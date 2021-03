Si se crea la inmunidad de rebaño “podríamos ver una normalidad” a principios de 2022: Dr. Julio Castro

El Dr. Julio Castro aseveró este miércoles que si en el país se crea una inmunidad de rebaño “podríamos ver una normalidad” a principios del año 2022, y recomendó mantener las medidas de prevención. Además espera que las vacunas del mecanismo Covax puedan llegar al país entre los meses de abril y mayo, aunque se desconoce si han hecho algún pago desde la administración de Nicolás Maduro o desde el dinero protegido en el extranjero por parte del gobierno interino de Juan Guaidó.

“No importa que sea la rusa, la de Pfizer o Moderna, todas son vacunas seguras, vamos a bajarle dos al tema de los efectos secundarios. Yo creo que, en base a los modelos matemáticos que hemos visto, 2021 seguirá siendo un año en el que las personas deben seguir con las medidas de prevención. No hay que crearle falsas expectativas a la gente, creo que 2021 seguirá como lo hemos seguido viendo. Creo que si se crea la inmunidad de rebaño podríamos ver una normalidad a principios de 2022”, expresó Castro en una entrevista con Efecto Cocuyo.

El especialista recomendó mantener las medidas de bioseguridad. “Que las personas no se hagan falsas esperanzas de que en mayo ya vamos a tener una normalidad. Sigan con las medidas de prevención de las que hemos hablado durante todo un año y en lo que puedan vacúnense con confianza”.

“Yo creo que en Venezuela tras un año de pandemia cambiamos unas incertidumbres por otras. Nadie creyó que esto iba a durar un año, excepto por el mundo de las ciencias que lo tenía claro. Hasta ahora lo que tenemos es que, según los anuncios oficiales, Venezuela tendría acceso a 10 millones de vacunas, eso alcanza para vacunar a 5 millones de personas”, acotó.

Vacunas Covax llegarían en abril o mayo



En torno a las vacunas del mecanismo Covax, el médico infectólogo señaló lo siguiente: “La función de Covax es que los países accedan a las vacunas de la manera más equitativa posible. Creo que mientras sean vacunas certificadas y seguras, mientras más vacunas tengamos mejor. Yo soy optimista y creo que Venezuela va a obtener el acceso al mecanismo de Covax. Nuestra pretensión es que en el plan de vacunación se vean reflejados todos los intereses del país. Tenemos que poner de nuestra parte todos los sectores para que la vacunación sea un éxito”.

“En nuestro timeline esperamos que entre abril y mayo llegue un lote de vacunas de Covax. Creo que hay voluntad de parte y parte sobre el tema de la vacunación en el país. Creo que es una cruzada nacional y nos interesa a todos. Si esto sale mal, sale mal para todos, no solo para Julio Castro, no solo para Guaidó, no solo para Jorge Rodríguez. Cualquier persona después de pasar el período de un mes post infección puede vacunarse”, indicó.

Finalmente, Julio Castro dijo que el 90% de las personas vacunadas con estas primeras dosis “son trabajadores del sector salud de primera línea o cercanos a la primera línea, aunque también sé que hay desviaciones. Debe haber un registro transparente sobre las personas vacunadas. Yo espero que en la segunda ola de vacunación se termine de vacunar el 100% del sector salud”.