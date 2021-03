Se agrava crisis del gasoil porque se están vaciando las pocas reservas disponibles: Rafael Quiroz, a ND

“Nos agarró el páramo sin abrigo”. Así describe el economista petrolero Rafael Quiroz la situación con el gasoil, combustible cuya escasez golpea a menos del 10% del parque automotor venezolano, que irónicamente está encargado de la distribución de la producción agrícola nacional.

“El poco gasoil que se está utilizando muy moderadamente en términos de cantidad, viene de los inventarios. Están recurriendo a inventarios o existencias, pero los terminales nuestros no son grandes y tenemos muy pocos terminales de almacenamiento”, dijo, en declaraciones a ND.

“Nos agarró el páramo sin abrigo y estamos pasando lo que estamos pasando”, matizó.

El gasoil es un subderivado petrolero que en Venezuela lo utiliza el transporte pesado, de carga y público; también las maquinarias para la producción agrícola. No suficiente, se usa para generar electricidad y para el suministro de agua.

Es un combustible indispensable en las clínicas y hospitales, que por las fallas de luz, deben usar plantas eléctricas.

“Es utilizado por camiones de alto peso y básicamente maquinaria agrícola pesada. Entonces, el hecho es que estamos produciendo con gasoil, y con diésel, varios derivados que se están produciendo en déficit, aunado a los compromisos que tenemos afuera, que hay que enviarlos, como el caso cubano, aun cuando se haya reducido significativamente, pero en todo caso se sigue enviando”, explicó el economista.

Escasez

El gasoil comenzó a escasear este año, como consecuencia directa de la poca producción, no mayor a 100 mil barriles diarios, según Quiroz, y por la sanción estadounidense que impide el intercambio de crudo por diésel, que ha utilizado Pdvsa para abastecer el mercado interno.

Se estima que la nueva presidencia de EEUU, a cargo del demócrata Joe Biden, emita algunas licencias que permitan este intercambio, pero por mientras, señala Quiroz, “el gobierno está haciendo algunas gestiones para tratar de importar una cantidad considerable de gasoil y de diésel”.

Y explicó: “Biden no va a quitar las sanciones pero puede ser un poco más flexible en cuanto al tratamiento que se le da, pero el hecho es que esto arrincona un poco al gobierno en términos políticos y económicos”.

A juicio de Quiroz, pueden variar “los matices, la severidad”, algo que, señala, “dependerá de la capacidad de negociación del gobierno venezolano y la actitud de negociación del norteamericano, que está utilizando esto, llevado con la OEA, la UE, para ver cómo se sienta a negociar con este gobierno una posibilidad mínima de elecciones libres, honestas, transparentes”.

¿Qué se ve afectado?

Explica el también profesor universitario que lo primero que afecta la escasez del gasoil es la distribución de los productos agrícolas, además de las cosechas y la producción en general.

“Una especie de efecto multiplicador hacia debajo de la economía”, dijo.

“¿Y qué va a hacer el gobierno? No sé, pero entiendo que la semana pasada salieron dos personas de Pdvsa que fueron con la intención de negociar una entrega de unos tanqueros de gasoil y fuel-oil y diésel del Medio Oriente”, adelantó.

No obstante, señala que “hay que esperar”, porque “estamos a la buena de Dios”.

“Las colas seguirán existiendo hasta que no se supla la demanda en el mercado interno, sobre todo porque son más escandalosas que los autos, son gandolas y unidades de transporte. Yo creo que lo urgente, y se lo digo al gobierno, es que nos pongamos sobre la marcha en las importaciones de gasoil y diésel, para abastecer los inventarios”, señaló.

No hay que producir en grandes cantidades

Quiroz insistió en que el gasoil es un “subproducto de la refinación”, de económica elaboración, y que cuenta con una demanda baja; por lo que producir en grandes cantidades no tiene sentido.

“No es una cuestión de si es barato o no, es una cuestión de la demanda del mercado interno”, explicó.

“El parque automotor de camiones de carga, maquinaria pesada, que utiliza el gasoil, yo entiendo que no llega al 10%. De 3,5 millones, yo no creo que haya 350 mil camiones”, estimó.

“Eso es un subproducto de la refinación, sí sale barato, pero no hacemos nada produciendo en grandes cantidades para ocupar inventarios de combustibles que sí se necesitan, como la gasolina, que es uno de los derivados más exquisitos que hay, está dentro de los productos blancos”, indicó.

Pero eso no le resta importancia.

“Nadie está diciendo que no es importante. Es importante, así no llegue al 10%, porque es el que abastece a las ciudades de lo que se produjo”, dijo.

“En tamaño no es mayor importancia, en términos cuantitativos y no cualitativos, la disposición de los inventarios son más reducidos también, y no se calculaba que se iban a meter con la cuestión del gasoil. Pero es cuestión de programar y tener un cronograma donde al gasoil se le dé más importancia de la que se le está dando”, comentó.

Sí hay producción, pero mínima

Finalizó Rafael Quiroz aclarando que las refinerías sí están trabajando, producen gasoil, pero no como se solía producir; contrario a lo dicho por el gobierno de Nicolás Maduro.

Estima, de hecho, que la refinación total no llega al 9%, de toda la capacidad instalada, de 1,3 millones de barriles por día.

“Yo no estoy dentro de la Industria, pero puedo afirmar que las refinerías no están trabajando al tope máximo. La refinación real no llega al 8, 9 por ciento ni siquiera de la capacidad total instalada que tenemos en el parque refinador, que es de 1,3 millones de barriles, y no llegamos a los 100 mil barriles. El uso de las refinerías, en términos de refinación real, está por debajo de eso, 5,5; 5,4 por ciento”, cerró.

@jherreraprensa.