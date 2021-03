“Tenemos una ausencia de datos reales” de incidencia del Covid-19: Sociedad Venezolana de Infectología

La presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, María Graciela López, indicó este martes que en la nación “tenemos una ausencia de datos reales” de la incidencia del Covid-19, y detalló que a un año de la pandemia no se registró la intención de aumentar el número de camas de terapia intensiva que están congestionadas en muchas zonas sobretodo en la ciudad capital.

“Como sabemos nosotros tenemos una ausencia de datos reales, tenemos datos oficiales, y como sociedad científica no tenemos ni la capacidad ni la acción de tener estadísticas nacionales, pero si vemos lo que nos dicen y la comunicación de todos los colegas alrededor de toda Venezuela. El porcentaje de ocupación de todas las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) ha aumentado”, afirmó López en una entrevista a TVV Noticias.

En ese contexto, la especialista denunció que “depende también del porcentaje de los diferentes estados del país, y en Caracas hablamos de una ocupación por encima del 70% de las UCI, pero depende de los centros esta ocupación está llegando a ser un 100%. Esta situación es básicamente en Distrito Capital y estado Miranda. Venezuela durante todo este año ha habido una preparación en relación a equipos, más coordinativa de la adquisición directa del Estado, pero no hubo realmente una preparación en aumentar las capacidades de UCI”.

“Vimos ejemplos en Europa de compras de ventiladores y adecuación de mayor número de cupos de unidades de cuidados intensivos y esto no ha ocurrido así en el país, y vemos también que la pandemia llegó en medio de una emergencia humanitaria compleja que ya uso en evidencia la fragilidad del sistema de salud”, indicó.

Flexibilizaciones de diciembre y Carnaval llevó al aumento significativo de casos



Para López, las flexibilizaciones en fechas festivas en diciembre y Carnaval llevaron al aumento de casos. “En Venezuela fue adecuado el inicio de las cuarentenas, desde marzo a abril, eso nos pareció bueno, el limitar la socialización, las salidas a la calle, y eso fue bueno y fíjate que los primeros meses pudo contener la entrada del virus a Venezuela. Evidentemente esas medidas no podían permanecer así durante demasiado tiempo. (…) Producto de la flexibilización que vimos en diciembre y que vimos en Carnaval estamos viviendo el momento pandémico que vive hoy Venezuela en el cual vemos sobrepasados los centros de salud tanto públicos como privados, un aumento en el número de casos de manera significativa fundamentalmente en adultos aunque ya vemos casos pediátricos”.

“Hacer un balance es complicado, si me preguntan por ejemplo en el número de pruebas que desde el inicio dijimos que eran escasas, hoy en día no sabemos ni siquiera cuantas se realizan pero si en los centros de atención pública vemos que se hacen pocas pruebas, estamos nosotros como médicos detrás de los entes encargados para la obtención de recursos y hacer pruebas para poder obtener diagnósticos en pacientes y comunidades en líneas generales. El balance en líneas generales no es positivo”, denunció.

Finalmente, María Graciela López, cuestionó que la sociedad no use correctamente la mascarilla y que el transporte público no cuente con las medidas de seguridad para evitar el contagio.

“Vemos como las personas tiene la mascarilla con un uso inadecuado, nada más tapándose la boca, aquellos que al menos tienen una mascarilla puesta o la usan de corbata, es decir, no hay un uso adecuado de la mascarilla. Las personas siguen saliendo y exponiéndose en sitios cerrados, con conglomerados de personas y eso lo vimos. En el transporte público no hay, por entes reguladores, medidas que puedan ofrecer cierta seguridad. En líneas generales hay una responsabilidad que es individual de la persona que es el uso de mascarilla, mantener distancia física, la higiene de manos. En Carnaval estas medidas no se cumplieron y digamos que también hay una responsabilidad del Estado en relación a medidas claras, que se cumplan y no flexibilizar días de asueto porque hoy vemos consecuencias de esas flexibilizaciones”, concluyó.

