retiro del 50% de la CTS obtuvo nueve votos a favor y una abstención. De esta manera, las personas que ganen menos de S/ 2,400 o se encuentren en suspensión perfecta de labores tienen hasta el 31 de diciembre del 2021 para acceder este beneficio.

En el caso del retiro de las AFP, dicho grupo de trabajo aprobó el dictamen por unanimidad, lo cual faculta a los afiliados acceder a un monto de hasta 4 UIT equivalente a S/ 17,600 de sus aportes.

Esta iniciativa indica que los afiliados mayores de 40 años que no registren aportes por los últimos 5 años podrán retirar hasta el 95.5% de su dinero en los fondos. No obstante, este beneficio no aplica para aquellos afiliados que califiquen al Régimen de Jubilación Anticipada (REJA).

Además, en caso el afiliado se encuentre obligado a prestar alimentos y decida no solicitar el retiro, se facultará a los beneficiarios de la pensión alimentaria a pedir hasta un 30% de retiro.

Finalmente, ambos dictámenes deberán pasar a Pleno del Congreso de la República para su aprobación final y posterior promulgación.