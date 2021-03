Venezuela es un lugar lleno de trabas para usar los dólares, dice A. Oliveros

Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalitica, aseveró este miércoles que Venezuela se ha convertido en un lugar lleno de trabas y obstáculos para poder realizar transacciones en dólares. Precisó que extraoficialmente se conoce que los billetes más usados en Venezuela son el de 20 y 100 dólares, lo que dificulta que comercios y usuarios puedan dar vuelto en billetes de baja denominación.

Oliveros, explicó que el problema de la falta de efectivo en dólares trasciende al comercio «porque la dolarización viene de abajo hacia arriba, ocurre porque son los ciudadanos quienes traen los billetes a la economía, al margen del Estado».

Destacó que en el mundo son los banco centrales los que tienen el rol de garantizar que los medios de pago sean óptimos y que existe un modelo, una metodología para evaluar cómo paga la gente, en qué moneda y cuál es el billete más usado, pero fustigó «nada de eso existe en Venezuela y por eso hay este problema».

«Sabemos que los billetes más usados en Venezuela son los billetes de 20 dólares y 100 dólares, cómo haces tú si tienes estos billetes para dar vuelto; es muy complicado, por eso hay soluciones que parten de los comercios como hizo Beco con los vales; otros permiten usar pago móvil, o pagar la diferencia en bolívares. Todas estas son soluciones parciales para tratar de que la cosa fluya», expresó en entrevista concedida a Román Lozinski.

Para el economista, lo ideal sería que esto se canalizara a través de los bancos nacionales. «Si yo como usuario pudiera depositar mis dólares en el banco y este a su vez generara un instrumento financiero como una tarjeta y yo pudiera pagar en el comercio con mis dólares, todo sería más fácil. Pero la verdad es que el gobierno pone muchísimas trabas al ecosistema dólar-dólar lo que no facilita que estos dólares que tiene la gente sean canalizados a través de los bancos nacionales».

¿Dónde se generó este problema?



Indicó que este y otros problemas económicos que tienen los venezolanos son derivados de la hiperinflación que existe en el país desde hace casi 4 años. «La gente se refugió en el dólar al tratar de tener una moneda que conserve valor, tener precios adecuados en tu cabeza porque no tiene sentido que una hamburguesa sea millones de bolívares o cuando vayas a hacer mercado el total sea una cifra inimaginable en bolívares», agregó. «Por eso la gente mentalmente piensa en dólares y si no quiero -el Estado- que la gente use el ecosistema dólar debo garantizar que los precios sean estables en bolívares, garantizar que los medios de pago en bolívares sean los mejores y que no haya límites diarios para pagar por el punto de venta. Además, debería lograr que los bancos entreguen tarjetas de débitos y que las transferencias fluyan sin problemas, pero la verdad es que a la banca también le imponen profundas restricciones con el encaje legal», reprochó.

«Es un ecosistema lleno de ineficiencias, de trabas y una cosa tan simple como comprar algo se termina convirtiendo en un proceso engorroso y complejo», reiteró.

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) prohibió este lunes el «bono de vuelto» presentado la semana pasada por Beco, su opción para dar cambio en divisas en montos bajos. A través de Twitter, la superintendencia informó que se apersonaron a uno de los Beco para iniciar la prohibición de ello.

«Luego de recibidas denuncias por medio de nuestros canales, el viceministro Daniel Gómez encabeza fiscalización de Fuerza Sundde junto a los intendentes Juan Iriarte y Elio Cordova. en Beco, en el operativo se prohibió el uso del ‘vale’ como forma de vuelto en divisas», señalaron.

Dicho bono constaba de tickets de $1, $2, $5 y $10, para de esta manera dar cambio a sus clientes que utilicen moneda extranjera para sus compras debido a la falta de divisas de baja denominación.